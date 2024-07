Costanza: divertimento e storia sul Mar Nero. Al via il fam trip dal 4 al 9 luglio

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_470727" align="alignleft" width="307"] Moscheea Carol Costanza[/caption] Con il suo millenario bagaglio storico-culturale, Costanza, la quinta città più popolosa della Romania e la principale città del Paese con affaccio sulle coste del Mar Nero, è uno dei più importanti poli turistici del Mar Nero e del Sud-Est europeo. Internazionalmente nota per ospitare il porto più grande del Mar Nero, esteso su quasi 4.000 ettari, sarebbe un errore ridurre la cittadina a un mero hub portuale: con il suo melting pot socioculturale, le sue spiagge dorate, i suoi numerosi monumenti e la sua posizione privilegiata vicina a una delle attrazioni naturali più importanti d'Europa, il Delta del Danubio, Costanza si posiziona anche come rilevante meta turistica. La città coniuga l’autenticità romena a tradizioni e usanze tipiche di tutti quei popoli che l’hanno attraversata, affermandosi oggi come destinazione ideale per chi desidera trovare in un unico posto un contesto storico che affonda le proprie radici nel neolitico e una realtà multietnica. Situata su una sottile striscia di sabbia dorata che separa il Mar Nero dal Lago Siutghiol, Mamaia è la principale località balneare della Romania, riconosciuta come popolare destinazione turistica non solo tra i romeni, ma anche tra i turisti stranieri attratti dalla sua atmosfera vivace, dai numerosi hotel, ristoranti, bar e locali notturni in riva al Mar Nero. [gallery ids="470729,470730,470731"] Tutto l’anno, la destinazione offre divertimento e intrattenimento per ogni gusto ed età. Durante l'estate, Mamaia propone una vasta gamma di attività acquatiche ed eventi culturali. [gallery ids="470732,470733,470734"] La città ospiterà dal 4 al 9 luglio un fam trip che coinvolgerà agenti di viaggio internazionali e media coprendo i mercati Germania, Polonia, Inghilterra e Italia (in collaborazione con la Travel Open Day Srl). Per maggiori informazioni: Instagram Facebook Costanza Facebook Mamaia di Elisa Biagioli [post_title] => Costanza: divertimento e storia sul Mar Nero. Al via il fam trip dal 4 al 9 luglio [post_date] => 2024-07-03T12:52:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720011156000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair festeggia i primi 10 anni di attività e 20 milioni di passeggeri all'aeroporto di Milano Malpensa, dove quest'estate opera oltre 560 voli a settimana verso 36 destinazioni, incluse 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi Beauvais, Marrakech e Tallinn. Questa crescita è evidenziata anche a livello di network, dove il traffico di Ryanair di giugno ha raggiunto 19,3 milioni di passeggeri - una crescita dell'11% rispetto a giugno 2023 - segnando il primo mese in assoluto a superare 19 milioni di ospiti. «In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare 10 anni di attività a Milano dove è cresciuta fino a trasportare 20 milioni di passeggeri da/per Malpensa - ha dichiarato country manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla -. Il nostro operativo per la summer 2024 include 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi, Marrakesh e Tallinn, offrendo ai clienti/visitatori di Milano una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive. Per festeggiare abbiamo lanciato una promozione a partire da 21,99 euro a tratta da prenotare entro mercoledì 10 luglio, per viaggiare fino a ottobre 2024». «Ryanair ha contribuito all’espansione del network di destinazioni offerte da Malpensa e ha consentito, grazie al suo modello di business, di soddisfare le esigenze di nuovi segmenti di domanda in costante crescita - ha sottolineato Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea Aeroporti -. Il progressivo consolidamento dell’attività di Ryanair a Malpensa conferma altresì le grandi potenzialità della catchment area di Milano, capace di generare un continuo incremento di traffico sia incoming che outgoing. Il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa serve 182 destinazioni in 78 paesi». [post_title] => Ryanair celebra i suoi primi 10 anni a Milano Malpensa con un network di 36 destinazioni [post_date] => 2024-07-03T11:02:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720004571000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470681 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => UVE Rooms & Wine Bar di La Morra, relais di charme, si trova nel cuore delle Langhe, proprio in uno dei borghi che ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano nel 2024. La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell’entroterra che sappiano esprimere eccellenza in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e innovazione. Le tranquille vie ciottolate del piccolo centro storico sono un fiorire di enoteche, piccole botteghe e bistrot legati alla straordinaria produzione enogastronomica del territorio, che è stato dichiarato Patrimonio Unesco dell’Umanità. La piazza principale, circondata di edifici storici in pietra e mattoni, si affaccia su un belvedere tra i più suggestivi della zona, che consente di ammirare vigneti a perdita d’occhio sulle colline circostanti. Questa terra regala anche durante la stagione più calda due qualità di tartufo: lo scorzone e l’uncinato, conosciuto anche semplicemente come tartufo nero. Un soggiorno a Uve Rooms & Wine Bar di La Morra durante la bella stagione dà la possibilità di vivere il territorio open air, puntando su esplorazioni in bicicletta elettrica per i borghi, passeggiate tra i vigneti e gite culturali (e gastronomiche) alla volta delle vicine Alba, Barolo e Asti. [post_title] => Uve Rooms & Wine Bar di La Morra, nel cuore delle Langhe per un soggiorno esperienziale [post_date] => 2024-07-03T10:38:38+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720003118000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Principato di Monaco ogni anno rinnova il suo fascino con nuovi eventi e mostre. Da non perdere assolutamente Turner, the Sublime Legacy organizzata ed esposta dal Grimaldi Forum Monaco dal 6 luglio al 1° settembre. Molti i motivi per visitare il Principato di Monaco quest'estate: le location esclusive, a cominciare da Larvotto, complesso balneare che presenta le caratteristiche acque blu scintillanti del Mediterraneo e dove i monegaschi amano passare le loro giornate in spiaggia, tra una tintarella, un tuffo e una pausa pranzo. La gastronomia monegasca è un viaggio nel gusto, dove i sapori di ogni angolo del mondo incontrano l'eccellenza culinaria dei più grandi chef. Il leggendario Café de Paris propone la più raffinata cucina francese in un ambiente Belle Epoque appena rinnovato; mentre l'Amazónico Monte-Carlo, inaugurato ad aprile, offre un'esperienza tropicale con la migliore cucina latino-americana in una vibrante atmosfera di festa. Sempre nel quartiere Monte-Carlo, per coloro che desiderano vivere un’esperienza iconica, il rinomato Louis XV-Alain Ducasse dell'Hôtel de Paris. Per un’esperienza notturna, il divertimento può iniziare alla Brasserie de Monaco, per gustare uno o due bicchieri di birra artigianale prodotta direttamente dalla struttura e lasciarsi trasportare da un'atmosfera più rilassata e informale. La Note Bleue, a Monaco-Ville, offre intrattenimento musicale dal vivo in riva al mare e il Maona Monte-Carlo, un locale festoso ed effervescente, propone un’offerta gastronomica fresca e di qualità caratterizzata da un'identità monegasca distintiva. Per gli affezionati, una tappa al classico Casino de Monte-Carlo, dove i personaggi più chic si recano per trascorrere serate indimenticabili, è d’obbligo, così come fare l’alba al Jimmy'z o al Twiga. Il Grimaldi Forum ospita ogni anno importanti mostre estive; quest'anno riflettori puntati sul grande pittore britannico William Turner, a cui viene dedicata l’esposizione “Turner, The Sublime Legacy” in scena dal 6 luglio fino all’inizio di settembre. I visitatori del Museo Oceanografico, invece, possono immergersi nel mondo marino con un'esperienza immersiva. Anche quest’anno l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo si trasferisce nel cuore della Cour d'Honneur del Palazzo del Principe, dove si esibisce in spettacoli unici; mentre per le serate animate, il Monte-Carlo Summer Festival regala esibizioni emozionanti con le più grandi star del mondo, tra cui Sam Smith, Diana Krall e Lenny Kravitz. [post_title] => Principato di Monaco tra eventi e mostre: focus su Turner, the Sublime Legacy [post_date] => 2024-07-03T10:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720001098000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470571 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Museo di Palazzo Pretorio porta all’attenzione della città un altro nucleo dai depositi e presenta una nuova teca dedicata ad alcuni cimeli appartenenti all’ex Museo del Risorgimento, allestito nel Palazzo ai primi del Novecento. Giunge così a conclusione il progetto di ampliamento che ha visto di recente l’inaugurazione della sala Dai Depositi al Museo, della sezione Prato prima di Prato e di una parte del percorso tattile sensoriale per un Museo che desidera condividere ed essere ambasciatore anche della storia del territorio. ›Con questa nuova sezione il nostro Museo Civico si rafforza ulteriormente e ci regala un quadro completo della storia della città - afferma la sindaca Ilaria Bugetti - Prato ha avuto un ruolo di primo piano nel Risorgimento ben raccontato dagli oggetti esposti a Palazzo Pretorio. Oggetti donati al Comune nel corso degli anni dagli stessi pratesi che presero parte attivamente a questo fondamentale passaggio della storia del nostro Paese. Una nuova area espositiva che ben rappresenta anche l’alto valore scientifico del lavoro portato avanti dalla direttrice Rita Iacopino e da tutto il personale per valorizzare il grande patrimonio del nostro Museo. Un punto di forza e un motivo di orgoglio per noi amministratori comunali”. Nella nuova sezione si possono ammirare fucili, sciabole, elmi e accessori da uniforme, provenienti soprattutto da cittadini pratesi che, a partire dalla fine dell’Ottocento, vollero donare al Comune rare testimonianze della loro partecipazione all’epopea risorgimentale. «La ricognizione completa del materiale appartenente all’antico Museo, che ha richiesto un accurato lavoro di inventariazione, datazione e documentazione, ha portato alla decisione finale di creare una sezione dedicata a questo periodo, completando l’allestimento del piano terra del museo, che racconta, attraverso oggetti particolari e opere significative, la storia della città - spiega Rita Iacopino direttrice del Museo di Palazzo Pretorio -». Il lavoro di riscontro inventariale per la ricognizione sulle armi e sui materiali bellici è stato realizzato in convenzione con il Coordinamento Toscano per la Promozione dei valori Risorgimentali e con l’aiuto dell’Associazione ARMORUM Ars di Dovadola. I restauri di alcuni degli oggetti in mostra sono stati eseguiti dal Laboratorio di restauro del Museo del Tessuto e da Jennifer Di Fina. «Questo spazio espositivo è uno dei pochi in regione dedicati al Risorgimento - aggiunge Alessandro Minardi, storico e vicepresidente del Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori Risorgimentali - a Palazzo Vecchio c’è una sala con busti e dipinti dedicata a Firenze Capitale; a Lucca nel Palazzo Ducale, un museo del Risorgimento; a Modigliana uno dedicato a Don Giovanni Verità e alla trafila garibaldina in toscana. La riapertura al pubblico di uno spazio come questo, ancorché piccolo, rappresenta quindi un fondamentale strumento per preservare la memoria degli eventi e dei personaggi che portarono all’unità d’Italia» Per ulteriori approfondimenti sul Museo del Risorgimento e sul periodo storico che rappresenta, Il Museo di Palazzo Pretorio, in collaborazione con la Biblioteca Roncioniana e l’Archivio di Stato di Prato, organizza in autunno un ciclo di incontri Il Risorgimento a Prato. La storia, la memoria, i documenti, il museo. aperti al pubblico. [post_title] => Prato, concluso il progetto di ampliamento del Museo di Palazzo Pretorio [post_date] => 2024-07-02T14:09:08+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719929348000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways Group archivia la migliore performance finanziaria dei suoi 27 anni di storia, chiudendo l'esercizio 2023-24 con utili record di 6,1 miliardi di Qar (1,67 miliardi di dollari), in crescita del 39% rispetto all'anno precedente, e con un fatturato di 81 miliardi di QAR (22,2 miliardi di dollari), +6% rispetto allo scorso anno. Il gruppo ha generato un forte margine ebitda del 24% pari a 5,2 miliardi di dollari, circa 0,3 miliardi di dollari in più rispetto all'anno precedente, riflettendo la continua attenzione della compagnia all'esperienza del cliente, con operazioni snelle e agili in ogni divisione. I passeggeri trasportati hanno superato quota 40 milioni, con un aumento del 26% rispetto all'anno precedente e il load factor si è attestato all'83%. «La nostra costante attenzione alla redditività, all'efficienza e all'esperienza del cliente è stata sostenuta da un programma strategico di crescita del network e di espansione della flotta, che ha portato ai più alti ricavi e margini di profitto nella storia della compagnia aerea» ha sottolineato l'amministratore delegato Badr Mohammed Al-Meer. [post_title] => E' boom di profitti per Qatar Airways: 1,67 mld di dollari gli utili dell'anno 2023-24 [post_date] => 2024-07-02T13:29:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719926972000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via a Genova la terza edizione dell’evento l’Economia del Mare che si svolgerà giovedì 4 all’Acquario di Genova e venerdì 5 luglio sulla nave Costa Smeralda nel porto di Genova. L’evento si struttura in due giornate: il pomeriggio del 4 luglio 2024 dalle 17.30 – 19, 30 nella sede dell’Acquario di Genova si discuterà di turismo crocieristico, asset vincente dell’economia del nostro paese con i suoi 13 milioni di passeggeri approdati nei porti italiani nel 2023 e con prospettive di ulteriore crescita quest’anno; di nautica da diporto, anch’essa reduce da un anno record per fatturato, export e occupati; della formazione delle nuove professionalità per mantenere il trend positivo. E’ rivolto al mercato b2c. Molti i relatori tra i quali: Il sindaco Marco Bucci; Piero Pellizzari, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova; Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica; Alessandra Bianchi, Assessore agli Impianti ed Attività sportive, Turismo - Comune di Genova; Roberto Perocchio, Presidente Assomarinas; Annamaria La Civita, Direttore Generale Assonave, e molti altri (sotto programma). La mattina del 5 luglio dalle 10.00 sulla nave Costa Smeralda, ancorata nel porto di Genova, l’evento Economia del mare è rivolto al mercato b2b per esaminare la situazione della filiera marittima all’interno dell’attuale difficile contesto geopolitico, a partire dall’instabilità mediorientale con la crisi del Mar Rosso, ponendo particolare attenzione alla logistica delle merci. Si discuterà, inoltre, dell’impatto della tassazione europea ETS e la necessità di sburocratizzare il Codice della Navigazione. Fra i relatori: Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alessandro Piana, Presidente ad interim Regione Liguria, Umberto Risso, Presidente Confindustria Genova; Giuseppe Berutti Bergotto, Ammiraglio di Squadra, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Luigi Giardino, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Aus. Rich., Capo del Reparto Sicurezza della Navigazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Beniamino Maltese, Presidente Genova Trasporti Marittimi, Silvia Migliorini, Direttrice Federchimica-Assogasliquidi, Elio Ruggeri, Presidente Assocostieri, Nicola Carlone, Ammiraglio Ispettore Capo, Comandate Generale Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Luigi Merlo, Presidente Federlogistica. [post_title] => Genova, l’industria marittima protagonista della terza edizione dell’Economia del Mare [post_date] => 2024-07-02T13:00:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719925234000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha centrato un nuovo record in termini di passeggeri trasportati lo scorso giugno, con un totale di 19,3 milioni, pari ad una crescita dell'11% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La low cost irlandese prevede di volare per l'anno finanziario che si concluderà alla fine di marzo 2025 un numero record di 198 milioni-200 milioni di passeggeri, con un aumento dell'8%-9% rispetto all'anno precedente. Lo scorso maggio la compagnia aerea aveva segnalato che avrebbe dovuto mantenere le tariffe aeree del picco estivo a livelli bassi o leggermente superiori a quelli dell'anno scorso, invece dell'aumento del 5%-10% che aveva previsto, in risposta ad una domanda di viaggio da parte dei consumatori leggermente indebolita. Il load factor del mese di giugno si è attestato al 95%, senza variazioni rispetto all'anno precedente mentre i voli operati sono stati oltre 106.000, a dispetto dei quasi 400 voli cancellati a causa di ritardi causati dall'Atc. [post_title] => Ryanair: i 19,3 mln di passeggeri di giugno segnano un nuovo record di traffico, +11% [post_date] => 2024-07-02T12:50:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719924623000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà dal 6 al 16 agosto la Gourmet week al Joy Island di Male Nord, in collaborazione con i ristoranti Bomaki di Milano. Durante l'evento, coordinato da Giovanni De Ambrosis, corporate executive chef della Cocoon Collection a cui appartiene la struttura maldiviana, sarà ospite chef Jeric Bautista, che delizierà gli ospiti con la sua innovativa cucina nippo-brasiliana. "Non vediamo l'ora di portare la nostra cucina fusion e il nostro entusiasmo per la sperimentazione culinaria in un luogo così straordinario come Joy Island - sottolinea lo stesso Bautista -. Questa sarà un'opportunità unica per condividere i nostri piatti con un pubblico internazionale". “La cucina è cambiata. Lo so, sembra una frase fatta, ma più viaggi e più ti rendi conto quanto sia cresciuta negli ultimi anni. Soprattutto nelle principali capitali internazionali come Milano dove si trovano tutte le sfaccettature di questa nuova storia culinaria che circonda ormai tutti noi", gli fa eco De Ambrosis. Durante la Gourmet week saranno organizzati tre eventi ad hoc: il primo sarà uno show cooking al Rainbow bar dopo cena, quando gli ospiti avranno l'opportunità di conoscere chef Bautista e la sua cucina. I successivi due si terranno al Market restaurant, in un'area dedicata, durante la cena. In queste occasioni, gli ospiti potranno vedere chef Bautista in azione e assaporare i suoi piatti unici. "Siamo entusiasti di collaborare con Bomaki per offrire ai nostri ospiti un'esperienza gastronomica indimenticabile - conclude il fondatore e corporate marketing director The Cocoon Collection, Attilio Azzola -. La Gourmet week è un'occasione speciale per unire la bellezza delle Maldive con l'arte culinaria di Milano". [post_title] => La cucina fusion di chef Bautista del Bomaki di Milano protagonista ad agosto al Joy Island [post_date] => 2024-07-02T12:38:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719923916000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "costanza divertimento storia sul mar nero al via fam trip dal 4 al 9 luglio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2501,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_470727\" align=\"alignleft\" width=\"307\"] Moscheea Carol Costanza[/caption]\r

