Conto alla rovescia per la trentesima edizione del Singapore Food Festival Andrà in scena dal 19 al 30 luglio prossimi la 30ª edizione del Singapore Food Festival, la kermesse gastronomica che unisce le tradizioni all’innovazione. Il Bayfront Event Space, vicino all’iconico Marina Bay Sands, ospiterà il Festival Village, il più grande di sempre, che quest’anno conterà oltre 100 partecipanti e si animerà con alcune experience da non perdere, prima tra tutte la SG Food Walk, per andare alla scoperta della scena gastronomica singaporiana grazie a 50 stand tra street food e piatti tipici. Sempre all’interno del villaggio è presente Sweets Alley, interamente dedicato ai dessert tipici della città-stato, ma anche il Gourmet Market, ideale per chi vuole assaggiare una selezione premium di ingredienti e partecipare a laboratori culinari e masterclass, mentre il “Food of the Future” si focalizza sull’importanza della sostenibilità anche in ambito gastronomico. Il Festival Village ospita anche tre novità: il Food Cartel, un’esperienza gastronomica a cui prenderanno parte anche alcuni rinomati chef; il Cafè Boulevard, dove approfondire la cultura del caffè, una bevanda molto richiesta a Singapore; e il SG Mama Shop, dove poter acquistare snack tipici ma anche quelli più nuovi. Ma il Singapore Food Festival prosegue anche con tre “eventi satellite” in giro per la città: il primo riguarda i Min Jiang Kueh, ovvero i tradizionali pancake di Singapore; allo Sky Sprouts, un’oasi verde sul rooftop del centro commerciale Link@896, ci sarà uno speciale Sunset Cocktail Party; infine, l’Hook Coffee, brand locale di caffè fondato nel 2016 da due singaporiani, curerà il V60 Workshop permettendo a tutti gli amanti di questa bevanda – e non solo – di esplorare la diversità di sapori, origini, tecniche di preparazione e il significato del caffè nelle diverse culture. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449462 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Andrà in scena dal 19 al 30 luglio prossimi la 30ª edizione del Singapore Food Festival, la kermesse gastronomica che unisce le tradizioni all’innovazione. Il Bayfront Event Space, vicino all’iconico Marina Bay Sands, ospiterà il Festival Village, il più grande di sempre, che quest’anno conterà oltre 100 partecipanti e si animerà con alcune experience da non perdere, prima tra tutte la SG Food Walk, per andare alla scoperta della scena gastronomica singaporiana grazie a 50 stand tra street food e piatti tipici. Sempre all’interno del villaggio è presente Sweets Alley, interamente dedicato ai dessert tipici della città-stato, ma anche il Gourmet Market, ideale per chi vuole assaggiare una selezione premium di ingredienti e partecipare a laboratori culinari e masterclass, mentre il “Food of the Future” si focalizza sull’importanza della sostenibilità anche in ambito gastronomico. Il Festival Village ospita anche tre novità: il Food Cartel, un’esperienza gastronomica a cui prenderanno parte anche alcuni rinomati chef; il Cafè Boulevard, dove approfondire la cultura del caffè, una bevanda molto richiesta a Singapore; e il SG Mama Shop, dove poter acquistare snack tipici ma anche quelli più nuovi. Ma il Singapore Food Festival prosegue anche con tre “eventi satellite” in giro per la città: il primo riguarda i Min Jiang Kueh, ovvero i tradizionali pancake di Singapore; allo Sky Sprouts, un’oasi verde sul rooftop del centro commerciale Link@896, ci sarà uno speciale Sunset Cocktail Party; infine, l'Hook Coffee, brand locale di caffè fondato nel 2016 da due singaporiani, curerà il V60 Workshop permettendo a tutti gli amanti di questa bevanda – e non solo – di esplorare la diversità di sapori, origini, tecniche di preparazione e il significato del caffè nelle diverse culture. [post_title] => Conto alla rovescia per la trentesima edizione del Singapore Food Festival [post_date] => 2023-07-11T12:45:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689079514000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449387 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_212378" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Forte Village[/caption] E' Giuseppe Molato la new entry stellata Michelin di quest'anno al Forte Village. Alla guida del ristorante Belvedere di Villa del Parco (Leading Hotels of the World), porterà la sua incondizionata passione per l'alta cucina contaminata. Cultore della materia prima e di una cucina territoriale e allo stesso tempo cosmopolita, l'evoluzione creativa dei prodotti locali è uno dei suoi cavalli di battaglia. Tra le conferme blasonate, si parte invece con il tristellato Heinz Beck, padrone di casa al Beachcomber, ripensato per rispondere allo stile di uno degli chef più acclamati a livello mondiale: proposte light per pranzo, gourmet per la cena, per piatti espressione dell'anima della cucina italiana e mediterranea, che spesso incontrano stili di Paesi lontani. Alla Terrazza San Domenico, solo 15 tavoli quasi pieds dans l'eau, incontriamo Massimiliano Mascia (2 stelle Michelin), affiancato da una parte della brigata proveniente proprio dalla cucina del suo omonimo ristorante di Imola, che propone alcuni grandi classici del locale romagnolo come l'Uovo in Raviolo San Domenico con burro di malga Parmigiano dolce e tartufo di stagione. Rocco Iannone, invece, con il suo estro napoletano guida il ristorante Forte Gourmet affacciato sulla piscina Oasis, nel cuore del resort. Difendendo la tradizione e i processi di cottura semplici, è conosciuto come il cuoco filosofo e si definisce uno chef controtendenza. Una delle sue frasi celebri è che l'estetica non va di pari passo con la bontà: "Un piatto buono non può essere bello". Dall'estremo nord torna anche Brian Bojsen: al Forte Bay ci sarà un'imponente griglia a vista dove l'utilizzo dei profumati legni del Mediterraneo confermerà il connubio tra l'arte del fògu sardo e i contrasti nordici. Tra luglio e agosto tornano poi anche le serate sotto le stelle delle Celebrity Nights sulla terrazza del Forte Bay. Qui si alterneranno Michele de Blasio, Antonio Salvatore, Roberto Conti, Sandro Serva e un altro degli amici storici del Forte Village, Andrea Berton, con un menu che rivisiterà, utilizzando le materie prime della Sardegna, alcuni dei piatti più rappresentativi del suo ristorante eponimo a Milano. Un vero e proprio microcosmo enogastronomico, che quest'anno ha visto l'arrivo dell'executive chef Stefano Andreoli per la supervisione di tutti i percorsi food del resort. [post_title] => Chef Giuseppe Molato arricchisce la parata di stelle f&b al Forte Village [post_date] => 2023-07-10T13:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688994298000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449347 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torneranno operativi dal prossimo settembre i collegamenti aerei fra Italia e Libia. Questo malgrado il Paese africano rientri ancora nella lista nera dell'Unione europea che elenca le compagnie aeree a cui è vietato volare nell'Ue. Il più recente aggiornamento di tale elenco include 15 Paesi, tra cui la Russia e, appunto, la Libia. Ma proprio il riavvio dei voli diretti e il rafforzamento della collaborazione Italia Libia sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto ieri tra il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e l'ambasciatore d'Italia Gianluca Alberini, ricevuti a Tripoli dal ministro di Stato Walid Al Lafi e dal presidente della Libyan Civil Aviation Authority, Mohamed Shlebik. Lo ha reso noto l'ambasciata d'Italia a Tripoli su Twitter confermando "la stretta partnership italo-libica sul dossier aviazione civile". "Le due parti hanno concordato di concludere un accordo e un protocollo d'intesa, di riaprire lo spazio aereo tra i due Paesi e di scegliere un vettore aereo libico e un altro italiano per riprendere i voli da e per l'Italia al più tardi il prossimo agosto, a condizione che il primo il volo commerciale diretto dalla Libia all'Italia decollerà il prossimo settembre". Aggiornata all'inizio di giugno 2023, la lista delle compagnie aeree "soggette a un divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione europea perché non conformi agli standard di sicurezza internazionali" include i seguenti paesi: Afghanistan, Angola (con l'eccezione di 2 compagnie, tra cui Taag), Armenia, Congo (Brazzaville), Repubblica Democratica del Congo (Rdc), Gibuti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Russia, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone e Sudan, "a causa dell'inadeguata supervisione della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche di questi Stati". [post_title] => Dopo 10 anni ripristinati i collegamenti aerei fra Italia e Libia, da settembre [post_date] => 2023-07-10T10:29:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688984959000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continuano i successi dei Party di Travel Quotidiano, organizzati per celebrare insieme a tutta la filiera del turismo i momenti più importanti dell'anno e fare business all'insegna del buonumore attraverso esperienze inedite e gioiose. La terza edizione del Travel Open Day Summer Party è stata organizzata nella festosa e magica location del Rainbow Park Magicland, che ha accolto agenti di viaggio del Lazio e delle regioni limitrofe. Dopo l'arrivo nel parco, gli operatori e agenti di viaggio si sono ritrovati nel suggestivo "Castello", dove si è svolto l'evento business dopo un caloroso welcome drink, mentre gli accompagnatori usufruivano liberamente delle attrazioni del parco. Le attività di networking sono state seguite da un saluto di tutti i partner presenti, che hanno raccontato le rispettive novità e illustrato gli impegni per l'estate. Dopo cena, tutti i partecipanti hanno potuto godere delle attrazioni di Magicland fino all'orario di chiusura. Tra i partner presenti, le destinazioni Thailandia, Spagna, Croazia, Svizzera. E ancora, Grotte di Frasassi e Ferrovia Retica, insieme a Royal Jordanian, Msc Crociere, Adr - Aeroporti di Roma con easy Parking, Ota Viaggi e Suite Travel. [gallery ids="449309,449312,449316,449318,449320,449321,449322,449323,449325"] I partner "Siamo molto felici di essere qui, a questo evento fantastico, per raccontare la grande estate della Croazia - ha detto Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia -. Una destinazione sempre più vicina all'Italia, con aliscafi, traghetti e collegamenti aerei sempre più numerosi ed efficaci. Tra i prodotti che stanno andando meglio, le vacanze in barca per godere del mare croato, costellato di isole, baie e spiagge spettacolar. Più complicata la stagione estiva della Thailandia, che sta soffrendo carenza di voli. "Purtroppo le compagnie aeree non hanno migliorato la disponibilità dei posti - denuncia Sandro Botticelli, marketing manager dell'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -, nonostante la richiesta da parte del mercato italiano sia molto alta. L'Italia, con il 60% di arrivi dell'era pre-Covid, è pienamente in target e possiamo superare il numero previsto dei 170mila arrivi per puntare a tornare presto sopra i 200mila nel 2024". La Svizzera ha invece raccontato agli agenti presenti le sue novità attraverso la voce di Laura Zancolò, responsabile trade di Svizzera Turismo. Tra queste, il GoldenPass Express che vedrà la sua prima stagione estiva di treni direti tra Interlaken e Montreaux. L'intervento di Enrico Bernasconi, rappresentante per l'Italia di Ferrovia Retica e simpaticamente conosciuto nel settore come 'Mr. Trenino Rosso', ha aggiunto un valore significativo alla discussione sulla destinazione. L'estate della Ferrovia Retica ruota intorno alla linea dell'Albula, per un itinerario che fa della sostenibilità ambientale uno dei suoi punti di riferimento. Uno dei prodotti su cui invece la Spagna, rappresentata per i saluti da Arturo Escudero di Turespaña, sta concentrando i suoi impegni sono i parchi tematici della destinazione: nel cuore della Costa Daurada, si trovano gli Universal Studios Port Aventura. Terra Mitica a Benidorm è suddiviso poi in cinque zone ispirate a cinque civiltà mediterranee: Egitto, Grecia, Roma, Iberia e le Isole. Infine, il parco Warner a sud di Madrid porta in Spagna la magia di Hollywood. Tra le destinazioni in forte rilancio per il mercato italiano c'è sicuramente la Giordania. Royal Jordanian ha partecipato all'evento per raccontare il rafforzamento del suo network da e per l'Italia. "Abbiamo 5 voli diretti da Roma e 3 da Milano Malpensa per Amman - ha detto Ramzi Zawaideh, country manager per l'Italia della compagnia -, ma per il 2024 potenzieremo ulteriormente le connessioni, aggiungendo un volo sia a Roma che a Milano". Un altro network in espansione è quello di Msc Crociere, raccontato da Marco Ponticiello, responsabile vendite Msc Crociere, e Diego Lucidi, sales representative. La compagnia di crociere ha schierato sul Mediterraneo 13 navi della flotta, tra cui la nuovissima World Europa, che diventeranno 15 in autunno. Tra le novità a livello di destinazioni, anche New York, dove la Meraviglia sarà operativa durante tutto l'arco dell'anno. All'interno dei confini nazionali, tra le bellezze naturali e sotterranee più maestose, c'è la suggestiva magia di Grotte di Frasassi. La direttrice Sara Bonacucina ha raccontato agli agenti di viaggio presenti tutti i tour guidati classici e i due livelli di tour Speleo, il santuario della Madonna di Frasassi che si erge alll'interno di una cavità naturale e i laboratori di realtà aumentata nel museo di Genga. Se si sceglie il Mare Italia, Ota Viaggi consiglia la Sardegna con il Marina Rey, il Club Esse Roccaruja e il Marina Resort. Dopo l'incendio che ha colpito la sede storica a Roma e dopo un periodo complicato in cui però non ha mai spesso di operare, l'operatore è tornato pienamente esecutivo, come ha spiegato il direttore commerciale Massimo Diana, ringraziando la distribuzione e tutti i presenti per il grande supporto mostrato in queste settimane. Milena Forzato di Suite Travel ha raccontato a tutti gli agenti le opportunità legate alla rete di consulenti, in continua espansione. Inoltre, ha anticipato che, a breve, sarà aperta un'altra sede in una zona prestigiosa di Roma, che si aggiungerà a quella centrale di Monterotondo. [post_title] => Travel Open Day, il successo del Summer Party a Magicland [post_date] => 2023-07-07T15:02:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688742174000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tornerà a New York il prossimo 26 settembre l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari dell'industria del turismo del futuro. A un anno esatto dall'ultimo appuntamento nella Grande mela, Travel Hashtag riparte quindi negli Stati Uniti per la sua undicesima edizione, che si terrà appena dopo la pausa estiva. L'evento avrà il patrocinio di Enit e sarà completamente dedicato all'incoming italiano. "Il nostro paese è destinazione top of mind per il mercato statunitense – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – ed è il motivo per cui abbiamo deciso di tornare a New York insieme ad alcuni partner consolidati come Ita Airways, la regione Basilicata, Martulli Viaggi, Palazzo di Varignana e il comune di Cremona, nonché altri al debutto con noi, tra cui il gruppo McArthurGlen, la regione Marche, Italia Wedding Tourism, Bettoja Hotels, l'Hotel Nord Nuova Roma, Cremona Hotels, il museo del Violino e il teatro Ponchielli di Cremona, a cui si aggiungono il Canne Bianche Lifestyle Hotel e Matera Collection”. #incomparableitaly è quindi l’hashtag scelto per questa nuova tappa internazionale, che andrà in scena al The Michelangelo, hotel 5 stelle nel cuore di Manhattan, e che coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato Us (agenti di viaggio, tour operator e wedding planner), già esperti e fan della destinazione Italia. [post_title] => Travel Hashtag riparte da New York: appuntamento per il prossimo 26 settembre [post_date] => 2023-07-07T14:12:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688739165000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in corso a Berlino il Bestival 2023, la terza edizione del festival del mice e del travel business. Una due giorni di incontri, workshop, esperienze e percorsi di conoscenza dei tanti aspetti di Berlino guidati da esperti del settore, scoprendo le continue novità proposte dalla capitale. Una metropoli che ricorda una storia difficile con tante testimonianze importanti, ma celebra la vita con eventi di arte e cultura, un mondo dell’accoglienza e della ristorazione variegato e adatto a ogni esigenza con spettacoli ed eventi di ogni tipo. Una capitale sviluppatasi a partire dalla metà del Seicento e che si è allargata da un cuore storico centrale arrivando oggi ad ospitare quasi 7 milioni di abitanti estendendosi per oltre 890 km2: è infatti un agglomerato di 50 comuni limitrofi nella regione del Brandeburgo. Tutto questo viene raccontato dal Bestival. Come spiega Marco Oelschlegel di VisitBerlin, uno degli organizzatori: «Il Bestival è nato nel novembre del 2021, alla fine di un tempo difficile legato alla pandemia, allo scopo di promuovere Berlino come destinazione dalle tante sfaccettature. In un momento in cui nascevano nuove modalità lavorative come il “bleisure” - la vacanza dove le ore di lavoro o le conferenze, il business, sono seguite da un momento di leisure con la visita della città - abbiamo pensato di combinare gli aspetti professionali e i momenti di gioia e divertimento in un festival, il Bestival: the Berlin Best Practical. Volevamo che le persone venissero fisicamente in città per incontrarsi, perché stare insieme è la cosa più importante, come ci ha dimostrato l’esperienza della pandemia. VisitBerlin ha riunito i partner che potessero evidenziare l’evoluzione e la trasformazione in corso, tanto importante sia nel settore pubblico che in quello privato e il festival ha avuto un enorme successo perché era un concept nuovo». Il Bestival presenta quindi ai tanti operatori presenti cinque aspetti della città, facendone dei momenti esperienziali con workshop e percorsi guidati. Si inizia con la Sustainability, che si declina in incontri sugli standard fissati dal Gstc - il Global Sustainable Tourism Council - esperienze sull’economia circolare, su un sistema sanitario salutare e in momenti pratici come i workshop su come portare a zero lo spreco di cibo. Si parla di Lifestyle, perché Berlino è una città di design, dove nascono nuovi stili, locali vivaci e innovativi, opportunità per lo shopping e ristoranti stellati adatti a ogni esigenza. A Berlino ogni giorno si svolgono spettacoli, concerti e performance e ciascuno può trovare quello che cerca. C’è la Culture, perché Berlino è considerata una capitale d’arte e cultura: accoglie artisti provenienti da tutto il mondo che ne vengono conquistati. Chi ama l’arte e la cultura ama Berlino. Infatti i partecipanti al Bestival partecipano anche ad escursioni di scoperta della città che ne rivelano la bellezza e i luoghi topici. Come il tour “Bike the Wall”, un percorso storico che celebra i 35 anni dalla caduta del muro – che ricorrono proprio l’anno prossimo e saranno il tema di tanti eventi - ma guarda soprattutto al futuro e allo sviluppo urbano della città, che è sempre più verde. Il tema Community sottolinea che la comunità, la condivisione e l'inclusione sono una consapevolezza molto viva a Berlino: un modo per trasformare la diversità in ricchezza. Infine il Bestival parla di Innovation: la capitale è un fermento di nuove idee ed è amata anche da scienziati e informatici. Qui nascono ogni anno nascono oltre 500 start-up. Il Bestival continuerà a raccontare Berlino fino a domani sera e, poi, negli anni a venire. [gallery ids="449289,449288,449287"] [post_title] => Germania: a Berlino è di scena il Bestival 2023 [post_date] => 2023-07-07T13:21:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688736087000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449239 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Roma Fiumicino ha inaugurato una nuova area Food & Beverage al Terminal 1, nell’area A. Si tratta di otto nuovi format, realizzati in collaborazione con Autogrill, Lagardère Travel Retail Italia e Venchi, che si sviluppano in un’area di circa 2.000 metri quadrati e che vanno ad affiancarsi all’offerta già disponibile, ad insegna Eataly, operativa da poco più di un anno. Si va dal caffè pasticceria Alemagna, al Berlucchi Franciacorta Sparkling Bar, dalla birreria con cucina Doppio Malto, alla pizzeria Farinella, da illy caffè al casual dining restaurant Sophia Loren, fino al ristorante nippo-brasiliano Temakinho e alla Chocogelateria Venchi. La grande piazza dell’Area A, nata per proporsi come luogo di incontro e socialità per i passeggeri diventa così un’area al cui interno si può trovare anche il meglio della cultura enogastronomica italiana e non solo, con circa 4.000 mq ai quali si aggiungono oltre 2.000 metri quadrati dedicati alle lounge. Un totale di 6.000 mq pensati per l’ospitalità dei passeggeri. A queste iniziative si aggiungono quelle relative allo shopping che nei mesi scorsi hanno visto l’apertura del più grande Duty Free a livello globale di Lagardère Travel Retail Italia su 3.000 mq, della Galleria commerciale con oltre 20 punti vendita a cui si aggiungeranno nel corso dei prossimi 12 mesi ulteriori 4.000 mq per ampliare la gamma dell’offerta. “L’offerta di ristorazione valorizza in primis il patrimonio enogastronomico italiano, con soluzioni segmentate e attente alle esigenze emergenti dai diversi regimi alimentari specifici, e offre ai passeggeri 600 sedute addizionali, 190 postazioni di ricarica, power banker, 34 casse addizionali ed oltre 1.500 referenze per tutti i gusti - ha dichiarato Marilena Blasi, direttore commerciale di Aeroporti di Roma -. Tutti i punti di ristorazione sono stati realizzati con materiali e arredi ecosostenibili e plastic free, impianti a basso consumo energetico, raccolta differenziata e strategie per la gestione delle eccedenze alimentari (zero waste policy)”. [gallery ids="449241,449244,449243"] [post_title] => Fiumicino amplia la proposta Food & Beverage del Terminal 1 con 8 nuovi punti vendita [post_date] => 2023-07-07T10:13:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688724837000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449188 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Svizzera presenta il Vallese. A pochi metri da Piazza Navona, nell'iconica cornice del Museo dedicato allo Stadio di Diocleziano, l'ente del Turismo Svizzero ha illustrato alla stampa le attrazioni della destinazione e raccontato le opportunità offerte al mercato turistico. Non solo maestose vette e ghiacciai: tra gli asset di sviluppo della destinazione, ci sono il turismo sportivo e all'aria aperta, grazie ai numerosi percorsi, sentieri hiking e piste ciclabili presenti, il turismo termale e del benessere e il turismo enogastronomico, anche grazie alla presenza del sole per circa 300 giorni all'anno, caratteristica che permette la valorizzazione di numerosi vigneti e vitigni in tutta la Regione. [gallery columns="4" ids="449191,449192,449193,449194"] Piccarda Frulli, direttore dell'Ente del Turismo Svizzero, e Lucie Guntern, market manager Italia di Valais Matterhorn Region hanno raccontato i punti di forza della Regione, come l'Aletsch, il più grande ghiacciaio delle Alpi e fiore all'occhiello del patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'Arena dell'Aletsch offre vacanze in famiglia con tipiche case rustiche, chalet e alberghi. Terrazze soleggiate come Fiescheralp, Bettmeralp e Riederalp sono a metà strada tra la valle e il cielo. Le funivie collegano la Valle del Rodano alle località turistiche a 2.000 metri di altitudine. L'Eggishorn regala spettacolari viste sui ghiacciai dell'Aletsch e di Fiesch. Una vera "Family Destination" riconosciuta dalla Federazione svizzera del turismo. Importante anche la proposta di Martigny, situata sul gomito del Rodano e irrinunciabile meta culturale e festiva. Aperta verso la Francia e l'Italia, questa cittadina affascina per la sua arte, per tradizione storico e culturale, per i suoi millenni di storia e per le tracce che la romanità ha qui lasciato, come le terme, templi e un anfiteatro. Il Tesoro dell'Abbazia di San Maurice, i centri termali di Saillon e Lavey, le piste da sci dei Marécottes, il parco divertimenti Verticalp Emosson, lo zoo alpino dei Marécottes o le gole del Trient e del Durnand sono altri esempi di attrazioni quotate della Regione. Martigny, la città principale, ospita tra l'altro la Fondazione Pierre Gianadda e le sue prestigiose mostre d'arte, con il suo parco di sculture e il museo dell'automobile; la Distilleria Morand e la sua famosa Williamine, Barryland e i suoi cani del San Bernardo leggendari o ancora la Fiera del Vallese. Tra le risorse del Vallese, anche la stazione termale di Leukerbad, inserita in una valle laterale del Vallese e oggi destinazione apprezzata dagli amanti del benessere, del relax e dello sport. Con le sue 65 sorgenti termali che sprizzano 3,9 milioni di litri d'acqua a 51°C, Leukerbad è diventata la più grande stazione termale e di benessere della Svizzera. In estate, la destinazione invita alla scoperta del relax e dell'avventura, in mountain bike o attraverso escursioni e arrampicate. In inverno, Leukerbad attira gli sciatori che conquistano le piste del Torrent e gli sci nordici che esplorano il Passo del Gemmi. [post_title] => Il Vallese si promuove in Italia: turismo outdoor, benessere, storia e relax. [post_date] => 2023-07-06T15:49:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688658575000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449031 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una vacanza estiva nell'Oberland Bernese all’insegna della mobilità dolce e della sostenibilità, con il Trenino Verde delle Alpi lungo le sue principali fermate: Domodossola, Briga, Kandersteg, Spiez, Thun e Berna. Un itinerario attraverso luoghi ameni e meno inquinati anche grazie all’impegno della rete ferroviaria Bls, che apporta un importante contributo alla tutela dell’ambiente, vantando un modello di sostenibilità come poche altre realtà nel panorama ferroviario. Treni, bus, battelli e sentieri escursionistici accessibili a tutti sono le proposte di mobilità a disposizione dei visitatori per godere al meglio dell’offerta naturalistica e culturale del territorio nel totale rispetto dell’ambiente. Il documento di viaggio ideale per scoprire il territorio è la carta giornaliera Bls Trenino Verde, adesso anche disponibile per due giorni, che permette di salire e scendere lungo il percorso del treno quante volte si voglia al giorno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun. La partenza del Trenino Verde delle Alpi, ogni ora, è da Domodossola, il cuore dell’Ossola e città di carattere medievale che offre un affascinante borgo storico; tra le esperienze da non perdere vi è l’escursione al patrimonio Unesco, Sacro Monte Calvario. Il treno viaggia poi verso Briga, punto di partenza per passeggiate nella natura: dalla regione del Lötschberg al Sempione e alla regione dell’Aletsch. Da non perdere è il World Nature Forum, la mostra interattiva sul patrimonio Unesco Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. Attraversando gallerie in quota, tunnel e “rampe” il treno supera importanti dislivelli per raggiungere Kandersteg, a quota 1200 m. Da lì, il treno scende verso il lago fermandosi prima a Spiez una cittadina incastonata tra colli e pendii coltivati a vigneto. Si arriva poi a Thun, considerata “la porta di accesso dell’Oberland Bernese”. All’entrata della città sorge il castello di Thun, un edificio imponente che risale alle fine del 1100. Infine, il treno prosegue lungo la valle del fiume Aare e arriva a Berna, il cui centro storico è patrimonio Unesco, caratterizzato da 6 km di portici che assicurano una passeggiata tra shopping e cultura. Da non perdere la visita alla Zytglogge, la torre dell’orologio della città, con visita guidata in italiano. [post_title] => Oberland Bernese, a bordo del Trenino Verde per una vacanza tra verde e festival locali [post_date] => 2023-07-06T09:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688634948000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "conto alla rovescia per la trentesima edizione del singapore food festival" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1321,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Andrà in scena dal 19 al 30 luglio prossimi la 30ª edizione del Singapore Food Festival, la kermesse gastronomica che unisce le tradizioni all’innovazione. \r

\r

Il Bayfront Event Space, vicino all’iconico Marina Bay Sands, ospiterà il Festival Village, il più grande di sempre, che quest’anno conterà oltre 100 partecipanti e si animerà con alcune experience da non perdere, prima tra tutte la SG Food Walk, per andare alla scoperta della scena gastronomica singaporiana grazie a 50 stand tra street food e piatti tipici. Sempre all’interno del villaggio è presente Sweets Alley, interamente dedicato ai dessert tipici della città-stato, ma anche il Gourmet Market, ideale per chi vuole assaggiare una selezione premium di ingredienti e partecipare a laboratori culinari e masterclass, mentre il “Food of the Future” si focalizza sull’importanza della sostenibilità anche in ambito gastronomico.\r

\r

Il Festival Village ospita anche tre novità: il Food Cartel, un’esperienza gastronomica a cui prenderanno parte anche alcuni rinomati chef; il Cafè Boulevard, dove approfondire la cultura del caffè, una bevanda molto richiesta a Singapore; e il SG Mama Shop, dove poter acquistare snack tipici ma anche quelli più nuovi.\r

\r

Ma il Singapore Food Festival prosegue anche con tre “eventi satellite” in giro per la città: il primo riguarda i Min Jiang Kueh, ovvero i tradizionali pancake di Singapore; allo Sky Sprouts, un’oasi verde sul rooftop del centro commerciale Link@896, ci sarà uno speciale Sunset Cocktail Party; infine, l'Hook Coffee, brand locale di caffè fondato nel 2016 da due singaporiani, curerà il V60 Workshop permettendo a tutti gli amanti di questa bevanda – e non solo – di esplorare la diversità di sapori, origini, tecniche di preparazione e il significato del caffè nelle diverse culture.","post_title":"Conto alla rovescia per la trentesima edizione del Singapore Food Festival","post_date":"2023-07-11T12:45:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689079514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_212378\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Forte Village[/caption]\r

\r

E' Giuseppe Molato la new entry stellata Michelin di quest'anno al Forte Village. Alla guida del ristorante Belvedere di Villa del Parco (Leading Hotels of the World), porterà la sua incondizionata passione per l'alta cucina contaminata. Cultore della materia prima e di una cucina territoriale e allo stesso tempo cosmopolita, l'evoluzione creativa dei prodotti locali è uno dei suoi cavalli di battaglia.\r

\r

Tra le conferme blasonate, si parte invece con il tristellato Heinz Beck, padrone di casa al Beachcomber, ripensato per rispondere allo stile di uno degli chef più acclamati a livello mondiale: proposte light per pranzo, gourmet per la cena, per piatti espressione dell'anima della cucina italiana e mediterranea, che spesso incontrano stili di Paesi lontani. Alla Terrazza San Domenico, solo 15 tavoli quasi pieds dans l'eau, incontriamo Massimiliano Mascia (2 stelle Michelin), affiancato da una parte della brigata proveniente proprio dalla cucina del suo omonimo ristorante di Imola, che propone alcuni grandi classici del locale romagnolo come l'Uovo in Raviolo San Domenico con burro di malga Parmigiano dolce e tartufo di stagione. Rocco Iannone, invece, con il suo estro napoletano guida il ristorante Forte Gourmet affacciato sulla piscina Oasis, nel cuore del resort. Difendendo la tradizione e i processi di cottura semplici, è conosciuto come il cuoco filosofo e si definisce uno chef controtendenza. Una delle sue frasi celebri è che l'estetica non va di pari passo con la bontà: \"Un piatto buono non può essere bello\". Dall'estremo nord torna anche Brian Bojsen: al Forte Bay ci sarà un'imponente griglia a vista dove l'utilizzo dei profumati legni del Mediterraneo confermerà il connubio tra l'arte del fògu sardo e i contrasti nordici.\r

\r

Tra luglio e agosto tornano poi anche le serate sotto le stelle delle Celebrity Nights sulla terrazza del Forte Bay. Qui si alterneranno Michele de Blasio, Antonio Salvatore, Roberto Conti, Sandro Serva e un altro degli amici storici del Forte Village, Andrea Berton, con un menu che rivisiterà, utilizzando le materie prime della Sardegna, alcuni dei piatti più rappresentativi del suo ristorante eponimo a Milano. Un vero e proprio microcosmo enogastronomico, che quest'anno ha visto l'arrivo dell'executive chef Stefano Andreoli per la supervisione di tutti i percorsi food del resort.\r

\r

","post_title":"Chef Giuseppe Molato arricchisce la parata di stelle f&b al Forte Village","post_date":"2023-07-10T13:04:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688994298000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torneranno operativi dal prossimo settembre i collegamenti aerei fra Italia e Libia. Questo malgrado il Paese africano rientri ancora nella lista nera dell'Unione europea che elenca le compagnie aeree a cui è vietato volare nell'Ue.\r

\r

Il più recente aggiornamento di tale elenco include 15 Paesi, tra cui la Russia e, appunto, la Libia. Ma proprio il riavvio dei voli diretti e il rafforzamento della collaborazione Italia Libia sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto ieri tra il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e l'ambasciatore d'Italia Gianluca Alberini, ricevuti a Tripoli dal ministro di Stato Walid Al Lafi e dal presidente della Libyan Civil Aviation Authority, Mohamed Shlebik. Lo ha reso noto l'ambasciata d'Italia a Tripoli su Twitter confermando \"la stretta partnership italo-libica sul dossier aviazione civile\".\r

\r

\"Le due parti hanno concordato di concludere un accordo e un protocollo d'intesa, di riaprire lo spazio aereo tra i due Paesi e di scegliere un vettore aereo libico e un altro italiano per riprendere i voli da e per l'Italia al più tardi il prossimo agosto, a condizione che il primo il volo commerciale diretto dalla Libia all'Italia decollerà il prossimo settembre\".\r

\r

Aggiornata all'inizio di giugno 2023, la lista delle compagnie aeree \"soggette a un divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione europea perché non conformi agli standard di sicurezza internazionali\" include i seguenti paesi: Afghanistan, Angola (con l'eccezione di 2 compagnie, tra cui Taag), Armenia, Congo (Brazzaville), Repubblica Democratica del Congo (Rdc), Gibuti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Russia, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone e Sudan, \"a causa dell'inadeguata supervisione della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche di questi Stati\".\r

\r

","post_title":"Dopo 10 anni ripristinati i collegamenti aerei fra Italia e Libia, da settembre","post_date":"2023-07-10T10:29:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688984959000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Continuano i successi dei Party di Travel Quotidiano, organizzati per celebrare insieme a tutta la filiera del turismo i momenti più importanti dell'anno e fare business all'insegna del buonumore attraverso esperienze inedite e gioiose. La terza edizione del Travel Open Day Summer Party è stata organizzata nella festosa e magica location del Rainbow Park Magicland, che ha accolto agenti di viaggio del Lazio e delle regioni limitrofe.\r

\r

Dopo l'arrivo nel parco, gli operatori e agenti di viaggio si sono ritrovati nel suggestivo \"Castello\", dove si è svolto l'evento business dopo un caloroso welcome drink, mentre gli accompagnatori usufruivano liberamente delle attrazioni del parco. Le attività di networking sono state seguite da un saluto di tutti i partner presenti, che hanno raccontato le rispettive novità e illustrato gli impegni per l'estate. Dopo cena, tutti i partecipanti hanno potuto godere delle attrazioni di Magicland fino all'orario di chiusura.\r

\r

Tra i partner presenti, le destinazioni Thailandia, Spagna, Croazia, Svizzera. E ancora, Grotte di Frasassi e Ferrovia Retica, insieme a Royal Jordanian, Msc Crociere, Adr - Aeroporti di Roma con easy Parking, Ota Viaggi e Suite Travel.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"449309,449312,449316,449318,449320,449321,449322,449323,449325\"]\r

\r

I partner\r

\r

\"Siamo molto felici di essere qui, a questo evento fantastico, per raccontare la grande estate della Croazia - ha detto Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia -. Una destinazione sempre più vicina all'Italia, con aliscafi, traghetti e collegamenti aerei sempre più numerosi ed efficaci. Tra i prodotti che stanno andando meglio, le vacanze in barca per godere del mare croato, costellato di isole, baie e spiagge spettacolar.\r

\r

Più complicata la stagione estiva della Thailandia, che sta soffrendo carenza di voli. \"Purtroppo le compagnie aeree non hanno migliorato la disponibilità dei posti - denuncia Sandro Botticelli, marketing manager dell'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -, nonostante la richiesta da parte del mercato italiano sia molto alta. L'Italia, con il 60% di arrivi dell'era pre-Covid, è pienamente in target e possiamo superare il numero previsto dei 170mila arrivi per puntare a tornare presto sopra i 200mila nel 2024\".\r

\r

La Svizzera ha invece raccontato agli agenti presenti le sue novità attraverso la voce di Laura Zancolò, responsabile trade di Svizzera Turismo. Tra queste, il GoldenPass Express che vedrà la sua prima stagione estiva di treni direti tra Interlaken e Montreaux. L'intervento di Enrico Bernasconi, rappresentante per l'Italia di Ferrovia Retica e simpaticamente conosciuto nel settore come 'Mr. Trenino Rosso', ha aggiunto un valore significativo alla discussione sulla destinazione. L'estate della Ferrovia Retica ruota intorno alla linea dell'Albula, per un itinerario che fa della sostenibilità ambientale uno dei suoi punti di riferimento.\r

\r

Uno dei prodotti su cui invece la Spagna, rappresentata per i saluti da Arturo Escudero di Turespaña, sta concentrando i suoi impegni sono i parchi tematici della destinazione: nel cuore della Costa Daurada, si trovano gli Universal Studios Port Aventura. Terra Mitica a Benidorm è suddiviso poi in cinque zone ispirate a cinque civiltà mediterranee: Egitto, Grecia, Roma, Iberia e le Isole. Infine, il parco Warner a sud di Madrid porta in Spagna la magia di Hollywood.\r

\r

Tra le destinazioni in forte rilancio per il mercato italiano c'è sicuramente la Giordania. Royal Jordanian ha partecipato all'evento per raccontare il rafforzamento del suo network da e per l'Italia. \"Abbiamo 5 voli diretti da Roma e 3 da Milano Malpensa per Amman - ha detto Ramzi Zawaideh, country manager per l'Italia della compagnia -, ma per il 2024 potenzieremo ulteriormente le connessioni, aggiungendo un volo sia a Roma che a Milano\".\r

\r

Un altro network in espansione è quello di Msc Crociere, raccontato da Marco Ponticiello, responsabile vendite Msc Crociere, e Diego Lucidi, sales representative. La compagnia di crociere ha schierato sul Mediterraneo 13 navi della flotta, tra cui la nuovissima World Europa, che diventeranno 15 in autunno. Tra le novità a livello di destinazioni, anche New York, dove la Meraviglia sarà operativa durante tutto l'arco dell'anno.\r

\r

All'interno dei confini nazionali, tra le bellezze naturali e sotterranee più maestose, c'è la suggestiva magia di Grotte di Frasassi. La direttrice Sara Bonacucina ha raccontato agli agenti di viaggio presenti tutti i tour guidati classici e i due livelli di tour Speleo, il santuario della Madonna di Frasassi che si erge alll'interno di una cavità naturale e i laboratori di realtà aumentata nel museo di Genga.\r

\r

Se si sceglie il Mare Italia, Ota Viaggi consiglia la Sardegna con il Marina Rey, il Club Esse Roccaruja e il Marina Resort. Dopo l'incendio che ha colpito la sede storica a Roma e dopo un periodo complicato in cui però non ha mai spesso di operare, l'operatore è tornato pienamente esecutivo, come ha spiegato il direttore commerciale Massimo Diana, ringraziando la distribuzione e tutti i presenti per il grande supporto mostrato in queste settimane.\r

\r

Milena Forzato di Suite Travel ha raccontato a tutti gli agenti le opportunità legate alla rete di consulenti, in continua espansione. Inoltre, ha anticipato che, a breve, sarà aperta un'altra sede in una zona prestigiosa di Roma, che si aggiungerà a quella centrale di Monterotondo.\r

\r

","post_title":"Travel Open Day, il successo del Summer Party a Magicland","post_date":"2023-07-07T15:02:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688742174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tornerà a New York il prossimo 26 settembre l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari dell'industria del turismo del futuro. A un anno esatto dall'ultimo appuntamento nella Grande mela, Travel Hashtag riparte quindi negli Stati Uniti per la sua undicesima edizione, che si terrà appena dopo la pausa estiva. L'evento avrà il patrocinio di Enit e sarà completamente dedicato all'incoming italiano.\r

\r

\"Il nostro paese è destinazione top of mind per il mercato statunitense – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – ed è il motivo per cui abbiamo deciso di tornare a New York insieme ad alcuni partner consolidati come Ita Airways, la regione Basilicata, Martulli Viaggi, Palazzo di Varignana e il comune di Cremona, nonché altri al debutto con noi, tra cui il gruppo McArthurGlen, la regione Marche, Italia Wedding Tourism, Bettoja Hotels, l'Hotel Nord Nuova Roma, Cremona Hotels, il museo del Violino e il teatro Ponchielli di Cremona, a cui si aggiungono il Canne Bianche Lifestyle Hotel e Matera Collection”.\r

\r

#incomparableitaly è quindi l’hashtag scelto per questa nuova tappa internazionale, che andrà in scena al The Michelangelo, hotel 5 stelle nel cuore di Manhattan, e che coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato Us (agenti di viaggio, tour operator e wedding planner), già esperti e fan della destinazione Italia.","post_title":"Travel Hashtag riparte da New York: appuntamento per il prossimo 26 settembre","post_date":"2023-07-07T14:12:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1688739165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in corso a Berlino il Bestival 2023, la terza edizione del festival del mice e del travel business. Una due giorni di incontri, workshop, esperienze e percorsi di conoscenza dei tanti aspetti di Berlino guidati da esperti del settore, scoprendo le continue novità proposte dalla capitale.\r

Una metropoli che ricorda una storia difficile con tante testimonianze importanti, ma celebra la vita con eventi di arte e cultura, un mondo dell’accoglienza e della ristorazione variegato e adatto a ogni esigenza con spettacoli ed eventi di ogni tipo. Una capitale sviluppatasi a partire dalla metà del Seicento e che si è allargata da un cuore storico centrale arrivando oggi ad ospitare quasi 7 milioni di abitanti estendendosi per oltre 890 km2: è infatti un agglomerato di 50 comuni limitrofi nella regione del Brandeburgo. Tutto questo viene raccontato dal Bestival.\r

Come spiega Marco Oelschlegel di VisitBerlin, uno degli organizzatori: «Il Bestival è nato nel novembre del 2021, alla fine di un tempo difficile legato alla pandemia, allo scopo di promuovere Berlino come destinazione dalle tante sfaccettature. In un momento in cui nascevano nuove modalità lavorative come il “bleisure” - la vacanza dove le ore di lavoro o le conferenze, il business, sono seguite da un momento di leisure con la visita della città - abbiamo pensato di combinare gli aspetti professionali e i momenti di gioia e divertimento in un festival, il Bestival: the Berlin Best Practical. Volevamo che le persone venissero fisicamente in città per incontrarsi, perché stare insieme è la cosa più importante, come ci ha dimostrato l’esperienza della pandemia. VisitBerlin ha riunito i partner che potessero evidenziare l’evoluzione e la trasformazione in corso, tanto importante sia nel settore pubblico che in quello privato e il festival ha avuto un enorme successo perché era un concept nuovo».\r

Il Bestival presenta quindi ai tanti operatori presenti cinque aspetti della città, facendone dei momenti esperienziali con workshop e percorsi guidati. Si inizia con la Sustainability, che si declina in incontri sugli standard fissati dal Gstc - il Global Sustainable Tourism Council - esperienze sull’economia circolare, su un sistema sanitario salutare e in momenti pratici come i workshop su come portare a zero lo spreco di cibo.\r

Si parla di Lifestyle, perché Berlino è una città di design, dove nascono nuovi stili, locali vivaci e innovativi, opportunità per lo shopping e ristoranti stellati adatti a ogni esigenza. A Berlino ogni giorno si svolgono spettacoli, concerti e performance e ciascuno può trovare quello che cerca.\r

C’è la Culture, perché Berlino è considerata una capitale d’arte e cultura: accoglie artisti provenienti da tutto il mondo che ne vengono conquistati. Chi ama l’arte e la cultura ama Berlino. Infatti i partecipanti al Bestival partecipano anche ad escursioni di scoperta della città che ne rivelano la bellezza e i luoghi topici. Come il tour “Bike the Wall”, un percorso storico che celebra i 35 anni dalla caduta del muro – che ricorrono proprio l’anno prossimo e saranno il tema di tanti eventi - ma guarda soprattutto al futuro e allo sviluppo urbano della città, che è sempre più verde.\r

Il tema Community sottolinea che la comunità, la condivisione e l'inclusione sono una consapevolezza molto viva a Berlino: un modo per trasformare la diversità in ricchezza. Infine il Bestival parla di Innovation: la capitale è un fermento di nuove idee ed è amata anche da scienziati e informatici. Qui nascono ogni anno nascono oltre 500 start-up. Il Bestival continuerà a raccontare Berlino fino a domani sera e, poi, negli anni a venire.\r

[gallery ids=\"449289,449288,449287\"]","post_title":"Germania: a Berlino è di scena il Bestival 2023","post_date":"2023-07-07T13:21:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688736087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto di Roma Fiumicino ha inaugurato una nuova area Food & Beverage al Terminal 1, nell’area A. Si tratta di otto nuovi format, realizzati in collaborazione con Autogrill, Lagardère Travel Retail Italia e Venchi, che si sviluppano in un’area di circa 2.000 metri quadrati e che vanno ad affiancarsi all’offerta già disponibile, ad insegna Eataly, operativa da poco più di un anno. \r

\r

Si va dal caffè pasticceria Alemagna, al Berlucchi Franciacorta Sparkling Bar, dalla birreria con cucina Doppio Malto, alla pizzeria Farinella, da illy caffè al casual dining restaurant Sophia Loren, fino al ristorante nippo-brasiliano Temakinho e alla Chocogelateria Venchi.\r

\r

La grande piazza dell’Area A, nata per proporsi come luogo di incontro e socialità per i passeggeri diventa così un’area al cui interno si può trovare anche il meglio della cultura enogastronomica italiana e non solo, con circa 4.000 mq ai quali si aggiungono oltre 2.000 metri quadrati dedicati alle lounge. Un totale di 6.000 mq pensati per l’ospitalità dei passeggeri.\r

\r

A queste iniziative si aggiungono quelle relative allo shopping che nei mesi scorsi hanno visto l’apertura del più grande Duty Free a livello globale di Lagardère Travel Retail Italia su 3.000 mq, della Galleria commerciale con oltre 20 punti vendita a cui si aggiungeranno nel corso dei prossimi 12 mesi ulteriori 4.000 mq per ampliare la gamma dell’offerta.\r

\r

“L’offerta di ristorazione valorizza in primis il patrimonio enogastronomico italiano, con soluzioni segmentate e attente alle esigenze emergenti dai diversi regimi alimentari specifici, e offre ai passeggeri 600 sedute addizionali, 190 postazioni di ricarica, power banker, 34 casse addizionali ed oltre 1.500 referenze per tutti i gusti - ha dichiarato Marilena Blasi, direttore commerciale di Aeroporti di Roma -. Tutti i punti di ristorazione sono stati realizzati con materiali e arredi ecosostenibili e plastic free, impianti a basso consumo energetico, raccolta differenziata e strategie per la gestione delle eccedenze alimentari (zero waste policy)”.\r

\r

[gallery ids=\"449241,449244,449243\"]","post_title":"Fiumicino amplia la proposta Food & Beverage del Terminal 1 con 8 nuovi punti vendita","post_date":"2023-07-07T10:13:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688724837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Svizzera presenta il Vallese. A pochi metri da Piazza Navona, nell'iconica cornice del Museo dedicato allo Stadio di Diocleziano, l'ente del Turismo Svizzero ha illustrato alla stampa le attrazioni della destinazione e raccontato le opportunità offerte al mercato turistico.\r

\r

Non solo maestose vette e ghiacciai: tra gli asset di sviluppo della destinazione, ci sono il turismo sportivo e all'aria aperta, grazie ai numerosi percorsi, sentieri hiking e piste ciclabili presenti, il turismo termale e del benessere e il turismo enogastronomico, anche grazie alla presenza del sole per circa 300 giorni all'anno, caratteristica che permette la valorizzazione di numerosi vigneti e vitigni in tutta la Regione.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"449191,449192,449193,449194\"]\r

\r

Piccarda Frulli, direttore dell'Ente del Turismo Svizzero, e Lucie Guntern, market manager Italia di Valais Matterhorn Region hanno raccontato i punti di forza della Regione, come l'Aletsch, il più grande ghiacciaio delle Alpi e fiore all'occhiello del patrimonio mondiale dell'UNESCO.\r

\r

L'Arena dell'Aletsch offre vacanze in famiglia con tipiche case rustiche, chalet e alberghi. Terrazze soleggiate come Fiescheralp, Bettmeralp e Riederalp sono a metà strada tra la valle e il cielo. Le funivie collegano la Valle del Rodano alle località turistiche a 2.000 metri di altitudine. L'Eggishorn regala spettacolari viste sui ghiacciai dell'Aletsch e di Fiesch. Una vera \"Family Destination\" riconosciuta dalla Federazione svizzera del turismo.\r

\r

Importante anche la proposta di Martigny, situata sul gomito del Rodano e irrinunciabile meta culturale e festiva. Aperta verso la Francia e l'Italia, questa cittadina affascina per la sua arte, per tradizione storico e culturale, per i suoi millenni di storia e per le tracce che la romanità ha qui lasciato, come le terme, templi e un anfiteatro.\r

Il Tesoro dell'Abbazia di San Maurice, i centri termali di Saillon e Lavey, le piste da sci dei Marécottes, il parco divertimenti Verticalp Emosson, lo zoo alpino dei Marécottes o le gole del Trient e del Durnand sono altri esempi di attrazioni quotate della Regione. Martigny, la città principale, ospita tra l'altro la Fondazione Pierre Gianadda e le sue prestigiose mostre d'arte, con il suo parco di sculture e il museo dell'automobile; la Distilleria Morand e la sua famosa Williamine, Barryland e i suoi cani del San Bernardo leggendari o ancora la Fiera del Vallese.\r

\r

Tra le risorse del Vallese, anche la stazione termale di Leukerbad, inserita in una valle laterale del Vallese e oggi destinazione apprezzata dagli amanti del benessere, del relax e dello sport. Con le sue 65 sorgenti termali che sprizzano 3,9 milioni di litri d'acqua a 51°C, Leukerbad è diventata la più grande stazione termale e di benessere della Svizzera. In estate, la destinazione invita alla scoperta del relax e dell'avventura, in mountain bike o attraverso escursioni e arrampicate. In inverno, Leukerbad attira gli sciatori che conquistano le piste del Torrent e gli sci nordici che esplorano il Passo del Gemmi.","post_title":"Il Vallese si promuove in Italia: turismo outdoor, benessere, storia e relax.","post_date":"2023-07-06T15:49:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688658575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vacanza estiva nell'Oberland Bernese all’insegna della mobilità dolce e della sostenibilità, con il Trenino Verde delle Alpi lungo le sue principali fermate: Domodossola, Briga, Kandersteg, Spiez, Thun e Berna.\r

\r

Un itinerario attraverso luoghi ameni e meno inquinati anche grazie all’impegno della rete ferroviaria Bls, che apporta un importante contributo alla tutela dell’ambiente, vantando un modello di sostenibilità come poche altre realtà nel panorama ferroviario. Treni, bus, battelli e sentieri escursionistici accessibili a tutti sono le proposte di mobilità a disposizione dei visitatori per godere al meglio dell’offerta naturalistica e culturale del territorio nel totale rispetto dell’ambiente.\r

\r

Il documento di viaggio ideale per scoprire il territorio è la carta giornaliera Bls Trenino Verde, adesso anche disponibile per due giorni, che permette di salire e scendere lungo il percorso del treno quante volte si voglia al giorno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun.\r

\r

La partenza del Trenino Verde delle Alpi, ogni ora, è da Domodossola, il cuore dell’Ossola e città di carattere medievale che offre un affascinante borgo storico; tra le esperienze da non perdere vi è l’escursione al patrimonio Unesco, Sacro Monte Calvario.\r

Il treno viaggia poi verso Briga, punto di partenza per passeggiate nella natura: dalla regione del Lötschberg al Sempione e alla regione dell’Aletsch. Da non perdere è il World Nature Forum, la mostra interattiva sul patrimonio Unesco Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. Attraversando gallerie in quota, tunnel e “rampe” il treno supera importanti dislivelli per raggiungere Kandersteg, a quota 1200 m. Da lì, il treno scende verso il lago fermandosi prima a Spiez una cittadina incastonata tra colli e pendii coltivati a vigneto.\r

Si arriva poi a Thun, considerata “la porta di accesso dell’Oberland Bernese”. All’entrata della città sorge il castello di Thun, un edificio imponente che risale alle fine del 1100. \r

\r

Infine, il treno prosegue lungo la valle del fiume Aare e arriva a Berna, il cui centro storico è patrimonio Unesco, caratterizzato da 6 km di portici che assicurano una passeggiata tra shopping e cultura. Da non perdere la visita alla Zytglogge, la torre dell’orologio della città, con visita guidata in italiano.","post_title":"Oberland Bernese, a bordo del Trenino Verde per una vacanza tra verde e festival locali","post_date":"2023-07-06T09:15:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688634948000]}]}}