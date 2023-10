Città Patrimonio Unesco e Paradores, binomio di una Spagna sempre più accattivante “Le 15 città Unesco rappresentano il meglio del nostro Paese: il passato, il presente e il futuro – sottolinea la direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano – Isabel Garaña –, custodi di una destinazione turistica certificata. Il loro obiettivo è quello di gestire i flussi turistici, la movida, le risorse”. A trent’anni dalla nascita del Gruppo Città Patrimonio dell’Umanità, viene istituita una commissione speciale per promuovere il meglio dell’offerta culturale urbana della Spagna in tandem con la catena alberghiera statale Paradores, in un piano strategico di sviluppo dedicato ai Paradores, legato alla sostenibilità, che prevede sostanziosi investimenti da parte del governo. Obiettivo: promuovere il patrimonio e valorizzare il Paese. “Un Paradores ogni 200 chilometri. Sono quasi 100 hotel in tutto il territorio nazionale per 6 mila stanze.- spiega Juan José Gonzales, responsabile del gruppo Paradores -. Alberghi di altissimo livello ubicati in palazzi, castelli, monasteri. Paradores è l’essenza e l’icona del turismo spagnolo in cui viene valorizzata la gastronomia, la cultura, la natura e il benessere. Cerchiamo di stare al passo con le tendenze. Con più di cento ristoranti, siamo un punto di riferimento in Spagna. Garantiamo la sostenibilità (stanze plastic free), impieghiamo energie pulite e sostenibili; campi da golf certificati (tra gli uliveti dell’Andalusia); itinerari culturali, storici, e religiosi (il cammino di Santiago). Stiamo creando percorsi di cicloturismo”. “Siamo il secondo Paese al mondo per siti Unesco: 50 siti di cui 15 sono città, tredici nella Penisola, una nelle Baleari e una nelle Canarie – afferma Luis Yeray Gutiérrez, presidente del Gruppo – Un riconoscimento che premia la buona conservazione del patrimonio e la capacità dell’amministrazione di garantirne l’integrità nel futuro”. Sono 4 milioni gli italiani interessati a visitare le città spagnole; cifra destinata a crescere e ad essere superata nel 2024 poiché il turismo italiano continua a crescere. Un bacino turistico dal grande potenziale per la Spagna. Collegamenti capillari tra Italia e Spagna di rete ferroviaria, stradale, marittima e aerea con voli diretti, favoriscono la programmazione di ottimi itinerari turistici. “Invito gli italiani non solo a visita le nostre città Unesco ma a coglierne un’esperienza unica. – aggiunge Gutiérrez -. Mete uniche e ineguagliabili, le 15 città sono, ricche di storia, stili di vita e tradizioni, che possono offrire diversità di esperienze turistiche. Punti di forza sono la gastronomia, (piatti tradizionali o cucina innovativa e all’avanguardia); gli alberghi di altissimo livello tra cui i Paradores; la sicurezza pubblica di comuni tranquilli, accessibili e accoglienti; borghi, centri storici e centri culturali. Città combinazioni tra moderno e tradizionale in cui godere anche della natura e attività all’aria aperta; rappresentazioni di arte storica e contemporanea. Il turismo religioso offre le manifestazioni tra le più belle del cattolicesimo in Spagna. Culture diverse tra monumenti cattedrali, chiese, sinagoghe e moschee”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453741 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431589" align="alignleft" width="300"] Casa Cipriani a Milano[/caption] Piani ambiziosi per il gruppo veneziano Cipriani, che punta a espandersi in destinazioni come Londra, Parigi, Dubai, Miami, Beverly Hills, San Paolo del Brasile e Istanbul, replicando il modello di Casa Cipriani (club in stile Soho House e hotel) già operativo a New York e a Milano. Il progetto passa per un fondo, chiamato Cipriani Hospitality, presentato in questi giorni nella città della Grande Mela. A disposizione 500 milioni di dollari da investire per finanziare lo sviluppo del brand. A fianco del presidente Arrigo Cipriani e del figlio Giuseppe, il ceo del gruppo, omonimo del nonno, il fondatore dell’Harry’s Bar di Venezia nel 1931, ci sono due protagonisti della finanza d’impresa europea: l’asset management lussemburghese Optimum (1,8 miliardi di asset under management) e la banca svizzera Crédit des Alpes, con all’attivo operazioni per oltre 140 miliardi. Centralissime le location dei nuovi sviluppi. A Londra si pensa infatti per esempio a Mayfair, a Dubai a Jumeirah Bay, mentre a Istanbul l’area scelta è quella di Yidiz. [post_title] => Il brand Cipriani si espande nel mondo. Al via un fondo da 500 mln di dollari [post_date] => 2023-10-10T13:11:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696943480000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453729 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Le 15 città Unesco rappresentano il meglio del nostro Paese: il passato, il presente e il futuro - sottolinea la direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano - Isabel Garaña –, custodi di una destinazione turistica certificata. Il loro obiettivo è quello di gestire i flussi turistici, la movida, le risorse”. A trent’anni dalla nascita del Gruppo Città Patrimonio dell’Umanità, viene istituita una commissione speciale per promuovere il meglio dell’offerta culturale urbana della Spagna in tandem con la catena alberghiera statale Paradores, in un piano strategico di sviluppo dedicato ai Paradores, legato alla sostenibilità, che prevede sostanziosi investimenti da parte del governo. Obiettivo: promuovere il patrimonio e valorizzare il Paese. “Un Paradores ogni 200 chilometri. Sono quasi 100 hotel in tutto il territorio nazionale per 6 mila stanze.- spiega Juan José Gonzales, responsabile del gruppo Paradores -. Alberghi di altissimo livello ubicati in palazzi, castelli, monasteri. Paradores è l’essenza e l’icona del turismo spagnolo in cui viene valorizzata la gastronomia, la cultura, la natura e il benessere. Cerchiamo di stare al passo con le tendenze. Con più di cento ristoranti, siamo un punto di riferimento in Spagna. Garantiamo la sostenibilità (stanze plastic free), impieghiamo energie pulite e sostenibili; campi da golf certificati (tra gli uliveti dell’Andalusia); itinerari culturali, storici, e religiosi (il cammino di Santiago). Stiamo creando percorsi di cicloturismo”. “Siamo il secondo Paese al mondo per siti Unesco: 50 siti di cui 15 sono città, tredici nella Penisola, una nelle Baleari e una nelle Canarie - afferma Luis Yeray Gutiérrez, presidente del Gruppo - Un riconoscimento che premia la buona conservazione del patrimonio e la capacità dell’amministrazione di garantirne l’integrità nel futuro”. Sono 4 milioni gli italiani interessati a visitare le città spagnole; cifra destinata a crescere e ad essere superata nel 2024 poiché il turismo italiano continua a crescere. Un bacino turistico dal grande potenziale per la Spagna. Collegamenti capillari tra Italia e Spagna di rete ferroviaria, stradale, marittima e aerea con voli diretti, favoriscono la programmazione di ottimi itinerari turistici. “Invito gli italiani non solo a visita le nostre città Unesco ma a coglierne un’esperienza unica. - aggiunge Gutiérrez -. Mete uniche e ineguagliabili, le 15 città sono, ricche di storia, stili di vita e tradizioni, che possono offrire diversità di esperienze turistiche. Punti di forza sono la gastronomia, (piatti tradizionali o cucina innovativa e all’avanguardia); gli alberghi di altissimo livello tra cui i Paradores; la sicurezza pubblica di comuni tranquilli, accessibili e accoglienti; borghi, centri storici e centri culturali. Città combinazioni tra moderno e tradizionale in cui godere anche della natura e attività all’aria aperta; rappresentazioni di arte storica e contemporanea. Il turismo religioso offre le manifestazioni tra le più belle del cattolicesimo in Spagna. Culture diverse tra monumenti cattedrali, chiese, sinagoghe e moschee”. [post_title] => Città Patrimonio Unesco e Paradores, binomio di una Spagna sempre più accattivante [post_date] => 2023-10-10T11:42:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => citta-patrimonio-unesco-spagnole [1] => ente-spagnolo-del-turismo [2] => paradores [3] => spagna ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Città Patrimonio Unesco spagnole [1] => Ente Spagnolo del Turismo [2] => Paradores [3] => spagna ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696938134000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453714 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Brussels rilancia gli appuntamenti formativi dedicati al trade con un fitto programma calendario: la strategia basata su formazione e networking prevede roadshow, per un totale di 12 tappe in tutta Italia entro novembre, un fam-trip riservato agli agenti di viaggio e Brussels Academy, una serie di giornate di formazione presso la Brussels House di Milano in collaborazione con tour operator e altre realtà del settore. Tra le novità in cantiere per i prossimi mesi, da segnalare anche i Brussels Days: «Incontri dedicati alla scoperta delle tradizioni, delle usanze e dei prodotti tipici di Bruxelles in chiave esperienziale – spiegaUrsula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – in occasione di eventi particolari, come San Nicola, festa molto sentita in Belgio, San Valentino e Pasqua». Intanto la città di Bruxelles, dopo un brillante 2022 che ha visto i numeri raggiungere l’80% dei livelli del 2019 (79% gli arrivi, 84% i pernottamenti), registra un trend positivo nel primo semestre 2023, complice l’ottima ripresa di mercati come Cina, Giappone e Gran Bretagna. Bene anche le performance dell’Italia, che nei primi sei mesi del 2023 cresce del 49% sul 2022, piazzandosi al quarto posto tra i Paesi Ue per numero di pernottamenti e al quinto per numero di arrivi. «L’Italia si conferma un mercato strategico per Visit Brussels, soprattutto alla luce della crescente incidenza del leisure, che nel primo semestre del 2023 rappresenta il 52% degli arrivi, seguito dai meeting al 32% e dalle altre tipologie di viaggi business al 16%. Diventa quindi ancora più importante promuovere e incentivare le sinergie tra gli operatori, agenti di viaggio e programmatori di tour operator, e i protagonisti dell’offerta turistica locale, affinché possano costruire proposte tematiche e itinerari personalizzati per intercettare un cliente sempre più esigente». Visit Brussels partecipa alla fiera di Rimini (pad. C1 – stand 527): un'ulteriore occasione per incontrare i professionisti del turismo e sviluppare nuove partnership in grado di valorizzare al meglio le tante opportunità che la città offre a diversi cluster di clienti. [post_title] => Visit Brussels: raffica di appuntamenti dedicati al trade, dai roadshow ai Brussels Days [post_date] => 2023-10-10T10:53:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696935189000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' rientrato in Italia la scorsa settimana il fam trip targato Go Asia che ha portato nove agenzie partner alla scoperta del Triangolo d’oro in India. Accompagnati dall’area manager Liguria Adriano Bertolini, gli adv hanno visitato le città più conosciute del Nord del paese: Delhi, Jaipur e Agra, dove ad attenderli hanno trovato la sublime bellezza del Taj Mahal. “Siamo felici e orgogliosi di aver riaperto la stagione dei fam trip dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia - sottolinea Marco Berettini, direttore commerciale del gruppo Go World -. La ripartenza ci ha portati già a marzo nel continente africano con un tour Sud Africa molto particolare, e nel quadrante asiatico successivamente, con questo tour in India e uno splendido quanto inusitato tour dell’Iran a inizio ottobre. Riteniamo da sempre che il valore aggiunto offerto da esperienze dirette nelle destinazioni, oggetto della nostra programmazione, costituisca un plus d’eccezione a livello conoscitivo per gli agenti, che possono così concretamente affinare le proprie competenze e al contempo consolidare il rapporto di fiducia con noi”. Gli agenti che hanno preso parte a questa iniziativa sono Mario Bosia (Verytravel, Cuneo), Chiara De Matteo (Vivere e Viaggiare, Pinerolo), Patrizia Giuseppa Di Dio (Miano Tour, Barcellona Pozzo di Gotto), Natale Ficano (Baharja Travel, Bagheria), Vera Kermez (Aurora Viaggi, Trieste), Samantha Verzaro (Vivere e Viaggiare, Ravenna) Claudia Vittone (Sahara Blu, Latina), Nicoletta Zarulli (Roseline, La Spezia). Questo fam trip ha acceso i riflettori su una delle destinazioni di punta di casa Go Asia: ricca e variegata infatti la programmazione India 2023/2024, tra cui spicca il calendario di partenze esclusive. Otto gli itinerari proposti per il Capodanno, tra cui il Triangolo d’Oro & Varanasi (da 2.210 euro, voli inclusi, partenze da Roma e Milano), India del Sud, il sentiero dei templi (da 2.620 euro voli inclusi, partenza da Milano) e Fascino antico e misteriosa natura, con safari al parco nazionale Ranthambore (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Roma). Già aperte le vendite delle prime esclusive per Pasqua: Mumbai e le meraviglie del Maharashtra, viaggio sorprendente in una zona insolita del Paese (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Milano) e India Classica: Speciale Holi Festival!, in occasione della celebre festa dei colori (da 2.450 euro voli inclusi, partenza da tutta Italia). [post_title] => Fam trip Go Asia in India per lanciare la ricca programmazione 2023/2024 [post_date] => 2023-10-10T10:22:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696933378000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => HelloFly posizionerà dal prossimo giugno, grazie alla sinergia con Ast Aeroservizi e in collaborazione con il vettore estone Nyxair, un Atr42-500 presso lo scalo di Lampedusa. «Attiveremo tratte interregionali e nazionali, spingendoci fino ad ottobre per la maggior parte di esse – spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – L’obiettivo è quello di favorire il lavoro di programmazione sia dei tour operator siciliani consolidati sia di quelli di altre regioni come Puglia ed Umbria che intendono predisporre pacchetti turistici per Lampedusa e le isole Pelagie come novità di prodotto della summer 2024». Da giugno ad ottobre saranno due i collegamenti, il giovedì e la domenica, che legheranno Lampedusa a Trapani, mentre il sabato sarà il turno dei voli settimanali da e per gli aeroporti di Bari e Perugia. E ancora, da luglio ai primi di settembre, doppia rotazione il giovedì e la domenica su Comiso. «Siamo reduci da una stagione estiva decisamente premiante che ci ha visti operare con due aeromobili da Forlì verso Tirana, Olbia, Cagliari, Trapani, Catania e Alghero. Sono certo che anche questa nuova sfida targata Lampedusa ci darà grandi soddisfazioni anche grazie all’impegno ed alla professionalità dei team di tutti gli scali coinvolti con i quali stiamo lavorando alacremente per poter attivare le vendite con largo anticipo anche sul sito HelloFly». «L’annuncio del collegamento con Lampedusa, novità assoluta della summer 2024 – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un ottimo segnale in vista della nuova stagione. Una destinazione, mai collegata fino ad ora dalla Puglia, che ritengo incontrerà il favore del mercato pugliese, alla ricerca di mete sempre più accattivanti. Il volo per Lampedusa, che vuole essere anche un segno di attenzione da parte dei pugliesi verso una terra che sta convivendo con un presente fatto anche di difficoltà, è una piccola novità che si inserisce in un quadro ben più grande di collegamenti in linea con il piano strategico». “Il collegamento con Lampedusa è sicuramente un’idea vincente. L’isola meta di turismo estivo è la perla del Mediterraneo e siamo felice di essere inseriti nel network di collegamenti per la prossima estate” ha dichiarato il portavoce dell’aeroporto internazionale dell’Umbria. [post_title] => HelloFly fa rotta su Lampedusa per l'estate 2024: voli su Trapani, Bari e Perugia [post_date] => 2023-10-10T09:59:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696931964000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453521 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_222280" align="alignright" width="300"] Firenze fra le città più prenotate[/caption] Turismo, tra nuove sfide da affrontare e soluzioni da esplorare: ne parleranno i rappresentanti di vari paesi del mondo a Firenze durante il festival internazionale “The World in Florence”. La terza edizione si terrà dal 21 al 23 novembre 2023, itinerante nel centro storico del capoluogo toscano tra gli spazi della Palazzina Reale di Santa Maria Novella e quelli di Palazzo Coppini, dimora medievale situata a San Lorenzo, in via del Giglio 10, che raccoglie manufatti dai sette continenti. La manifestazione è ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel To Dialogue, con il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, ICCROM, ICOMOS, Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Firenze, CCIAA di Firenze, Consiglio d’Europa, Confcommercio di Firenze e Arezzo, Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS, IFLA, Fondazione Ernesto Balducci, ETOA, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Consolato Onorario della Polonia a Firenze, CACF, CCPTC, con il supporto di B&B Italia, Palazzo Coppini; media partner The Map Report, The Florentine. Il patrimonio culturale, i viaggi, l’ambiente e il dialogo tra le diverse comunità, in relazione al macrotema della mobilità turistica e delle sfide e delle possibili soluzioni applicabili, saranno al centro della tre giorni di incontri, dibattiti, workshop, eventi e testimonianze dirette dai Luoghi Parlanti®, secondo l’innovativo format interattivo ideato da Movimento Life Beyond Tourism che mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile. Tanti i Paesi che hanno già confermato la propria partecipazione, e che saranno in delegazione, tra cui Azerbaijan, Camerun, Georgia, Giappone, Nigeria, Romania, Taiwan e Ucraina. In occasione del festival, sarà allestita una nuova mostra sui Luoghi Parlanti® all’interno della Palazzina Reale di Santa Maria Novella, un’esposizione “phygital” che presenterà una serie di pannelli dotati di tecnologia NFC/QR code con approfondimenti sugli itinerari culturali nei territori della rete. I visitatori avranno la possibilità di arricchire l’esperienza di visita scoprendo curiosità e aspetti inediti. [post_title] => The World in Florence, dal 21 al 23 novembre a Firenze il festival internazionale [post_date] => 2023-10-10T09:43:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696931000000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo più di 10 anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: un sogno che si perde tra i tempi del nostro mondo. Un luogo quasi magico, dove il tempo si è fermato e la biodiversità si è espansa. Kel 12 è stato tra i primi tour operator a programmare quest’isola mitologica e ha organizzando decine di spedizioni e viaggi di esplorazione su questo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto. Un paradiso perduto a cui è giunto il momento di fare ritorno. E così, da ottobre, riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati. [caption id="attachment_452483" align="aligncenter" width="400"] “Dopo un breve volo l’isola si svela solo all’ultimo momento, si avvista all’improvviso come un miraggio ingannevole: le vette dei monti Haghier perennemente avvolte nelle nubi, la laguna di Qalansiya dai colori smerigliati e la spiaggia dorata di Nooget. Una virata e Socotra scompare di nuovo, inghiottita dal blu dell’Oceano Indiano lasciandomi con il fiato sospeso” - Nicola Pagano, antropologo ed esperto Kel 12.[/caption] Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti o passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte. L'itinerario L’itinerario di questo viaggio-spedizione prevede l’arrivo ad Abu Dhabi nel tardo pomeriggio a cui seguirà il pernottamento in un hotel nei pressi dell’aeroporto; di notte o nelle prime ore della mattina si partirà per Hadibu. L’orario del volo per Hadibu può variare anche di qualche ora. All’arrivo a Socotra, dopo circa un paio d’ore di volo, potrebbero esser necessarie lunghe attese per il disbrigo delle formalità doganali. Dall’aeroporto ad Hadibu, si percorreranno 15 chilometri di strada panoramica lungo la costa: un concentrato di bellezza che farà dimenticare la stanchezza del viaggio d’andata e le attese. Dopo il pranzo si partirà per Shoab, ubicato sulla costa ovest. Il trasferimento, di circa 3 ore, percorrerà una delle piste più antiche dell’isola attraversando un ambiente primordiale: il cuore occidentale dell’isola, con una vegetazione sempre più rada, è prevalentemente desertico, con falesie e alture rocciose dalle sfumature che virano dal marrone al rosso, dall’ocra al bianco. Si attraverseranno letti secchi di fiumi stagionali e si incroceranno altre piste che conducono in villaggi invisibili e remoti. La tappa terminerà nel villaggio di Shoab dove la sabbia è bianca e l’acqua del mare riflette il colore azzurro intenso del cielo. Il terzo giorno si arriverà a Qalansiya a bordo di un’imbarcazione tradizionale utilizzata dai pescatori, navigando sotto costa, vicino alle falesie che, per la loro imponenza e bellezza, sembrano fondali marini emersi da poco dagli abissi, lavorati in modo straordinario dal vento. Qui si potranno osservare delfini, mante e sule in volo che l’acqua fa sembrare azzurre e cormorani appollaiati con le ali aperte sulle asperità delle rocce. Rose del deserto e alberi di cetriolo crescono solitari con le radici che affondano nelle rocce a picco sul mare. Si doppia il capo di Shoab fino a raggiungere il “porto” di fronte al villaggio di Qalansiyah e da qui a bordo di fuoristrada si salirà in cima a una piccola altura dalla quale si vedrà la laguna di Ditwah per poi raggiungere a piedi la spiaggia. La spedizione continuerà attraverso la valle di Dihrur, salendo sull’altopiano di Diksam, a circa 700 metri sul livello del mare. L’altopiano è calcareo e ricchissimo di Rose del deserto. La foresta di Firmihin ospita circa seimila alberi del sangue di drago che esistono solo nell’isola di Socotra. Qui si potranno vedere i maestosi pinnacoli di granito dell’Haggeher, alti 1600 metri. Il 5 giorno si esploreranno le dune bianche di Zahaq e Omak e la grotta di Digub. Il territorio a sud dell’isola è un piccolo deserto sabbioso con cordoni di basse dune bianche che seguono la costa alle quali fa da sfondo l’alta falesia a picco sulla piana costiera dove gli alberelli di Croton Socotrana sono piegati nella direzione del vento. Qui sorge una delle più grandi grotte dell’isola, la grotta di Digub che offre una bellissima visuale sulla costa sud. La mattina si ripartirà alla volta di Wadi Klisen, una valle profonda, scavata dall’acqua tra due alte e frastagliate falesie. Si percorrerà la vallata quasi fino alla fine per poi salire sull’altopiano di Momi dominato da alberi di rosa del deserto che crescono su affioramenti calcarei. La terra di questa parte dell’isola è molto rossa e punteggiata da piccoli villaggi di pastori delle montagne. Da Homhil si camminerà in discesa fino a una piscina naturale di acqua dolce che si affaccia, a sfioro, sulla piana costiera a nord e sul Mar Arabico; tutto intorno, come in un giardino botanico, si potranno ammirare le piante più particolari dell’isola. La Hoq Cave è una grande apertura sulla falesia a 300 msl e si raggiungerà attraverso un sentiero; è una grande apertura sulla falesia a 300 metri dal livello del mare, ricca di stalagmiti, stalattiti e il suolo è in calcite. Il campo dove si trascinerà la notte ad Arher sorge dove una grande duna di sabbia bianca, portata dal vento durante il periodo del monsone, si è formata appoggiata alla falesia fino a lambire il mare. L’8 giorno si potrà ammirare Ras Iryseil, il capo più a est dell’isola, l’incrocio tra Mare Arabico e Oceano Indiano, dove sorge un villaggio di pescatori dove si cammina su un tappeto croccante di lische secche di pesci. Da qui si farà ritorno a Hadibo per una passeggiata nella città vecchia dove ammirare le case originali costruite in blocchi di corallo e il tipico mercato del pesce. Seguirà il trasferimento in aeroporto e la partenza per Abu Dhabi dove si sosterà fin dopo cena per poi ripartire alla volta dell’Italia. [gallery columns="4" ids="452484,452485,452486,452487"] KEL 12 PROPONE - RITORNO A SOCOTRA, SELVAGGIO PARADISO - YEMEN - EMIRATI ARABI Quote a partire da 4.550€ a persona per 10 giorni di itinerario. La quota include: - Volo internazionale di linea da Milano o da Roma per Abu Dhabi a/r - Volo charter in classe economy da Abu Dhabi a Hadibu a/r - Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’estero - Un pernottamento in hotel 4* ad Abu Dhabi - Sette pernottamenti in campo mobile tendato a Socotra con materiale da campo incluso (tenda, materassino, sacco a pelo, cuscino, asciugamano e acqua per lavarsi) - Trasporti in fuoristrada 4x4 a Socotra - Riempimento di 3 persone per auto con posto finestrino garantito - Pensione completa per tutta la durata del viaggio - Acqua a disposizione durante tutto il tour - Autisti/guide locali parlanti inglese a Socotra - Tutte le escursioni, le visite e le attività previste nel programma di viaggio - Esperto Kel 12 della destinazione - Servizio di assistenza in loco e dall’Italia 24/7 Questo viaggio-spedizione è dedicato a viaggiatori esperti e consapevoli della tipologia di viaggio e della destinazione scelta; prevede sette pernottamenti in campo tendato mobile (tenda ad igloo) per cui è richiesto non solo spirito di adattamento ma una predisposizione personale a questo tipo di sistemazione che è l’unica possibile per effettuare un tour itinerante nell’isola. Per info: https://kel12.com/icnc_viaggi/ritorno-a-socotra-selvaggio-paradiso/ [post_title] => Kel 12: ritorno a Socotra, il paradiso selvaggio [post_date] => 2023-10-09T10:45:21+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696848321000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453563 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotte artiche, la Finlandia d'inverno e poi il ritorno del lungo raggio. Il tour operator Easyweeks torna alla fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, con una presenza all'interno dell'area Nord Europa, insieme a Finlandia, Islanda e Norvegia nel padiglione C1 139-203. Per l'occasione, presenterà proposte oramai collaudate quali le Rotte Artiche percorribili grazie ad Arctic Bus (da Tromso a Rovaniemi, da Narvik a Tromso, da Tromso a LyngenAlps). È il terzo anno che l'operatore marchigiano propone questa tipologia di prodotto, che va riscuotendo sempre più successo, soprattutto per i viaggi di nozze che non scelgono solo destinazioni mare o paesi tropicali, ma cercano mete alternative e attrattive. In aggiunta allee Rotte artiche, per restare sulla programmazione principale, il Nord, ecco poi la versione invernale dell’Happiness Finnish (winter) tour, che ripropone la tappa a Oulu con visita della città e incontro con una famiglia locale. Il viaggio prosegue alla volta di Kuusamo, che il mercato italiano conosce molto poco, ma che sta cominciando ad apprezzare per la bellezza dei suoi paesaggi e la sua fitta natura sia d’inverno sia d’estate. «È stata un’estate incredibile sotto tutti i punti di vista, quella appena conclusa – racconta la managing director Gianna Forlastro, commentando i trend della stagione calda -. Ci ha sorpreso il vedere come sta cambiando anche la voglia di viaggiare. In estate è stata premiata la nostra caparbietà e la voglia di promuovere destinazioni insolite per l’hiking: diversi gruppi ci hanno seguito nell’area di Iso-Syote in Finlandia per scoprire nuove destinazioni». «Finalmente dopo i vari stop dettati dal Covid, siamo ora prontissimi a ripartire con il lungo raggio, che per noi significa Brasile, Argentina, Cile, Messico, Mauritius e Seychelles – aggiunge quindi Manila Salvatelli, a.d. di Easyweeks -. Sul Brasile abbiamo già programmato e caricato sul nostro sito www.easyweek.it i nostri cavalli di battaglia pre-pandemia: tour ecoturistici come la Chapada Diamantina, la Chapada dos Veadeiros, Ecotour dei tre ecosistemi, la Rotta delle Emozioni, affiancate agli itinerari classici tra cultura, spiagge, natura, Amazzonia e gastronomia. Il Messico ci ha già dato le prime soddisfazioni all’inizio del 2023, ma stiamo lavorando per proporre itinerari alternativi, così come per Argentina e Cile. Per l’area oceano Indiano anche quest’anno riproponiamo nello specifico Mauritius e Seychelles, non con i soli soggiorni mare, ma combinati con attività ed escursioni per rendere sempre più differente e accattivante la nostra proposta». «Siamo consapevoli che, chi ci conosce sul Nord Europa - concludono Gianna Forlastro e Manila Salvatelli - difficilmente ci possa identificare per un prodotto sul lungo raggio. Ma se ci avete testato e dato fiducia per il Nord Europa, beh, allora, perché non farlo anche per il resto del mondo?». [post_title] => Torna il lungo raggio Easyweeks che si affianca al classico prodotto Nord [post_date] => 2023-10-09T10:05:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696845931000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce e si diversifica l’offerta turistica dell’Armenia, che torna ad accendere i riflettori sul mercato italiano. Voli diretti e nuove strutture ricettive, enogastronomia, attività outdoor ed esperienze adrenaliniche, le novità in roadshow con il Tourism Committee of Armenia per il travel trade italiano a Roma e Milano. “Pensiamo che il mercato italiano rappresenti un grosso potenziale turistico per il nostro Paese – afferma Sisian Boghossian, direttrice dell’ente del turismo armeno (nella foto) -. L’Italia al nono posto, con i voli diretti puntiamo a superare la soglia degli 11.000 arrivi del 2019. Non solo la città ma proponiamo una diversificazione di prodotti turistici e spingiamo a visitare le regioni, alla scoperta dell’Hidden Track. Una vasta scelta di attività per attrarre i giovani che ora tendono a esplorare nuove destinazioni. Inoltre, siamo molto competitivi a livello di costi”. Facilitato l’ingresso dai Paesi europei, nessun visto è richiesto dai paesi Schengen. Dal 2023 Wizz Air collega direttamente Roma, Milano e Venezia con Yerevan: in tre ore e mezza si raggiunge l’effervescente capitale del Paese. La piccola repubblica caucasica di tre milioni di abitanti, vanta un ricettivo di alloggi per tutte le tasche, dai boutique hotel indipendenti alle strutture di catene internazionali, come Marriott, Luxury Collection, Radisson, Doubletree by Hilton, Holiday Inn, Best Western. Tra le nuove proposte spiccano i glamping immersi nella natura dove non mancano il comfort e servizi di alto livello. Il turismo attivo e d’avventura L'offerta è ricca di attività outdoor, escursionismo, trekking, mountain bike, hiking, esperienze adrenaliniche come la zipline, paragliding e giro in mongolfiera (da non perdere l’International Balloon Festival che si svolgerà a Yerevan dal 14 al 18 ottobre). Attività e servizi che arricchiscono la tradizionale offerta culturale dell’Armenia e apre alle nuove generazioni di viaggiatori. Il popolo dell’Ararat porta con se un grosso bagaglio di storia e un ricco patrimonio di chiese antiche, monasteri, siti archeologici, fortezze e patrimoni Unesco, musei e gallerie d’arte che ne testimoniano la grande impronta culturale. Se l’itinerario classico del viaggio culturale rimane l’appeal principale di questa destinazione dal patrimonio unico e straordinario, motore del turismo armeno che pesa sul Pil del Paese per il 14%, il turismo attivo e l’outdoor aprono a nuove programmazioni; immergersi nei diversi ambienti naturali dell’Armenia caratterizzati da montagne e vallate verdissime, rocciose e aride nel giro di pochi chilometri, in una un’ampia gamma di colori e panorami dove poter praticare sport, avventura ed escursionismo. La ricca offerta enogastronomica dell’Armenia, spazia dai ristoranti gourmet alle enoteche di tendenza (la via del vino a Yerevan), dalle distillerie del famoso brandy armeno alle cantine sparse nelle cinque regioni vitivinicole. In un Paese dove secondo la tradizione Noè avrebbe piantato la prima vite dopo il diluvio universale, grazie alla presenza dall’Areni-1 Winery (la grotta che ha nascosto per oltre 6000 anni la più antica cantina della storia del mondo) e l’istituzione archeologica del Wine History Museum of Armenia, il vino diventa anche prodotto turistico, utilizzato persino nelle Spa per il wellness. [post_title] => L’Armenia scommette sul mercato italiano con un’offerta diversificata e competitiva [post_date] => 2023-10-09T09:59:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => armenia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => armenia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696845544000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "citta patrimonio unesco e paradores binomio di una spagna sempre piu accattivante" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2528,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453741","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431589\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Casa Cipriani a Milano[/caption]\r

\r

Piani ambiziosi per il gruppo veneziano Cipriani, che punta a espandersi in destinazioni come Londra, Parigi, Dubai, Miami, Beverly Hills, San Paolo del Brasile e Istanbul, replicando il modello di Casa Cipriani (club in stile Soho House e hotel) già operativo a New York e a Milano. Il progetto passa per un fondo, chiamato Cipriani Hospitality, presentato in questi giorni nella città della Grande Mela. A disposizione 500 milioni di dollari da investire per finanziare lo sviluppo del brand.\r

\r

A fianco del presidente Arrigo Cipriani e del figlio Giuseppe, il ceo del gruppo, omonimo del nonno, il fondatore dell’Harry’s Bar di Venezia nel 1931, ci sono due protagonisti della finanza d’impresa europea: l’asset management lussemburghese Optimum (1,8 miliardi di asset under management) e la banca svizzera Crédit des Alpes, con all’attivo operazioni per oltre 140 miliardi. Centralissime le location dei nuovi sviluppi. A Londra si pensa infatti per esempio a Mayfair, a Dubai a Jumeirah Bay, mentre a Istanbul l’area scelta è quella di Yidiz.","post_title":"Il brand Cipriani si espande nel mondo. Al via un fondo da 500 mln di dollari","post_date":"2023-10-10T13:11:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696943480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Le 15 città Unesco rappresentano il meglio del nostro Paese: il passato, il presente e il futuro - sottolinea la direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano - Isabel Garaña –, custodi di una destinazione turistica certificata. Il loro obiettivo è quello di gestire i flussi turistici, la movida, le risorse”.\r

\r

A trent’anni dalla nascita del Gruppo Città Patrimonio dell’Umanità, viene istituita una commissione speciale per promuovere il meglio dell’offerta culturale urbana della Spagna in tandem con la catena alberghiera statale Paradores, in un piano strategico di sviluppo dedicato ai Paradores, legato alla sostenibilità, che prevede sostanziosi investimenti da parte del governo.\r

\r

Obiettivo: promuovere il patrimonio e valorizzare il Paese.\r

\r

“Un Paradores ogni 200 chilometri. Sono quasi 100 hotel in tutto il territorio nazionale per 6 mila stanze.- spiega Juan José Gonzales, responsabile del gruppo Paradores -. Alberghi di altissimo livello ubicati in palazzi, castelli, monasteri. Paradores è l’essenza e l’icona del turismo spagnolo in cui viene valorizzata la gastronomia, la cultura, la natura e il benessere. Cerchiamo di stare al passo con le tendenze. Con più di cento ristoranti, siamo un punto di riferimento in Spagna. Garantiamo la sostenibilità (stanze plastic free), impieghiamo energie pulite e sostenibili; campi da golf certificati (tra gli uliveti dell’Andalusia); itinerari culturali, storici, e religiosi (il cammino di Santiago). Stiamo creando percorsi di cicloturismo”.\r

\r

“Siamo il secondo Paese al mondo per siti Unesco: 50 siti di cui 15 sono città, tredici nella Penisola, una nelle Baleari e una nelle Canarie - afferma Luis Yeray Gutiérrez, presidente del Gruppo - Un riconoscimento che premia la buona conservazione del patrimonio e la capacità dell’amministrazione di garantirne l’integrità nel futuro”.\r

\r

Sono 4 milioni gli italiani interessati a visitare le città spagnole; cifra destinata a crescere e ad essere superata nel 2024 poiché il turismo italiano continua a crescere. Un bacino turistico dal grande potenziale per la Spagna. Collegamenti capillari tra Italia e Spagna di rete ferroviaria, stradale, marittima e aerea con voli diretti, favoriscono la programmazione di ottimi itinerari turistici.\r

\r

“Invito gli italiani non solo a visita le nostre città Unesco ma a coglierne un’esperienza unica. - aggiunge Gutiérrez -. Mete uniche e ineguagliabili, le 15 città sono, ricche di storia, stili di vita e tradizioni, che possono offrire diversità di esperienze turistiche. Punti di forza sono la gastronomia, (piatti tradizionali o cucina innovativa e all’avanguardia); gli alberghi di altissimo livello tra cui i Paradores; la sicurezza pubblica di comuni tranquilli, accessibili e accoglienti; borghi, centri storici e centri culturali. Città combinazioni tra moderno e tradizionale in cui godere anche della natura e attività all’aria aperta; rappresentazioni di arte storica e contemporanea. Il turismo religioso offre le manifestazioni tra le più belle del cattolicesimo in Spagna. Culture diverse tra monumenti cattedrali, chiese, sinagoghe e moschee”.\r

\r

","post_title":"Città Patrimonio Unesco e Paradores, binomio di una Spagna sempre più accattivante","post_date":"2023-10-10T11:42:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["citta-patrimonio-unesco-spagnole","ente-spagnolo-del-turismo","paradores","spagna"],"post_tag_name":["Città Patrimonio Unesco spagnole","Ente Spagnolo del Turismo","Paradores","spagna"]},"sort":[1696938134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Visit Brussels rilancia gli appuntamenti formativi dedicati al trade con un fitto programma calendario: la strategia basata su formazione e networking prevede roadshow, per un totale di 12 tappe in tutta Italia entro novembre, un fam-trip riservato agli agenti di viaggio e Brussels Academy, una serie di giornate di formazione presso la Brussels House di Milano in collaborazione con tour operator e altre realtà del settore.\r

\r

Tra le novità in cantiere per i prossimi mesi, da segnalare anche i Brussels Days: «Incontri dedicati alla scoperta delle tradizioni, delle usanze e dei prodotti tipici di Bruxelles in chiave esperienziale – spiegaUrsula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – in occasione di eventi particolari, come San Nicola, festa molto sentita in Belgio, San Valentino e Pasqua».\r

\r

\r

\r

Intanto la città di Bruxelles, dopo un brillante 2022 che ha visto i numeri raggiungere l’80% dei livelli del 2019 (79% gli arrivi, 84% i pernottamenti), registra un trend positivo nel primo semestre 2023, complice l’ottima ripresa di mercati come Cina, Giappone e Gran Bretagna. Bene anche le performance dell’Italia, che nei primi sei mesi del 2023 cresce del 49% sul 2022, piazzandosi al quarto posto tra i Paesi Ue per numero di pernottamenti e al quinto per numero di arrivi.\r

\r

«L’Italia si conferma un mercato strategico per Visit Brussels, soprattutto alla luce della crescente incidenza del leisure, che nel primo semestre del 2023 rappresenta il 52% degli arrivi, seguito dai meeting al 32% e dalle altre tipologie di viaggi business al 16%. Diventa quindi ancora più importante promuovere e incentivare le sinergie tra gli operatori, agenti di viaggio e programmatori di tour operator, e i protagonisti dell’offerta turistica locale, affinché possano costruire proposte tematiche e itinerari personalizzati per intercettare un cliente sempre più esigente».\r

\r

Visit Brussels partecipa alla fiera di Rimini (pad. C1 – stand 527): un'ulteriore occasione per incontrare i professionisti del turismo e sviluppare nuove partnership in grado di valorizzare al meglio le tante opportunità che la città offre a diversi cluster di clienti.\r

\r

","post_title":"Visit Brussels: raffica di appuntamenti dedicati al trade, dai roadshow ai Brussels Days","post_date":"2023-10-10T10:53:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696935189000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' rientrato in Italia la scorsa settimana il fam trip targato Go Asia che ha portato nove agenzie partner alla scoperta del Triangolo d’oro in India. Accompagnati dall’area manager Liguria Adriano Bertolini, gli adv hanno visitato le città più conosciute del Nord del paese: Delhi, Jaipur e Agra, dove ad attenderli hanno trovato la sublime bellezza del Taj Mahal.\r

\r

“Siamo felici e orgogliosi di aver riaperto la stagione dei fam trip dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia - sottolinea Marco Berettini, direttore commerciale del gruppo Go World -. La ripartenza ci ha portati già a marzo nel continente africano con un tour Sud Africa molto particolare, e nel quadrante asiatico successivamente, con questo tour in India e uno splendido quanto inusitato tour dell’Iran a inizio ottobre. Riteniamo da sempre che il valore aggiunto offerto da esperienze dirette nelle destinazioni, oggetto della nostra programmazione, costituisca un plus d’eccezione a livello conoscitivo per gli agenti, che possono così concretamente affinare le proprie competenze e al contempo consolidare il rapporto di fiducia con noi”.\r

\r

Gli agenti che hanno preso parte a questa iniziativa sono Mario Bosia (Verytravel, Cuneo), Chiara De Matteo (Vivere e Viaggiare, Pinerolo), Patrizia Giuseppa Di Dio (Miano Tour, Barcellona Pozzo di Gotto), Natale Ficano (Baharja Travel, Bagheria), Vera Kermez (Aurora Viaggi, Trieste), Samantha Verzaro (Vivere e Viaggiare, Ravenna) Claudia Vittone (Sahara Blu, Latina), Nicoletta Zarulli (Roseline, La Spezia).\r

\r

Questo fam trip ha acceso i riflettori su una delle destinazioni di punta di casa Go Asia: ricca e variegata infatti la programmazione India 2023/2024, tra cui spicca il calendario di partenze esclusive. Otto gli itinerari proposti per il Capodanno, tra cui il Triangolo d’Oro & Varanasi (da 2.210 euro, voli inclusi, partenze da Roma e Milano), India del Sud, il sentiero dei templi (da 2.620 euro voli inclusi, partenza da Milano) e Fascino antico e misteriosa natura, con safari al parco nazionale Ranthambore (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Roma).\r

\r

Già aperte le vendite delle prime esclusive per Pasqua: Mumbai e le meraviglie del Maharashtra, viaggio sorprendente in una zona insolita del Paese (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Milano) e India Classica: Speciale Holi Festival!, in occasione della celebre festa dei colori (da 2.450 euro voli inclusi, partenza da tutta Italia).","post_title":"Fam trip Go Asia in India per lanciare la ricca programmazione 2023/2024","post_date":"2023-10-10T10:22:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696933378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"HelloFly posizionerà dal prossimo giugno, grazie alla sinergia con Ast Aeroservizi e in collaborazione con il vettore estone Nyxair, un Atr42-500 presso lo scalo di Lampedusa. «Attiveremo tratte interregionali e nazionali, spingendoci fino ad ottobre per la maggior parte di esse – spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – L’obiettivo è quello di favorire il lavoro di programmazione sia dei tour operator siciliani consolidati sia di quelli di altre regioni come Puglia ed Umbria che intendono predisporre pacchetti turistici per Lampedusa e le isole Pelagie come novità di prodotto della summer 2024».\r

Da giugno ad ottobre saranno due i collegamenti, il giovedì e la domenica, che legheranno Lampedusa a Trapani, mentre il sabato sarà il turno dei voli settimanali da e per gli aeroporti di Bari e Perugia. E ancora, da luglio ai primi di settembre, doppia rotazione il giovedì e la domenica su Comiso. \r

«Siamo reduci da una stagione estiva decisamente premiante che ci ha visti operare con due aeromobili da Forlì verso Tirana, Olbia, Cagliari, Trapani, Catania e Alghero. Sono certo che anche questa nuova sfida targata Lampedusa ci darà grandi soddisfazioni anche grazie all’impegno ed alla professionalità dei team di tutti gli scali coinvolti con i quali stiamo lavorando alacremente per poter attivare le vendite con largo anticipo anche sul sito HelloFly». \r

«L’annuncio del collegamento con Lampedusa, novità assoluta della summer 2024 – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un ottimo segnale in vista della nuova stagione. Una destinazione, mai collegata fino ad ora dalla Puglia, che ritengo incontrerà il favore del mercato pugliese, alla ricerca di mete sempre più accattivanti. Il volo per Lampedusa, che vuole essere anche un segno di attenzione da parte dei pugliesi verso una terra che sta convivendo con un presente fatto anche di difficoltà, è una piccola novità che si inserisce in un quadro ben più grande di collegamenti in linea con il piano strategico».\r

“Il collegamento con Lampedusa è sicuramente un’idea vincente. L’isola meta di turismo estivo è la perla del Mediterraneo e siamo felice di essere inseriti nel network di collegamenti per la prossima estate” ha dichiarato il portavoce dell’aeroporto internazionale dell’Umbria.","post_title":"HelloFly fa rotta su Lampedusa per l'estate 2024: voli su Trapani, Bari e Perugia","post_date":"2023-10-10T09:59:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696931964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_222280\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Firenze fra le città più prenotate[/caption]\r

\r

Turismo, tra nuove sfide da affrontare e soluzioni da esplorare: ne parleranno i rappresentanti di vari paesi del mondo a Firenze durante il festival internazionale “The World in Florence”. La terza edizione si terrà dal 21 al 23 novembre 2023, itinerante nel centro storico del capoluogo toscano tra gli spazi della Palazzina Reale di Santa Maria Novella e quelli di Palazzo Coppini, dimora medievale situata a San Lorenzo, in via del Giglio 10, che raccoglie manufatti dai sette continenti.\r

\r

La manifestazione è ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel To Dialogue, con il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, ICCROM, ICOMOS, Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Firenze, CCIAA di Firenze, Consiglio d’Europa, Confcommercio di Firenze e Arezzo, Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS, IFLA, Fondazione Ernesto Balducci, ETOA, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Consolato Onorario della Polonia a Firenze, CACF, CCPTC, con il supporto di B&B Italia, Palazzo Coppini; media partner The Map Report, The Florentine. Il patrimonio culturale, i viaggi, l’ambiente e il dialogo tra le diverse comunità, in relazione al macrotema della mobilità turistica e delle sfide e delle possibili soluzioni applicabili, saranno al centro della tre giorni di incontri, dibattiti, workshop, eventi e testimonianze dirette dai Luoghi Parlanti®, secondo l’innovativo format interattivo ideato da Movimento Life Beyond Tourism che mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile. Tanti i Paesi che hanno già confermato la propria partecipazione, e che saranno in delegazione, tra cui Azerbaijan, Camerun, Georgia, Giappone, Nigeria, Romania, Taiwan e Ucraina.\r

\r

In occasione del festival, sarà allestita una nuova mostra sui Luoghi Parlanti® all’interno della Palazzina Reale di Santa Maria Novella, un’esposizione “phygital” che presenterà una serie di pannelli dotati di tecnologia NFC/QR code con approfondimenti sugli itinerari culturali nei territori della rete. I visitatori avranno la possibilità di arricchire l’esperienza di visita scoprendo curiosità e aspetti inediti.","post_title":"The World in Florence, dal 21 al 23 novembre a Firenze il festival internazionale","post_date":"2023-10-10T09:43:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1696931000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo più di 10 anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: un sogno che si perde tra i tempi del nostro mondo. Un luogo quasi magico, dove il tempo si è fermato e la biodiversità si è espansa.\r

\r

Kel 12 è stato tra i primi tour operator a programmare quest’isola mitologica e ha organizzando decine di spedizioni e viaggi di esplorazione su questo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto.\r

\r

Un paradiso perduto a cui è giunto il momento di fare ritorno. E così, da ottobre, riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati.\r

\r

[caption id=\"attachment_452483\" align=\"aligncenter\" width=\"400\"] “Dopo un breve volo l’isola si svela solo all’ultimo momento, si avvista all’improvviso come un miraggio ingannevole: le vette dei monti Haghier perennemente avvolte nelle nubi, la laguna di Qalansiya dai colori smerigliati e la spiaggia dorata di Nooget. Una virata e Socotra scompare di nuovo, inghiottita dal blu dell’Oceano Indiano lasciandomi con il fiato sospeso” - Nicola Pagano, antropologo ed esperto Kel 12.[/caption]\r

\r

Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti o passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte.\r

\r

L'itinerario\r

\r

L’itinerario di questo viaggio-spedizione prevede l’arrivo ad Abu Dhabi nel tardo pomeriggio a cui seguirà il pernottamento in un hotel nei pressi dell’aeroporto; di notte o nelle prime ore della mattina si partirà per Hadibu. L’orario del volo per Hadibu può variare anche di qualche ora. All’arrivo a Socotra, dopo circa un paio d’ore di volo, potrebbero esser necessarie lunghe attese per il disbrigo delle formalità doganali.\r

\r

Dall’aeroporto ad Hadibu, si percorreranno 15 chilometri di strada panoramica lungo la costa: un concentrato di bellezza che farà dimenticare la stanchezza del viaggio d’andata e le attese.\r

\r

Dopo il pranzo si partirà per Shoab, ubicato sulla costa ovest. Il trasferimento, di circa 3 ore, percorrerà una delle piste più antiche dell’isola attraversando un ambiente primordiale: il cuore occidentale dell’isola, con una vegetazione sempre più rada, è prevalentemente desertico, con falesie e alture rocciose dalle sfumature che virano dal marrone al rosso, dall’ocra al bianco. Si attraverseranno letti secchi di fiumi stagionali e si incroceranno altre piste che conducono in villaggi invisibili e remoti. La tappa terminerà nel villaggio di Shoab dove la sabbia è bianca e l’acqua del mare riflette il colore azzurro intenso del cielo.\r

\r

Il terzo giorno si arriverà a Qalansiya a bordo di un’imbarcazione tradizionale utilizzata dai pescatori, navigando sotto costa, vicino alle falesie che, per la loro imponenza e bellezza, sembrano fondali marini emersi da poco dagli abissi, lavorati in modo straordinario dal vento. Qui si potranno osservare delfini, mante e sule in volo che l’acqua fa sembrare azzurre e cormorani appollaiati con le ali aperte sulle asperità delle rocce. Rose del deserto e alberi di cetriolo crescono solitari con le radici che affondano nelle rocce a picco sul mare.\r

Si doppia il capo di Shoab fino a raggiungere il “porto” di fronte al villaggio di Qalansiyah e da qui a bordo di fuoristrada si salirà in cima a una piccola altura dalla quale si vedrà la laguna di Ditwah per poi raggiungere a piedi la spiaggia.\r

\r

La spedizione continuerà attraverso la valle di Dihrur, salendo sull’altopiano di Diksam, a circa 700 metri sul livello del mare. L’altopiano è calcareo e ricchissimo di Rose del deserto. La foresta di Firmihin ospita circa seimila alberi del sangue di drago che esistono solo nell’isola di Socotra. Qui si potranno vedere i maestosi pinnacoli di granito dell’Haggeher, alti 1600 metri.\r

\r

Il 5 giorno si esploreranno le dune bianche di Zahaq e Omak e la grotta di Digub.\r

Il territorio a sud dell’isola è un piccolo deserto sabbioso con cordoni di basse dune bianche che seguono la costa alle quali fa da sfondo l’alta falesia a picco sulla piana costiera dove gli alberelli di Croton Socotrana sono piegati nella direzione del vento.\r

Qui sorge una delle più grandi grotte dell’isola, la grotta di Digub che offre una bellissima visuale sulla costa sud.\r

\r

La mattina si ripartirà alla volta di Wadi Klisen, una valle profonda, scavata dall’acqua tra due alte e frastagliate falesie. Si percorrerà la vallata quasi fino alla fine per poi salire sull’altopiano di Momi dominato da alberi di rosa del deserto che crescono su affioramenti calcarei. La terra di questa parte dell’isola è molto rossa e punteggiata da piccoli villaggi di pastori delle montagne.\r

\r

Da Homhil si camminerà in discesa fino a una piscina naturale di acqua dolce che si affaccia, a sfioro, sulla piana costiera a nord e sul Mar Arabico; tutto intorno, come in un giardino botanico, si potranno ammirare le piante più particolari dell’isola.\r

La Hoq Cave è una grande apertura sulla falesia a 300 msl e si raggiungerà attraverso un sentiero; è una grande apertura sulla falesia a 300 metri dal livello del mare, ricca di stalagmiti, stalattiti e il suolo è in calcite. Il campo dove si trascinerà la notte ad Arher sorge dove una grande duna di sabbia bianca, portata dal vento durante il periodo del monsone, si è formata appoggiata alla falesia fino a lambire il mare.\r

\r

L’8 giorno si potrà ammirare Ras Iryseil, il capo più a est dell’isola, l’incrocio tra Mare Arabico e Oceano Indiano, dove sorge un villaggio di pescatori dove si cammina su un tappeto croccante di lische secche di pesci. Da qui si farà ritorno a Hadibo per una passeggiata nella città vecchia dove ammirare le case originali costruite in blocchi di corallo e il tipico mercato del pesce.\r

\r

Seguirà il trasferimento in aeroporto e la partenza per Abu Dhabi dove si sosterà fin dopo cena per poi ripartire alla volta dell’Italia.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"452484,452485,452486,452487\"]\r

\r

KEL 12 PROPONE - RITORNO A SOCOTRA, SELVAGGIO PARADISO - YEMEN - EMIRATI ARABI\r

Quote a partire da 4.550€ a persona per 10 giorni di itinerario.\r

\r

La quota include:\r

- Volo internazionale di linea da Milano o da Roma per Abu Dhabi a/r\r

- Volo charter in classe economy da Abu Dhabi a Hadibu a/r\r

- Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’estero\r

- Un pernottamento in hotel 4* ad Abu Dhabi\r

- Sette pernottamenti in campo mobile tendato a Socotra con materiale da campo incluso (tenda, materassino, sacco a pelo, cuscino, asciugamano e acqua per lavarsi)\r

- Trasporti in fuoristrada 4x4 a Socotra\r

- Riempimento di 3 persone per auto con posto finestrino garantito\r

- Pensione completa per tutta la durata del viaggio\r

- Acqua a disposizione durante tutto il tour\r

- Autisti/guide locali parlanti inglese a Socotra\r

- Tutte le escursioni, le visite e le attività previste nel programma di viaggio\r

- Esperto Kel 12 della destinazione\r

- Servizio di assistenza in loco e dall’Italia 24/7\r

\r

Questo viaggio-spedizione è dedicato a viaggiatori esperti e consapevoli della tipologia di viaggio e della destinazione scelta; prevede sette pernottamenti in campo tendato mobile (tenda ad igloo) per cui è richiesto non solo spirito di adattamento ma una predisposizione personale a questo tipo di sistemazione che è l’unica possibile per effettuare un tour itinerante nell’isola.\r

\r

Per info: https://kel12.com/icnc_viaggi/ritorno-a-socotra-selvaggio-paradiso/","post_title":"Kel 12: ritorno a Socotra, il paradiso selvaggio","post_date":"2023-10-09T10:45:21+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1696848321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotte artiche, la Finlandia d'inverno e poi il ritorno del lungo raggio. Il tour operator Easyweeks torna alla fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, con una presenza all'interno dell'area Nord Europa, insieme a Finlandia, Islanda e Norvegia nel padiglione C1 139-203. Per l'occasione, presenterà proposte oramai collaudate quali le Rotte Artiche percorribili grazie ad Arctic Bus (da Tromso a Rovaniemi, da Narvik a Tromso, da Tromso a LyngenAlps). È il terzo anno che l'operatore marchigiano propone questa tipologia di prodotto, che va riscuotendo sempre più successo, soprattutto per i viaggi di nozze che non scelgono solo destinazioni mare o paesi tropicali, ma cercano mete alternative e attrattive.\r

\r

In aggiunta allee Rotte artiche, per restare sulla programmazione principale, il Nord, ecco poi la versione invernale dell’Happiness Finnish (winter) tour, che ripropone la tappa a Oulu con visita della città e incontro con una famiglia locale. Il viaggio prosegue alla volta di Kuusamo, che il mercato italiano conosce molto poco, ma che sta cominciando ad apprezzare per la bellezza dei suoi paesaggi e la sua fitta natura sia d’inverno sia d’estate.\r

\r

«È stata un’estate incredibile sotto tutti i punti di vista, quella appena conclusa – racconta la managing director Gianna Forlastro, commentando i trend della stagione calda -. Ci ha sorpreso il vedere come sta cambiando anche la voglia di viaggiare. In estate è stata premiata la nostra caparbietà e la voglia di promuovere destinazioni insolite per l’hiking: diversi gruppi ci hanno seguito nell’area di Iso-Syote in Finlandia per scoprire nuove destinazioni».\r

\r

«Finalmente dopo i vari stop dettati dal Covid, siamo ora prontissimi a ripartire con il lungo raggio, che per noi significa Brasile, Argentina, Cile, Messico, Mauritius e Seychelles – aggiunge quindi Manila Salvatelli, a.d. di Easyweeks -. Sul Brasile abbiamo già programmato e caricato sul nostro sito www.easyweek.it i nostri cavalli di battaglia pre-pandemia: tour ecoturistici come la Chapada Diamantina, la Chapada dos Veadeiros, Ecotour dei tre ecosistemi, la Rotta delle Emozioni, affiancate agli itinerari classici tra cultura, spiagge, natura, Amazzonia e gastronomia. Il Messico ci ha già dato le prime soddisfazioni all’inizio del 2023, ma stiamo lavorando per proporre itinerari alternativi, così come per Argentina e Cile. Per l’area oceano Indiano anche quest’anno riproponiamo nello specifico Mauritius e Seychelles, non con i soli soggiorni mare, ma combinati con attività ed escursioni per rendere sempre più differente e accattivante la nostra proposta».\r

\r

«Siamo consapevoli che, chi ci conosce sul Nord Europa - concludono Gianna Forlastro e Manila Salvatelli - difficilmente ci possa identificare per un prodotto sul lungo raggio. Ma se ci avete testato e dato fiducia per il Nord Europa, beh, allora, perché non farlo anche per il resto del mondo?».\r

\r

","post_title":"Torna il lungo raggio Easyweeks che si affianca al classico prodotto Nord","post_date":"2023-10-09T10:05:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696845931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce e si diversifica l’offerta turistica dell’Armenia, che torna ad accendere i riflettori sul mercato italiano.\r

\r

Voli diretti e nuove strutture ricettive, enogastronomia, attività outdoor ed esperienze adrenaliniche, le novità in roadshow con il Tourism Committee of Armenia per il travel trade italiano a Roma e Milano.\r

\r

“Pensiamo che il mercato italiano rappresenti un grosso potenziale turistico per il nostro Paese – afferma Sisian Boghossian, direttrice dell’ente del turismo armeno (nella foto) -. L’Italia al nono posto, con i voli diretti puntiamo a superare la soglia degli 11.000 arrivi del 2019. Non solo la città ma proponiamo una diversificazione di prodotti turistici e spingiamo a visitare le regioni, alla scoperta dell’Hidden Track. Una vasta scelta di attività per attrarre i giovani che ora tendono a esplorare nuove destinazioni. Inoltre, siamo molto competitivi a livello di costi”.\r

\r

Facilitato l’ingresso dai Paesi europei, nessun visto è richiesto dai paesi Schengen. Dal 2023 Wizz Air collega direttamente Roma, Milano e Venezia con Yerevan: in tre ore e mezza si raggiunge l’effervescente capitale del Paese.\r

\r

La piccola repubblica caucasica di tre milioni di abitanti, vanta un ricettivo di alloggi per tutte le tasche, dai boutique hotel indipendenti alle strutture di catene internazionali, come Marriott, Luxury Collection, Radisson, Doubletree by Hilton, Holiday Inn, Best Western. Tra le nuove proposte spiccano i glamping immersi nella natura dove non mancano il comfort e servizi di alto livello.\r

\r

Il turismo attivo e d’avventura\r

\r

L'offerta è ricca di attività outdoor, escursionismo, trekking, mountain bike, hiking, esperienze adrenaliniche come la zipline, paragliding e giro in mongolfiera (da non perdere l’International Balloon Festival che si svolgerà a Yerevan dal 14 al 18 ottobre). Attività e servizi che arricchiscono la tradizionale offerta culturale dell’Armenia e apre alle nuove generazioni di viaggiatori.\r

\r

Il popolo dell’Ararat porta con se un grosso bagaglio di storia e un ricco patrimonio di chiese antiche, monasteri, siti archeologici, fortezze e patrimoni Unesco, musei e gallerie d’arte che ne testimoniano la grande impronta culturale. Se l’itinerario classico del viaggio culturale rimane l’appeal principale di questa destinazione dal patrimonio unico e straordinario, motore del turismo armeno che pesa sul Pil del Paese per il 14%, il turismo attivo e l’outdoor aprono a nuove programmazioni; immergersi nei diversi ambienti naturali dell’Armenia caratterizzati da montagne e vallate verdissime, rocciose e aride nel giro di pochi chilometri, in una un’ampia gamma di colori e panorami dove poter praticare sport, avventura ed escursionismo.\r

\r

La ricca offerta enogastronomica dell’Armenia, spazia dai ristoranti gourmet alle enoteche di tendenza (la via del vino a Yerevan), dalle distillerie del famoso brandy armeno alle cantine sparse nelle cinque regioni vitivinicole. In un Paese dove secondo la tradizione Noè avrebbe piantato la prima vite dopo il diluvio universale, grazie alla presenza dall’Areni-1 Winery (la grotta che ha nascosto per oltre 6000 anni la più antica cantina della storia del mondo) e l’istituzione archeologica del Wine History Museum of Armenia, il vino diventa anche prodotto turistico, utilizzato persino nelle Spa per il wellness.\r

\r

","post_title":"L’Armenia scommette sul mercato italiano con un’offerta diversificata e competitiva","post_date":"2023-10-09T09:59:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["armenia"],"post_tag_name":["armenia"]},"sort":[1696845544000]}]}}