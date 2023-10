Cipro: oltre 3 milioni di visitatori nei primi nove mesi del 2023, +23,4% sull’anno scorso Indicatori positivi per l’industria turistica di Cipro: lo scorso settembre il Paese ha registrato un aumento del 17,9% degli arrivi rispetto allo stesso mese del 2022. I dati, rilasciati dal Servizio statistico di Cipro, hanno rivelato che un totale di 487.350 turisti hanno visitato l’isola, rispetto a 413.382 del settembre 2022. La tendenza positiva è un’ulteriore conferma di quanto accaduto durante l’intero 2023: il consuntivo dei primi nove mesi dell’anno mostra infatti un numero di turisti in aumento del 23,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale di 3.136.145 arrivi. Sempre a settembre, il primo mercato per numero di visitatori è stato il Regno Unito, con il 34% degli arrivi totali, seguito da Israele con l’11,7%, Polonia con il 6,7%, Germania con il 5,5% e Svezia con il 4,6%. La maggior parte dei visitatori è arriva a Cipro per vacanza (84,1%), mentre il 10,3% ha visitato amici e parenti e il 5,5% per viaggi d’affari. Condividi

