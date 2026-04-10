Cipro fra incertezze e “cauto ottimismo” per la stagione estiva Una situazione “non facile” ma la stagione turistica 2026 non andrà comunque “persa”: il viceministro del turismo di Cipro, Costas Koumis, scatta un’istantanea del mercato attuale, colpito dalle conseguenze del conflitto in Iran, precisando che i prossimi mesi richiederanno “un notevole impegno, comprese valutazioni settimanali e azioni specifiche da parte dell’intero comparto”. “Se queste misure verranno attuate, potremo essere cautamente ottimisti“, ha dichiarato ai giornalisti a Londra, dopo una serie di incontri con i partner strategici di Cipro. Questi incontri, ha precisato, fanno parte di una serie di contatti che ha svolto di recente nei principali mercati, con l’obiettivo di valutare l’andamento della stagione di quest’anno e attivare azioni che contribuiscano a rafforzarne le performance. Koumis ha ammesso che la crisi in Medio Oriente ha colpito sia Cipro che altre destinazioni della regione. Tuttavia, ha sottolineato che le indicazioni attuali, suggeriscono che le perdite per Cipro saranno inferiori a quanto inizialmente previsto. In particolare il ministro evidenzia come il mese di maggio, nonostante le notizie negative delle ultime settimane, non sia “perso” in termini turistici. Considerando che il 2025 ha rappresentato per il settore turistico di Cipro un record storico, ha affermato che tutti gli indicatori suggeriscono che Cipro “manterrà una forte presenza sul mercato”. Condividi

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Koumis ha ammesso che la crisi in Medio Oriente ha colpito sia Cipro che altre destinazioni della regione. Tuttavia, ha sottolineato che le indicazioni attuali, suggeriscono che le perdite per Cipro saranno inferiori a quanto inizialmente previsto. In particolare il ministro evidenzia come il mese di maggio, nonostante le notizie negative delle ultime settimane, non sia \"perso\" in termini turistici.\r

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Considerando che il 2025 ha rappresentato per il settore turistico di Cipro un record storico, ha affermato che tutti gli indicatori suggeriscono che Cipro \"manterrà una forte presenza sul mercato\".","post_title":"Cipro fra incertezze e \"cauto ottimismo\" per la stagione estiva","post_date":"2026-04-10T10:35:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775817336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' pienamente operativo da oggi, 10 aprile, il Sistema di ingresso/uscita dell'Unione europea, Ees, la cui introduzione graduale era cominciata lo scorso 12 ottobre in 29 paesi europei.\r

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In pratica, i timbri sui passaporti vengono sostituiti da registrazioni digitali degli ingressi e delle uscite, così come i rifiuti di ingresso per i viaggiatori non Ue in soggiorno di breve durata. \r

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Il passaporto biometrico non è obbligatorio, ma consente di utilizzare i chioschi self-service e accelerare le procedure. Chi ne è sprovvisto dovrà effettuare la registrazione iniziale agli sportelli, fornendo comunque foto e impronte digitali. Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di rifiuto, l’ingresso viene negato. I minori di 12 anni sono esentati dalle impronte, ma non dalla fotografia.\r

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Vengono inoltre registrate informazioni biometriche quali immagini facciali e impronte digitali, insieme ai dati personali riportati sul documento di viaggio utilizzato. Le informazioni restano valide per tre anni (salvo cambio del passaporto) e permettono, nei viaggi successivi, controlli più rapidi anche tramite varchi automatizzati.\r

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Il nuovo sistema è stato introdotto per modernizzare i sistemi di sicurezza delle frontiere e di gestione dell'immigrazione dell'Ue, nonché per ridurre la criminalità e le frodi e individuare i rischi per la sicurezza. Secondo la Commissione europea, dall'introduzione del sistema, oltre 24.000 persone si sono viste negare l'ingresso per motivi quali documenti scaduti o falsi, oppure per l'incapacità di giustificare pienamente lo scopo della loro visita. \r

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L'Ees si applica ai cittadini non Ue/Schengen che si recano nei paesi Schengen o dell'Unione per soggiorni di breve durata fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni.\r

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Ciò include i cittadini del Regno Unito, nonché i viaggiatori esenti da visto, indipendentemente dal fatto che viaggino per turismo o per affari. Si applica anche alle persone che possiedono una proprietà nell'Ue ma non hanno un permesso di soggiorno.\r

Ciò include i cittadini degli Stati membri dell'UE e dello spazio Schengen, nonché le persone in possesso di visti a lungo termine o permessi di soggiorno rilasciati da questi paesi, compresi i cittadini extracomunitari.\r

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Allo stesso modo, sono esenti i familiari di cittadini dell'Ue in possesso di una carta di soggiorno rilasciata da uno di questi paesi, insieme ai residenti locali con permessi di traffico frontaliero locale validi.\r

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Anche i membri dell'equipaggio di treni e aerei in viaggio internazionale sono esenti, così come il personale delle forze armate e le loro famiglie in missione nell'ambito del Programma «Partenariato per la pace» o della Nato. Anche Irlanda e Cipro sono esenti dall'uso dell'Ees, il che significa che continueranno ad effettuare controlli manuali dei passaporti.\r

Disagi e ritardi in aeroporto?\r

Per i cittadini italiani non cambia nulla nei diritti di viaggio, ma i tempi negli aeroporti potrebbero allungarsi. Ma è probabile che si verifichino ritardi significativi negli aeroporti nei primi mesi di piena operatività dell'Ees, nonostante l'Ue abbia promesso di consentire una certa flessibilità per far fronte alle code eccessive, specie nei periodi estivi di maggiore traffico.\r

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“I tempi di attesa raggiungono ormai regolarmente le due ore nelle ore di punta, con alcuni aeroporti che segnalano code ancora più lunghe”, hanno segnalato Aci Europe e Airlines for Europe (A4E) in una dichiarazione congiunta.","post_title":"Europa: pienamente operativo da oggi l'Ees. Timori per le code in aeroporto","post_date":"2026-04-10T09:16:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775812583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenord accende i riflettori sulle “Gite in treno” verso i laghi, i grandi parchi divertimento, le mete d’arte e di sport. In più, da domenica 12 aprile ripartono le corse dei treni storici, che anche quest’anno porteranno appassionati e curiosi sui laghi e nei centri città.\r

Organizzate in partnership con Discovera, le iniziative per la primavera e l’estate sono ideate da Trenord per promuovere l’uso del treno nel tempo libero. L’azienda ferroviaria lombarda supporta anche la mobilità verso manifestazioni ed eventi sul territorio: saranno proposti biglietti dedicati per raggiungere in treno “Agrivarese”, fiera della sostenibilità e del chilometro zero che si terrà a Varese domenica 12 aprile, e “Melegnano Comics”, festival dedicato a fumetti, cosplay e cultura pop organizzato nel Castello di Melegnano sabato 11 e domenica 12 aprile.\r

«Il treno si conferma protagonista della mobilità anche nei fine settimana e nei giorni festivi, come dimostra la crescita del 7% registrata nel primo trimestre dell’anno. Questo trend positivo, costante oltre la stagione estiva, evidenzia come il treno sia ormai la soluzione preferita per i viaggi leisure – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord - . Con il programma “Gite in treno” e le nostre iniziative turistiche, vogliamo dare ulteriore slancio a questa tendenza, accompagnando sempre più persone verso scelte di mobilità sostenibile. Il nostro valore aggiunto si basa su due pilastri: da un lato, un’offerta di collegamenti estremamente capillare che permette di lasciare a casa l’auto in totale comodità; dall’altro, una stretta sinergia di promozione con il territorio e partner come Discovera o Navigazione Laghi. Questa collaborazione punta a ispirare il viaggiatore e a promuovere una cultura del turismo più consapevole, autentica e rispettosa dell'ambiente».\r

Le proposte Gite in treno comprende percorsi treno+battello sui laghi lombardi: gli itinerari invitano a esplorare le sponde comasca e lecchese del Lago di Como, i borghi sul Garda, il Maggiore da Stresa e Laveno, il Sebino e Monte Isola. A queste proposte, da maggio si aggiungerà quella treno+battello sul lago di Lugano.\r

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Sono ideati per giovani e famiglie i pacchetti che uniscono il viaggio in treno all’ingresso nei più grandi parchi divertimenti della regione, Gardaland Park e Movieland. Per appassionati di trekking e sportivi è disponibile il pacchetto “Viandante sul Lago”, per uno o due giorni, che comprende il viaggio fino a Lecco e la libera navigazione fra gli scali fino a Colico e consente di alternare tratti in battello a camminate fra i diversi paesi sul Lario, sul percorso di trekking “Sentiero del Viandante”.\r

I viaggi d’epoca con Trenord riprendono da domenica 12 aprile; fino a novembre il calendario prevede 12 corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25, il locomotore elettrico Fnm E610-04 del 1949 e il locomotore elettrico Fnm E600-3, costruito nel 1928. I mezzi, finemente restaurati con il supporto di Ferrovienord, da Milano Cadorna porteranno i viaggiatori a Laveno Mombello, Como, Novara, Asso immersi in un’atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno. I viaggi saranno animati da personaggi in costume d’epoca, musicisti e voci che eseguiranno performance artistiche e teatrali.\r

A questa agenda si aggiungeranno tre corse dell’Automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979 e oggi elegantemente restaurata, sulle sponde del Lago d’Iseo: i viaggi partiranno da Rovato verso Iseo – con possibilità di un tour in battello verso Monte Isola – o verso Pisogne.","post_title":"Trenord: tutte le novità primaverili di Gite in treno e Treni storici","post_date":"2026-04-10T09:15:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775812529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio di passo per l’aeroporto di Torino che, nonostante le incertezze del settore aereo, rafforza il proprio ruolo di porta d’accesso del Nord-Ovest verso l’Europa, diventando uno snodo sempre più strategico. Wizz Air ha infatti scelto lo scalo piemontese per la sua settima base in Italia (la quarantesima nel mondo).\r

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La compagnia consolida così una presenza già significativa: nel 2025 ha operato oltre 2.100 voli da Torino, trasportando più di 450.000 passeggeri e collegando la città a destinazioni domestiche ed europee: dalla più vicina Catania fino a Varsavia, Budapest, Sofia e Tirana, per citarne solo alcune. A queste si aggiungeranno, dal 4 maggio 2026, Palermo e, dal 9 giugno 2026, Londra Luton.\r

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Nel 2026 il network crescerà fino a 16 rotte verso 8 Paesi, con quasi 1,3 milioni di posti disponibili. Andras Szabo, network officer di Wizz Air, non ha dubbi: “Con l’apertura della nostra nuova base all’Aeroporto di Torino compiamo un passo strategico di grande rilevanza per lo sviluppo del nostro network e diamo un contributo importante al rafforzamento della connettività del Nord Italia”. Concorda Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport: “È un’ulteriore conferma dell’attrattività dell’Aeroporto di Torino e della solidità del percorso di crescita che stiamo portando avanti, con l’obiettivo di garantire competitività e nuove opportunità di sviluppo per l’intero sistema territoriale”.\r

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Dal 14 settembre sarà operativo a Caselle un primo Airbus A321neo di ultima generazione, seguito da un secondo dal 25 ottobre: aeromobili più efficienti e sostenibili, che rappresentano una significativa espansione del network e il rafforzamento dell’offerta verso destinazioni sia nazionali sia internazionali, con un incremento della capacità annua di 500.000 posti aggiuntivi per ciascun aereo.\r

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L’apertura della base porterà al lancio di 7 nuove rotte, tra collegamenti domestici e internazionali. Tra le principali novità, l’aumento delle frequenze domestiche verso Roma Fiumicino (11 voli settimanali) e il nuovo collegamento con Napoli Capodichino (dal 1° dicembre). Si amplia inoltre la rete verso la Spagna con un volo giornaliero per Barcellona, quattro collegamenti settimanali con Valencia (dal 15 settembre) e Madrid (dal 25 ottobre) e tre frequenze settimanali per Malaga (dal 26 ottobre). Novità assoluta Bilbao (dal 14 settembre), servita per la prima volta da Torino tre volte a settimana. \r

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L’investimento, sviluppato insieme a Torino Airport, avrà un impatto significativo anche sull’economia locale: sono previsti 80 nuovi posti di lavoro diretti e 700 indiretti, oltre a nuove opportunità per il turismo e il traffico business.\r

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(Federica De Luca)","post_title":"Wizz Air investe su Torino, settima base in Italia: 2 velivoli posizionati e 7 nuove rotte","post_date":"2026-04-10T08:40:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775810449000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una crescita degli arrivi internazionali del 4% e un relativo incremento della spesa del 7%: queste le previsioni di Visit Britain per un 2026 inevitabilmente segnato dalle incertezze derivanti dal conflitto in Iran.\r

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A livello globale si prevede che l'economia crescerà di un modesto 2,7% quest'anno, appena al di sotto del 2,9% stimato per il 2025 (le stime sono state effettuate prima della guerra del Golfo); si stima inoltre che gli Stati Uniti cresceranno del 2,5% e l'Ue dell'1,1%.\r

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L'incertezza permane a causa di fattori quali il prezzo del petrolio e le condizioni commerciali: per la sterlina si prevede un calo del 3%, dato che è stato preso in considerazione. Tutti questi dati sono plausibili di modifiche nei prossimi mesi.\r

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I mercati a lungo raggio dovrebbero quindi riprendere a crescere, con un incremento leggermente superiore a quella dell'Europa. Visit Britain rileva una certa instabilità sulle prospettive economiche globali e una notevole incertezza sui fattori geopolitici, a cominciare dalla guerra nel Golfo.\r

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Dopo un 2025 debole per i mercati a lungo raggio (-1%), si ipotizza un ritorno alla crescita per il 2026. Ciò è in parte dovuto al fatto che le prospettive economiche sono generalmente più rosee per questi mercati rispetto all’Europa, e riflette anche il modello spesso osservato a livello aggregato secondo cui un anno di rallentamento è seguito da una crescita l’anno successivo. L’anno scorso, i mercati europei in entrata sono cresciuti di circa il 4% rispetto al 2024.\r

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Le prenotazioni dei voli nel breve termine mostrano un andamento contrastante: al momento della previsione, per gennaio registravano un aumento del 4%, per febbraio un calo del 3% e per marzo/aprile un andamento sostanzialmente stabile (con marzo in calo e aprile in crescita a causa della concomitanza con la Pasqua). Questi dati leggermente deboli sono stati presi in considerazione, sebbene la maturità delle prenotazioni nei dati disponibili sia ancora bassa per la maggior parte dei mesi, mentre il Regno Unito si avvicina al periodo cruciale per le prenotazioni. In una prospettiva più ampia, i rischi al ribasso includono fattori non economici (geopolitici, di sicurezza, epidemiologici) ed economici (ad esempio l'impatto dei dazi statunitensi).","post_title":"Visit Britain stima una crescita del 4% degli arrivi internazionali, crisi permettendo","post_date":"2026-04-09T12:28:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775737737000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il primo impegno del nuovo ministro del turismo Gianmarco Mazzi è stato incontrare gli assessori regionali in videoconferenza. \r

Durante l’incontro, promosso per proseguire da subito il dialogo e la collaborazione tra Mitur e regioni, si è parlato del turismo alla luce della situazione internazionale e delle prospettive alla vigilia della stagione estiva.\r

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Naturalmente ci aspettiamo che dopo le regioni il nuovo ministro incontro le associazioni di categoria per iniziare a conoscere la materia di cui si dovrà occupare. In questo momento è assolutamente improrogabile un dialogo con il turismo organizzato che, come diciamo da qualche tempo, conta più le cancellazioni che le prenotazioni.\r

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Speriamo che non ci faccia rimpiangere la ministra. Lo vedo difficile, ma non si sa mai.","post_title":"Il ministro Mazzi dialoga con le regioni. A quando un incontro con le associazioni?","post_date":"2026-04-09T11:16:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775733398000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_363612\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ed Bastian, ceo di Delta[/caption]\r

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Delta Air Lines, per la prima volta dal 2023, chiude in rosso il primo trimestre dell'anno, con risultati penalizzati dall’impennata dei prezzi del carburante. Complessivamente, i tre mesi hanno registrato un trend positivo, nonostante le pressioni sui costi generali, con un fatturato in crescita del 13% su base annua, a quota 15,8 miliardi di dollari.\r

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Per fronteggiare la situazione di incertezza legata al contesto internazionale, il vettore sta adottando una serie misure che prevedono la riduzione della capacità nei periodi meno redditizi dell'operativo, nonché l'aumento delle tariffe e dei prezzi dei bagagli al fine di proteggere i margini di profitto dell'azienda.\r

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«La domanda rimane forte - afferma il ceo Ed Bastian -. L'accelerazione che abbiamo visto a marzo si sta protraendo nel trimestre di giugno. Si registra una forza su tutta la curva delle prenotazioni, nelle diverse aree geografiche e per i vari prodotti». La base clienti di Delta sta dimostrando «una maggiore resilienza all’incertezza macroeconomica e geopolitica», con la guerra degli Stati Uniti in Iran che sta causando un «picco senza precedenti nel prezzo del carburante per aerei, con prezzi circa il doppio rispetto a quelli di inizio anno».\r

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Delta registra quindi una perdita netta di 289 milioni di dollari per il primo trimestre, rispetto a un utile di 240 milioni di dollari nel periodo gennaio-marzo dello scorso anno.\r

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Guardando al secondo trimestre, Delta prevede che il costo del carburante aumenterà di oltre 2 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma prevede comunque di realizzare un utile di 1 miliardo di dollari, il più alto del settore. Il vettore potrebbe ritardare le consegne dei nuovi aeromobili qualora il conflitto dovesse protrarsi ancora a lungo.\r

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La compagnia stima inoltre una crescita dei ricavi di poco superiore al 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un margine operativo compreso tra il 6% e l'8%.\r

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Nell'immediato, i prezzi per il trasporto dei bagagli registrati aumenteranno fino a 50 dollari per i voli nazionali e internazionali a corto raggio. Il prezzo del primo bagaglio registrato aumenterà di 10 dollari, passando a 45 dollari, mentre quello del secondo aumenterà di 10 dollari, passando a 55 dollari. Il prezzo del terzo bagaglio aumenterà di 50 dollari, passando a 200 dollari. Delta precisa che si tratta del primo aumento dei prezzi per il trasporto dei bagagli sui voli nazionali in due anni.","post_title":"Delta Air Lines: il caro carburante si abbatte sui conti, ma la domanda resta forte","post_date":"2026-04-09T10:12:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775729539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Accor farà il suo debutto nelle isole Canarie con un hotel a Puerto de la Cruz a Tenerife dopo aver siglato un accordo con Stay Unique per lo sviluppo di una struttura che opererà con il marchio Ibis Styles. L'apertura di questo progetto, frutto della trasformazione di un hotel indipendente precedentemente chiuso, è prevista per la metà del 2027.\r

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L'hotel verrà sviluppato secondo il modello di franchising, gestito da Stay Unique, e comprende la ristrutturazione dell'hotel per adattarlo al posizionamento di ibis Styles.\r

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La struttura, come riporta Hosteltur, disporrà di 101 camere, oltre a un ristorante, un bar nella hall, una piscina all'aperto, una palestra, un parcheggio e una sala polifunzionale pensata per riunioni ed eventi.\r

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«Ci piace lavorare a stretto contatto con i proprietari per comprendere il vero potenziale di ogni immobile. In questo caso, abbiamo individuato una chiara opportunità di riposizionamento che ci permette di preservare gli immobili e rafforzarne il valore nel lungo termine» spiega Sebastián Torres-Calderón, ceo di Stay Unique, aggiungendo che «compiere questo passo insieme a un marchio globale come Accor è significativo per noi e riflette la naturale evoluzione del nostro modello operativo».\r

La struttura\r

Il futuro ibis Styles andrà ad arricchire l'offerta ricettiva locale con una proposta pensata sia per i turisti che per chi partecipa a meeting e piccoli eventi. L'hotel sorgerà a pochi minuti dalla spiaggia e a circa 20 minuti di auto dall'aeroporto di Tenerife Nord.\r

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Con questa acquisizione, Accor aggiunge le isole Canarie al suo network in Spagna e rafforza l'espansione del suo segmento economy nelle destinazioni turistiche. La scelta di Puerto de la Cruz segna l'ingresso del gruppo in uno dei principali mercati turistici del Paese e apre un nuovo capitolo per l'azienda nell'arcipelago. «L'arrivo alle isole Canarie era un passo necessario nella nostra strategia per la Spagna e farlo con un progetto a Puerto de la Cruz è un successo. Questo ibis Styles non solo rappresenterà la nostra prima apertura nell'arcipelago, ma ci permetterà anche di iniziare una collaborazione con Stay Unique, un partner con cui speriamo di condividere molti progetti futuri» ha commentato Coré Martín, vicepresidente sviluppo Spagna e Portogallo di Accor. In Spagna, il gruppo francese è leader nel segmento economy. Attualmente possiede 80 hotel nel Paese con i marchi ibis Styles, ibis e ibis Budget.\r

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