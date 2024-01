Centro America: il marketing multi-destinazione si focalizza sull’Europa Focus sull’Europa per questo inizio 2024 dei paesi del Cata, l’Agenzia Centroamericana di Promozione Turistica. America Centrale e Repubblica Dominicana hanno delineato una strategia che prevede la partecipazione a una serie di eventi di grande impatto come parte dell’agenda promozionale per il 2024. Grazie a una solida ripresa del turismo nel periodo post-pandemia, la regione sta ora intraprendendo una campagna che va oltre il posizionamento tradizionale, puntando a un marketing multi-destinazione. Si comincia con la ‘Caravana Turística’ che farà la spola tra le principali città spagnole, mostrando le destinazioni dell’America Centrale e della Repubblica Dominicana. Dal 18 al 27 gennaio, le città di Barcellona e Madrid ospitano una serie di eventi di presentazione del prodotto volti a rafforzare le reti e i contatti con i principali acquirenti di prodotti turistici in Europa. La partecipazione a Fitur – dal 24 al 28 gennaio – è poi una finestra sulle meraviglie turistiche della regione, con un viaggio attraverso l’antico passato del mondo Maya, il paradiso caraibico, la lussureggiante costa dell’oceano Pacifico, fornendo informazioni sui segmenti turistici in forte espansione e sui nuovi servizi turistici come aeroporti, traghetti e collegamenti aerei. Quest’anno Cata promuoverà queste e altre iniziative, favorendo la collaborazione tra i Paesi membri dell’agenzia e proiettando la regione come destinazione turistica integrale verso il consolidamento dell’America Centrale e della Repubblica Dominicana come mete top level nel panorama turistico internazionale. Condividi

