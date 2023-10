Cata: Boris Iraheta è il nuovo segretario generale, in carica fino al 2028 Boris Iraheta è il nuovo segretario generale della Cata, Agenzia Centroamericana di Promozione Turistica, per il periodo 2023-2028: obiettivo primario del suo mandato sarà quello di elevare gli standard di promozione del turismo in America Centrale e nella Repubblica Dominicana sui mercati internazionali, al fine di consolidare la regione come multi-destinazione di riferimento a livello globale. Iraheta intraprende questa missione con la ferma convinzione «che la diversità e la ricchezza culturale, naturale e storica della regione meritino il riconoscimento e la preferenza dei viaggiatori di tutto il mondo, in particolare di quelli dei mercati target della Cata in Europa». Il nuovo segretario mira a promuovere la collaborazione tra le amministrazioni nazionali del turismo dei Paesi membri del Cata e il settore privato rappresentato dalle Camere del Turismo della regione; concentrandosi sullo sviluppo sostenibile dell’industria turistica. La vision è quella di creare solide sinergie con la catena di valore dell’industria rappresentata nella Federazione delle Camere del Turismo dell’America Centrale, incoraggiando l’adozione di standard di qualità e di buone pratiche che miglioreranno l’esperienza del viaggiatore e rafforzeranno la competitività delle aziende turistiche dell’istmo. Iraheta, originario del Salvador, è una figura di spicco nel panorama turistico centroamericano, con una vasta esperienza nella gestione aziendale del marketing, della market intelligence, della comunicazione del turismo. La sua esperienza si è formata in vari ambiti, tra cui l’impresa privata, le organizzazioni non governative, il mondo accademico e le istituzioni statali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453340 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea investe nel rafforzamento della base di Napoli dove, dal 21 marzo 2024, sarà possibile decollare alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica). Il network della compagnia conterà così 24 destinazioni collegate all’aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte domestiche e 16 internazionali. Il tutto mentre sono già previste ulteriori novità, nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta campana. Intanto, dal prossimo 20 dicembre, decollerà da Capodichino anche il nuovo per Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. «La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania». Il network domestico del vettore include le otto destinazioni di Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia); a queste si aggiungono 10 destinazioni in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), quattro in Francia (Lione, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg). Le 24 destinazioni – numero record in termini di offerta – verso 5 diversi Paesi europei permetteranno al vettore di consolidare la sua presenza presso la base operativa di Napoli. Infatti, per il prossimo anno Volotea punta ad operare più di 3.500 voli, con un’offerta di oltre 627.000 posti in vendita, dato che registra un +7% rispetto al 2023. Infine, di pari passo, aumenterà nel 2024 anche l’occupazione lavorativa generata dalla presenza della compagnia aerea presso la base partenopea, che conta ad oggi più di 60 posti di lavoro diretti e oltre 340 posti indiretti. [post_title] => Volotea in allungo da Napoli: Atene e Lione le prime due new entry della primavera 2024 [post_date] => 2023-10-04T13:09:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696424958000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453337 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delphina Hotels & Resorts aumenta gli investimenti in sostenibilità con il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, il terzo, da realizzarsi nel 2024. L'annuncio giunge in concomitanza dell'assegnazione del premio come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa ai World Travel Awards 2023. Il primo impianto fotovoltaico è stato realizzato nel Resort & Spa Le Dune di Badesi e servirà per la produzione di energia a consumo interno e per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio che ospita le pensiline comprende 276 posti auto e 45 prese di ricarica elettrica. Il secondo impianto è stato invece installato a servizio del Park Hotel & Spa Cala di Lepre a Palau e consta di 421 pannelli fotovoltaici montati sui tetti di vari edifici, che saranno utilizzati per coprire il fabbisogno energetico della struttura. A questi si aggiungerà quindi il terzo impianto all’interno di una società del gruppo e che potenzierà notevolmente la produzione. Delphina è stata premiata quale migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & Spa Le Dune di Badesi: in totale 5 riconoscimenti, compresi tre premi green che ne dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e che ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento dei primi due impianti fotovoltaici: «Abbiamo completato la prima fase di un importante progetto di produzione diretta dichiara Libero Muntoni, direttore generale Delphina- e questi premi sono la dimostrazione che la strada intrapresa trenta anni fa era quella giusta. Continueremo a seguirla con altri importanti investimenti che vanno nella direzione di un’impronta ambientale sempre più ridotta». Numerosi i progetti di sostenibilità già avviati, primo fra tutti l’utilizzo di energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili in tutte le strutture Delphina e nella sede centrale, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di Co2eq negli ultimi sei anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. Un percorso confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. [post_title] => Delphina rilancia gli investimenti in sostenibilità con un terzo impianto fotovoltaico [post_date] => 2023-10-04T12:59:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696424352000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Tunisia vuole riportare il turismo a ricoprire un ruolo centrale per l'economia del paese. E perché accada, il settore «non deve rimanere ostaggio delle spiagge e del sole»: così il presidente del Paese, Kais Saied, durante l'incontro con il ministro del Turismo Mohamed Moez Belhassine. Secondo un video diffuso dalla stessa presidenza e ripreso dall'Ansa, Saied ha anche invitato a rendere il turismo tunisino vario e diverso da quello che è sempre stato, e ad evitare immagini che «ledono la dignità della Tunisia e del suo popolo» nell'accoglienza dei turisti stranieri. Il presidente ritiene inoltre che le modalità dell'offerta e la strutturazione del settore turistico, adottata a partire dagli anni '60, sia «sbagliata» e che le risorse stanziate per essa potrebbero essere utilizzate per promuovere il settore agricolo. Il comparto del turismo, in definitiva, avvantaggia le agenzie di viaggio più della Tunisia. [post_title] => Tunisia: il governo mira a sviluppare e diverficare l'offerta turistica del Paese [post_date] => 2023-10-04T12:27:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696422444000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 della Giordania fotografa un momento d'oro per gli arrivi dall'Italia: il nostro Paese è infatti il primo tra quelli europei per numero di arrivi turistici, che a settembre hanno superato quota 107.738, triplicando ampiamente i numeri del 2022. A contribuire alla performance positiva sono stati sicuramente anche i numerosi collegamenti aerei, che vengono ulteriormente potenziati per l’inverno 2023-24 con voli diretti per Amman da cinque aeroporti e per Aqaba da tre scali nazionali. «Contiamo di rimanere il mercato europeo numero uno per tutto il 2023, con ottime prospettive anche per il 2024 - afferma Marco Biazzetti, country manager Italia del Jordan Tourism Board -. L’Italia è un mercato cruciale per la Giordania, un Paese nel quale il turismo vale il 25% del Pil. La Giordania piace a segmenti diversi di visitatori, nel 2024 intendiamo puntare su target specifici. Il Regno del Tempo, come recita il nostro slogan, è molto più di Petra, e offre una varietà di motivazioni di viaggio». Da sempre il Regno Hashemita è una meta di tour culturali, ma offre anche una vasta scelta di attività outdoor, eventi sportivi e musicali di livello internazionale, così come strutture e servizi di alta gamma per il segmento luxury, in scenari naturali di grande impatto. Quest'anno, per la seconda volta consecutiva, la Giordania parteciperà alla fiera di Rimini in qualità di partner country, con uno stand di 440 mq (231-411 nel padiglione C1), ospiterà 37 espositori, compresi numerosi dmc giordani e Royal Jordanian. [post_title] => Giordania: Italia primo mercato tra quelli europei. «Trend positivo per il 2024» [post_date] => 2023-10-04T11:29:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696418993000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ana ha riconfermato per la stagione invernale i suoi collegamenti per Tokyo dai principali scali europei di Francoforte, Monaco di Baviera, Londra, Parigi e Bruxelles. «I passeggeri italiani possono raggiungere l’aeroporto di Tokyo Haneda via Francoforte o Monaco di Baviera grazie a comode coincidenze da numerose città italiane, fra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli e Torino - ricorda Viviana Reali, country manager di Ana -. Dal prossimo 29 ottobre, inoltre, i voli in partenza da Tokyo Haneda per Francoforte e Monaco di Baviera decolleranno dal Terminal 2, e non più dal 3, e il tempo di trasferimento dai voli nazionali a quelli internazionali scenderà a 55 minuti, garantendo comode e più veloci coincidenze dalle città del Giappone alle destinazioni europee». La compagnia aerea giapponese sarà presente alla prossima fiera di Rimini (pad.C3 - stand 131-210), per presentare le ultime novità e incontrare operatori e agenzie di viaggio. [post_title] => Ana: transfer più veloci tra voli domestici e internazionali al Terminal 2 di Tokyo Haneda [post_date] => 2023-10-04T11:13:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696418001000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453319 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2023 l’Italia è sostanzialmente ritornata al traffico aereo 2019, con significative differenze tra un aeroporto e l’altro: questo in sintesi il risultato che emerge dal diciassettesimo rapporto rapporto Iccsai-UniBg sul trasporto aereo in Europa. sul trasporto aereo in Europa. Il report, illustrato a Palazzo Comitini a Palermo ha evidenziato in particolare la crescita a doppia cifra gli aeroporti dei capoluoghi regionali del Sud (Bari, Napoli e Palermo) e dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Questi aeroporti sono già oggi molto al di sopra dei valori 2019. Più critica la situazione delle merci, il settore è in contrazione, sia rispetto al 2022, sia rispetto al 2019. È un comparto particolarmente critico per il Paese, che si vede superato in volume dall’Olanda, dal Lussemburgo e dal Belgio. Ci si sta orientando verso nuovi equilibri, il mercato è più competitivo, la crescita differenziata, con la necessità che i piani industriali siano accompagnati da adeguati investimenti infrastrutturali e territoriali. [post_title] => Trasporto aereo: l'Italia nel 2023 ritorna ai numeri 2019, secondo il report Iccsai-UniBg [post_date] => 2023-10-04T10:59:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696417167000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453316 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boris Iraheta è il nuovo segretario generale della Cata, Agenzia Centroamericana di Promozione Turistica, per il periodo 2023-2028: obiettivo primario del suo mandato sarà quello di elevare gli standard di promozione del turismo in America Centrale e nella Repubblica Dominicana sui mercati internazionali, al fine di consolidare la regione come multi-destinazione di riferimento a livello globale. Iraheta intraprende questa missione con la ferma convinzione «che la diversità e la ricchezza culturale, naturale e storica della regione meritino il riconoscimento e la preferenza dei viaggiatori di tutto il mondo, in particolare di quelli dei mercati target della Cata in Europa». Il nuovo segretario mira a promuovere la collaborazione tra le amministrazioni nazionali del turismo dei Paesi membri del Cata e il settore privato rappresentato dalle Camere del Turismo della regione; concentrandosi sullo sviluppo sostenibile dell'industria turistica. La vision è quella di creare solide sinergie con la catena di valore dell'industria rappresentata nella Federazione delle Camere del Turismo dell'America Centrale, incoraggiando l'adozione di standard di qualità e di buone pratiche che miglioreranno l'esperienza del viaggiatore e rafforzeranno la competitività delle aziende turistiche dell'istmo. Iraheta, originario del Salvador, è una figura di spicco nel panorama turistico centroamericano, con una vasta esperienza nella gestione aziendale del marketing, della market intelligence, della comunicazione del turismo. La sua esperienza si è formata in vari ambiti, tra cui l'impresa privata, le organizzazioni non governative, il mondo accademico e le istituzioni statali. [post_title] => Cata: Boris Iraheta è il nuovo segretario generale, in carica fino al 2028 [post_date] => 2023-10-04T10:30:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696415417000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines si assicura un nuovo maxi ordine di aeromobili: la commessa include 50 ordini fermi di Boeing 787-9 Dreamliner e 60 ordini fermi di A321neo di Airbus. «Questo ordine ci permetterà di continuare a crescere a livello globale come riteniamo opportuno» ha dichiarato Andrew Nocella, chief commercial officer della compagnia aerea. L'ordine, ha aggiunto, riflette la crescente fiducia di United nel futuro a lungo termine della domanda globale di viaggi. I 50 ordini di Dreamliner derivano dalla conversione di metà delle opzioni di acquisto che United aveva messo a punto alla fine dello scorso anno, quando aveva piazzato 100 ordini fermi di 787 e si era assicurata 100 opzioni di acquisto. I 50 Dreamliner aggiuntivi saranno consegnati tra il 2028 e il 2031, aggiungendoli ai 71 787 già in flotta e ai 100 già ordinati. Questi aeromobili amplieranno la flotta di lungo raggio e in parte sostituiranno i più datati Boeing 767, entro il 2030 circa. Sul fronte Airbus il vettore spiega che prevede di prendere in consegna i 60 nuovi Airbus A321neo ordinati tra il 2028 e il 2030: si sommeranno ai 70 A321neo già ordinati dalla compagnia aerea, il primo dei quali dovrebbe essere consegnato la prossima settimana. Gli A321neo si uniranno all'attuale flotta di aeromobili narrowbody, composta da Airbus A320 e Boeing 737, e contribuiranno al piano della compagnia di eliminare gradualmente la sua flotta di grandi aeromobili narrowbody Boeing 757 nei prossimi anni. United ha inoltre annunciato di essersi assicurata i diritti di acquisto per altri 40 A321neo. [post_title] => Nuovo maxi ordine per United Airlines: 50 Boeing 787-9 e 60 Airbus 321neo [post_date] => 2023-10-04T10:20:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696414813000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways amplia il network con l'aggiunta di voli verso tre nuove destinazioni: Dusseldorf, Copenaghen e Osaka, diventate operative tra fine settembre e inizio ottobre. Potenziate, inoltre, le frequenze verso le destinazioni più richieste: Kuala Lumpur e Colombo. "I nuovi voli sono i prossimi importanti passi per migliorare il nostro network e offrire una maggiore connettività ai nostri passeggeri, soddisfacendo la loro richiesta di maggiori opportunità di visitare Abu Dhabi - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer di Etihad Airways -. Stiamo contribuendo ad accelerare la crescita economica della città fornendo più opzioni di viaggio e connessioni senza soluzione di continuità, assicurando che sia più facile per gli ospiti visitare Abu Dhabi come destinazione o come parte di uno scalo mentre viaggiano attraverso il nostro network". Etihad ha già annunciato il lancio di nove nuove destinazioni quest'anno, tra cui Malaga, Mykonos, Lisbona, Kolkata, San Pietroburgo, Dusseldorf, Copenhagen, Osaka e Boston. A queste si sommano nuove rotte verso il subcontinente indiano, Kozhikode e Thiruvanan. [post_title] => Etihad Airways: operative le nuove rotte verso Dusseldorf, Copenaghen e Osaka [post_date] => 2023-10-04T10:05:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696413945000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cata boris iraheta e il nuovo segretario generale in carica fino al 2028" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6730,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea investe nel rafforzamento della base di Napoli dove, dal 21 marzo 2024, sarà possibile decollare alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica).\r

Il network della compagnia conterà così 24 destinazioni collegate all’aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte domestiche e 16 internazionali. Il tutto mentre sono già previste ulteriori novità, nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta campana. Intanto, dal prossimo 20 dicembre, decollerà da Capodichino anche il nuovo per Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. \r

«La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania».\r

Il network domestico del vettore include le otto destinazioni di Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia); a queste si aggiungono 10 destinazioni in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), quattro in Francia (Lione, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg).\r

Le 24 destinazioni – numero record in termini di offerta – verso 5 diversi Paesi europei permetteranno al vettore di consolidare la sua presenza presso la base operativa di Napoli. Infatti, per il prossimo anno Volotea punta ad operare più di 3.500 voli, con un’offerta di oltre 627.000 posti in vendita, dato che registra un +7% rispetto al 2023. Infine, di pari passo, aumenterà nel 2024 anche l’occupazione lavorativa generata dalla presenza della compagnia aerea presso la base partenopea, che conta ad oggi più di 60 posti di lavoro diretti e oltre 340 posti indiretti. \r

","post_title":"Volotea in allungo da Napoli: Atene e Lione le prime due new entry della primavera 2024","post_date":"2023-10-04T13:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696424958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina Hotels & Resorts aumenta gli investimenti in sostenibilità con il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, il terzo, da realizzarsi nel 2024. L'annuncio giunge in concomitanza dell'assegnazione del premio come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa ai World Travel Awards 2023.\r

\r

Il primo impianto fotovoltaico è stato realizzato nel Resort & Spa Le Dune di Badesi e servirà per la produzione di energia a consumo interno e per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio che ospita le pensiline comprende 276 posti auto e 45 prese di ricarica elettrica. Il secondo impianto è stato invece installato a servizio del Park Hotel & Spa Cala di Lepre a Palau e consta di 421 pannelli fotovoltaici montati sui tetti di vari edifici, che saranno utilizzati per coprire il fabbisogno energetico della struttura. A questi si aggiungerà quindi il terzo impianto all’interno di una società del gruppo e che potenzierà notevolmente la produzione.\r

\r

Delphina è stata premiata quale migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & Spa Le Dune di Badesi: in totale 5 riconoscimenti, compresi tre premi green che ne dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità.\r

\r

Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e che ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento dei primi due impianti fotovoltaici: «Abbiamo completato la prima fase di un importante progetto di produzione diretta dichiara Libero Muntoni, direttore generale Delphina- e questi premi sono la dimostrazione che la strada intrapresa trenta anni fa era quella giusta. Continueremo a seguirla con altri importanti investimenti che vanno nella direzione di un’impronta ambientale sempre più ridotta».\r

\r

Numerosi i progetti di sostenibilità già avviati, primo fra tutti l’utilizzo di energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili in tutte le strutture Delphina e nella sede centrale, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di Co2eq negli ultimi sei anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. Un percorso confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. ","post_title":"Delphina rilancia gli investimenti in sostenibilità con un terzo impianto fotovoltaico","post_date":"2023-10-04T12:59:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696424352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tunisia vuole riportare il turismo a ricoprire un ruolo centrale per l'economia del paese. E perché accada, il settore «non deve rimanere ostaggio delle spiagge e del sole»: così il presidente del Paese, Kais Saied, durante l'incontro con il ministro del Turismo Mohamed Moez Belhassine.\r

\r

Secondo un video diffuso dalla stessa presidenza e ripreso dall'Ansa, Saied ha anche invitato a rendere il turismo tunisino vario e diverso da quello che è sempre stato, e ad evitare immagini che «ledono la dignità della Tunisia e del suo popolo» nell'accoglienza dei turisti stranieri.\r

\r

Il presidente ritiene inoltre che le modalità dell'offerta e la strutturazione del settore turistico, adottata a partire dagli anni '60, sia «sbagliata» e che le risorse stanziate per essa potrebbero essere utilizzate per promuovere il settore agricolo. Il comparto del turismo, in definitiva, avvantaggia le agenzie di viaggio più della Tunisia. ","post_title":"Tunisia: il governo mira a sviluppare e diverficare l'offerta turistica del Paese","post_date":"2023-10-04T12:27:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696422444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 della Giordania fotografa un momento d'oro per gli arrivi dall'Italia: il nostro Paese è infatti il primo tra quelli europei per numero di arrivi turistici, che a settembre hanno superato quota 107.738, triplicando ampiamente i numeri del 2022. \r

\r

A contribuire alla performance positiva sono stati sicuramente anche i numerosi collegamenti aerei, che vengono ulteriormente potenziati per l’inverno 2023-24 con voli diretti per Amman da cinque aeroporti e per Aqaba da tre scali nazionali.\r

\r

«Contiamo di rimanere il mercato europeo numero uno per tutto il 2023, con ottime prospettive anche per il 2024 - afferma Marco Biazzetti, country manager Italia del Jordan Tourism Board -. L’Italia è un mercato cruciale per la Giordania, un Paese nel quale il turismo vale il 25% del Pil. La Giordania piace a segmenti diversi di visitatori, nel 2024 intendiamo puntare su target specifici. Il Regno del Tempo, come recita il nostro slogan, è molto più di Petra, e offre una varietà di motivazioni di viaggio».\r

\r

Da sempre il Regno Hashemita è una meta di tour culturali, ma offre anche una vasta scelta di attività outdoor, eventi sportivi e musicali di livello internazionale, così come strutture e servizi di alta gamma per il segmento luxury, in scenari naturali di grande impatto. \r

\r

Quest'anno, per la seconda volta consecutiva, la Giordania parteciperà alla fiera di Rimini in qualità di partner country, con uno stand di 440 mq (231-411 nel padiglione C1), ospiterà 37 espositori, compresi numerosi dmc giordani e Royal Jordanian.","post_title":"Giordania: Italia primo mercato tra quelli europei. «Trend positivo per il 2024»","post_date":"2023-10-04T11:29:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696418993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ana ha riconfermato per la stagione invernale i suoi collegamenti per Tokyo dai principali scali europei di Francoforte, Monaco di Baviera, Londra, Parigi e Bruxelles.\r

\r

«I passeggeri italiani possono raggiungere l’aeroporto di Tokyo Haneda via Francoforte o Monaco di Baviera grazie a comode coincidenze da numerose città italiane, fra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli e Torino - ricorda Viviana Reali, country manager di Ana -. Dal prossimo 29 ottobre, inoltre, i voli in partenza da Tokyo Haneda per Francoforte e Monaco di Baviera decolleranno dal Terminal 2, e non più dal 3, e il tempo di trasferimento dai voli nazionali a quelli internazionali scenderà a 55 minuti, garantendo comode e più veloci coincidenze dalle città del Giappone alle destinazioni europee».\r

\r

La compagnia aerea giapponese sarà presente alla prossima fiera di Rimini (pad.C3 - stand 131-210), per presentare le ultime novità e incontrare operatori e agenzie di viaggio.","post_title":"Ana: transfer più veloci tra voli domestici e internazionali al Terminal 2 di Tokyo Haneda","post_date":"2023-10-04T11:13:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696418001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nel 2023 l’Italia è sostanzialmente ritornata al traffico aereo 2019, con significative differenze tra un aeroporto e l’altro: questo in sintesi il risultato che emerge dal diciassettesimo rapporto rapporto Iccsai-UniBg sul trasporto aereo in Europa. sul trasporto aereo in Europa.\r

\r

Il report, illustrato a Palazzo Comitini a Palermo ha evidenziato in particolare la crescita a doppia cifra gli aeroporti dei capoluoghi regionali del Sud (Bari, Napoli e Palermo) e dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.\r

\r

Questi aeroporti sono già oggi molto al di sopra dei valori 2019. Più critica la situazione delle merci, il settore è in contrazione, sia rispetto al 2022, sia rispetto al 2019. È un comparto particolarmente critico per il Paese, che si vede superato in volume dall’Olanda, dal Lussemburgo e dal Belgio. Ci si sta orientando verso nuovi equilibri, il mercato è più competitivo, la crescita differenziata, con la necessità che i piani industriali siano accompagnati da adeguati investimenti infrastrutturali e territoriali.","post_title":"Trasporto aereo: l'Italia nel 2023 ritorna ai numeri 2019, secondo il report Iccsai-UniBg","post_date":"2023-10-04T10:59:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696417167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453316","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boris Iraheta è il nuovo segretario generale della Cata, Agenzia Centroamericana di Promozione Turistica, per il periodo 2023-2028: obiettivo primario del suo mandato sarà quello di elevare gli standard di promozione del turismo in America Centrale e nella Repubblica Dominicana sui mercati internazionali, al fine di consolidare la regione come multi-destinazione di riferimento a livello globale.\r

\r

Iraheta intraprende questa missione con la ferma convinzione «che la diversità e la ricchezza culturale, naturale e storica della regione meritino il riconoscimento e la preferenza dei viaggiatori di tutto il mondo, in particolare di quelli dei mercati target della Cata in Europa».\r

\r

Il nuovo segretario mira a promuovere la collaborazione tra le amministrazioni nazionali del turismo dei Paesi membri del Cata e il settore privato rappresentato dalle Camere del Turismo della regione; concentrandosi sullo sviluppo sostenibile dell'industria turistica.\r

\r

La vision è quella di creare solide sinergie con la catena di valore dell'industria rappresentata nella Federazione delle Camere del Turismo dell'America Centrale, incoraggiando l'adozione di standard di qualità e di buone pratiche che miglioreranno l'esperienza del viaggiatore e rafforzeranno la competitività delle aziende turistiche dell'istmo.\r

\r

Iraheta, originario del Salvador, è una figura di spicco nel panorama turistico centroamericano, con una vasta esperienza nella gestione aziendale del marketing, della market intelligence, della comunicazione del turismo. La sua esperienza si è formata in vari ambiti, tra cui l'impresa privata, le organizzazioni non governative, il mondo accademico e le istituzioni statali.","post_title":"Cata: Boris Iraheta è il nuovo segretario generale, in carica fino al 2028","post_date":"2023-10-04T10:30:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1696415417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines si assicura un nuovo maxi ordine di aeromobili: la commessa include 50 ordini fermi di Boeing 787-9 Dreamliner e 60 ordini fermi di A321neo di Airbus.\r

\r

«Questo ordine ci permetterà di continuare a crescere a livello globale come riteniamo opportuno» ha dichiarato Andrew Nocella, chief commercial officer della compagnia aerea. L'ordine, ha aggiunto, riflette la crescente fiducia di United nel futuro a lungo termine della domanda globale di viaggi.\r

\r

I 50 ordini di Dreamliner derivano dalla conversione di metà delle opzioni di acquisto che United aveva messo a punto alla fine dello scorso anno, quando aveva piazzato 100 ordini fermi di 787 e si era assicurata 100 opzioni di acquisto. I 50 Dreamliner aggiuntivi saranno consegnati tra il 2028 e il 2031, aggiungendoli ai 71 787 già in flotta e ai 100 già ordinati. Questi aeromobili amplieranno la flotta di lungo raggio e in parte sostituiranno i più datati Boeing 767, entro il 2030 circa.\r

\r

Sul fronte Airbus il vettore spiega che prevede di prendere in consegna i 60 nuovi Airbus A321neo ordinati tra il 2028 e il 2030: si sommeranno ai 70 A321neo già ordinati dalla compagnia aerea, il primo dei quali dovrebbe essere consegnato la prossima settimana.\r

\r

Gli A321neo si uniranno all'attuale flotta di aeromobili narrowbody, composta da Airbus A320 e Boeing 737, e contribuiranno al piano della compagnia di eliminare gradualmente la sua flotta di grandi aeromobili narrowbody Boeing 757 nei prossimi anni. United ha inoltre annunciato di essersi assicurata i diritti di acquisto per altri 40 A321neo.","post_title":"Nuovo maxi ordine per United Airlines: 50 Boeing 787-9 e 60 Airbus 321neo","post_date":"2023-10-04T10:20:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696414813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways amplia il network con l'aggiunta di voli verso tre nuove destinazioni: Dusseldorf, Copenaghen e Osaka, diventate operative tra fine settembre e inizio ottobre. Potenziate, inoltre, le frequenze verso le destinazioni più richieste: Kuala Lumpur e Colombo.\r

\r

\"I nuovi voli sono i prossimi importanti passi per migliorare il nostro network e offrire una maggiore connettività ai nostri passeggeri, soddisfacendo la loro richiesta di maggiori opportunità di visitare Abu Dhabi - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer di Etihad Airways -. Stiamo contribuendo ad accelerare la crescita economica della città fornendo più opzioni di viaggio e connessioni senza soluzione di continuità, assicurando che sia più facile per gli ospiti visitare Abu Dhabi come destinazione o come parte di uno scalo mentre viaggiano attraverso il nostro network\".\r

\r

Etihad ha già annunciato il lancio di nove nuove destinazioni quest'anno, tra cui Malaga, Mykonos, Lisbona, Kolkata, San Pietroburgo, Dusseldorf, Copenhagen, Osaka e Boston. A queste si sommano nuove rotte verso il subcontinente indiano, Kozhikode e Thiruvanan.","post_title":"Etihad Airways: operative le nuove rotte verso Dusseldorf, Copenaghen e Osaka","post_date":"2023-10-04T10:05:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696413945000]}]}}