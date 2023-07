Canarie: oltre 6,5 milioni di visitatori tra gennaio e giugno, +14% Un primo semestre 2023 da incorniciare per le Isole Canarie che hanno registrato un aumento sostanziale sia del numero di arrivi turistici sia dei pernottamenti, con un conseguente enorme impulso all’occupazione e al fatturato della regione. Come evidenziato dai dati del Ministero del Turismo e dell’Occupazione tra gennaio e giugno sull’arcipelago spagnolo sono sbarcati oltre 6,5 milioni di visitatori, con un aumento del 14% rispetto al 2022. In particolare, il numero di turisti internazionali è cresciuto del 16,5%, seguito dai turisti domestici (dalla Spagna) con il 6,7% e dai residenti delle Canarie con l’1,6%. L’impennata del turismo non si riflette solo nel numero di visitatori, ma anche nei loro pernottamenti, che sono aumentati del 16,6% rispetto ai primi sei mesi del 2022. L’occupazione nel settore è cresciuta in modo significativo, con un aumento del 25,6% rispetto allo stesso periodo del 2022, per un totale di 267.975 persone che lavorano nell’industria turistica. Condividi

Le immagini suggestive, gli approfondimenti su ogni aspetto del patrimonio culturale e storico dell'isola, insieme a preziosi consigli di viaggio rendono questa rivista - disponibile online sul sito dell’ente o in versione stampata e gratuita presso gli uffici dello stesso - la fonte più completa per avere informazioni sull’isola.\r

\r

\"Ci auguriamo che questa rivista possa diventare un edizione annuale - commenta Haydn Hughes, Ministro del Turismo -. I lettori scopriranno tutte le sfaccettature che distinguono Anguilla dalle altre isole. Siamo sicuri che sarà una risorsa preziosa sia per il nostro team che per i partner all’interno dei mercati in cui promuoviamo e vendiamo Anguilla”\r

\r

Stacey Liburd, direttore del Turismo di Anguilla sottolinea: \"Questa rivista è una fonte di informazioni utili sia per gli addetti ai lavori che per i consumatori, sia per i visitatori che per i residenti. Siamo entusiasti del supporto ricevuto da parte degli stakeholder di ogni settore dell’isola, il cui generoso contributo ci ha aiutati a realizzare questa meravigliosa rivista”.\r

\r

Le 110 pagine della rivista offrono un approfondimento su cosa rende l’isola unica, ed esplora la varietà di esperienze che offre per famiglie, coppie in luna di miele, appassionati di cultura, avventurieri, amanti della buona cucina, sportivi, subacquei e gli amanti del mare. Inoltre, la rivista fornisce informazioni su come investire ad Anguilla, e parla del programma governativo per i nomadi digitali.","post_title":"Uniquely Anguilla: l'ente del turismo promuove l'Isola con una rivista su misura","post_date":"2023-07-31T13:07:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690808845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_430595\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Amerigo Varotti presidente di direttore di Confcommercio Marche Nord[/caption]\r

\r

Tra le 21 località del tragitto di promozione della provincia di Pesaro e Urbino, ideato da Confcommercio Marche Nord, anche 4 destinazioni balneari, meta ideale per divertimento e relax nell’estate rovente 2023. L’Itinerario della Bellezza, il tragitto di promozione ideato nel 2018 da Confcommercio Marche Nord per far scoprire ai visitatori gli angoli meno noti della provincia, si declina anche nel segno del blu. Visto che 4 delle sue 21 località sono pluripremiate destinazioni balneari. Gabicce Mare, Pesaro, Fano e Mondolfo Marotta (quest’ultima new entry 2023) rappresentano infatti le mete azzurre dell’Itinerario, centri vivaci e ricchi di storia: dove l’Adriatico sposa la Bellezza. \r

\r

“Queste 4 località sono la punta di diamante estiva dell’intero Itinerario”, spiega il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti, “perché garantiscono tutte un’offerta turistico-balneare di altissimo livello, con spiagge che vantano da più anni sia la Bandiera Blu della Fee sia la Bandiera Verde, il riconoscimento di oltre 2000 pediatri italiani e stranieri per gli arenili più indicati per i bambini. Ma nello stesso tempo sono basi ideali per poter visitare agevolmente i tesori artistici e le rocche rinascimentali dell’entroterra: distano infatti da Urbino al massimo 30 km”.\r

\r

“L’Itinerario della Bellezza è un prodotto turistico completo”, sottolinea ancora il direttore Varotti, “che comprende montagna, collina, arte, buona tavola e anche tanto mare. E’ un concentrato d’Italia in una sola provincia, contemplando al suo interno tutte le tipologie turistiche del paese. E le sue località balneari rappresentano un caposaldo economico, rappresentando nell’ambito dell’Itinerario, ben il 90% delle presenze” E asso pigliatutto in questo senso è Gabicce. “Gabicce registra ogni anno il maggior numero di presenze di tutti gli altri centri della provincia: visto che su 3 milioni di arrivi, 700 mila si fermano ogni anno in questa località, che non a caso vanta il maggior numero di strutture recettive dell’intera regione”.","post_title":"Confcommercio Marche Nord promuove il tragitto della bellezza","post_date":"2023-07-31T12:14:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690805660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo semestre 2023 da incorniciare per le Isole Canarie che hanno registrato un aumento sostanziale sia del numero di arrivi turistici sia dei pernottamenti, con un conseguente enorme impulso all'occupazione e al fatturato della regione.\r

\r

Come evidenziato dai dati del Ministero del Turismo e dell'Occupazione tra gennaio e giugno sull'arcipelago spagnolo sono sbarcati oltre 6,5 milioni di visitatori, con un aumento del 14% rispetto al 2022. In particolare, il numero di turisti internazionali è cresciuto del 16,5%, seguito dai turisti domestici (dalla Spagna) con il 6,7% e dai residenti delle Canarie con l'1,6%.\r

\r

L'impennata del turismo non si riflette solo nel numero di visitatori, ma anche nei loro pernottamenti, che sono aumentati del 16,6% rispetto ai primi sei mesi del 2022.\r

\r

L'occupazione nel settore è cresciuta in modo significativo, con un aumento del 25,6% rispetto allo stesso periodo del 2022, per un totale di 267.975 persone che lavorano nell'industria turistica. ","post_title":"Canarie: oltre 6,5 milioni di visitatori tra gennaio e giugno, +14%","post_date":"2023-07-31T12:02:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690804928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

\"In Europa si registra una crescita del 15% all'anno del turismo fluviale, al quale sia il Pnrr che il Next Generation Eu dedicano una parte rilevante di risorse, nel solco di una promozione di una mobilità lenta e sostenibile. Anche la Lombardia si muove in questa direzione, stanziando 59 milioni di euro\".\r

\r

Lo dichiara Barbara Mazzali, assessore a turismo, marketing territoriale, design e moda di regione Lombardia, ringraziando il collega Franco Lucente, assessore ai trasporti e mobilità sostenibile per la delibera regionale volta a migliorare la navigabilità dei fiumi lombardi, in particolare del Po, in riferimento al collegamento tra Mantova e il mare Adriatico.\r

\r

\"La nostra Regione - spiega Mazzali - è pronta a sostenere la sfida del turismo fluviale, con un grosso impulso alla storica navigazione interna per trasporto merci. Il sistema di navigazione lombardo-veneto è un 'unicum' in Italia con tutte le sue articolazioni e una pluralità di servizi, che si contestualizzano nel nostro straordinario paesaggio.\r

\r

Non a caso il nostro Lago di Garda, insieme agli altri laghi lombardi, rappresenta un polo di attrazione turistica tra i più importanti d'Europa. Il potenziale del turismo fluviale tra Lombardia, Veneto e Emilia Romagna riguarda milioni di turisti, soprattutto tedeschi, svizzeri, francesi, belgi, olandesi e americani\".","post_title":"Turismo fluviale, la Lombardia investe 59 milioni di euro","post_date":"2023-07-31T11:45:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690803914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Budapest ospiterà i Campionati Mondiali di Atletica Leggera dal 19 al 27 agosto prossimi: per la prima volta nella storia della competizione un paese dell’Europa Centrale, l'Ungheria, fa da sfondo a speranze e sogni di gloria dei migliori sportivi del mondo nelle discipline atletiche.\r

Sarà il nuovissimo National Athletics Centre, situato sulla riva del Danubio, il teatro di 14 competizioni; mentre altre 6 gare saranno organizzate nel centro di Budapest, con la partenza e l'arrivo della maratona di circa 42km, in programma il 26 per le donne ed il 27 per gli uomini, in Piazza degli Eroi, dove gli spettatori potranno partecipare e assistere alla manifestazione in modo gratuito.\r

Il centro sportivo, dal design interno distintivo e dall’affascinante struttura che ne caratterizza la semi cupola, è un nuovo punto peculiare della città e, a fine agosto, svelerà al pubblico la pista di livello mondiale e il tracciato a nove corsie, il più veloce e tecnicamente all’avanguardia dell’Ungheria.\r

Dopo i Campionati del mondo, la riva del Danubio sarà accessibile a tutti i residenti e ai visitatori di Budapest, lasciando così un'eredità tangibile e un’esperienza che la città potrà continuare a vivere anche dopo la conclusione della manifestazione sportiva.\r

Lo stadio nazionale, invece, non sarà permanente e questo simboleggia l’apertura di Budapest e del Paese ad un futuro sempre più sostenibile. Grazie agli sviluppi urbanistici nell'area intorno alla sede della competizione verrà infatti creato un nuovo parco ricreativo, dove gli studenti, così come il pubblico in generale, i corridori e gli appassionati di sport avranno l'opportunità di praticare attività outdoor.\r

Nelle gare in esterna gli sportivi avranno la possibilità di attraversare i siti Patrimonio Unesco della Capitale accompagnati dalla vista panoramica del Castello di Buda sullo sfondo.","post_title":"Ungheria a tutto sport: countdown per i Mondiali di atletica a Budapest","post_date":"2023-07-31T11:33:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690803187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_320780\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Symphony of the Seas di Royal Caribbean[/caption]\r

Royal Caribbean International ha siglato una partnership con Trenitalia in base alla quale - fino a gennaio 2024 - i crocieristi che salperanno da Ravenna e da Civitavecchia hanno la possibilità di prenotare un trasferimento in treno sulle Frecce, Intercity e Intercity Notte a tariffe speciali con sconti fino all'80% sui prezzi Base.\r

E' dunque possibile sfruttare al massimo l’intermodalità treno + nave: in particolare, dall’estate 2023, i crocieristi in partenza da Ravenna e Civitavecchia potranno salpare a bordo delle navi Symphony, Odyssey, Enchantment ed Explorer of the Seas. \r

Oltre alla convenienza e alla comodità di non doversi preoccupare del trasferimento in auto e del parcheggio, la varietà di scelta delle opzioni di viaggio in treno è un altro elemento che rende la promozione interessante e funzionale a vivere in modo rilassato i trasferimenti: le agevolazioni riguardano, infatti, i viaggi di 1^ e 2^ classe, nei livelli di servizio Business, Premium, Standard e nei servizi cuccette e vagoni letto.\r

L'acquisto di un biglietto a prezzo ridotto può essere effettuato in modo molto semplice attraverso il sito o l'app di Trenitalia, inserendo il codice \"ROYAL23\" nel corso del processo di prenotazione, oppure recandosi nelle agenzie di viaggio convenzionate con Trenitalia. \r

\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean fa coppia con Trenitalia nel segno dell'intermodalità","post_date":"2023-07-31T10:59:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690801174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Demoskopika e prezzi. Adesso è accertato. I prezzi in Italia volano in alto, e impoveriscono le tasche dei turisti e dei viaggiatori. Il problema è che non c'è un istituto che sorvegli e che abbia il potere di imporre dei prezzi equilibrati. Il libero mercato ha questo di brutto, che va a pescare sempre nelle tasche dei cittadini, per il profitto di pochi.\r

\r

Infatti il caro prezzi si abbatte sul turismo. Secondo le rilevazioni di Demoskopika, che l'Ansa pubblica in anteprima, l'incremento dell'inflazione nel settore - calcolata superiore di oltre 3 punti percentuali rispetto a quella dell'indice generale Istat - genererebbe rincari pari a 3,9 miliardi della spesa turistica di italiani e stranieri che hanno scelto di trascorrere una vacanza nei mesi estivi nelle località italiane.\r

\r

A pesare prioritariamente alcune voci con in testa, per inflazione tendenziale al giugno del 2023 rispetto allo stesso mese 2022, il trasporto aereo (+23,5%), i pacchetti vacanza (+17,7%) e l'alloggio (+12,8%). ","post_title":"Demoskopika: nel turismo italiano rincari pari a 3,9 miliardi di euro","post_date":"2023-07-31T10:28:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1690799329000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play fa rotta su Francoforte da dove, a partire dal prossimo 14 dicembre, opererà quattro o cinque voli settimanali durante il periodo invernale.\r

\r

La città tedesca sarà collegata direttamente alle destinazioni di Play n Nord America e cioè Boston, Baltimora, New York e Washington DC negli Stati Uniti e Toronto in Canada. Francoforte è la quarta destinazione del vettore in Germania. dove opera voli annuali per Berlino e stagionali per Düsseldorf e Amburgo.\r

\r

\"Siamo lieti di poter aggiungere altre destinazioni alla nostra rete di rotte transatlantiche in un momento in cui la domanda di voli verso l'Europa in Nord America è elevata - osserva Birgir Jónsson, ceo della compagnia aerea -. Il fatturato dei passeggeri provenienti dal Nord America è molto più alto rispetto all'anno scorso, quindi è un ottimo momento per aggiungere Francoforte come destinazione. Con dieci aeromobili nella nostra flotta, che ora è la più giovane e moderna d'Europa, siamo in un'ottima posizione per espandere il nostro network di rotte e continuare a offrire prezzi competitivi ai passeggeri\".","post_title":"Play amplia il network con Francoforte: voli per il Nord America dal 14 dicembre","post_date":"2023-07-31T10:18:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690798695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432882\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pierfrancesco Vago[/caption]\r

CLIA annuncia che sarà Genova ad ospitare dall’11 al 14 marzo 2024 il terzo CLIA European Summit e, contemporaneamente, il primo CLIA Innovation Expo. In collaborazione con regione, comune, autorità portuale e camera di commercio, si è deciso di replicare e “raddoppiare” la fortunata edizione del 2022, che si era già tenuta in Italia. E inoltre organizzare due eventi paralleli in una sola settimana durante i quali i vertici delle compagnie, politici e istituzioni, rappresentanti dei porti, delle destinazioni e dei cantieri navali, fornitori e stakeholders discuteranno di innovazione, sostenibilità e coesione delle comunità. Temi su cui il comparto crocieristico mantiene un ruolo di leadership, in particolar modo nello sviluppare e fornire soluzioni innovative per ciò che concerne il rispetto dell’ambiente e la gestione dei flussi turistici.\r

Il CLIA European Summit, alla terza edizione dopo Parigi nel 2023 e Genova nel 2022, metterà a confronto istituzioni e rappresentanti di tutta la filiera sui principali temi di policy. Il CLIA Innovation Expo, invece, è un nuovo forum pensato per le aziende fornitrici del settore delle crociere. Uno spazio in cui, con particolare attenzione alle tecnologie degli equipaggiamenti utilizzati in ambito marittimo e alle soluzioni nel settore dell’ospitalità, verranno presentati prodotti e idee provenienti dai vari Paesi europei, dall’Italia e dalla Liguria e dai territori circostanti. Inoltre, ci sarà un padiglione chiamato “Taste of Cruise” in cui, oltre a dimostrazioni culinarie, per i fornitori di food and beverage ci sarà l’occasione di entrare in contatto con i responsabili delle compagnie in materia di approvvigionamento.\r

“Questa settimana dimostrerà quanto sostenibilità e innovazione siano tratti distintivi della crocieristica – dice Pierfrancesco Vago, global chairman di CLIA ed executive chairman di Msc Crociere – a Genova arriveranno rappresentanti di tutto il settore, il quale ha una catena di approvvigionamento che spazia dalle piccole imprese ai fornitori internazionali. Genova è un porto leader per le crociere, nonché primario centro della cantieristica e dello sviluppo di tecnologie in ambito marittimo, ed è per questo il luogo perfetto per ospitare questo evento. Si tratta di un’opportunità unica per chiunque voglia presentare prodotti, soluzioni o servizi, o voglia entrare in contatto con i manager del settore”.","post_title":"CLIA: il summit europeo del 2024 si terrà a Genova","post_date":"2023-07-31T10:12:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690798366000]}]}}