Canarie: boom di aumenti per prenotazioni e prezzi, in parallelo alle cancellazioni sull’Egitto Sono in primis le Isole Canarie a registrare un aumento delle prenotazioni – ma anche dei prezzi -, in parallelo alle cancellazioni dei viaggi in Egitto a causa del conflitto in Israele. Secondo quanto riferito dal Preferente, che cita i principali operatori spagnoli, l’aumento è particolarmente marcato nelle strutture di categoria più economica, dove la concorrenza con le destinazioni mediorientali è maggiore. Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura erano già forti di indicatori molto incoraggianti in vista dell’alta stagione, che corrisponde ai mesi invernali alle porte, trend che ora registrano un’impennata proprio in seguito all’escalation della situazione in Israele. La Spagna sta rafforzando la sua posizione di destinazione di rifugio per gli europei, in una tendenza che dovrebbe estendersi alle Isole Baleari e alla costa peninsulare a partire dalla primavera, se il clima di scontro in Israele non si attenuerà. I mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo nelle Isole Canarie si apprestano a raggiungere a livelli record, con prezzi che per il periodo natalizio hanno già segnato livelli storici. Condividi

