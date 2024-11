Bruxelles: tutto pronto per l’apertura dei mercatini di Natale A Bruxelles tutto è pronto per il tradizionale appuntamento con i mercatini di Natale, che si svolgeranno per cinque settimane dal 29 novembre, giorno di accensione del grande albero nella Grand Place, al 5 gennaio. “I Plaisirs d’Hiver di Bruxelles, noti anche come Winter Wonders, sono uno dei mercatini di Natale più grandi e famosi d’Europa – racconta Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -: nel 2023 abbiamo registrato un’affluenza di 4 milioni di ospiti per un impatto economico di circa 260 milioni di euro. Oltre ai classici chalet e ai suggestivi addobbi natalizi che incantano grandi e piccini, sono previsti diversi appuntamenti collaterali dedicati all’arte e alla cultura. Questo ci consente di intercettare tutti i viaggiatori in cerca di spunti nuovi e curiosi, accentuando il carattere eclettico e trasversale di Bruxelles. Segnalo, ad esempio, la riapertura della Gallerie Bortier, gioiello architettonico del 1848, dopo un grande lavoro di restauro che l’ha riportata al suo originale splendore neorinascimentale”. Tra le novità più attese, l’opera d’arte luminosa Echinodermus, che sarà installata sul Mont des Arts mentre è decisamente più tradizionale la proposta della Grand Place, dominata dal classico albero di Natale. Attorno alla Grand Place si snodano le vie dei mercatini, per un totale di oltre 260 chalet che propongono i capolavori dell’artigianato locale e innumerevoli idee regalo di qualità, con un occhio di riguardo ai prodotti ecosostenibili. Immancabile anche una pattinata su ghiaccio nella Place de Brouckère, dominata da edifici fin de siècle, che quest’anno ospita anche 3 piste di curling. Infine, le splendide decorazioni luminose di Brussels by Lights, rassegna che illumina di meraviglia le strade della città: tra fiocchi di neve, meduse geometriche e mille altre suggestive decorazioni, quest’anno sono ben 171 le strade illuminate, dal centro alla periferia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Bruxelles tutto è pronto per il tradizionale appuntamento con i mercatini di Natale, che si svolgeranno per cinque settimane dal 29 novembre, giorno di accensione del grande albero nella Grand Place, al 5 gennaio. “I Plaisirs d’Hiver di Bruxelles, noti anche come Winter Wonders, sono uno dei mercatini di Natale più grandi e famosi d’Europa - racconta Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -: nel 2023 abbiamo registrato un’affluenza di 4 milioni di ospiti per un impatto economico di circa 260 milioni di euro. Oltre ai classici chalet e ai suggestivi addobbi natalizi che incantano grandi e piccini, sono previsti diversi appuntamenti collaterali dedicati all’arte e alla cultura. Questo ci consente di intercettare tutti i viaggiatori in cerca di spunti nuovi e curiosi, accentuando il carattere eclettico e trasversale di Bruxelles. Segnalo, ad esempio, la riapertura della Gallerie Bortier, gioiello architettonico del 1848, dopo un grande lavoro di restauro che l’ha riportata al suo originale splendore neorinascimentale”. Tra le novità più attese, l’opera d’arte luminosa Echinodermus, che sarà installata sul Mont des Arts mentre è decisamente più tradizionale la proposta della Grand Place, dominata dal classico albero di Natale. Attorno alla Grand Place si snodano le vie dei mercatini, per un totale di oltre 260 chalet che propongono i capolavori dell’artigianato locale e innumerevoli idee regalo di qualità, con un occhio di riguardo ai prodotti ecosostenibili. Immancabile anche una pattinata su ghiaccio nella Place de Brouckère, dominata da edifici fin de siècle, che quest’anno ospita anche 3 piste di curling. Infine, le splendide decorazioni luminose di Brussels by Lights, rassegna che illumina di meraviglia le strade della città: tra fiocchi di neve, meduse geometriche e mille altre suggestive decorazioni, quest’anno sono ben 171 le strade illuminate, dal centro alla periferia. [post_title] => Bruxelles: tutto pronto per l'apertura dei mercatini di Natale [post_date] => 2024-11-21T14:33:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732199583000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479495 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità calabrese per Futura Club, che annuncia l'apertura del nuovo Porto Kaleo di Marinella di Cutro, sulla costa Jonica. Immerso nel golfo di Squillace, il resort si distingue per il punto mare, l’ampia spiaggia di sabbia e la vista panoramica sull’antica fortezza aragonese di Le Castella e sulla riserva naturale marina di Isola Capo Rizzuto. Con 290 camere suddivise tra le categorie comfort, superior, junior suite e family room, il Futura Club Porto Kaleo offre una sistemazione ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. L’ospitalità è completata da una proposta gastronomica, che si articola in tre ristoranti, tra cui uno a bordo piscina e uno sulla spiaggia. Il villaggio vanta anche un’ampia gamma di servizi per il tempo libero e lo sport. Tra le attrezzature disponibili, tre piscine, inclusa una lagunare con quattro acquascivoli, due campi da padel, tre da tennis in erba sintetica, due campi sportivi polivalenti, due da beach volley, uno da pickleball, una discoteca e una palestra. Il Porto Kaleo si affianca all'Itaca Nausicaa e alla Praya, raggiungendo una disponibilità complessiva Futura Club di oltre 1.100 camere nella destinazione. “Questo nuovo villaggio rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso di sviluppo, consolidando la nostra offerta sia sul fronte alberghiero sia su quello dei servizi charter - sottolinea il direttore commerciale Futura Vacanze, Belinda Coccia -. La posizione strategica, vicina agli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme, lo rende particolarmente comodo per la clientela proveniente dal nord Italia”. [post_title] => Novità Futura Club in Calabria: è il Porto Kaleo di Marinella di Cutro [post_date] => 2024-11-21T12:58:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732193902000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479441 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Casting Day capitolino il prossimo 9 dicembre per The Social Hub (ex The Student Hotel), che cerca oltre 50 risorse da inserire nel team della propria struttura di Roma San Lorenzo, in apertura a breve. La giornata di selezione si terrà presso gli spazi del campus di design Accademia Italiana, che si trova proprio all'interno del complesso The Social Hub in fase di lancio in viale dello Scalo San Lorenzo 10. I candidati possono presentare domanda per una job position specifica sul sito della compagnia entro il 3 dicembre: https://www.thesocialhub.co/it/lavora-con-noi/ Successivamente, il team di recruiting visionerà i curricula, selezionando quelli maggiormente in linea ai profili ricercati, che saranno invitati a partecipare al Casting Day, dove seguiranno colloqui, workshop e momenti di convivialità. Le assunzioni prevedono un iniziale mese di onboarding approfondito, e retribuito, per fornire tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie, al fine di agevolare l’inserimento nel team. Gli oltre 50 talenti che si uniranno al team di The Social Hub prenderanno parte alla gestione di un hub che conta circa 392 camere, un parco di 10.500 mq, co-working, ristoranti e un rooftop con piscina. Le posizioni aperte riguardano le posizioni di f&b, restaurant e reception supervisor, nonché quelle di barista, camerieri/cameriere, receptionist e coworking. [post_title] => The Social Hub a caccia di oltre 50 risorse per la propria struttura in apertura a Roma [post_date] => 2024-11-21T09:33:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181638000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479372 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A La Spezia arte e cultura protagoniste delle feste di Fine Anno. Mentre prosegue la mostra L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour, prorogata al 12 gennaio, venerdì 13 dicembre alle ore 17 al museo civico Amedeo Lia della città sarà svelato il capolavoro fortemente voluto dall’amministrazione Peracchini in occasione del Natale: l’Adorazione dei pastori di Luca Cambiaso. «La proroga della mostra L'arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour fino al 12 gennaio - spiega il sindaco, Pierluigi Peracchini - è la conferma di un grande successo culturale per la nostra città. Con l'arrivo dell’Adorazione dei Pastori di Luca Cambiaso, fortemente voluto dalla nostra amministrazione, il museo civico si arricchisce di un capolavoro di straordinaria importanza proveniente dalla Pinacoteca di Bologna, che celebra il Natale con un'opera di intensa spiritualità e bellezza, con un forte significato. Questa nuova collaborazione è un segnale importante che La Spezia è sempre più un polo di riferimento per la cultura. E con questa nuova opera la mostra in corso al Museo Lia, una delle più importanti mai realizzate, acquisisce ancora più notorietà». L’esposizione della tela sarà un’occasione di approfondimento, anche grazie all’esposizione concomitante di un disegno che pare del tutto collegato alla tela bolognese, proveniente da collezione privata. L’esposizione pertanto, per la quale si prevede un allestimento dedicato con relativi apparati didattici, si pone quale importante opportunità di confronto tra il disegno, nella cui sintesi di segno è già tutta l’idea compositiva, e la tela conseguente, realizzata, come è noto, presumibilmente negli anni 1565-1570 per la cappella Casali in San Domenico di Bologna da parte del maestro ligure. [post_title] => La Spezia, arte e cultura protagoniste per le feste di fine anno [post_date] => 2024-11-21T09:31:35+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181495000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479423" align="aligncenter" width="541"] © Andreas Tauber_Weihnachtsmarkt[/caption] Bressanone, cittadina dal fascino montano e dalle radicate tradizioni natalizie, è una meta ideale per le famiglie. Dal 28 novembre, il Mercatino di Natale animerà il centro storico con luminarie, profumi, gite in carrozza e attività pensate per i più piccoli, come laboratori creativi, passeggiate in carrozza e incontri speciali con Babbo Natale. La piazza principale ospiterà una pista di pattinaggio e spettacoli immersivi come “Colors 2 – The Journey Continues”. Un connubio di iniziative stimolanti che incarna lo spirito delle festività natalizie. L’AKI Family Resort PLOSE by ADLER offre un rifugio a cinque stelle immerso nella natura innevata della Plose. Situata a Meluno, nella Valle d’Isarco, a 1.000 metri di altitudine la struttura gode di una vista panoramica su Bressanone. Pensato per il comfort e il divertimento di tutta la famiglia, il resort propone iniziative dedicate ai bambini, con il mondo dei giochi AKI e con l’AKI Kids Club, attraverso stimolanti attività ludico-educative anche all’aperto. Durante il periodo natalizio, iniziative a tema come la Magica pasticceria ispirata al metodo Montessori, dove i più piccoli dai 3 ai 12 anni e i piccolissimi da 0 a 3 anni possono preparare biscotti di marzapane, partecipare a laboratori di pittura e realizzare decorazioni natalizie. Tra le proposte più suggestive, il laboratorio del legno permette di creare candele e stelle per l’Avvento, mentre l’Incanto delle fiamme regala momenti unici attorno al falò con marshmallow e bevande calde. L’area Spa & Wellness del resort offre piscine riscaldate, attrazioni acquatiche e saune adatte a tutta la famiglia, per un relax condiviso. Grazie alla vicinanza al comprensorio sciistico della Plose, gli ospiti possono praticare attività invernali come lo sci, scivolare sulla pista RudiRun con lo slittino, ciaspolare e pattinare su laghi ghiacciati. La struttura è attrezzata per soddisfare ogni esigenza delle famiglie, offrendo oltre 80 ore settimanali di assistenza per bambini a partire da un mese di vita, un “angolo pappe” attivo 24 ore su 24 e un programma educativo che include attività all’aperto, aree gioco interne ed esterne, laboratori creativi e un’area wellness per tutta la famiglia, con attrazioni acquatiche e saune dedicate. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi nella Adults Only Spa immersa nel bosco o partecipare a escursioni guidate e tour in e-bike. A completare l’esperienza di soggiorno, una cucina che coniuga tradizione alpina e mediterranea, con piatti gourmet per i genitori e proposte specifiche per i più piccoli. Di Elisa Biagioli [post_title] => Magia natalizia a Bressanone con AKI Family Resort PLOSE [post_date] => 2024-11-20T16:16:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732119362000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Tunisia investe sulla promozione attraverso la partecipazione alle principali fiere turistiche e, per prepararsi al meglio, l’Ente nazionale tunisino per il turismo ha indetto una gara d’appalto internazionale per incaricare una società specializzata nella costruzione di stand in occasione di fiere e saloni all’estero, per il triennio 2025-2026-2027. "Le persone giuridiche specializzate nella costruzione di stand - si legge in una nota dell'ente - capaci di impegnarsi e di presentare le garanzie e le referenze previste nel capitolato d'oneri e necessarie per la corretta esecuzione dei propri obblighi che desiderano partecipare al presente bando di gara, possono ottenere il fascicolo del bando di gara tramite il Sistema di acquisto pubblico online Tuneps (www.tuneps.tn). Le offerte devono pervenire online tramite Tuneps entro e non oltre il 18 dicembre 2024 alle ore 10.00. Qualsiasi offerta ricevuta dopo il termine ultimo per la ricezione delle offerte o che non comprende la cauzione provvisoria (o, se del caso, la prova del pagamento dell'importo della cauzione sul conto della rappresentanza dell'Ontt nel paese in cui si trova l'agenzia), o che non rispetti questa modalità di presentazione (da Tuneps), sarà respinta. La sessione pubblica di apertura dei documenti tecnici e finanziari avrà luogo il 18/12/2024 alle 12h00 presso la sala riunioni di 84, Avenue de la Liberté, 1001 Tunisi". Tutti i dettagli sono disponibili qui. [post_title] => La Tunisia guarda alle fiere di settore: gara d'appalto per la realizzazione degli stand [post_date] => 2024-11-20T12:45:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732106725000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’atmosfera di Natale e Capodanno combinata con il piacere di una vacanza rilassante e avventurosa. Trascorrere le festività in crociera è un’esperienza unica. Che si tratti di un viaggio ai Caraibi, nel Mediterraneo, in Antartide o verso destinazioni esotiche, Gioco Viaggi ha pensato a proposte per ogni età ed esigenza a bordo di navi che si trasformano in veri e propri villaggi natalizi galleggianti. "In particolare i prodotti premium con servizio di alto livello si stanno affermando sempre di più con un importante aumento di richieste nel periodo di Natale e Capodanno – spiega Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi –. La crociera diventa non solo un viaggio attraverso luoghi mozzafiato e mete tropicali ma anche un’avventura ricca di momenti di svago e condivisione, da sempre nell’immaginario collettivo di chi desidera un’esperienza completa con un’immersione totale nel comfort, nell’eleganza e nell’esclusività". Tra le proposte più accattivanti delle feste con ancora pochi posti disponibili, Princess Cruises prevede partenze il 20, 22, 30 dicembre e il 4 gennaio alla scoperta delle isole dei Caraibi con itinerari di sette, dieci e 14 notti. Carnival con il suo programma di intrattenimento è la scelta vincente per chi predilige il divertimento e un ambiente giovane e informale e propone per tutto il periodo invernale la combinata Miami con tre notti in hotel e crociera di sette notti con la Celebration a Grand Turk, Amber Cove e Nassau, inclusi i voli dall’Italia. Partenza speciale di Capodanno il 29 dicembre sempre a bordo della Celebration per una crociera di sette notti da Miami con itinerario tra Amber Cove, San Juan e St. Thomas. Per chi preferisce una dimensione più contenuta e ha il piacere di navigare mid size, le navi Holland America Line sono pensate per essere abbastanza grandi per offrire il maggior numero possibile di servizi e amenities e allo stesso tempo misurate per mantenere un ambiente sofisticato. La compagnia propone un inverno ai Caraibi con le offerte Premium anche nel periodo di Natale e Capodanno. Privacy e servizio personalizzato sono le caratteristiche delle navi Seabourn. La partenza d Natale/Capodanno il 21 dicembre a bordo della Ovation prevede 14 notti da Barbados con scalo nelle isole di St. Lucia, Guadalupa, Anguilla, St. Kitts, Jost Van Dyke, San Juan, Curacao, Bonaire e Aruba. La flotta Seabourn resta ai Caraibi anche dopo le feste, nella stagione migliore, prevedendo fino a marzo 2025 crociere di sette e 14 notti da Barbados e Saint Maarten. [post_title] => Le proposte Gioco Viaggi per un Natale e Capodanno ai Caraibi [post_date] => 2024-11-20T11:59:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732103947000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479317 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiude un'ottima stagione 2024 per il Borgo San Felice Resort, di proprietà del gruppo Allianz, che registra un incremento delle presenze pari al 16% rispetto all'anno precedente. Interessante anche la provenienza geografica degli ospiti dell'albergo diffuso toscano parte del network Relais & Château: se il mercato Usa rimane infatti quello più importante (56%), in crescita è pure la domanda da Brasile, Messico e Canada, oltre che da alcune realtà europee. Per la prima volta, si sono inoltre registrate presenze dalla Cina, paese sempre più attratto dalla destinazione. Con l’apertura della stagione 2025 fissata al 10 aprile, il resort si prepara quindi a celebrare il benessere e le tradizioni toscane con una proposta rinnovata e arricchita. La Botanic Spa, con la sua linea esclusiva di trattamenti firmati Codage, offrirà in particolare un’esperienza di rigenerazione inedita, in profonda armonia con la natura del Chianti. Esperti del territorio guideranno poi visite alla scoperta dei luoghi patrimonio dell’Unesco, offrendo un’immersione nella storia e nella bellezza del paesaggio. Nei mesi di luglio e agosto, gli ospiti potranno vivere inoltre il Palio di Siena da una location esclusiva in piazza del Campo. Eventi dedicati alla Pasqua e all’estate animeranno quindi ulteriormente la stagione, con concerti curati in collaborazione con l’Accademia Chigiana, una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane, che dal 1932 forma talenti di fama internazionale. Il ristorante stellato Poggio Rosso sarà infine al centro di nuovi progetti volti a rafforzarne l'identità. [post_title] => Borgo San Felice: presenze in crescita del 16% [post_date] => 2024-11-20T10:03:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732097032000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' boom di prenotazioni verso le mete europee in casa United Airlines: la compagnia segnala una crescita di quasi il 30% rispetto al 2019 e di quasi il 10% rispetto all'anno scorso, precisando che un numero maggiore di americani sceglie una vacanza esperienziale. Complessivamente United stima che le festività 2024 saranno le più trafficate, con circa 25 milioni di passeggeri, pari ad un aumento del 6% rispetto al 2023. Un'indagine Deloitte citata dalla compagnia aerea, evidenzia un incremento della spesa dei consumatori per le esperienze del 16%, mentre la spesa per i regali rimarrà invariata. Rotta quindi verso le destinazioni che tradizionalmente ospitano i più famosi mercatini di Natale: United è pronta per la sua stagione festiva più intensa di sempre e prevede di offrire quasi 60 voli giornalieri senza scalo dai suoi hub statunitensi verso l'Europa nei mesi di novembre e dicembre, più di qualsiasi altra compagnia aerea americana. Il vettore opera dai propri hub Usa voli giornalieri duretti per 16 città europee dove visitare i tipici mercatini, tra cui Berlino, Francoforte, Monaco, Edimburgo, Zurigo, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi; i viaggiatori possono inoltre visitare un numero ancora maggiore di mercatini grazie alla partnership di United con il Gruppo Lufthansa e con le ferrovie Deutsche Bahn, che collegano i viaggiatori a più di 130 destinazioni in tutta Europa. [post_title] => United Airlines, boom di prenotazioni sulle rotte europee per le festività [post_date] => 2024-11-20T09:59:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732096797000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bruxelles tutto pronto per lapertura dei mercatini di natale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1855,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" A Bruxelles tutto è pronto per il tradizionale appuntamento con i mercatini di Natale, che si svolgeranno per cinque settimane dal 29 novembre, giorno di accensione del grande albero nella Grand Place, al 5 gennaio. \r

\r

“I Plaisirs d’Hiver di Bruxelles, noti anche come Winter Wonders, sono uno dei mercatini di Natale più grandi e famosi d’Europa - racconta Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -: nel 2023 abbiamo registrato un’affluenza di 4 milioni di ospiti per un impatto economico di circa 260 milioni di euro. Oltre ai classici chalet e ai suggestivi addobbi natalizi che incantano grandi e piccini, sono previsti diversi appuntamenti collaterali dedicati all’arte e alla cultura. Questo ci consente di intercettare tutti i viaggiatori in cerca di spunti nuovi e curiosi, accentuando il carattere eclettico e trasversale di Bruxelles. Segnalo, ad esempio, la riapertura della Gallerie Bortier, gioiello architettonico del 1848, dopo un grande lavoro di restauro che l’ha riportata al suo originale splendore neorinascimentale”. \r

\r

Tra le novità più attese, l’opera d’arte luminosa Echinodermus, che sarà installata sul Mont des Arts mentre è decisamente più tradizionale la proposta della Grand Place, dominata dal classico albero di Natale. Attorno alla Grand Place si snodano le vie dei mercatini, per un totale di oltre 260 chalet che propongono i capolavori dell’artigianato locale e innumerevoli idee regalo di qualità, con un occhio di riguardo ai prodotti ecosostenibili. Immancabile anche una pattinata su ghiaccio nella Place de Brouckère, dominata da edifici fin de siècle, che quest’anno ospita anche 3 piste di curling. \r

\r

Infine, le splendide decorazioni luminose di Brussels by Lights, rassegna che illumina di meraviglia le strade della città: tra fiocchi di neve, meduse geometriche e mille altre suggestive decorazioni, quest’anno sono ben 171 le strade illuminate, dal centro alla periferia.","post_title":"Bruxelles: tutto pronto per l'apertura dei mercatini di Natale","post_date":"2024-11-21T14:33:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732199583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità calabrese per Futura Club, che annuncia l'apertura del nuovo Porto Kaleo di Marinella di Cutro, sulla costa Jonica. Immerso nel golfo di Squillace, il resort si distingue per il punto mare, l’ampia spiaggia di sabbia e la vista panoramica sull’antica fortezza aragonese di Le Castella e sulla riserva naturale marina di Isola Capo Rizzuto.\r

\r

Con 290 camere suddivise tra le categorie comfort, superior, junior suite e family room, il Futura Club Porto Kaleo offre una sistemazione ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. L’ospitalità è completata da una proposta gastronomica, che si articola in tre ristoranti, tra cui uno a bordo piscina e uno sulla spiaggia.\r

\r

Il villaggio vanta anche un’ampia gamma di servizi per il tempo libero e lo sport. Tra le attrezzature disponibili, tre piscine, inclusa una lagunare con quattro acquascivoli, due campi da padel, tre da tennis in erba sintetica, due campi sportivi polivalenti, due da beach volley, uno da pickleball, una discoteca e una palestra.\r

\r

Il Porto Kaleo si affianca all'Itaca Nausicaa e alla Praya, raggiungendo una disponibilità complessiva Futura Club di oltre 1.100 camere nella destinazione. “Questo nuovo villaggio rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso di sviluppo, consolidando la nostra offerta sia sul fronte alberghiero sia su quello dei servizi charter - sottolinea il direttore commerciale Futura Vacanze, Belinda Coccia -. La posizione strategica, vicina agli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme, lo rende particolarmente comodo per la clientela proveniente dal nord Italia”.","post_title":"Novità Futura Club in Calabria: è il Porto Kaleo di Marinella di Cutro","post_date":"2024-11-21T12:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732193902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Casting Day capitolino il prossimo 9 dicembre per The Social Hub (ex The Student Hotel), che cerca oltre 50 risorse da inserire nel team della propria struttura di Roma San Lorenzo, in apertura a breve. La giornata di selezione si terrà presso gli spazi del campus di design Accademia Italiana, che si trova proprio all'interno del complesso The Social Hub in fase di lancio in viale dello Scalo San Lorenzo 10. I candidati possono presentare domanda per una job position specifica sul sito della compagnia entro il 3 dicembre: https://www.thesocialhub.co/it/lavora-con-noi/\r

\r

Successivamente, il team di recruiting visionerà i curricula, selezionando quelli maggiormente in linea ai profili ricercati, che saranno invitati a partecipare al Casting Day, dove seguiranno colloqui, workshop e momenti di convivialità. Le assunzioni prevedono un iniziale mese di onboarding approfondito, e retribuito, per fornire tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie, al fine di agevolare l’inserimento nel team.\r

\r

Gli oltre 50 talenti che si uniranno al team di The Social Hub prenderanno parte alla gestione di un hub che conta circa 392 camere, un parco di 10.500 mq, co-working, ristoranti e un rooftop con piscina. Le posizioni aperte riguardano le posizioni di f&b, restaurant e reception supervisor, nonché quelle di barista, camerieri/cameriere, receptionist e coworking.","post_title":"The Social Hub a caccia di oltre 50 risorse per la propria struttura in apertura a Roma","post_date":"2024-11-21T09:33:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732181638000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A La Spezia arte e cultura protagoniste delle feste di Fine Anno. Mentre prosegue la mostra L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour, prorogata al 12 gennaio, venerdì 13 dicembre alle ore 17 al museo civico Amedeo Lia della città sarà svelato il capolavoro fortemente voluto dall’amministrazione Peracchini in occasione del Natale: l’Adorazione dei pastori di Luca Cambiaso.\r

\r

«La proroga della mostra L'arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour fino al 12 gennaio - spiega il sindaco, Pierluigi Peracchini - è la conferma di un grande successo culturale per la nostra città. Con l'arrivo dell’Adorazione dei Pastori di Luca Cambiaso, fortemente voluto dalla nostra amministrazione, il museo civico si arricchisce di un capolavoro di straordinaria importanza proveniente dalla Pinacoteca di Bologna, che celebra il Natale con un'opera di intensa spiritualità e bellezza, con un forte significato. Questa nuova collaborazione è un segnale importante che La Spezia è sempre più un polo di riferimento per la cultura. E con questa nuova opera la mostra in corso al Museo Lia, una delle più importanti mai realizzate, acquisisce ancora più notorietà».\r

\r

L’esposizione della tela sarà un’occasione di approfondimento, anche grazie all’esposizione concomitante di un disegno che pare del tutto collegato alla tela bolognese, proveniente da collezione privata. L’esposizione pertanto, per la quale si prevede un allestimento dedicato con relativi apparati didattici, si pone quale importante opportunità di confronto tra il disegno, nella cui sintesi di segno è già tutta l’idea compositiva, e la tela conseguente, realizzata, come è noto, presumibilmente negli anni 1565-1570 per la cappella Casali in San Domenico di Bologna da parte del maestro ligure.\r

\r

","post_title":"La Spezia, arte e cultura protagoniste per le feste di fine anno","post_date":"2024-11-21T09:31:35+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1732181495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479423\" align=\"aligncenter\" width=\"541\"] © Andreas Tauber_Weihnachtsmarkt[/caption]\r

\r

Bressanone, cittadina dal fascino montano e dalle radicate tradizioni natalizie, è una meta ideale per le famiglie. Dal 28 novembre, il Mercatino di Natale animerà il centro storico con luminarie, profumi, gite in carrozza e attività pensate per i più piccoli, come laboratori creativi, passeggiate in carrozza e incontri speciali con Babbo Natale. La piazza principale ospiterà una pista di pattinaggio e spettacoli immersivi come “Colors 2 – The Journey Continues”. Un connubio di iniziative stimolanti che incarna lo spirito delle festività natalizie.\r

\r

L’AKI Family Resort PLOSE by ADLER offre un rifugio a cinque stelle immerso nella natura innevata della Plose. Situata a Meluno, nella Valle d’Isarco, a 1.000 metri di altitudine la struttura gode di una vista panoramica su Bressanone.\r

\r

Pensato per il comfort e il divertimento di tutta la famiglia, il resort propone iniziative dedicate ai bambini, con il mondo dei giochi AKI e con l’AKI Kids Club, attraverso stimolanti attività ludico-educative anche all’aperto. Durante il periodo natalizio, iniziative a tema come la Magica pasticceria ispirata al metodo Montessori, dove i più piccoli dai 3 ai 12 anni e i piccolissimi da 0 a 3 anni possono preparare biscotti di marzapane, partecipare a laboratori di pittura e realizzare decorazioni natalizie.\r

\r

\r

\r

Tra le proposte più suggestive, il laboratorio del legno permette di creare candele e stelle per l’Avvento, mentre l’Incanto delle fiamme regala momenti unici attorno al falò con marshmallow e bevande calde. L’area Spa & Wellness del resort offre piscine riscaldate, attrazioni acquatiche e saune adatte a tutta la famiglia, per un relax condiviso.\r

\r

Grazie alla vicinanza al comprensorio sciistico della Plose, gli ospiti possono praticare attività invernali come lo sci, scivolare sulla pista RudiRun con lo slittino, ciaspolare e pattinare su laghi ghiacciati.\r

\r

La struttura è attrezzata per soddisfare ogni esigenza delle famiglie, offrendo oltre 80 ore settimanali di assistenza per bambini a partire da un mese di vita, un “angolo pappe” attivo 24 ore su 24 e un programma educativo che include attività all’aperto, aree gioco interne ed esterne, laboratori creativi e un’area wellness per tutta la famiglia, con attrazioni acquatiche e saune dedicate. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi nella Adults Only Spa immersa nel bosco o partecipare a escursioni guidate e tour in e-bike.\r

\r

A completare l’esperienza di soggiorno, una cucina che coniuga tradizione alpina e mediterranea, con piatti gourmet per i genitori e proposte specifiche per i più piccoli.\r

\r

Di Elisa Biagioli\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Magia natalizia a Bressanone con AKI Family Resort PLOSE","post_date":"2024-11-20T16:16:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732119362000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tunisia investe sulla promozione attraverso la partecipazione alle principali fiere turistiche e, per prepararsi al meglio, l’Ente nazionale tunisino per il turismo ha indetto una gara d’appalto internazionale per incaricare una società specializzata nella costruzione di stand in occasione di fiere e saloni all’estero, per il triennio 2025-2026-2027.\r

\"Le persone giuridiche specializzate nella costruzione di stand - si legge in una nota dell'ente - capaci di impegnarsi e di presentare le garanzie e le referenze previste nel capitolato d'oneri e necessarie per la corretta esecuzione dei propri obblighi che desiderano partecipare al presente bando di gara, possono ottenere il fascicolo del bando di gara tramite il Sistema di acquisto pubblico online Tuneps (www.tuneps.tn). Le offerte devono pervenire online tramite Tuneps entro e non oltre il 18 dicembre 2024 alle ore 10.00.\r

\r

Qualsiasi offerta ricevuta dopo il termine ultimo per la ricezione delle offerte o che non comprende la cauzione provvisoria (o, se del caso, la prova del pagamento dell'importo della cauzione sul conto della rappresentanza dell'Ontt nel paese in cui si trova l'agenzia), o che non rispetti questa modalità di presentazione (da Tuneps), sarà respinta. La sessione pubblica di apertura dei documenti tecnici e finanziari avrà luogo il 18/12/2024 alle 12h00 presso la sala riunioni di 84, Avenue de la Liberté, 1001 Tunisi\".\r

\r

Tutti i dettagli sono disponibili qui.\r

","post_title":"La Tunisia guarda alle fiere di settore: gara d'appalto per la realizzazione degli stand","post_date":"2024-11-20T12:45:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732106725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’atmosfera di Natale e Capodanno combinata con il piacere di una vacanza rilassante e avventurosa. Trascorrere le festività in crociera è un’esperienza unica. Che si tratti di un viaggio ai Caraibi, nel Mediterraneo, in Antartide o verso destinazioni esotiche, Gioco Viaggi ha pensato a proposte per ogni età ed esigenza a bordo di navi che si trasformano in veri e propri villaggi natalizi galleggianti.\r

\r

\"In particolare i prodotti premium con servizio di alto livello si stanno affermando sempre di più con un importante aumento di richieste nel periodo di Natale e Capodanno – spiega Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi –. La crociera diventa non solo un viaggio attraverso luoghi mozzafiato e mete tropicali ma anche un’avventura ricca di momenti di svago e condivisione, da sempre nell’immaginario collettivo di chi desidera un’esperienza completa con un’immersione totale nel comfort, nell’eleganza e nell’esclusività\".\r

\r

Tra le proposte più accattivanti delle feste con ancora pochi posti disponibili, Princess Cruises prevede partenze il 20, 22, 30 dicembre e il 4 gennaio alla scoperta delle isole dei Caraibi con itinerari di sette, dieci e 14 notti. Carnival con il suo programma di intrattenimento è la scelta vincente per chi predilige il divertimento e un ambiente giovane e informale e propone per tutto il periodo invernale la combinata Miami con tre notti in hotel e crociera di sette notti con la Celebration a Grand Turk, Amber Cove e Nassau, inclusi i voli dall’Italia. Partenza speciale di Capodanno il 29 dicembre sempre a bordo della Celebration per una crociera di sette notti da Miami con itinerario tra Amber Cove, San Juan e St. Thomas.\r

\r

Per chi preferisce una dimensione più contenuta e ha il piacere di navigare mid size, le navi Holland America Line sono pensate per essere abbastanza grandi per offrire il maggior numero possibile di servizi e amenities e allo stesso tempo misurate per mantenere un ambiente sofisticato. La compagnia propone un inverno ai Caraibi con le offerte Premium anche nel periodo di Natale e Capodanno. Privacy e servizio personalizzato sono le caratteristiche delle navi Seabourn. La partenza d Natale/Capodanno il 21 dicembre a bordo della Ovation prevede 14 notti da Barbados con scalo nelle isole di St. Lucia, Guadalupa, Anguilla, St. Kitts, Jost Van Dyke, San Juan, Curacao, Bonaire e Aruba. La flotta Seabourn resta ai Caraibi anche dopo le feste, nella stagione migliore, prevedendo fino a marzo 2025 crociere di sette e 14 notti da Barbados e Saint Maarten.\r

\r

","post_title":"Le proposte Gioco Viaggi per un Natale e Capodanno ai Caraibi","post_date":"2024-11-20T11:59:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732103947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiude un'ottima stagione 2024 per il Borgo San Felice Resort, di proprietà del gruppo Allianz, che registra un incremento delle presenze pari al 16% rispetto all'anno precedente. Interessante anche la provenienza geografica degli ospiti dell'albergo diffuso toscano parte del network Relais & Château: se il mercato Usa rimane infatti quello più importante (56%), in crescita è pure la domanda da Brasile, Messico e Canada, oltre che da alcune realtà europee. Per la prima volta, si sono inoltre registrate presenze dalla Cina, paese sempre più attratto dalla destinazione.\r

\r

Con l’apertura della stagione 2025 fissata al 10 aprile, il resort si prepara quindi a celebrare il benessere e le tradizioni toscane con una proposta rinnovata e arricchita. La Botanic Spa, con la sua linea esclusiva di trattamenti firmati Codage, offrirà in particolare un’esperienza di rigenerazione inedita, in profonda armonia con la natura del Chianti.\r

\r

Esperti del territorio guideranno poi visite alla scoperta dei luoghi patrimonio dell’Unesco, offrendo un’immersione nella storia e nella bellezza del paesaggio. Nei mesi di luglio e agosto, gli ospiti potranno vivere inoltre il Palio di Siena da una location esclusiva in piazza del Campo. Eventi dedicati alla Pasqua e all’estate animeranno quindi ulteriormente la stagione, con concerti curati in collaborazione con l’Accademia Chigiana, una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane, che dal 1932 forma talenti di fama internazionale. Il ristorante stellato Poggio Rosso sarà infine al centro di nuovi progetti volti a rafforzarne l'identità.","post_title":"Borgo San Felice: presenze in crescita del 16%","post_date":"2024-11-20T10:03:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732097032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' boom di prenotazioni verso le mete europee in casa United Airlines: la compagnia segnala una crescita di quasi il 30% rispetto al 2019 e di quasi il 10% rispetto all'anno scorso, precisando che un numero maggiore di americani sceglie una vacanza esperienziale.\r

\r

Complessivamente United stima che le festività 2024 saranno le più trafficate, con circa 25 milioni di passeggeri, pari ad un aumento del 6% rispetto al 2023.\r

\r

Un'indagine Deloitte citata dalla compagnia aerea, evidenzia un incremento della spesa dei consumatori per le esperienze del 16%, mentre la spesa per i regali rimarrà invariata. Rotta quindi verso le destinazioni che tradizionalmente ospitano i più famosi mercatini di Natale: United è pronta per la sua stagione festiva più intensa di sempre e prevede di offrire quasi 60 voli giornalieri senza scalo dai suoi hub statunitensi verso l'Europa nei mesi di novembre e dicembre, più di qualsiasi altra compagnia aerea americana.\r

\r

Il vettore opera dai propri hub Usa voli giornalieri duretti per 16 città europee dove visitare i tipici mercatini, tra cui Berlino, Francoforte, Monaco, Edimburgo, Zurigo, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi; i viaggiatori possono inoltre visitare un numero ancora maggiore di mercatini grazie alla partnership di United con il Gruppo Lufthansa e con le ferrovie Deutsche Bahn, che collegano i viaggiatori a più di 130 destinazioni in tutta Europa.","post_title":"United Airlines, boom di prenotazioni sulle rotte europee per le festività","post_date":"2024-11-20T09:59:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732096797000]}]}}