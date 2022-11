Bruxelles: in scena da oggi al 19 novembre la ‘Pink Screens’, rassegna del cinema queer Va in scena da oggi fino al 19 novembre a Bruxelles la 21° edizione del Pink Screens, festival del cinema queer di respiro internazionale, organizzato dall’Associazione Genres d’à Côté e da Cinéma Nova, in diverse sale della città, tra cui lo stesso Cinéma Nova, il Cinéma Galeries, il Cinéma Palace e il Cinéma Aventure. laorganizzato dall’Associazione Genres d’à Côté e da Cinéma Nova, in diverse sale della città, tra cui lo stesso Cinéma Nova, il Cinéma Galeries, il Cinéma Palace e il Cinéma Aventure. La rassegna comprende un centinaio di pellicole tra documentari, cortometraggi, opere prime e film d’autore, che affrontano a diverso titolo il tema del genere per stimolare il dibattito e lo scambio di idee, con l’obiettivo di sovvertire gli standard, celebrare la pluralità e accendere un faro sulle zone d’ombra che ancora esistono nell’ambito dell’inclusione. “Visit Brussels è in prima linea nella promozione di un approccio costruttivo al tema della diversità di genere – afferma Ursula Jone Gandini, responsabile Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -. Un impegno che passa anche dalla valorizzazione del turismo Lgbtq+ e che ha portato alla fondazione della European Lgbtq+ Travel Alliance (Elta), in collaborazione con Aitgl ed Enit. L’Associazione, fondata a Milano in occasione della recente Convention Iglta, ha sede a Bruxelles e coinvolge le istituzioni europee per sostenere destinazioni e aziende attive in questo campo. Come hanno evidenziato diverse ricerche condotte da Visit Brussels, per promuovere il turismo Lgbtq+ i primi strumenti sono la legislazione e il coinvolgimento diretto di tutto il sistema dell’offerta turistica locale, che passa anche dagli appuntamenti culturali, come Pink Screens”.

