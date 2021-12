Bruxelles: festività a misura di famiglia fra nuovi hotel e attrazioni

Natale a misura di famiglia a Bruxelles, dal primo museo di videogiochi del Belgio ad un nuovo hotel interamente dedicato ai fumetti: e questi sono soltanto due degli atout della capitale europea per le imminenti festività e, in vista dell’atteso ritorno dei turisti nel 2022, è particolarmente ricca la collezione di indirizzi e nuove aperture, tutti da scoprire.

Si comincia dal The Pixel Museum, che ha aperto i battenti nel 2021 ed è il primo museo del Belgio dedicato al mondo degli e-games. Ospitato all’interno dello spazio espositivo Tour & Taxis, si basa sulla collezione privata di Jérôme Hatton e custodisce oltre 250 device, compresi esemplari di noti brand come Nintendo, Playstation e Xbox, ai quali si affiancano più di 2.500 pezzi rari, tra memorabilia e accessori. Un percorso interattivo e un ricco programma di workshop, conferenze e laboratori consentono di scoprire da vicino tutti i segreti dei videogiochi. Per una vera full-immersion, al termine della visita una raccolta di 50 console, dalle più vintage alle più moderne, invita gli appassionati a cimentarsi in prima persona con Pac Man, Mario Bros e gli altri evergreen … fino al “game over”!

Yooma Urban Lodge conta 60 camere ed è il nuovo hotel interamente dedicato ai fumetti più famosi della tradizione franco-belga, dotato di tutti i servizi necessari per un soggiorno di lavoro o in famiglia. Da Lucky Luke a Gaston LaGaffe, da Asterix ai Puffi, all’appello non manca proprio nessuno dei protagonisti della “Bande Dessinée” e ogni pretesto è buono per ripercorrere le loro avventure e scoprire interessanti aneddoti. Per la gioia di bambini e appassionati sono disponibili una sala giochi, cinema, biblioteca specializzata e negozio di merchandising. Le camere, ognuna dedicata ad un fumetto diverso, ospitano da 2 a 6 persone e si affiancano ad una SPA e ad un bar, dove rilassarsi sotto lo sguardo divertito di Yakari e Spirou