Bruxelles celebra l’arte contemporanea con un ricco calendario di eventi Appuntamento a Bruxelles con l’arte contemporanea: da questa primavera e fino all’autunno saranno numerosi gli eventi e le occasioni da segnare in calendario. A cominciare dalla 39° edizione di Art Brussels, dal 20 al 23 aprile 2023 nei padiglioni 5 e 6 di Brussels Expo, icona art déco creata per l’Esposizione Internazionale di Bruxelles del 1935. Dalla sua prima edizione nel 1968, Art Brussels si è affermata come una delle principali fiere d’arte contemporanea in Europa, punto di riferimento per collezionisti, galleristi e amanti dell’arte di tutto il mondo. Quest’anno ospiterà oltre 170 gallerie da 31 Paesi, suddivise in quattro sezioni: Discovery, dedicata agli artisti emergenti, Prime, dedicata agli artisti affermati a livello internazionale, Solo, dedicata a presentazioni monografiche su singoli artisti, e Rediscovery, dedicata all’arte del XX secolo. Per l’Italia parteciperanno 13 gallerie. “Grazie ad una gamma diversificata di artisti e di gallerie, Art Brussels si è progressivamente affermata come fiera leader in Europa. Quest’anno prevede un eccezionale programma internazionale, incontro irripetibile di artisti affermati e talenti emergenti, per un’edizione ancora più curata, in grado di coinvolgere tanto gli addetti ai lavori, quanto i neofiti” ha dichiarato Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles. Altro appuntamento da non perdere è quello con For Love’s S(nake) mostra evento di Johann Van Mullem in programma al Museo delle Belle Arti fino al 23 luglio. Dal 20 aprile al 17 settembre, invece, Centrale for Contemporary Art, centro d’arte contemporanea ospitato in un’ex centrale elettrica, presenta extra, esposizione di Mehdi Georges Lahlou, in collaborazione con Candice Breitz.

