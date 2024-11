Brasile: record della spesa turistica internazionale nel 2024 Entrate turistiche in valuta estera da record per il Brasile nei primi nove mesi del 2024: i turisti internazionali tra gennaio e settembre hanno speso oltre 5,4 miliardi di dollari, numero che rappresenta la cifra più alta nello storico del Paese, che data indietro al 1995. Secondo i nuovi dati rilasciati dalla Banca Centrale, la cifra è superiore dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2023 e dell’1,8% rispetto al periodo corrispondente del 2014, anno in cui il Brasile ha ospitato la Coppa del mondo di calcio. In particolare, i 5,4 miliardi di dollari portati nei primi tre trimestri del 2024 sono superiori del 20% rispetto allo stesso periodo del 2019, l’ultimo anno pre-pandemia, a testimonianza del crescente contributo del turismo internazionale all’economia brasiliana. «L’industria del turismo è incredibilmente democratica – ha osservato Marcelo Freixo, presidente di Embratur -. Il denaro portato dai visitatori internazionali va direttamente nelle nostre comunità locali, a beneficio di tutti, dai camerieri ai tassisti, fino ai venditori ambulanti sulla spiaggia. È una spinta economica che sostiene posti di lavoro e reddito a livello di base». Condividi

Il tema: Balance [post_date] => 2024-11-05T13:31:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730813489000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478226 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Entrate turistiche in valuta estera da record per il Brasile nei primi nove mesi del 2024: i turisti internazionali tra gennaio e settembre hanno speso oltre 5,4 miliardi di dollari, numero che rappresenta la cifra più alta nello storico del Paese, che data indietro al 1995. Secondo i nuovi dati rilasciati dalla Banca Centrale, la cifra è superiore dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2023 e dell'1,8% rispetto al periodo corrispondente del 2014, anno in cui il Brasile ha ospitato la Coppa del mondo di calcio. In particolare, i 5,4 miliardi di dollari portati nei primi tre trimestri del 2024 sono superiori del 20% rispetto allo stesso periodo del 2019, l'ultimo anno pre-pandemia, a testimonianza del crescente contributo del turismo internazionale all'economia brasiliana. «L'industria del turismo è incredibilmente democratica - ha osservato Marcelo Freixo, presidente di Embratur -. Il denaro portato dai visitatori internazionali va direttamente nelle nostre comunità locali, a beneficio di tutti, dai camerieri ai tassisti, fino ai venditori ambulanti sulla spiaggia. È una spinta economica che sostiene posti di lavoro e reddito a livello di base». 