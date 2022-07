Brasile: aumentano i collegamenti aerei internazionali, record a giugno

Il 2022 del Brasile registra un aumento dell’attività delle compagnie aeree, con un numero record di voli internazionali nel mese di giugno.

Secondo quanto riportato da Embratur a giugno i voli sono stati 3.806, con un aumento del 78% rispetto agli 836 voli che gli aeroporti hanno accolto nel giugno 2021. Giugno è tradizionalmente bassa stagione per i viaggi in Brasile, ma “il numero di voli e di posti è aumentato quest’anno”.

Inoltre, “a luglio, un mese si registra un piccolo aumento, possiamo già prevedere un altro balzo in avanti nel numero di voli internazionali verso il Brasile”, ha dichiarato il presidente dell’ente, Silvio Nascimento.

L’aumento dei collegamenti verso il Brasile “proseguirà fino all’inizio del 2023”, secondo lo studio realizzato per conto di Embratur.