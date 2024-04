Bhutan: progressione positiva degli arrivi internazionali nel primo trimestre 2024 Progressione positiva per gli arrivi in Bhutan durante il primo trimestre 2024: il Paese ha accolto 25.003 visitatori tra il 1° gennaio e il 31 marzo, rispetto ai 12.696 registrati nello stesso periodo del 2023. Mercato di riferimento si conferma l’India con una quota del 60% sul totale degli arrivi, mentre il restante 40% proviene da paesi quali Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Germania, Singapore, Francia, Italia, Malesia, Vietnam, Australia e Canada. Le percentuali di incremento nel 1° trimestre 2024 rispetto al 1° trimestre 2023 variano notevolmente tra i diversi Paesi: i turisti indiani sono aumentati del 77%, gli americani del 97% e gli ospiti britannici dell’84%. Anche i Paesi europei hanno registrato aumenti sostanziali e l’Italia, in particolare, ha riportato una crescita del +297%. “L’aumento del 97% degli arrivi di ospiti in Bhutan può essere attribuito a diverse ragioni – ha dichiarato Carissa Nimah, chief marketing officer del Dipartimento del Turismo -. In primo luogo, la riduzione della tassa per lo sviluppo sostenibile a 100 dollari a notte ha reso la visita del Bhutan più accessibile. C’è stato, poi, un sostanziale aumento di una presa di coscienza a livello internazionale sul Bhutan tra i potenziali ospiti e gli agenti di viaggio di tutto il mondo, grazie agli sforzi promozionali congiunti dell’intero settore e all’ampia copertura mediatica. Questi sforzi hanno costantemente acquisito consistenza, perché il Bhutan non è una destinazione a breve raggio per la maggior parte dei visitatori: ci vuole tempo per ricercare, pianificare e prenotare un viaggio nel regno. I risultati del duro lavoro svolto dall’industria turistica nell’ultimo anno stanno quindi dando i loro frutti”. “Il fatto che il Bhutan sia stato inserito nell’elenco dei luoghi da visitare nel 2024 da molte delle più importanti pubblicazioni mondiali ha contribuito ad innalzare il nostro profilo e ad attirare un maggior numero di visitatori. Ci siamo rivolti anche a una gamma più ampia di persone e a nuovi mercati in tutto il mondo. Inoltre, la promozione del Bhutan quale meta ideale da visitare in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo in determinate stagioni, è di grande aiuto. I numeri sono davvero promettenti, con una buona proiezione, e ci aspettiamo un anno turistico eccellente”. Condividi

