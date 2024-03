Belgrado: la città mitteleuropea piena di offerta e di sorpresa “Belgrado è una destinazione che vi lascerà sorpresi” – esordisce Jelena Stankovic, public relations manager di Visit Belgrade, con un invito appassionato a visitare la sua città. La città mitteleuropea, situata alla confluenza di due fiumi, affascina i viaggiatori per la sua vivacità, cordialità e accogliente atmosfera. Una delle città più antiche d’Europa, Belgrado offre al visitatore un unicum culturale, storico, tradizionale e moderno, dove natura e gastronomia fanno da contorno a una destinazione esperienziale. La Fortezza di Belgrado, museo all’aperto che racconta due millenni di storia; il museo di Nikola Tesla; Savamala, piccolo quartiere dinamico e creativo; la città vecchia di Zemun sul Danubio; il quartiere bohemien con le tipiche taverne; il Tempio di San Sava, la più grande chiesa ortodossa dei Balcani dai famosi mosaici in oro; il Palazzo Reale e l’Avala Tower dalla suggestiva vista panoramica; la statua di Kalemegdan con vista panoramica sul punto d’incontro della Seva con il Danubio; l’oasi di verde di Ada Ciganlija e la sua spiaggia di 7 chilometri sul fiume; il Belgrade Waterfront Sava Promenada, nuovo centro moderno turistico e di business: sono i principali elementi che caratterizzano una perfetta european city break destination, presupposto di una vacanza attiva, esperienziale, dall’emozionante vita notturna, gastronomia deliziosa, cultura, natura e 700 eventi annuali. “C’è molta offerta turistica. Riusciamo a soddisfare ogni esigenza: attrazioni turistiche, siti, palazzi, musei – aggiunge -. Ma ciò che colpisce maggiormente della nostra città è la genuinità, l’accoglienza. Ci si sente parte della città e non semplicemente un turista”. Belgrado è una destinazione in continua crescita con un aumento significativo del numero di viaggiatori e di pernottamenti. La città ha registrato 1.384.616 visitatori internazionali nel 2023 e uno sviluppo esponenziale in ogni settore. Visit Belgrade punta ora anche al potenziale mercato turistico italiano che si posiziona al 12/11 posto per arrivi. I collegamenti aerei dall’Italia sono operati da Wizz. Air Serbia, compagnia di bandiera collega Belgrado con 8 città italiane: Palermo, Catania, Bari, Napoli, Roma, Bologna, Venezia e Milano. Il settore alberghiero offre accommodation per la maggior parte di livello quattro stelle. Sono sei gli hotel cinque stelle. Presenti anche i boutique hotel. Il Mice trova spazio nelle grandi catene internazionali. In pre opening il St Regis Belgrade hotel, con una torre che svetta sul fiume e una visuale sulla città a 360 gradi. Sightseeing city tours in autobus, crociere sul fiume e giro in elicottero, sono alcune tra le diverse modalità per visitare la città. Esperienze fuori porta garantiscono, inoltre, gite alla scoperta della regione dei vini, dei numerosi monasteri medievali come Oplenac, le numerose fortezze, come la Golubac a strapiombo sul Danubio o crociere sul Danubio e sul fiume Uvac.



