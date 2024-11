Barbados: balzo in avanti del 60% dei visitatori italiani nel 2024 Balzo in avanti del 60% per il numero dei visitatori italiani a Barbados in questo 2024 ormai giunto al termine, rispetto all’anno precedente. E per il 2025 l’isola punta a rafforzare ulteriormente questo trend proponendo programmi combinati, come le estensioni mare abbinate a Canada e Stati Uniti, e le crociere di Star Clippers ed Explora Journeys con partenza proprio da Barbados. Iniziative che consentono ai viaggiatori di vivere un’esperienza unica che unisce il fascino delle crociere con il relax di una vacanza caraibica. I collegamenti aerei dall’Italia sono garantiti da British Airways (via Londra Heathrow senza effettuare il cambio terminal), Condor Airlines (via Francoforte) e Virgin Atlantic (sempre via Heathrow). Inoltre, numerosi voli diretti collegano l’isola agli hub principali della costa Est degli Stati Uniti e del Canada. A conferma dell’appeal della destinazione sugli agenti di viaggio italiani anche il recente roadshow organizzato in collaborazione con Quality Group: l’evento – quattro tappe tra Liguria e Toscana – ha coinvolto oltre 120 agenti, offrendo un’opportunità unica di formazione e approfondimento. Durante gli incontri sono stati presentati alcuni dei nuovi cataloghi monografici di America World, di cui uno interamente dedicato ai Caraibi e alle crociere, che include Barbados come una delle principali destinazioni. L’isola risulta tra le più performanti nel portfolio del tour operator, grazie alla crescente popolarità tra i viaggiatori italiani in cerca di esperienze autentiche e rigeneranti. Condividi

