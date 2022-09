Baleari oltre l’estate: un rincorrersi di fiere, esperienze ed eventi sportivi

Baleari da scoprire lungo tutto l’arco dell’anno. L’arcipelago spagnolo è in grado di offrire ai turisti attrazioni e attività ben oltre il periodo estivo, anche grazie al clima temperato e all’impegno costante del governo locale.

Uno sforzo, quello del Governo con sede a Palma, che si è da poco rinnovato con l’approvazione della nuova “Legge sulla Circolarità e Sostenibilità nel Turismo”. Con questa nuova legislazione, che ha come obiettivo quello di rendere l’arcipelago una méta pienamente sostenibile, il Governo delle Baleari mira anche a concretizzare la possibilità di vivere di turismo 12 mesi all’anno.

Dalle attività culturali, come il Cranc Festival di Minorca, passando per gli eventi sportivi di Triathlon a Formentera e Maiorca, fino alla possibilità di gustare i prodotti del luogo durante la “Tapaví” di Santa Eulària sull’isola d’Ibiza. Non c’è che l’imbarazzo della scelta