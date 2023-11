Baleari: la nuova strategia punta su turismo culturale e attivo per allungare la stagione Nuova strategia turistica per le Isole Baleari: in occasione del recente Wtm di Londra sono stati la neoeletta presidente, Marga Prohens, e il ministro del turismo, Jaume Bauza Mayol, a spiegare come il nuovo governo – in carica dallo scorso 28 maggio di quest’anno – abbia unito i dipartimenti del Turismo, della Cultura e dello Sport. «Il governo regionale si dedica alla promozione del turismo a livello internazionale, con la cultura e lo sport che svolgono un ruolo fondamentale in questo sforzo». La nuova amministrazione vede questa sinergia come un processo naturale per continuare a promuovere l’offerta dell’arcipelago al di là dell’abbinata sole e mare. La promozione del turismo culturale e attivo viene identificata come il modo migliore per attrarre i turisti durante la bassa stagione, distribuendo così i flussi lungo tutto l’arco dell’anno. La presidente Prohens ha sottolineato che «la conservazione e la tutela del nostro ambiente e il nostro impegno per la sostenibilità e la circolarità del nostro settore turistico forniscono un valore aggiunto alla nostra proposta». Nei piani del governo anche il rinnovo della pianificazione turistica attraverso una nuova legge sul turismo, che metterà in primo piano, oltre al ricettivo, anche la ristorazione e un’offerta più ampia della destinazione. Il ministro del turismo ha inoltre precisato che ci sarà una stretta sulle offerte turistiche illegali che compromettono la qualità della destinazione. Condividi

