Austria: Stiria pronta a una nuova stagione invernale, tra natura, sport e relax Tra le regioni più suggestive dell’Austria, e facilmente raggiungibile dal confine italiano, la Stiria si prepara a un inverno straordinario con un’offerta che abbraccia natura incontaminata, tradizioni culturali e comfort ricercato. Ognuna delle sue 11 aree si distingue per caratteristiche uniche, offrendo così varie opzioni di soggiorno in grado di rispondere alle diverse esigenze dei turisti. “La Stiria è situata nel sud-est dell’Austria ed è una regione molto importante del nostro paese, la seconda per estensione, straordinariamente variegata, che combina natura, cultura e una cucina eccezionale. Nella nostra regione si trovano ghiacciai, vigneti, calde sorgenti termali, vulcani ormai spenti da molto tempo, castelli, palazzi e una meravigliosa capitale, Graz, che è stata riconosciuta due volte come patrimonio dell’Unesco per il suo design e il suo valore storico” – ha dichiarato Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo Italia.



Quest’inverno in tutta la regione sarà più facile muoversi anche senza auto: tutte le fermate del trasporto pubblico infatti sono state integrate nel Portale dei Tour della regione. Sia per chi affronta un tour alpino che per chi si lancia nel fondo o in un’escursione invernale, il portale permette di pianificare il viaggio con i mezzi pubblici, calcolando la fermata e il percorso più comodi per ogni destinazione. Come dichiarato da Belinda Schagerl-Poandl dell’Ente Regionale della Stiria “Dopo una positiva stagione estiva, con oltre 11.300 arrivi (+2,1 %) nel periodo maggio- luglio 24, e 24.800 pernottamenti (+0,5 %)per una durata media del soggiorno di 2 notti, la Stiria è pronta ora ad incrementare i risultati della stagione invernale 23/24, che aveva registrato 16.740 arrivi (+9,1 %) con 33.835 (+2,6 %) pernottamenti”. L’Avvento a Graz La capitale della regione, Graz, si anima dai primi di dicembre con 16 mercatini di Natale, ognuno con la propria anima e atmosfera, dall’Avvento sulla Karmeliterplatz, con casette in legno e installazioni luminose, al mercatino eco-sostenibile della Nikolaiplatz, il primo nel suo genere. Quest’anno, Graz introduce anche un’iniziativa benefica per cui ogni mercatino con più di dieci bancarelle offre uno spazio gratuito alle associazioni caritative locali. Nei dintorni, a Frohnleiten, il Parco di Luci Lumagica al Golf Club Murhof propone un viaggio nel tempo tra paesaggi innevati, giochi di luce e magia natalizia.

“Uno dei momenti più magici della stagione natalizia è il presepe di ghiaccio al Landhaus, un’opera d’arte unica realizzata con 45 tonnellate di ghiaccio trasparente. È il primo e unico presepe di ghiaccio al mondo di queste dimensioni, ed è apprezzato non solo dai turisti, ma anche dagli abitanti del posto – ha commentato Lisa Anderle, dell’Ente regionale della Stiria – Per le famiglie c’è anche il Winter Wonderworld nel centro di Graz, con 3.000 metri quadrati dedicati al pattinaggio su ghiaccio e all’hockey. Graz offre anche un indimenticabile Capodanno con spettacoli di luci e laser, puntando sempre sulla sostenibilità. Oltre al periodo natalizio, Graz e i suoi dintorni sono comunque perfetti tutto l’anno, grazie alla varietà di esperienze culturali, delizie culinarie e un’atmosfera accogliente”. Hochsteiermark: relax invernale fra chalet e sapori d’altri tempi In Alta Stiria il paesaggio invernale invita a scoprire le bellezze naturali anche fuori dalle piste da sci. Chalet con sauna, come l’Heselehof e il Monte Styria, offrono soggiorni che combinano privacy e relax, mentre chi desidera immergersi completamente nella natura può provare un bagno nella foresta e respirare l’aria frizzante. La regione è famosa anche per il “MetZante”, un idromele frizzante che, grazie agli apicoltori locali, dona una nota dolce alle giornate invernali. Infine, da non perdere è l’Avvento di Mariazell: cinque fine settimana di mercatini tradizionali, concerti e visite guidate attorno alla basilica, dove vivere la magia natalizia.

“Quello di Mariazell è il santuario più famoso dell’Austria, ed è anche meta di pellegrinaggio da tutta Europa. Un luogo magico e spirituale raggiungibile con la “Mariazellerbahn” ferrovia a scartamento ridotto che collega la capitale della Bassa Austria Sankt Pölten con il centro di pellegrinaggio. Inoltre ogni anno migliaia di persone programmano un viaggio in Hochsteiermark per assistere alle sfilate dei Krampus, spaventosi uomini-caproni con maschere in legno intagliate a mano e con rumorosi campanacci, che animano le strade del paese – ha commentato Nino Contini, rappresentante dell’Alta Austria – Questa zona è anche una meta perfetta per chi vuole iniziare a sciare, specialmente con la famiglia e i bambini. Contiamo 11 stazioni sciistiche, di cui 6 più grandi e 5 più piccole. La nostra stazione più grande è Stuhleck, che offre 26 km di piste, perfetta per principianti. Ma è anche meta ideale per chi non scia, perchè ci sono diversi percorsi di escursioni con le ciaspole, ideali per rilassarsi e godere della natura”. Schladming-Dachstein: la stagione sciistica con spettacoli e tecnologia all’avanguardia La stagione sciistica inizia con una festa senza precedenti a Schladming-Dachstein: il weekend dal 6 all’8 dicembre vedrà tre concerti di star internazionali come Bryan Adams, Sting e Simply Red. Le nuove cabinovie e seggiovie porteranno gli sciatori sulle piste con un comfort inedito: la cabinovia a 10 posti tra Schladming e Rohrmoos offre 30 cabine panoramiche e la nuova seggiovia di Kaiblinggrat, tra le più rapide della regione, consente a tutti, bambini inclusi, di raggiungere le vette in sicurezza e comodità. “Negli ultimi decenni, siamo cresciuti fino a diventare una vera grande stazione sciistica, una delle prime cinque destinazioni per gli sport invernali. Nel 2013 abbiamo ospitato i Campionati Mondiali, evento che ha segnato una svolta in termini di qualità e attrattiva, portandoci a migliorare ila nostra offerta e le strutture alberghiere, e a diventare così una destinazione invernale di riferimento. Poniamo grande attenzione agli impianti di risalita, con capacità elevate, piste di alta qualità e ben 97 rifugi in montagna, dove è possibile gustare ottimi cibi e bevande. Inoltre la particolarità di tutti questi rifugi è che offrono servizio al tavolo, anziché i tradizionali self-service, una differenza importante in termini di qualità dell’offerta rispetto ad altre stazioni sciistiche austriache.Lavoriamo costantemente per migliorare e non vediamo l’ora di dare il via alla nuova stagione invernale” – ha dichiarato Matthias Schattleitner, responsabile di Schladming-Dachstein. Thermen- & Vulkanland: benessere e gastronomia Nella Stiria sud-orientale, dove il clima mite permette di praticare il golf anche in inverno, la regione Thermen- & Vulkanland propone un soggiorno all’insegna del relax e delle terme, con sei centri termali nel raggio di soli 10 km pronti ad accogliere gli ospiti. In questa zona inoltre è possibile brindare con lo “Champagne della Stiria”, prodotto dall’associazione giovanile Sekt Anna con il metodo classico, uno spumante di alta qualità, dagli aromi intensi, che viene affinato per due anni. La “Terra delle Terme e dei Vulcani”, grazie a vulcani inattivi da più di tre milioni di anni, gode ora di un terreno molto fertile, ideale per l’agricoltura, che rappresenta una fonte produttiva molto importante per quest’area dell’Austria. Anche l’enogastronomia è un’altra delle caratteristiche di questa zona, al punto che è stata creata la “Vulkanland Route 66“, una strada che si rifà alla più famosa Route 66 americana, e che qui si estende per circa 80 chilometri lungo i quali è possibile trovare circa 70 produttori di specialità enogastronomiche locali, dal vino, alle zucche.

“Nella regione Thermen- & Vulkanland produciamo anche il riso, con due produttori di riso sui quattro totali presenti in tutta l’Austria. Non si tratta del classico riso coltivato in acqua, come quello italiano, ma di una varietà che cresce in modo diverso. Oltre al riso, ospitiamo anche la rinomata fabbrica di cioccolato, Zotter, che riceve quasi un quarto di milione di visitatori ogni anno” – ha commentato Harald Wohnhas, responsabile della promozione turistica di Thermen- & Vulkanland Investimenti Nel 2023 il mercato turistico della Stiria è cresciuto del +11,8 % con 4.360.676 di arrivi e +8,7 % per 13.637.335 pernottamenti. Un trend di crescita positivo che è alla base degli importanti investimenti messi in campo dalla regione: 55 milioni di euro per l’ammodernamento degli impianti di risalita, come la costruzione della funivia panoramica Loser, la funivia Wildkopfbahn sulla Turracher Höhe e la cabinovia a 10 posti di Rohrmoos. L’Hotel Terme Bad Waltersdorf, completamente rinnovato, ingloba la natura nelle terme, ma anche gli altri investimenti nel settore alberghiero, come per gli hotel termali Vierjahreszeiten, Stoiser e Leitner, hanno avuto un peso determinante. Nell’Ausseerland si è investito nel Podenhaus, nell’Hechl e nel Seevilla, a Erzberg Leoben gli investimenti riguardano il Brücklwirt, a Graz l’Harry’s Home, nella Murtal il Lorettohof, nella Stiria meridionale il Wildbachberg e il podere Pössnitzberg, nonché le nuove destinazioni escursionistiche dell’Osservatorio di Demmerkogel e la Distilleria Malli a Kitzeck. Il tunnel di Koralm, che attraversa l’omonima montagna per collegare le due principali città della regione della Stiria e della Carinzia, ossia Graz e Klagenfurt, rappresenta un altro importante investimento, che renderà ancora più vicino questo territorio all’Italia. Il nuovo collegamento sarà attivo tra circa due anni, nel 2026, e il viaggio tra Venezia e Graz, capoluogo della Stiria, richiederà circa quattro ore e venti minuti. Un’ottima opportunità per il turismo, consentendo anche ai turisti italiani di raggiungere più facilmente questi territori.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines decolla verso un operativo invernale da record, dopo una stagione estiva che l'ha vista sfiorare i 48 milioni di passeggeri trasportati. Quello della compagnia Usa è il più ampio operativo invernale della sua storia, con una media di quasi 4.600 voli al giorno durante il picco stagionale. La compagnia aerea aggiungerà voli in oltre 140 aeroporti statunitensi, tra cui nuovi voli per alcune delle più popolari destinazioni sciistiche e di mare. Le previsioni parlano di una winter che sarà la più trafficata di sempre, con un aumento della domanda di viaggi internazionali verso l'America Latina e l'Atlantico. L'orario invernale prende il via con il volo inaugurale di United tra Newark/New York e Marrakech, che partirà il 24 ottobre; dal 27 ottobre, la compagnia aerea sarà l'unico vettore statunitense a volare a Cebu, nelle Filippine, con un servizio da Tokyo/Narita. Nel corso dell'inverno, United aggiungerà anche un collegamento non stop per Medellin, Colombia, da Houston e per Dominica da Newark/New York. Sud Europa sotto i riflettori Dopo aver registrato un aumento record dei viaggi estivi verso l'Europa, quest'inverno United estenderà il servizio verso destinazioni europee iconiche, tra cui Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, con il maggior numero di posti offerti durante il picco invernale rispetto agli stessi periodi del 2023 e 2024. United estenderà anche ai mesi autunnali e invernali diverse rotte stagionali, tra cui il collegamento diretto per Milano e Roma da Chicago O'Hare e Madrid da Washington Dulles, ora in volo fino a dicembre 2024, e i voli giornalieri tra Washington/Dulles e Lisbona, ora estesi a gennaio 2025. [post_title] => Allungo d'inverno per United Airlines. Grande enfasi sull'Europa del Sud, Italia inclusa [post_date] => 2024-10-25T14:17:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729865840000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477648 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 6 all'8 dicembre, nel borgo marchigiano di Montelupone, in provincia di Macerata, torna per la sua seconda edizione Mielemente, il primo e unico mercatino di Natale dedicato al mondo del miele. L’evento è rivolto alla degustazione e alla scoperta del miele e di tutti i prodotti che ne derivano nelle aree food, beverage, cosmesi ed editoria, dal nord al sud Italia. Dai sanfurrichi siciliani, le “caramelle al miele più antiche del mondo” al Melitites, il 1° vino al miele nato proprio nelle Marche. Dalle maschere antietà ai prodotti per capelli, fino all’editoria di settore. [caption id="attachment_477651" align="aligncenter" width="438"] Female masseur using honey for spa procedure in salon[/caption] Nel 1985 Montelupone inaugurava APIMARCHE, evento annuale dedicato all’apicoltura marchigiana, e punto di riferimento per l’apicoltura italiana. La sua evoluzione a 360° oggi è Mielemente. Numerosi gli eventi e le attività per tutta la famiglia, con laboratori e incontri per scoprire il mondo dell'apicoltura. Come la mostra, “L’apicoltura nelle Marche, una storia tutta italiana” e la presentazione del libro “L’apicoltura in Italia – storia e biodiversità”, ma anche il cocktail contest per giovani bartender. Sabato e domenica, con Mielemente Degustando, assaggi guidati di miele e formaggi e salumi marchigiani. Di Elisa Biagioli [post_title] => Mielemente: torna nelle Marche il Mercatino di Natale dedicato al miele [post_date] => 2024-10-25T14:12:30+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729865550000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477625 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra le regioni più suggestive dell’Austria, e facilmente raggiungibile dal confine italiano, la Stiria si prepara a un inverno straordinario con un’offerta che abbraccia natura incontaminata, tradizioni culturali e comfort ricercato. Ognuna delle sue 11 aree si distingue per caratteristiche uniche, offrendo così varie opzioni di soggiorno in grado di rispondere alle diverse esigenze dei turisti. "La Stiria è situata nel sud-est dell'Austria ed è una regione molto importante del nostro paese, la seconda per estensione, straordinariamente variegata, che combina natura, cultura e una cucina eccezionale. Nella nostra regione si trovano ghiacciai, vigneti, calde sorgenti termali, vulcani ormai spenti da molto tempo, castelli, palazzi e una meravigliosa capitale, Graz, che è stata riconosciuta due volte come patrimonio dell'Unesco per il suo design e il suo valore storico" - ha dichiarato Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo Italia. Quest’inverno in tutta la regione sarà più facile muoversi anche senza auto: tutte le fermate del trasporto pubblico infatti sono state integrate nel Portale dei Tour della regione. Sia per chi affronta un tour alpino che per chi si lancia nel fondo o in un’escursione invernale, il portale permette di pianificare il viaggio con i mezzi pubblici, calcolando la fermata e il percorso più comodi per ogni destinazione. Come dichiarato da Belinda Schagerl-Poandl dell’Ente Regionale della Stiria “Dopo una positiva stagione estiva, con oltre 11.300 arrivi (+2,1 %) nel periodo maggio- luglio 24, e 24.800 pernottamenti (+0,5 %)per una durata media del soggiorno di 2 notti, la Stiria è pronta ora ad incrementare i risultati della stagione invernale 23/24, che aveva registrato 16.740 arrivi (+9,1 %) con 33.835 (+2,6 %) pernottamenti”. L’Avvento a Graz La capitale della regione, Graz, si anima dai primi di dicembre con 16 mercatini di Natale, ognuno con la propria anima e atmosfera, dall’Avvento sulla Karmeliterplatz, con casette in legno e installazioni luminose, al mercatino eco-sostenibile della Nikolaiplatz, il primo nel suo genere. Quest’anno, Graz introduce anche un’iniziativa benefica per cui ogni mercatino con più di dieci bancarelle offre uno spazio gratuito alle associazioni caritative locali. Nei dintorni, a Frohnleiten, il Parco di Luci Lumagica al Golf Club Murhof propone un viaggio nel tempo tra paesaggi innevati, giochi di luce e magia natalizia. [caption id="attachment_477632" align="alignright" width="300"] Il presepe ghiaccio a Graz[/caption] "Uno dei momenti più magici della stagione natalizia è il presepe di ghiaccio al Landhaus, un'opera d'arte unica realizzata con 45 tonnellate di ghiaccio trasparente. È il primo e unico presepe di ghiaccio al mondo di queste dimensioni, ed è apprezzato non solo dai turisti, ma anche dagli abitanti del posto - ha commentato Lisa Anderle, dell’Ente regionale della Stiria - Per le famiglie c’è anche il Winter Wonderworld nel centro di Graz, con 3.000 metri quadrati dedicati al pattinaggio su ghiaccio e all'hockey. Graz offre anche un indimenticabile Capodanno con spettacoli di luci e laser, puntando sempre sulla sostenibilità. Oltre al periodo natalizio, Graz e i suoi dintorni sono comunque perfetti tutto l'anno, grazie alla varietà di esperienze culturali, delizie culinarie e un’atmosfera accogliente”. Hochsteiermark: relax invernale fra chalet e sapori d’altri tempi In Alta Stiria il paesaggio invernale invita a scoprire le bellezze naturali anche fuori dalle piste da sci. Chalet con sauna, come l’Heselehof e il Monte Styria, offrono soggiorni che combinano privacy e relax, mentre chi desidera immergersi completamente nella natura può provare un bagno nella foresta e respirare l’aria frizzante. La regione è famosa anche per il “MetZante”, un idromele frizzante che, grazie agli apicoltori locali, dona una nota dolce alle giornate invernali. Infine, da non perdere è l’Avvento di Mariazell: cinque fine settimana di mercatini tradizionali, concerti e visite guidate attorno alla basilica, dove vivere la magia natalizia. “Quello di Mariazell è il santuario più famoso dell’Austria, ed è anche meta di pellegrinaggio da tutta Europa. Un luogo magico e spirituale raggiungibile con la "Mariazellerbahn" ferrovia a scartamento ridotto che collega la capitale della Bassa Austria Sankt Pölten con il centro di pellegrinaggio. Inoltre ogni anno migliaia di persone programmano un viaggio in Hochsteiermark per assistere alle sfilate dei Krampus, spaventosi uomini-caproni con maschere in legno intagliate a mano e con rumorosi campanacci, che animano le strade del paese - ha commentato Nino Contini, rappresentante dell’Alta Austria - Questa zona è anche una meta perfetta per chi vuole iniziare a sciare, specialmente con la famiglia e i bambini. Contiamo 11 stazioni sciistiche, di cui 6 più grandi e 5 più piccole. La nostra stazione più grande è Stuhleck, che offre 26 km di piste, perfetta per principianti. Ma è anche meta ideale per chi non scia, perchè ci sono diversi percorsi di escursioni con le ciaspole, ideali per rilassarsi e godere della natura”. Schladming-Dachstein: la stagione sciistica con spettacoli e tecnologia all’avanguardia La stagione sciistica inizia con una festa senza precedenti a Schladming-Dachstein: il weekend dal 6 all’8 dicembre vedrà tre concerti di star internazionali come Bryan Adams, Sting e Simply Red. Le nuove cabinovie e seggiovie porteranno gli sciatori sulle piste con un comfort inedito: la cabinovia a 10 posti tra Schladming e Rohrmoos offre 30 cabine panoramiche e la nuova seggiovia di Kaiblinggrat, tra le più rapide della regione, consente a tutti, bambini inclusi, di raggiungere le vette in sicurezza e comodità. “Negli ultimi decenni, siamo cresciuti fino a diventare una vera grande stazione sciistica, una delle prime cinque destinazioni per gli sport invernali. Nel 2013 abbiamo ospitato i Campionati Mondiali, evento che ha segnato una svolta in termini di qualità e attrattiva, portandoci a migliorare ila nostra offerta e le strutture alberghiere, e a diventare così una destinazione invernale di riferimento. Poniamo grande attenzione agli impianti di risalita, con capacità elevate, piste di alta qualità e ben 97 rifugi in montagna, dove è possibile gustare ottimi cibi e bevande. Inoltre la particolarità di tutti questi rifugi è che offrono servizio al tavolo, anziché i tradizionali self-service, una differenza importante in termini di qualità dell’offerta rispetto ad altre stazioni sciistiche austriache.Lavoriamo costantemente per migliorare e non vediamo l’ora di dare il via alla nuova stagione invernale” - ha dichiarato Matthias Schattleitner, responsabile di Schladming-Dachstein. Thermen- & Vulkanland: benessere e gastronomia Nella Stiria sud-orientale, dove il clima mite permette di praticare il golf anche in inverno, la regione Thermen- & Vulkanland propone un soggiorno all’insegna del relax e delle terme, con sei centri termali nel raggio di soli 10 km pronti ad accogliere gli ospiti. In questa zona inoltre è possibile brindare con lo “Champagne della Stiria”, prodotto dall’associazione giovanile Sekt Anna con il metodo classico, uno spumante di alta qualità, dagli aromi intensi, che viene affinato per due anni. La "Terra delle Terme e dei Vulcani", grazie a vulcani inattivi da più di tre milioni di anni, gode ora di un terreno molto fertile, ideale per l'agricoltura, che rappresenta una fonte produttiva molto importante per quest’area dell’Austria. Anche l’enogastronomia è un’altra delle caratteristiche di questa zona, al punto che è stata creata la "Vulkanland Route 66", una strada che si rifà alla più famosa Route 66 americana, e che qui si estende per circa 80 chilometri lungo i quali è possibile trovare circa 70 produttori di specialità enogastronomiche locali, dal vino, alle zucche. “Nella regione Thermen- & Vulkanland produciamo anche il riso, con due produttori di riso sui quattro totali presenti in tutta l'Austria. Non si tratta del classico riso coltivato in acqua, come quello italiano, ma di una varietà che cresce in modo diverso. Oltre al riso, ospitiamo anche la rinomata fabbrica di cioccolato, Zotter, che riceve quasi un quarto di milione di visitatori ogni anno” - ha commentato Harald Wohnhas, responsabile della promozione turistica di Thermen- & Vulkanland Investimenti Nel 2023 il mercato turistico della Stiria è cresciuto del +11,8 % con 4.360.676 di arrivi e +8,7 % per 13.637.335 pernottamenti. Un trend di crescita positivo che è alla base degli importanti investimenti messi in campo dalla regione: 55 milioni di euro per l'ammodernamento degli impianti di risalita, come la costruzione della funivia panoramica Loser, la funivia Wildkopfbahn sulla Turracher Höhe e la cabinovia a 10 posti di Rohrmoos. L'Hotel Terme Bad Waltersdorf, completamente rinnovato, ingloba la natura nelle terme, ma anche gli altri investimenti nel settore alberghiero, come per gli hotel termali Vierjahreszeiten, Stoiser e Leitner, hanno avuto un peso determinante. Nell'Ausseerland si è investito nel Podenhaus, nell'Hechl e nel Seevilla, a Erzberg Leoben gli investimenti riguardano il Brücklwirt, a Graz l'Harry's Home, nella Murtal il Lorettohof, nella Stiria meridionale il Wildbachberg e il podere Pössnitzberg, nonché le nuove destinazioni escursionistiche dell’Osservatorio di Demmerkogel e la Distilleria Malli a Kitzeck. Il tunnel di Koralm, che attraversa l’omonima montagna per collegare le due principali città della regione della Stiria e della Carinzia, ossia Graz e Klagenfurt, rappresenta un altro importante investimento, che renderà ancora più vicino questo territorio all’Italia. Il nuovo collegamento sarà attivo tra circa due anni, nel 2026, e il viaggio tra Venezia e Graz, capoluogo della Stiria, richiederà circa quattro ore e venti minuti. Un’ottima opportunità per il turismo, consentendo anche ai turisti italiani di raggiungere più facilmente questi territori. [gallery ids="477636,477635,477634"] [post_title] => Austria: Stiria pronta a una nuova stagione invernale, tra natura, sport e relax [post_date] => 2024-10-25T13:07:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => austria [1] => austria-turismo [2] => stiria ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Austria [1] => Austria turismo [2] => Stiria ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729861660000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In arrivo la prossima primavera una nuova masseria di charme in Puglia. Ricavata da una casa padronale del diciottesimo secolo e sviluppata a in una vasta tenuta di 16 mila ettari nel cuore di Putignano, Casina Cinquepozzi è un progetto del duo nigeriano-napoletano Thelma West e Stefano Liotta, che hanno avviato una meticolosa operazione di restauro della proprietà durata due annui. Casina Cinquepozzi disporrà di 55 camere in totale, comprese dieci chiavi nella Manor House, che si svilupperà su tre piani e disporrà di ampi spazi per ospitare fino a 24 persone. Profondamente legati alle loro radici, Stefano e Thelma si impegnano a celebrarne l'arte, la cultura e la gastronomia con ogni ospite, oltre che con la comunità locale: proprio per questo, hanno creato una residenza d'Artista, dedicata a progetti culturali per ospitare chef e artigiani da tutto il mondo. Casina Cinquepozzi ha a cuore la sostenibilità: dall'uso di energia rinnovabile ai materiali da costruzione, la tenuta avrà il massimo rispetto per la natura. Non solo: Thelma e Stefano hanno lavorato in collaborazione con storici locali e specialisti dell'agricoltura, per rispettare il territorio e riforestare il paesaggio circostante, dando nuova vita a vigneti, uliveti e agrumeti. I prodotti del territorio, la pasta e l’olio d’oliva a chilometri zero saranno al centro dell'etica culinaria di Casina Cinquepozzi. La masseria sarà infine dotata anche di una piscina all'aperto, di uno spazio per il pilates e di una cantina ricavata dal vecchio porcile [post_title] => Aprirà in primavera la nuova masseria pugliese Casina Cinquepozzi [post_date] => 2024-10-25T11:07:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729854467000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477604 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà nel 2028 il nuovo resort griffato Mandarin Oriental sulla riviera Maya, in Messico. La proprietà sulla spiaggia è stata progettata mirando al rispetto della biodiversità naturale e della cultura locale, con l'obiettivo di fondere l'architettura con il paesaggio circostante. Il Mandarin Oriental Kanai, Riviera Maya si estenderà per oltre 270 ettari a circa 30 minuti di auto dall'aeroporto di Cancun e a 10 minuti dal centro di Playa del Carmen. Disporrà di 120 camere e suite, arredate con materiali come marmo, legno, pelle e tessuti locali, che saranno dotate di una piscina privata affacciata sulle acque del mar dei Caraibi. L'offerta comprenderà anche 50 residenze con accesso diretto al beach club privato. La proposta gastronomica spazierà tra un’ampia gamma di opzioni: dalle pietanze internazionali a quelle locali, con un'enfasi sugli ingredienti di provenienza autoctona. Un beach club, una caffetteria e un bar a bordo piscina offriranno proposte rinfrescanti durante tutto il giorno. Il resort sarà caratterizzato anche da tre piscine outdoor, offrendo diverse esperienze per famiglie e adulti. Con il beach club sarà possibile, infatti, praticare numerosi sport acquatici, mentre presso il Kid's Club saranno disponibili una vasta gamma di esperienze per i bambini di tutte le età. All’interno della spa all-inclusive sarà inoltre presente una gamma completa di trattamenti di benessere e di bellezza, tra cui i programmi signature firmati Mandarin Oriental. Lo spazio dedicato al benessere comprenderà pure una piscina coperta e percorsi termali all'aperto. [post_title] => Mandarin Oriental: in arrivo un nuovo resort sulla riviera Maya [post_date] => 2024-10-25T10:48:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729853319000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fino al 15 dicembre tutte le prenotazioni per attività a New York su Civitatis usufruiranno di una commissione straordinaria del 15%, rispetto al solito 10%. E' la nuova iniziativa dedicata alla Grande Mela dell'operatore online di visite guidate ed escursioni in italiano a livello globale. La nuova commissione è applicabile a tutte le attività prenotate in questo periodo, indipendentemente dalla data del viaggio. L’offerta è valida solo per acquisti effettuati sulla piattaforma delle agenzie di Civitatis. Sono esclusi i free tour, i transfer, le e-Sim e le assicurazioni. Tra le esperienze più richieste c’è il famoso tour dei Contrasti di New York, che consente di esplorare le varie culture e scenari che caratterizzano la metropoli: dal dinamismo della West Side Highway ai quartieri distintivi di Queens e Brooklyn, l'itinerario offre un'immersione nella ricca storia e cultura della città, con fermate in quartieri simbolo come Bronx e Harlem. Oltre a questo, Civitatis propone un vasto catalogo di esperienze, tra cui i biglietti per il summit One Vanderbilt, l'Empire State Building e il museo MoMa, oltre a emozionanti escursioni a Washington e alle cascate del Niagara. Da non dimenticare la Go City: una tessera turistica che permette di visitare circa 100 attrazioni. [post_title] => Civitatis spinge su New York: commissione extra per le agenzie [post_date] => 2024-10-25T10:01:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729850517000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477539 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air introdurrà un nuovo collegamento da Seul Incheon a Fuzhou, in Cina, dal prossimo 28 dicembre 2024: la rotta sarà operata tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Il volo di andata da Seul Incheon partirà alle 8.40 e arriverà all'aeroporto internazionale di Fuzhou Changle alle 10.30; il volo di ritorno partirà da Fuzhou alle 11:40 e arriverà a Seul alle 15:35. La durata del volo sarà di circa due ore. Fuzhou, la capitale della provincia cinese del Fujian, è conosciuta come la “Città delle Benedizioni”, che riflette il significato del suo nome. Con il 58% della sua superficie coperta da foreste, la città offre un clima piacevole, che la rende un'ottima destinazione per i viaggiatori. Anche in inverno le temperature si mantengono miti, oscillando tra i 10 e i 15°C, facendo di Fuzhou una destinazione emergente per il turismo invernale del golf. [post_title] => Korean Air aprirà un nuovo collegamento da Seul a Fuzhou, in Cina, dal 28 dicembre [post_date] => 2024-10-25T09:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729846805000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477533 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Blu Hotels annuncia un nuovo format di eventi esclusivi con esperti del settore beauty & wellness. A partire dalla stagione invernale 2024-2025 le spa delle strutture del gruppo ospiteranno due o tre Open Day all’anno, aperti anche agli ospiti esterni, dove si parlerà delle ultime tendenze nel settore del benessere, con un'attenzione speciale verso la bellezza naturale e l'equilibrio tra corpo e mente. «Gli Open Day offriranno un'occasione unica per esplorare i nostri nuovi servizi e trattamenti e incontrare esperti del settore. - sottolinea Manuela Miraudo, marketing & events manager di Blu Hotels - L'idea di arricchire la nostra offerta con nuove esperienze legate al benessere nasce dalla crescente richiesta dei nostri clienti di soluzioni che includano percorsi di relax e cura del corpo. Oggi, il concetto di vacanza e di industria dell’ospitalità stanno cambiando. C’è una crescente domanda di turismo del benessere all'interno delle strutture in cui si soggiorna». Seguendo le tendenze emergenti nel settore della bellezza, del beauty e del wellness, Blu Hotels ha quindi scelto degli ambasciatori della bellezza: professionisti capaci di ridefinire il panorama attuale e di interpretare le esigenze del mercato. «Vogliamo offrire trattamenti estetici e strumenti concreti per coltivare una bellezza autentica e duratura. - aggiunge infatti Roberta Leoni, spa manager di Blu Hotels -. La nostra missione è creare un equilibrio tra bellezza esteriore e interiore, aiutando i nostri ospiti a vivere in modo più consapevole e appagante». Per accogliere il racconto della Beauty & Wellness Experience sono stati quindi scelti i vivaci spazi del boutique hotel Savona 18 Suites, gestito da Blu Hotels, proprio per l'atmosfera intima ed esclusiva che offre ai suoi ospiti, in linea con la filosofia del marchio. Quattro esperti del settore hanno indagato le ultime novità nel campo dell’estetica e del benessere. Mariela Ballesteros, aesthetic advisor, distributrice ufficiale del marchio coreano Zena Cosmetics in Italia, ha presentato protocolli non invasivi per la rigenerazione profonda della pelle, tra cui il peeling alle alghe e gli esosomi vegetali, due esclusive del brand. Federica Piubeni ha parlato di dermopigmentazione, di rigenerazione cellulare e di ricrescita delle sopracciglia favorita dall’Fp method regeneration (di cui è ideatrice) insieme con la dottoressa Natasha Negri, cosmeceutical specialist. Infine il dottor Achille Aveta, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, ha completato il percorso di questa beauty experience evidenziando il ruolo del chirurgo tra deontologia, stereotipi e nuovi canoni estetici illustrando le tecniche attuali, volte a ricercare una bellezza più autentica e naturale. «Oggi la medicina estetica è dinamica e naturale, - ha concluso Aveta -. Bisogna rispondere no alle richieste eccessive che vengono dai social. È giusto invece scegliere metodiche rigenerative superficiali che funzionino in sinergia con la chirurgia. Oggi l'invecchiamento non è più visto come un processo fisiologico: attivando i nostri geni antinvecchiamento è possibile invecchiare bene, riducendo le patologie neurodegenerative». [post_title] => Blu Hotels lancia un nuovo format per il 2025: la "Beauty & Wellness Experience" [post_date] => 2024-10-24T12:09:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729771776000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477514 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Sono grato a Forbes Italia per avermi inserito in questa speciale classifica. La menzione va condivisa con i miei colleghi, veri protagonisti della nostra storia. Un grande ringraziamento va anche agli agenti di viaggio, i quali ci hanno accompagnato in questo percorso di crescita: professionisti dai quali cerco di apprendere e che ogni giorno mi stimolano a immaginare il futuro, senza mai perdere di vista il presente.” Queste le parole di Davide Catania, ceo e fondatore di Alidays Travel Experiences, inserito nella lista dei 100 top manager da Forbes Italia, una delle più autorevoli pubblicazioni economiche a livello internazionale. La classifica valuta diversi fattori tra cui le performance, l'innovazione e l'impatto delle scelte aziendali nel settore di riferimento. "Per noi l'importanza della tecnologia a servizio della consulenza, gli investimenti costanti in strumenti innovativi come la piattaforma per la progettazione del viaggio Alyda e il recente approccio al mondo dell’Ai sono punti di forza consolidati - conclude Catania -. Cerchiamo di mettere a disposizione delle persone, che per me costituiscono il vero valore, quella che è una tecnologia volta a creare esperienze che siano memorabili e che permettano ai nostri clienti di partire per un viaggio che fa stare bene”. [post_title] => Davide Catania di Alidays tra i 100 top manager di Forbes Italia [post_date] => 2024-10-24T10:19:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729765152000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "austria stiria pronta a una nuova stagione invernale tra natura sport e relax" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":103,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2317,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines decolla verso un operativo invernale da record, dopo una stagione estiva che l'ha vista sfiorare i 48 milioni di passeggeri trasportati. \r

\r

Quello della compagnia Usa è il più ampio operativo invernale della sua storia, con una media di quasi 4.600 voli al giorno durante il picco stagionale. La compagnia aerea aggiungerà voli in oltre 140 aeroporti statunitensi, tra cui nuovi voli per alcune delle più popolari destinazioni sciistiche e di mare.\r

\r

Le previsioni parlano di una winter che sarà la più trafficata di sempre, con un aumento della domanda di viaggi internazionali verso l'America Latina e l'Atlantico.\r

\r

L'orario invernale prende il via con il volo inaugurale di United tra Newark/New York e Marrakech, che partirà il 24 ottobre; dal 27 ottobre, la compagnia aerea sarà l'unico vettore statunitense a volare a Cebu, nelle Filippine, con un servizio da Tokyo/Narita. Nel corso dell'inverno, United aggiungerà anche un collegamento non stop per Medellin, Colombia, da Houston e per Dominica da Newark/New York.\r

Sud Europa sotto i riflettori\r

Dopo aver registrato un aumento record dei viaggi estivi verso l'Europa, quest'inverno United estenderà il servizio verso destinazioni europee iconiche, tra cui Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, con il maggior numero di posti offerti durante il picco invernale rispetto agli stessi periodi del 2023 e 2024.\r

\r

United estenderà anche ai mesi autunnali e invernali diverse rotte stagionali, tra cui il collegamento diretto per Milano e Roma da Chicago O'Hare e Madrid da Washington Dulles, ora in volo fino a dicembre 2024, e i voli giornalieri tra Washington/Dulles e Lisbona, ora estesi a gennaio 2025.","post_title":"Allungo d'inverno per United Airlines. Grande enfasi sull'Europa del Sud, Italia inclusa","post_date":"2024-10-25T14:17:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729865840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 6 all'8 dicembre, nel borgo marchigiano di Montelupone, in provincia di Macerata, torna per la sua seconda edizione Mielemente, il primo e unico mercatino di Natale dedicato al mondo del miele.\r

\r

L’evento è rivolto alla degustazione e alla scoperta del miele e di tutti i prodotti che ne derivano nelle aree food, beverage, cosmesi ed editoria, dal nord al sud Italia. Dai sanfurrichi siciliani, le “caramelle al miele più antiche del mondo” al Melitites, il 1° vino al miele nato proprio nelle Marche. Dalle maschere antietà ai prodotti per capelli, fino all’editoria di settore.\r

\r

[caption id=\"attachment_477651\" align=\"aligncenter\" width=\"438\"] Female masseur using honey for spa procedure in salon[/caption]\r

\r

Nel 1985 Montelupone inaugurava APIMARCHE, evento annuale dedicato all’apicoltura marchigiana, e punto di riferimento per l’apicoltura italiana. La sua evoluzione a 360° oggi è Mielemente.\r

\r

Numerosi gli eventi e le attività per tutta la famiglia, con laboratori e incontri per scoprire il mondo dell'apicoltura. Come la mostra, “L’apicoltura nelle Marche, una storia tutta italiana” e la presentazione del libro “L’apicoltura in Italia – storia e biodiversità”, ma anche il cocktail contest per giovani bartender.\r

\r

Sabato e domenica, con Mielemente Degustando, assaggi guidati di miele e formaggi e salumi marchigiani.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Mielemente: torna nelle Marche il Mercatino di Natale dedicato al miele","post_date":"2024-10-25T14:12:30+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1729865550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra le regioni più suggestive dell’Austria, e facilmente raggiungibile dal confine italiano, la Stiria si prepara a un inverno straordinario con un’offerta che abbraccia natura incontaminata, tradizioni culturali e comfort ricercato. Ognuna delle sue 11 aree si distingue per caratteristiche uniche, offrendo così varie opzioni di soggiorno in grado di rispondere alle diverse esigenze dei turisti. \r

\r

\"La Stiria è situata nel sud-est dell'Austria ed è una regione molto importante del nostro paese, la seconda per estensione, straordinariamente variegata, che combina natura, cultura e una cucina eccezionale. Nella nostra regione si trovano ghiacciai, vigneti, calde sorgenti termali, vulcani ormai spenti da molto tempo, castelli, palazzi e una meravigliosa capitale, Graz, che è stata riconosciuta due volte come patrimonio dell'Unesco per il suo design e il suo valore storico\" - ha dichiarato Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo Italia.\r

\r

Quest’inverno in tutta la regione sarà più facile muoversi anche senza auto: tutte le fermate del trasporto pubblico infatti sono state integrate nel Portale dei Tour della regione. Sia per chi affronta un tour alpino che per chi si lancia nel fondo o in un’escursione invernale, il portale permette di pianificare il viaggio con i mezzi pubblici, calcolando la fermata e il percorso più comodi per ogni destinazione.\r

\r

Come dichiarato da Belinda Schagerl-Poandl dell’Ente Regionale della Stiria “Dopo una positiva stagione estiva, con oltre 11.300 arrivi (+2,1 %) nel periodo maggio- luglio 24, e 24.800 pernottamenti (+0,5 %)per una durata media del soggiorno di 2 notti, la Stiria è pronta ora ad incrementare i risultati della stagione invernale 23/24, che aveva registrato 16.740 arrivi (+9,1 %) con 33.835 (+2,6 %) pernottamenti”.\r

L’Avvento a Graz\r

La capitale della regione, Graz, si anima dai primi di dicembre con 16 mercatini di Natale, ognuno con la propria anima e atmosfera, dall’Avvento sulla Karmeliterplatz, con casette in legno e installazioni luminose, al mercatino eco-sostenibile della Nikolaiplatz, il primo nel suo genere. Quest’anno, Graz introduce anche un’iniziativa benefica per cui ogni mercatino con più di dieci bancarelle offre uno spazio gratuito alle associazioni caritative locali. Nei dintorni, a Frohnleiten, il Parco di Luci Lumagica al Golf Club Murhof propone un viaggio nel tempo tra paesaggi innevati, giochi di luce e magia natalizia. \r

\r

\r

[caption id=\"attachment_477632\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il presepe ghiaccio a Graz[/caption]\r

\r

\"Uno dei momenti più magici della stagione natalizia è il presepe di ghiaccio al Landhaus, un'opera d'arte unica realizzata con 45 tonnellate di ghiaccio trasparente. È il primo e unico presepe di ghiaccio al mondo di queste dimensioni, ed è apprezzato non solo dai turisti, ma anche dagli abitanti del posto - ha commentato Lisa Anderle, dell’Ente regionale della Stiria - Per le famiglie c’è anche il Winter Wonderworld nel centro di Graz, con 3.000 metri quadrati dedicati al pattinaggio su ghiaccio e all'hockey. Graz offre anche un indimenticabile Capodanno con spettacoli di luci e laser, puntando sempre sulla sostenibilità. Oltre al periodo natalizio, Graz e i suoi dintorni sono comunque perfetti tutto l'anno, grazie alla varietà di esperienze culturali, delizie culinarie e un’atmosfera accogliente”.\r

Hochsteiermark: relax invernale fra chalet e sapori d’altri tempi\r

In Alta Stiria il paesaggio invernale invita a scoprire le bellezze naturali anche fuori dalle piste da sci. Chalet con sauna, come l’Heselehof e il Monte Styria, offrono soggiorni che combinano privacy e relax, mentre chi desidera immergersi completamente nella natura può provare un bagno nella foresta e respirare l’aria frizzante. La regione è famosa anche per il “MetZante”, un idromele frizzante che, grazie agli apicoltori locali, dona una nota dolce alle giornate invernali. Infine, da non perdere è l’Avvento di Mariazell: cinque fine settimana di mercatini tradizionali, concerti e visite guidate attorno alla basilica, dove vivere la magia natalizia. \r

“Quello di Mariazell è il santuario più famoso dell’Austria, ed è anche meta di pellegrinaggio da tutta Europa. Un luogo magico e spirituale raggiungibile con la \"Mariazellerbahn\" ferrovia a scartamento ridotto che collega la capitale della Bassa Austria Sankt Pölten con il centro di pellegrinaggio. Inoltre ogni anno migliaia di persone programmano un viaggio in Hochsteiermark per assistere alle sfilate dei Krampus, spaventosi uomini-caproni con maschere in legno intagliate a mano e con rumorosi campanacci, che animano le strade del paese - ha commentato Nino Contini, rappresentante dell’Alta Austria - Questa zona è anche una meta perfetta per chi vuole iniziare a sciare, specialmente con la famiglia e i bambini. Contiamo 11 stazioni sciistiche, di cui 6 più grandi e 5 più piccole. La nostra stazione più grande è Stuhleck, che offre 26 km di piste, perfetta per principianti. Ma è anche meta ideale per chi non scia, perchè ci sono diversi percorsi di escursioni con le ciaspole, ideali per rilassarsi e godere della natura”.\r

Schladming-Dachstein: la stagione sciistica con spettacoli e tecnologia all’avanguardia\r

La stagione sciistica inizia con una festa senza precedenti a Schladming-Dachstein: il weekend dal 6 all’8 dicembre vedrà tre concerti di star internazionali come Bryan Adams, Sting e Simply Red. Le nuove cabinovie e seggiovie porteranno gli sciatori sulle piste con un comfort inedito: la cabinovia a 10 posti tra Schladming e Rohrmoos offre 30 cabine panoramiche e la nuova seggiovia di Kaiblinggrat, tra le più rapide della regione, consente a tutti, bambini inclusi, di raggiungere le vette in sicurezza e comodità.\r

\r

“Negli ultimi decenni, siamo cresciuti fino a diventare una vera grande stazione sciistica, una delle prime cinque destinazioni per gli sport invernali. Nel 2013 abbiamo ospitato i Campionati Mondiali, evento che ha segnato una svolta in termini di qualità e attrattiva, portandoci a migliorare ila nostra offerta e le strutture alberghiere, e a diventare così una destinazione invernale di riferimento. Poniamo grande attenzione agli impianti di risalita, con capacità elevate, piste di alta qualità e ben 97 rifugi in montagna, dove è possibile gustare ottimi cibi e bevande. Inoltre la particolarità di tutti questi rifugi è che offrono servizio al tavolo, anziché i tradizionali self-service, una differenza importante in termini di qualità dell’offerta rispetto ad altre stazioni sciistiche austriache.Lavoriamo costantemente per migliorare e non vediamo l’ora di dare il via alla nuova stagione invernale” - ha dichiarato Matthias Schattleitner, responsabile di Schladming-Dachstein.\r

Thermen- & Vulkanland: benessere e gastronomia\r

Nella Stiria sud-orientale, dove il clima mite permette di praticare il golf anche in inverno, la regione Thermen- & Vulkanland propone un soggiorno all’insegna del relax e delle terme, con sei centri termali nel raggio di soli 10 km pronti ad accogliere gli ospiti. In questa zona inoltre è possibile brindare con lo “Champagne della Stiria”, prodotto dall’associazione giovanile Sekt Anna con il metodo classico, uno spumante di alta qualità, dagli aromi intensi, che viene affinato per due anni.\r

\r

La \"Terra delle Terme e dei Vulcani\", grazie a vulcani inattivi da più di tre milioni di anni, gode ora di un terreno molto fertile, ideale per l'agricoltura, che rappresenta una fonte produttiva molto importante per quest’area dell’Austria. Anche l’enogastronomia è un’altra delle caratteristiche di questa zona, al punto che è stata creata la \"Vulkanland Route 66\", una strada che si rifà alla più famosa Route 66 americana, e che qui si estende per circa 80 chilometri lungo i quali è possibile trovare circa 70 produttori di specialità enogastronomiche locali, dal vino, alle zucche.\r

“Nella regione Thermen- & Vulkanland produciamo anche il riso, con due produttori di riso sui quattro totali presenti in tutta l'Austria. Non si tratta del classico riso coltivato in acqua, come quello italiano, ma di una varietà che cresce in modo diverso. Oltre al riso, ospitiamo anche la rinomata fabbrica di cioccolato, Zotter, che riceve quasi un quarto di milione di visitatori ogni anno” - ha commentato Harald Wohnhas, responsabile della promozione turistica di Thermen- & Vulkanland\r

Investimenti \r

Nel 2023 il mercato turistico della Stiria è cresciuto del +11,8 % con 4.360.676 di arrivi e +8,7 % per 13.637.335 pernottamenti. Un trend di crescita positivo che è alla base degli importanti investimenti messi in campo dalla regione: 55 milioni di euro per l'ammodernamento degli impianti di risalita, come la costruzione della funivia panoramica Loser, la funivia Wildkopfbahn sulla Turracher Höhe e la cabinovia a 10 posti di Rohrmoos. L'Hotel Terme Bad Waltersdorf, completamente rinnovato, ingloba la natura nelle terme, ma anche gli altri investimenti nel settore alberghiero, come per gli hotel termali Vierjahreszeiten, Stoiser e Leitner, hanno avuto un peso determinante. Nell'Ausseerland si è investito nel Podenhaus, nell'Hechl e nel Seevilla, a Erzberg Leoben gli investimenti riguardano il Brücklwirt, a Graz l'Harry's Home, nella Murtal il Lorettohof, nella Stiria meridionale il Wildbachberg e il podere Pössnitzberg, nonché le nuove destinazioni escursionistiche dell’Osservatorio di Demmerkogel e la Distilleria Malli a Kitzeck.\r

\r

Il tunnel di Koralm, che attraversa l’omonima montagna per collegare le due principali città della regione della Stiria e della Carinzia, ossia Graz e Klagenfurt, rappresenta un altro importante investimento, che renderà ancora più vicino questo territorio all’Italia. Il nuovo collegamento sarà attivo tra circa due anni, nel 2026, e il viaggio tra Venezia e Graz, capoluogo della Stiria, richiederà circa quattro ore e venti minuti. Un’ottima opportunità per il turismo, consentendo anche ai turisti italiani di raggiungere più facilmente questi territori. \r

\r

[gallery ids=\"477636,477635,477634\"]","post_title":"Austria: Stiria pronta a una nuova stagione invernale, tra natura, sport e relax","post_date":"2024-10-25T13:07:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["austria","austria-turismo","stiria"],"post_tag_name":["Austria","Austria turismo","Stiria"]},"sort":[1729861660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo la prossima primavera una nuova masseria di charme in Puglia. Ricavata da una casa padronale del diciottesimo secolo e sviluppata a in una vasta tenuta di 16 mila ettari nel cuore di Putignano, Casina Cinquepozzi è un progetto del duo nigeriano-napoletano Thelma West e Stefano Liotta, che hanno avviato una meticolosa operazione di restauro della proprietà durata due annui.\r

\r

Casina Cinquepozzi disporrà di 55 camere in totale, comprese dieci chiavi nella Manor House, che si svilupperà su tre piani e disporrà di ampi spazi per ospitare fino a 24 persone. Profondamente legati alle loro radici, Stefano e Thelma si impegnano a celebrarne l'arte, la cultura e la gastronomia con ogni ospite, oltre che con la comunità locale: proprio per questo, hanno creato una residenza d'Artista, dedicata a progetti culturali per ospitare chef e artigiani da tutto il mondo.\r

\r

Casina Cinquepozzi ha a cuore la sostenibilità: dall'uso di energia rinnovabile ai materiali da costruzione, la tenuta avrà il massimo rispetto per la natura. Non solo: Thelma e Stefano hanno lavorato in collaborazione con storici locali e specialisti dell'agricoltura, per rispettare il territorio e riforestare il paesaggio circostante, dando nuova vita a vigneti, uliveti e agrumeti. I prodotti del territorio, la pasta e l’olio d’oliva a chilometri zero saranno al centro dell'etica culinaria di Casina Cinquepozzi. La masseria sarà infine dotata anche di una piscina all'aperto, di uno spazio per il pilates e di una cantina ricavata dal vecchio porcile","post_title":"Aprirà in primavera la nuova masseria pugliese Casina Cinquepozzi","post_date":"2024-10-25T11:07:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729854467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà nel 2028 il nuovo resort griffato Mandarin Oriental sulla riviera Maya, in Messico. La proprietà sulla spiaggia è stata progettata mirando al rispetto della biodiversità naturale e della cultura locale, con l'obiettivo di fondere l'architettura con il paesaggio circostante. Il Mandarin Oriental Kanai, Riviera Maya si estenderà per oltre 270 ettari a circa 30 minuti di auto dall'aeroporto di Cancun e a 10 minuti dal centro di Playa del Carmen. Disporrà di 120 camere e suite, arredate con materiali come marmo, legno, pelle e tessuti locali, che saranno dotate di una piscina privata affacciata sulle acque del mar dei Caraibi. L'offerta comprenderà anche 50 residenze con accesso diretto al beach club privato.\r

\r

La proposta gastronomica spazierà tra un’ampia gamma di opzioni: dalle pietanze internazionali a quelle locali, con un'enfasi sugli ingredienti di provenienza autoctona. Un beach club, una caffetteria e un bar a bordo piscina offriranno proposte rinfrescanti durante tutto il giorno. Il resort sarà caratterizzato anche da tre piscine outdoor, offrendo diverse esperienze per famiglie e adulti. Con il beach club sarà possibile, infatti, praticare numerosi sport acquatici, mentre presso il Kid's Club saranno disponibili una vasta gamma di esperienze per i bambini di tutte le età. All’interno della spa all-inclusive sarà inoltre presente una gamma completa di trattamenti di benessere e di bellezza, tra cui i programmi signature firmati Mandarin Oriental. Lo spazio dedicato al benessere comprenderà pure una piscina coperta e percorsi termali all'aperto.","post_title":"Mandarin Oriental: in arrivo un nuovo resort sulla riviera Maya","post_date":"2024-10-25T10:48:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729853319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fino al 15 dicembre tutte le prenotazioni per attività a New York su Civitatis usufruiranno di una commissione straordinaria del 15%, rispetto al solito 10%. E' la nuova iniziativa dedicata alla Grande Mela dell'operatore online di visite guidate ed escursioni in italiano a livello globale.\r

\r

La nuova commissione è applicabile a tutte le attività prenotate in questo periodo, indipendentemente dalla data del viaggio. L’offerta è valida solo per acquisti effettuati sulla piattaforma delle agenzie di Civitatis. Sono esclusi i free tour, i transfer, le e-Sim e le assicurazioni.\r

\r

Tra le esperienze più richieste c’è il famoso tour dei Contrasti di New York, che consente di esplorare le varie culture e scenari che caratterizzano la metropoli: dal dinamismo della West Side Highway ai quartieri distintivi di Queens e Brooklyn, l'itinerario offre un'immersione nella ricca storia e cultura della città, con fermate in quartieri simbolo come Bronx e Harlem. Oltre a questo, Civitatis propone un vasto catalogo di esperienze, tra cui i biglietti per il summit One Vanderbilt, l'Empire State Building e il museo MoMa, oltre a emozionanti escursioni a Washington e alle cascate del Niagara. Da non dimenticare la Go City: una tessera turistica che permette di visitare circa 100 attrazioni.\r

\r

","post_title":"Civitatis spinge su New York: commissione extra per le agenzie","post_date":"2024-10-25T10:01:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729850517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air introdurrà un nuovo collegamento da Seul Incheon a Fuzhou, in Cina, dal prossimo 28 dicembre 2024: la rotta sarà operata tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato.\r

\r

Il volo di andata da Seul Incheon partirà alle 8.40 e arriverà all'aeroporto internazionale di Fuzhou Changle alle 10.30; il volo di ritorno partirà da Fuzhou alle 11:40 e arriverà a Seul alle 15:35. La durata del volo sarà di circa due ore. \r

\r

Fuzhou, la capitale della provincia cinese del Fujian, è conosciuta come la “Città delle Benedizioni”, che riflette il significato del suo nome. Con il 58% della sua superficie coperta da foreste, la città offre un clima piacevole, che la rende un'ottima destinazione per i viaggiatori. Anche in inverno le temperature si mantengono miti, oscillando tra i 10 e i 15°C, facendo di Fuzhou una destinazione emergente per il turismo invernale del golf.\r

\r

","post_title":"Korean Air aprirà un nuovo collegamento da Seul a Fuzhou, in Cina, dal 28 dicembre","post_date":"2024-10-25T09:00:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729846805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477533","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blu Hotels annuncia un nuovo format di eventi esclusivi con esperti del settore beauty & wellness. A partire dalla stagione invernale 2024-2025 le spa delle strutture del gruppo ospiteranno due o tre Open Day all’anno, aperti anche agli ospiti esterni, dove si parlerà delle ultime tendenze nel settore del benessere, con un'attenzione speciale verso la bellezza naturale e l'equilibrio tra corpo e mente.\r

\r

«Gli Open Day offriranno un'occasione unica per esplorare i nostri nuovi servizi e trattamenti e incontrare esperti del settore. - sottolinea Manuela Miraudo, marketing & events manager di Blu Hotels - L'idea di arricchire la nostra offerta con nuove esperienze legate al benessere nasce dalla crescente richiesta dei nostri clienti di soluzioni che includano percorsi di relax e cura del corpo. Oggi, il concetto di vacanza e di industria dell’ospitalità stanno cambiando. C’è una crescente domanda di turismo del benessere all'interno delle strutture in cui si soggiorna».\r

\r

Seguendo le tendenze emergenti nel settore della bellezza, del beauty e del wellness, Blu Hotels ha quindi scelto degli ambasciatori della bellezza: professionisti capaci di ridefinire il panorama attuale e di interpretare le esigenze del mercato. «Vogliamo offrire trattamenti estetici e strumenti concreti per coltivare una bellezza autentica e duratura. - aggiunge infatti Roberta Leoni, spa manager di Blu Hotels -. La nostra missione è creare un equilibrio tra bellezza esteriore e interiore, aiutando i nostri ospiti a vivere in modo più consapevole e appagante».\r

\r

Per accogliere il racconto della Beauty & Wellness Experience sono stati quindi scelti i vivaci spazi del boutique hotel Savona 18 Suites, gestito da Blu Hotels, proprio per l'atmosfera intima ed esclusiva che offre ai suoi ospiti, in linea con la filosofia del marchio. Quattro esperti del settore hanno indagato le ultime novità nel campo dell’estetica e del benessere. Mariela Ballesteros, aesthetic advisor, distributrice ufficiale del marchio coreano Zena Cosmetics in Italia, ha presentato protocolli non invasivi per la rigenerazione profonda della pelle, tra cui il peeling alle alghe e gli esosomi vegetali, due esclusive del brand. Federica Piubeni ha parlato di dermopigmentazione, di rigenerazione cellulare e di ricrescita delle sopracciglia favorita dall’Fp method regeneration (di cui è ideatrice) insieme con la dottoressa Natasha Negri, cosmeceutical specialist. Infine il dottor Achille Aveta, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, ha completato il percorso di questa beauty experience evidenziando il ruolo del chirurgo tra deontologia, stereotipi e nuovi canoni estetici illustrando le tecniche attuali, volte a ricercare una bellezza più autentica e naturale.\r

\r

«Oggi la medicina estetica è dinamica e naturale, - ha concluso Aveta -. Bisogna rispondere no alle richieste eccessive che vengono dai social. È giusto invece scegliere metodiche rigenerative superficiali che funzionino in sinergia con la chirurgia. Oggi l'invecchiamento non è più visto come un processo fisiologico: attivando i nostri geni antinvecchiamento è possibile invecchiare bene, riducendo le patologie neurodegenerative».\r

\r

","post_title":"Blu Hotels lancia un nuovo format per il 2025: la \"Beauty & Wellness Experience\"","post_date":"2024-10-24T12:09:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729771776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

“Sono grato a Forbes Italia per avermi inserito in questa speciale classifica. La menzione va condivisa con i miei colleghi, veri protagonisti della nostra storia. Un grande ringraziamento va anche agli agenti di viaggio, i quali ci hanno accompagnato in questo percorso di crescita: professionisti dai quali cerco di apprendere e che ogni giorno mi stimolano a immaginare il futuro, senza mai perdere di vista il presente.” Queste le parole di Davide Catania, ceo e fondatore di Alidays Travel Experiences, inserito nella lista dei 100 top manager da Forbes Italia, una delle più autorevoli pubblicazioni economiche a livello internazionale.\r

\r

La classifica valuta diversi fattori tra cui le performance, l'innovazione e l'impatto delle scelte aziendali nel settore di riferimento. \"Per noi l'importanza della tecnologia a servizio della consulenza, gli investimenti costanti in strumenti innovativi come la piattaforma per la progettazione del viaggio Alyda e il recente approccio al mondo dell’Ai sono punti di forza consolidati - conclude Catania -. Cerchiamo di mettere a disposizione delle persone, che per me costituiscono il vero valore, quella che è una tecnologia volta a creare esperienze che siano memorabili e che permettano ai nostri clienti di partire per un viaggio che fa stare bene”.","post_title":"Davide Catania di Alidays tra i 100 top manager di Forbes Italia","post_date":"2024-10-24T10:19:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729765152000]}]}}