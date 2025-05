Austria: domanda in crescita per il turista che ha voglia di vacanza e di coolcation «La domanda del mercato del turismo italiano in Austria continua a crescere – dichiara Herwig Kolzer, direttore di Austria Tourism per Italia e Spagna -. Nel 2024 gli arrivi sono aumentati del 5,1% e i pernottamenti del 4,1%, migliorando ancora l’importante dato registrato nel 2023, quando c’era stata una crescita di oltre il 24%. I viaggiatori sono interessati alla cultura e alle città e scelgono il nostro paese anche nella stagione invernale. Infatti da novembre a marzo del 2025 il mercato italiano è cresciuto del 2,1% rispetto all’anno scorso». Per raccogliere informazioni sui suoi visitatori Austria Turismo ha commissionato uno studio all’istituto “Nit” (Istituto per il turismo e la balneazione in Nordeuropa) nei 10 mercati più importanti per il turismo austriaco. L’Italia si è posizionata al sesto posto dopo l’Austria stessa, la Germania, la Svizzera, i Paesi Bassi e il Belgio. L’inchiesta condotta in Italia ha coinvolto mille persone tra i 18 e 75 anni e di questi il 79% ha dichiarato di avere budget, tempo e voglia di vacanze, con progetti concreti di trascorrere le proprie vacanze in Austria: tra relax, benessere e natura. È il dato più alto emerso tra i mercati coinvolti. «La crescita prevista per la prossima estate è dovuta a tanti fattori, tra i quali le ricorrenze chiave del 2025. Quest’anno, infatti, celebriamo i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss». L’anniversario sarà festeggiato a Vienna con un ricco programma dal titolo “King of Waltz, Queen of Music”: sono in programma eventi musicali, mostre e spettacoli che coinvolgeranno le principali istituzioni culturali, le grandi orchestre viennesi e diversi artisti contemporanei. «Le attività più apprezzate dagli italiani in vacanza in Austria sono i viaggi culturali nelle città – Vienna in particolare – quelli enogastronomici, le vacanze di benessere, di relax e nella natura. – aggiunge il direttore – Gli italiani in Austria cercano esperienze autentiche, culturalmente arricchenti». L’Austria risponde anche al crescente caldo estivo rilevato in tante regioni meridionali proponendosi come destinazione ideale per una “coolcation”: una cool-vacation o vacanza rinfrescante e rigenerante tra verdi città, montagne e laghi cristallini e puliti, adatti agli appassionati di sport acquatici. La Carinzia, il Tirolo e il Salisburghese offrono infatti splendidi panorami e la possibilità di svolgere numerose attività all’aria aperta. Mentre le verdi città dell’Austria garantiscono un’armoniosa combinazione di vita e cultura urbana con parchi e giardini storici e oasi verdi. «L’ambiente naturale austriaco è la meta ideale per allontanarsi dalla calura estiva delle città. L’Austria è l’ideale per un “summer retreat”, un soggiorno tra il verde: 150anni fa la consuetudine voleva che i ricchi cittadini viennesi si spostassero tra le montagne nei mesi estivi. Noi vogliamo rinnovare questa abitudine e invitare gli ospiti italiani a scoprire il nostro territorio. L’Austria è facilmente raggiungibile in auto dalle regioni del nord Italia e sta crescendo la percentuale di chi viaggia in treno: l’Öbb si è dotata di vagoni nuovi e confortevoli lungo il percorso Bologna-Verona-Brennero-Innsbrück-Monaco. Continuiamo poi a migliorare le connessioni e il prossimo 14 dicembre, dopo 27 anni di lavori, verrà inaugurata la Ferrovia del Koralm. Con i suoi 130 chilometri di nuovi binari – 50 dei quali in galleria – e oltre 100 ponti, aprirà un nuovo capitolo nel trasporto ferroviario austriaco e internazionale. Il suo fulcro, sarà il tunnel di Koralm, il sesto tunnel ferroviario più lungo del mondo. La ferrovia avrà un impatto benefico sull’ambiente e ridurrà da 3h a 45’ il tempo di viaggio in treno tra Klagenfurt, in Carinzia e Graz, in Stiria, facilitando i collegamenti dall’Italia. Un ulteriore highlight dell’Austria nel 2025 è la nuova edizione speciale della Guida Michelin. L’Austria è anche una destinazione gastronomica perché abbiamo 18 ristoranti con due Stelle Michelin 62 con una e 33 con la Stella Verde che premia la gastronomia sostenibile». Il turismo sostenibile e le misure ecologiche sono attualmente al centro dell’attenzione del mercato del turismo austriaco. Molte regioni puntano sulla regionalità promuovendo l’agricoltura biologica e offrendo una mobilità sostenibile, come autobus elettrici o biciclette.

(Chiara Ambrosioni)

