Aurora Mirata alla direzione marketing dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo in Italia

Il progetto è strutturato in due percorsi: un master in lead management, realizzato in partnership con Marketing Digital Mind (agenzia di marketing nota nel settore turistico), e un corso one to one, guidato da un coach competente nel settore del marketing turistico.\r

\r

“Con un mercato del turismo in continua evoluzione - sottolinea Luigi Porro, founder e ceo Travel Expert - è essenziale per i nostri consulenti di viaggio restare aggiornati sulle ultime tendenze e sulle strategie digitali più innovative”. Il master in lead management vuole essere in particolare un percorso intensivo che offre una formazione completa su strategie di marketing digitale, controllo delle principali piattaforme social, tecniche avanzate di acquisizione e gestione dei clienti, con un focus particolare sugli strumenti digitali in grado di facilitare il lavoro quotidiano dei consulenti. La prima edizione è partita a metà settembre ed entro fine anno sfornerà i primi diplomati.\r

\r

Il coaching one to one rappresenta un'ulteriore opportunità per i consulenti di ricevere un affiancamento operativo, personalizzato e mirato. Ogni personal travel expert avrà la possibilità di lavorare direttamente con un coach, ricevendo consigli pratici e strategie ad hoc in base alle proprie esigenze specifiche: un approccio che consente di approfondire tematiche di particolare interesse per il singolo consulente e di sviluppare competenze su misura.\r

\r

","post_title":"Travel Expert punta sulla formazione digitale per i propri consulenti","post_date":"2024-10-16T11:26:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729077966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476851","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476860\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Kalanit Goren, Pietro de Arena, Mariagrazia Falcone e Aurora Mirata[/caption]\r

\r

Cambio alla guida della direzione marketing dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo in Italia: Pietro de Arena inizia una nuova esperienza lavorativa e passa il testimone ad Aurora Mirata.\r

\r

«Il risultato più importante è quello che ha ottenuto il team di cui Pietro è ora la guida - commenta Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio -. Entusiasmo, professionalità, ingegno, innovazione e fantasia. Queste sono le qualità fondamentali di Pietro e siamo certi che come ha saputo far crescere la nostra destinazione dando di essa una visione nuova ed inaspettata, ugualmente farà all'interno della nuova realtà.\r

\r

Continuità è poi la parola che vuole riassumere la scelta della persona che sta raccogliendo la complessa eredità del marketing generalista all'interno dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo: «Abbiamo scelto Aurora per il suo amore per Israele e per la straordinaria professionalità e competenza maturate verso la nostra destinazione nel lungo periodo di lavoro svolto in El Al, Linee Aeree Israeliane, in qualità di district manager a Milano».\r

\r

«Lascio il mio ruolo nelle preziose mani di una straordinaria professionista, Aurora Mirata. Sono sicuro che Aurora continuerà con grande passione il lavoro che io ho tanto amato, portando grandi risultati e raggiungendo nuovi traguardi» ha sottolineato Pietro de Arena.","post_title":"Aurora Mirata alla direzione marketing dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo in Italia","post_date":"2024-10-16T11:24:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1729077846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pietro de Arena è il nuovo head of marketing di Alidays Travel Experience. Con oltre 20 anni di esperienza nel marketing, nella comunicazione e nel sales di diverse realtà, tra cui la rappresentanza italiana del ministero del Turismo israeliano e Club Med, la sua esperienza spazia dalla strategia di posizionamento e implementazione del brand allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati.\r

\r

\"Sono entusiasta di entrare nel mondo Alidays. Sono sicuro che il percorso sarà sfidante e allo stesso tempo molto emozionante. Darò il massimo per poter contribuire al raggiungimento di nuovi traguardi e risultati”, sottolinea lo stesso de Arena. Pietro guiderà un team dedicato, sviluppando strategie di marketing che rispondano alle esigenze in continua evoluzione dei clienti e partner di Alidays, con l'obiettivo di promuovere i valori e la missione dell'azienda nel mondo del turismo italiano ed estero.\r

\r

\"Siamo lieti di dare il benvenuto a Pietro nel nostro team - aggiunge il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania -. La sua visione trasversale e la sua esperienza saranno fondamentali per procedere nel nostro cammino, che vede nel viaggio un'esperienza unica, che rende felici le persone. Desidero inoltre esprimere la mia più sincera gratitudine ad Angela Za (strategic marketing advisor uscente, ndr), per il suo prezioso contributo negli anni trascorsi insieme. La sua dedizione, la sua professionalità e la sua umanità hanno costituito un punto fermo nella crescita e nel successo della nostra azienda. Le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali, con la speranza che i nostri percorsi tornino a incrociarsi\".\r

\r

","post_title":"Pietro de Arena nuovo head of marketing di Alidays","post_date":"2024-10-16T11:14:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729077259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo anno a Roma il primo Hyatt Regency in Italia. L’hotel, un ex Radisson es, sarà situato vicino alla stazione Termini, una delle principali porte di accesso alla città e sarà una struttura moderna, pensata sia per i viaggiatori d'affari sia per quelli leisure. Disporrà di 238 camere e suite, spazi per eventi e conferenze che si estenderanno su oltre mille metri quadrati, e una serie di servizi che includeranno un rooftop panoramico con piscina, bar e ristorante.\r

\r

Il lancio dell'Hyatt Regency Rome Termini segna un momento importante nella strategia di espansione del gruppo sul mercato italiano, dove la compagnia Usa ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi cinque anni. Dal 2019 Hyatt ha infatti quadruplicato il numero delle sue camere nel Paese, passando da una singola struttura a Milano, il celebre Park Hyatt, a un portafoglio che ora comprende sei hotel in cinque città, tra cui Firenze, Roma, Venezia, Milano e la Sardegna.\r

\r

Una crescita mirata per consolidare la presenza in Italia\r

\r

\"L'Italia è uno dei mercati più strategici per noi in Europa - ha affermato Javier Águila, presidente Emea, durante un incontro con i media italiani svoltosi ieri proprio al Park Hyatt di Milano -. Il turismo sta vivendo una ripresa straordinaria. Vediamo opportunità significative di crescita, non solo nelle principali città come Roma e Milano, ma anche in destinazioni secondarie come Napoli, Torino e Bologna. L'apertura del primo Hyatt Regency a Roma è un traguardo fondamentale per noi, che rafforza il nostro impegno nel segmento del lusso\".\r

\r

Il design e la location\r

\r

Progettato dagli architetti Jeremy King e Riccardo Roselli, l'hotel sarà un esempio di architettura contemporanea, combinando eleganza e funzionalità. L'Hyatt Regency Rome Termini rappresenta una fusione perfetta tra il design contemporaneo e la storia millenaria di Roma - ha aggiunto il vicepresidente senior sviluppo Emea, Felicity Black-Roberts -: È un progetto che riflette il nostro impegno a portare il meglio dell'ospitalità internazionale in Italia, mantenendo allo stesso tempo un forte legame con il contesto locale. Siamo entusiasti di questa collaborazione con partner strategici come Garnet Hospitality Partners e Investire sgr, che condividono la nostra visione di innovazione e qualità\".\r

\r

L’espansione di Hyatt in Italia\r

\r

La new entry capitolina segue dunque una serie di nuove aperture che il gruppo ha effettuato in Italia, inclusi i recenti 7Pines Resort Sardinia Destination by Hyatt e Tornabuoni Hotel The Unbound Collection a Firenze. \"Oltre alla nostra presenza nelle città principali, stiamo valutando opportunità in nuove destinazioni turistiche emergenti - ha aggiunto Águila - Vogliamo continuare a portare il meglio dei nostri brand, come Hyatt Centric e Alila, in località che offrono un mix unico di storia, cultura e innovazione\".\r

\r

[gallery ids=\"476774,476773,476772\"]\r

\r

","post_title":"Sarà un Regency il nuovo hotel Hyatt nella capitale","post_date":"2024-10-15T14:12:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729001530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

Africa, oceano Indiano, gruppi e ufficio commerciale. Sono questi i reparti che il gruppo Volonline ha deciso di rafforzare tramite un'intensa campagna acquisiti, che ha visto l'approdo in azienda di ben cinque nuove risorse: Angelo Cangemi, product manager con ventennale esperienza, si occuperà di viaggi su misura in Africa, in particolare per Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Sudafrica e Botswana. Prima di approdare a Volonline, ha lavorato con African Explorer, Going e in precedenza con Naar Tour Operator.\r

\r

Gabriella Salimbeni e Michele Brattini sono invece entrati a far parte del team oceano Indiano. Entrambi hanno alle spalle un percorso professionale in marchi quali Azemar, i Grandi Viaggi, Alpitour e Hotelplan. Un altro reparto che sta crescendo esponenzialmente è l’ufficio gruppi, potenziato di recente con l’arrivo nel team dell’ufficio di Roma di Massimo Pelloni, esperto di prodotto e gruppi, che in precedenza ha lavorato in King Holidays. Si rafforza infine anche il team commerciale, già composto da oltre 15 persone, con l’ingresso di Simona Zarri, che coprirà l’area di Emilia-Romagna e Marche. Simona ha una notevole esperienza nel settore vendite maturata in Alpitour World, Eurodisney e in altre grandi realtà turistiche.\r

\r

Il rafforzamento del team giunge a seguito di un trend che vede il gruppo Volonline registrare crescite esponenziali in tutte le aree, grazie tra le altre cose alla digitalizzazione dei processi di prenotazione e fornitura. L’estate appena conclusa ha infatti appena messo a segno una crescita del + 40% rispetto al periodo estivo 2023. \"Nell’ottica di un potenziamento di tutte le aree, e in particolare del booking tailor made, stiamo investendo molto in risorse umane – conferma infatti il founder e ceo, Luigi Deli -. Il numero dei collaboratori è in particolare cresciuto del 15% rispetto allo scorso anno. Oltre a figure junior a potenziamento di alcuni reparti, abbiamo perciò voluto acquisire anche senior nelle aree Africa, oceano Indiano, reparto gruppi e ufficio commerciale”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Volonline rafforza il team: Cangemi, Salimbeni, Brattini, Pelloni e Zarri le new entry","post_date":"2024-10-14T10:22:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728901364000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Puntare su un nuovo modello per il turismo sardo che valorizzi territorio e comunità. La Sardegna protagonista al TTG Travel Experience di Rimini con numerosi operatori dell'Isola.\r

\r

«Vogliamo costruire un nuovo modello di governance per il sistema turistico sardo - spiega l'assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna Franco Cuccureddu - attraverso la realizzazione di una DMO regionale che possa coordinare e aggregare l’offerta turistica territoriale. L'obiettivo è creare un sistema che valorizzi l'intero spettro dell'offerta sarda, aumentando il peso del turismo nel PIL regionale, un dato ancora troppo basso. Per far questo dobbiamo incrementare il valore di tutti i prodotti turistici isolani».\r

\r

Un ruolo centrale in questa visione sarà svolto dalle DMO (Destination Management Organization), che opereranno su tre livelli e avranno il compito di intercettare la domanda più adeguata alle diverse offerte dell'isola. Cuccureddu ha inoltre annunciato l'importanza di un potenziamento dell'Osservatorio turistico, che avrà il compito di fornire dati rapidi ed efficaci per prendere decisioni strategiche e tempestive. A questo si affiancherà un'azione mirata di digital marketing per mercati specifici, con un focus particolare sul mercato spagnolo, anche in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della costituzione del Regno di Sardegna.\r

\r

La Sardegna punta su una visione del turismo incentrata su qualità, sostenibilità e destagionalizzazione, con l’obiettivo di attrarre un pubblico attento alla autenticità e alla tutela del territorio. «È necessario creare esperienze che durino tutto l’anno e che siano distribuite su tutto il territorio regionale - aggiunge l'assessore - Il nostro futuro turistico si basa su un equilibrio tra qualità, sostenibilità e rispetto delle tradizioni, per costruire un’offerta capace di durare nel tempo e garantire un impatto positivo sul territorio».","post_title":"Sardegna, obiettivo realizzare una DMO per coordinare l'offerta turistica","post_date":"2024-10-11T14:20:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728656444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spezia protagonista al TTG di Rimini con progetto ALA e la presentazione del nuovo logo dei 100 anni del Palio del Golfo\r

\r

«La Spezia sta vivendo un significativo sviluppo turistico – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - I dati sulle presenze continuano a crescere, così come il gradimento espresso dai turisti al termine delle esperienze vissute nel nostro territorio. Questo ci motiva a investire e impegnarci ulteriormente per migliorare i servizi e ampliare l’offerta turistica. Per questo motivo stiamo sviluppando il progetto dell'Area Ligure Apuana, presentato proprio alla fiera: un’iniziativa nata per creare un turismo di rete tra i 66 comuni che hanno aderito al protocollo nelle province della Spezia, Massa-Carrara, Lunigiana e Garfagnana. Si tratta di un patto per lo sviluppo del turismo, che mira a valorizzare i nostri territori e il patrimonio condiviso, così da renderli accessibili ai centinaia di migliaia di visitatori desiderosi di scoprire ed esplorare le nostre bellezze».\r

\r

La Spezia è una destinazione turistica in costante evoluzione pronta ad accogliere il turismo in tutte le stagioni. In questi anni infatti si è puntato molto alla destagionalizzazione sfruttando come punto di forza il clima mite e la sua conformazione geografica che le permette di far vivere appieno tutto ciò che ha da offrire.\r

\r

\r

\r

Il progetto è il risultato della cooperazione tra i comuni della provincia della Spezia, della Lunigiana, della Garfagnana e dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso, aree storicamente legate da scambi culturali e vie di comunicazione tra mare e montagna, mirato a rafforzare l’attrattività turistica dell’area. La mission è quella di creare una destinazione turistica integrata, valorizzando la diversità del territorio, dal mare alle montagne e borghi storici. Il progetto promuove un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali, per offrire esperienze autentiche e immersive.\r

\r

La vision è di diventare un punto di riferimento turistico a livello nazionale e internazionale, con un’offerta che unisce bellezza paesaggistica ed esperienze culturali, enogastronomiche e outdoor, promuovendo una crescita economica sostenibile e il benessere delle comunità locali.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia, sviluppare il progetto Ala per creare un turismo di rete tra 66 comuni","post_date":"2024-10-11T14:02:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728655345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Danilo Curzi, ceo di IpV, e Maurizio Di Marco, direzione ACT IpV lab, presentano al Ttg Travel Experience, nella Sala Conferenze del Villaggio Astoi, la programmazione di Accademia Creativa Turismo per l’anno a venire.\r

Nella conferenza viene presentato il programma di ACT con particolare riferimento alla sostenibilità, sempre più ricercata nelle esperienze dei viaggiatori, e all’innovazione.\r

“La partnership di ACT con IpV è una partnership strategica” afferma Di Marco: “Ci piace sposare una realtà che è disponibile a sperimentare queste tecnologie non solo a parole ma concretamente con investimenti anche nella formazione del personale”. Questa la chiave del successo di ACT by IpV che si declina perfettamente nel Master in Turismo Sostenibile e Responsabile e nel Master in Tourism Management.\r

“L’esperienza è diventata il driver del viaggio” rivela Di Marco, e continua “la destinazione diventa il palcoscenico dell’esperienza”. Non è più sufficiente essere un bravo agente di viaggio se non si incontrano le passioni del viaggiatore. Anche per questo la creatività e la formazione esperienziale che propone ACT sono tra i valori centrali del binomio ACT e IpV.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"IpV e Accademia Creativa Turismo: una partnership vincente","post_date":"2024-10-11T12:11:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728648719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Valdichiana Senese è presente al TTG di Rimini per raccontare attività e strategie per un turismo sostenibile: un modello di viaggio che unisce il rispetto per l'ambiente con la valorizzazione delle tradizioni locali e dell'identità culturale del territorio.\r

\r

«Il tema della consapevolezza del viaggio - dichiara Doriano Bui, Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese - è un tema molto caro alla Valdichiana Senese ed è in questa direzione che abbiamo negli anni orientato la programmazione di Valdichiana Living, con l’obiettivo di indirizzare le scelte aziende del territorio e favorire il coinvolgimento delle comunità locali».\r

\r

L’enogastronomia è alla base di questa proposta, con il progetto Valdichiana Eating che invita i visitatori a esplorare il territorio attraverso i suoi sapori, dai prodotti locali come il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, all’Olio Extravergine IGP Toscano, fino al Pecorino Toscano DOP e altre specialità.\r

\r

La Valdichiana Senese si distingue anche per la sua tradizione artigianale. Grazie al progetto artigianatoinmostra.it, i visitatori possono scoprire le botteghe degli artigiani locali, incontrare chi lavora materiali come ceramica, legno e terracotta, e partecipare a visite guidate per conoscere da vicino queste realtà, con la possibilità di degustare anche i prodotti locali.\r

\r

Il territorio propone eventi che permettono ai turisti di immergersi nelle tradizioni locali, come il Bravìo delle Botti a Montepulciano o la Festa dell’Olio Nòvo a Trequanda, momenti perfetti per vivere un’esperienza autentica e radicata nella cultura del posto.\r

\r

La Valdichiana Senese offre anche una vasta gamma di esperienze a contatto con la natura, come i percorsi di trekking e cicloturismo promossi da Valdichiana Active. Un esempio è il pacchetto “Trekking e acque rigeneranti”, che unisce l’attività all’aria aperta al benessere termale, permettendo di esplorare il territorio e rilassarsi presso le Terme Theia di Chianciano Terme, Fonteverde a San Casciano dei Bagni e Terme di Montepulciano.\r

\r

L'impegno verso la sostenibilità ambientale è si concretizza in iniziative innovative quali l’introduzione di un van elettrico ID Buzz per l'eco-mobilità. Inoltre, a breve sarà disponibile la mappatura delle fontanelle d’acqua potabile per ridurre l'uso della plastica e sul sito valdichianaliving.it sarà possibile acquistare esperienze carbon neutral, che permetteranno di compensare le emissioni generate durante il viaggio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Valdichiana Senese, attività e strategie per un futuro turistico sempre più green","post_date":"2024-10-11T12:05:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728648308000]}]}}