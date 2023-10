Atout France, Meyer: “Cresce del 25% la spesa degli italiani in Francia, più della media europea” È un Frédéric Meyer particolarmente soddisfatto quello che tratteggia i risultati del mercato Italia in questo 2023 che volge al termine. Il direttore di

Atout France Italia, Grecia e Svizzera e coordinatore Europa del Sud, evidenzia come il nostro mercato sia cresciuto oltre la media europea in termini “di spesa turistica , +25% nel primo semestre rispetto all’analogo periodo 2019, contro il +20% della media generale”. Le stime “sono positive anche per quest’ultimo trimestre” continua Meyer, mentre la promozione si concentra sulla “diversità e sulla ricchezza della destinazione Francia”. Promozione che include il canale trade, in parallelo alla formazione costante portata avanti con il programma France Expert: “Attualmente sono 754 gli agenti di viaggio in fase di formazione in tutta Italia. Tra le iniziative dedicate alle adv ci sarà anche il prossimo anno il nostro roadshow, con tre tappe in aprile a Torino, Milano e Ancona”. Condividi

