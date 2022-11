Atout France investe sul turismo d’affari con la nuova campagna ‘The French Way’ Atout France accende i riflettori sul business travel con una campagna dedicata in Europa e negli Stati Uniti: ‘The French Way’ punta a sostenere il rilancio della Francia come destinazione e stimolare la ripresa del turismo d’affari. In un contesto altamente competitivo di ripresa del bt e degli eventi, la campagna si basa su una raccolta di contenuti coinvolgenti e originali, tra cui un video e una serie di immagini ispiratrici che incarnano una proposta di valore francese moderna e audace. “Il turismo d’affari è essenziale per la destinazione Francia – ha commentato Caroline Leboucher, direttore generale di Atout France -. Dopo due anni difficili, l’attività è di nuovo in crescita. I grandi eventi che ci attendono nel 2023 e nel 2024 saranno un grande riflettore sulla scena internazionale. Sottolineano che la Francia è una destinazione che fa ancora sognare perché ha una qualità di servizi tecnici e turistici abbinata a un’arte di vivere incomparabile. Atout France è pienamente mobilitata, a fianco dei professionisti, per incoraggiare l’innovazione e accelerare lo sviluppo di offerte sostenibili come leve per la trasformazione e la crescita del futuro del turismo d’affari. Grazie al lancio della campagna “The French Way”, ci impegniamo a sostenere il ritorno dei viaggiatori europei e americani in Francia, contribuendo così a rafforzare l’attrattiva e la competitività delle destinazioni commerciali francesi”. La campagna è stata diffusa esclusivamente attraverso i canali digitali (Linkedin, Youtube, siti web mirati) in sette mercati internazionali – Stati Uniti, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Germania e Regno Unito -, sfruttando l’hashtag #ChooseFrance. Cuore della campagna, il sito web che offre contenuti ispiratori, reportage e un tour delle destinazioni francesi. The French Way fa parte di una strategia di recupero sviluppata da Atout France nell’ambito del Piano Destinazione Francia e integra il programma France Meeting Event – Learning Expeditions lanciato nel giugno 2022. Una successione di microeventi internazionali in Francia (team building, visite mirate, conferenze tematiche, ecc.) continueranno nel 2023 e rafforzeranno l’impatto di questa campagna.

