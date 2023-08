Aruba I Do: cresce l’appeal della cerimonia di rinnovo dei voti più grande dei Caraibi Oltre 300 coppie di 20 nazionalità diverse si sono ritrovate per confermare il loro amore e rinnovare le loro promesse. La quinta edizione della più grande cerimonia di rinnovo dei voti dei Caraibi, Aruba I Do, si è svolta lo scorso 9 agosto, come ogni anno nella piccola isola delle Antille Olandesi. L’evento si è tenuto all’ora del tramonto, vestiti di bianco, sulla spiaggia di sabbia bianca di Eagle Beach, Con la musica e la brezza del mare in sottofondo, il cerimoniere ha prima evidenziato quanto l’amore sia dappertutto, nell’aria che ci circonda, nei sussurri degli alberi, nel sole che sorge al mattino, nel rumore del mare, ha poi descritto la potenza di un gesto come la riconferma del proprio amore e del proprio impegno che è stato ribadito da tutte le coppie presenti al grido di “I will”: il momento forse più magico della cerimonia. L’evento, che ha visto un aumento del 40% di coppie registrate rispetto al 2018 con una media di oltre 20 anni di matrimonio alle spalle, ha accolto anche 12 coppie italiane tra cui gli influencer Giorgia Crivello e Stefano Laudoni, che proprio l’anno scorso avevano trascorso il loro viaggio di nozze ad Aruba e che quest’anno l’hanno nuovamente scelta per rinnovare il loro amore. Per chi volesse prendere parte ai festeggiamenti, la sesta edizione dell’Aruba I Do si svolgerà ad agosto 2024. La data esatta verrà presto pubblicata su www.aruba.com Condividi

