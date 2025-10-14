Aruba: decolla il nuovo contest digitale “Share the Love” in Italia e Canton Ticino Si chiama “Share the Love” il nuovo contest digitale lanciato dall’Isola di Aruba e dedicato ai viaggiatori italiani e del Canton Ticino. L’iniziativa nasce come naturale evoluzione del recente rebranding della campagna internazionale “Feel The Aruba Effect”, rilanciata con il nuovo messaggio “When You Love Aruba, It Loves You Back”, che celebra il legame reciproco tra l’isola e chi la visita con rispetto, curiosità e consapevolezza. Aruba Tourism Authority rinnova così il suo impegno nel promuovere un turismo fondato sul rispetto per la cultura locale, le persone e l’ecosistema. Con il nuovo posizionamento, che ha coinvolto oltre 200 arubani, 50 location e persino una vivace celebrazione del Carnevale, l’isola invita ora i viaggiatori italiani a diventare parte del racconto, portando online lo spirito genuino e positivo che si respira ad Aruba. Dal 13 ottobre al 16 novembre 2025 è possibile partecipare al contest “Share the Love” su Instagram, seguendo il profilo @isola_di_aruba, commentando il post dedicato con l’hashtag #ShareTheLove e taggando uno o più amici con cui si sogna di vivere un’autentica esperienza caraibica. In palio una coppia di biglietti aerei per Aruba da utilizzare nel 2026, per scoprire dal vivo cosa significa viaggiare come veri ospiti consapevoli e contribuire al rispetto dell’Isola. Con “Share the Love”, Aruba Tourism Authority ribadisce il proprio messaggio più profondo: ogni gesto di amore verso l’Isola – dal modo di esplorarla fino alle scelte quotidiane in viaggio – genera un legame autentico e reciproco, riflettendo lo spirito della campagna: chi dedica amore ad Aruba, riceve un’esperienza unica in cambio. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Liguria all’insegna di un turismo innovativo, digitale e sostenibile. Questa la filosofia che accomuna 5 comuni del ponente ligure che si sono uniti puntando sulla rete e sulla collaborazione per rafforzare competitività e attrattività di un territorio La nuova era del turismo nella Riviera Ligure di Ponente passa attraverso una forte identità territoriale e una promozione digitale sempre più evoluta, grazie all’integrazione con il DMS – Destination Management System regionale: una piattaforma strategica capace di organizzare e valorizzare esperienze, eventi, informazioni e servizi, rendendoli immediatamente accessibili a visitatori e operatori. Per la prima volta insieme, Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Varazze, grazie a identità locale, esperienze autentiche e strumenti digitali condivisi, diventano i pilastri di una strategia che guarda oltre i confini, puntando a nuovi mercati internazionali senza perdere di vista la centralità delle comunità e degli operatori locali. Le cinque destinazioni con una visione condivisa di sviluppo turistico si sono presentate in fiera a Rimini, con nuove progettualità e prospettive di collaborazione, per accrescere l’attrattività e la competitività. Arenzano ha anticipato al Ttg 2025 le linee guida del suo nuovo Piano di Comunicazione Turistica 2026–2027, curato da Studiowiki. L’obiettivo è valorizzare l’identità territoriale e raccontare la destinazione tra mare, montagna e cultura, posizionandola come meta autentica e sostenibile. L’offerta punta sulla stagionalizzazione e si arricchisce di due nuove proposte esperienziali: la Sea & Soul Experience, che unisce yoga in spiaggia ed escursioni in SUP, e l’Argentea Experience, trekking di due giorni nel Beigua Unesco Geopark, con pernottamento al Rifugio Argentea, a mille metri sul livello del mare. Finale Ligure ha presentato in anteprima la nuova “Holiday Collection 2025–2026”, un catalogo che raccoglie circa 20 pacchetti turistici esperienziali, da weekend brevi a soggiorni settimanali, modulabili per famiglie, coppie, gruppi o sportivi e presto disponibili sul portale VisitFinaleLigure.it e integrati con il DMS regionale. Nell’ambito del Piano Strategico per lo Sviluppo Turistico 2025-2027 varato dall’amministrazione comunale ed elaborato da DEDE Destination Design, il modello organizzativo della DMO (Destination Management Organization), la costruzione di nuovi prodotti turistici e il miglioramento dell’accoglienza puntano infatti a rafforzare la presenza nei Paesi di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera) oltre che sul mercato italiano e ad espandersi verso i mercati emergenti dell’Est e del Nord Europa (in particolare in Danimarca). Loano si è soffermata sul nuovo portale VisitLoano.it, già collegato al Dms regionale, che rappresenta il cuore della sua strategia di marketing e comunicazione turistica. Realizzato da Edinet il sito propone la destinazione attraverso quattro temi vacanza: Sea&Sun, Outdoor&Nature, Food&Craft, Well-being&Sport. Un’offerta sempre più orientata a benessere, autenticità e qualità della vita è espressa anche dal nuovo brand turistico, abbinato al payoff “Loano, la vacanza che ti fa star bene”. Pietra Ligure ha portato la sua identità esperienziale con il progetto “Il mare è solo l’inizio”, evoluzione di una strategia decennale che ha saputo integrare esperienze autentiche e originali per adulti e famiglie. La campagna “Pietra Ligure Family Experience” e il catalogo di oltre 30 proposte esperienziali – dall’outdoor al food gourmet, dal trekking al sup, dai tour storici agli itinerari culturali e wellness – sono oggi il cuore della promozione della città. Un ruolo centrale è affidato all’Experience Point, sportello smart di accoglienza turistica, affiancato dal portale VisitPietraLigure.it e dal progetto editoriale Skymaps. Tra le novità anche il nuovo polo outdoor sul Lungomare di Levante Falcone Borsellino, spazio attrezzato e sostenibile dedicato alle attività marine ed educative, che unisce sport, educazione ambientale e divulgazione scientifica. Varazze ha presentato il nuovo brand “Varazze – All Season Holidays” e il portale Varazze.it, fulcro della strategia turistica biennale 2025–2026. Il marchio si ispira agli “orizzonti verticali”, mettendo in relazione mare e monti e trovando sintesi nel claim “La brezza della vacanza”. Il portale, realizzato da Kumbe e integrato nel DMS tramite lo strumento TOSC5 di Feratel, propone sei grandi temi vacanza: Outdoor & Natura, Mare & Spiagge, Cultura & Tradizioni, Gusto & Lifestyle, Wellness & Relax, Eventi & Sport. A supporto sono previsti un magazine bilingue e campagne digitali mirate. «Il fatto che cinque comuni scelgano di presentarsi insieme in un evento di portata internazionale, dimostra che il futuro del turismo ligure e nazionale si costruisce facendo squadra – ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi –. La Liguria ha avviato una nuova fase di governance turistica basata sulle DMO e sul DMS: strumenti che permettono di mettere in rete Comuni, operatori e istituzioni, creando un sistema coordinato, digitale ed efficiente. L’obiettivo è rendere la regione più sostenibile, competitiva sui mercati internazionali e più efficace nella comunicazione e nella promozione. Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Varazze rappresentano, oggi, esempi concreti di come il DMS possa funzionare a livello locale». Maria Carniglia [post_title] => Liguria, 5 comuni insieme all’insegna del destination management system [post_date] => 2025-10-14T09:15:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760433343000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499022 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Chi l’ha detto che l’epoca del catalogo di viaggio è tramontata? Fra gli stand della fiera di Rimini è emersa una nuova tendenza, che in realtà rappresenta sia una riconferma sia una novità nel mondo del tour operating. Molti operatori sono infatti ritornati a investire sullo strumento cartaceo, che però ha cambiato completamente pelle. Uno degli esempi più eclatanti è quello offerto dal gruppo Nicolaus, che ha presentato a Rimini il suo “magalogue” con una selezione dell’offerta invernale di Valtur. “Uno spazio libero – ha spiegato la marketing manager Sara Prontera -, che attraverso un linguaggio vicino al magazine e alcuni interventi editoriali di personaggi noti al mondo del turismo vuole porsi in connessione diretta con chi lo sfoglia. Abbiamo voluto rivoluzionare il concetto di catalogo dando vita a un contenitore in grado di descrivere il viaggio e accompagnare il lettore approfondendo i dettagli dell’itinerario con immagini iconiche e curiosità sulle destinazioni coperte dai Valtur Lifestyle, Valtur Escape e Valtur Resort». Il primo passo di un racconto Cambia il nome ma non la filosofia, con una rinnovata attenzione verso un catalogo che ha saputo reinventarsi in linea con i tempi. Perché, come sottolineano in Quality Group, «Un catalogo non è più soltanto un contenitore di offerte: è il primo passo di un racconto». Per questo il pool di operatori ha scelto di dare nuova forma ai propri strumenti editoriali, affidandosi a un progetto grafico che privilegia leggerezza, eleganza e immediatezza. «Il nostro obiettivo è accompagnare viaggiatori e agenti di viaggio con strumenti sempre più attuali, capaci di trasmettere il valore autentico delle esperienze che proponiamo e, al tempo stesso, di rendere la consultazione più intuitiva e piacevole. Con questo restyling abbiamo voluto dare ai cataloghi un’anima contemporanea: uno stile visivo leggero e armonico, che lascia spazio alle destinazioni e permette al lettore di entrare in sintonia con lo spirito del viaggio. La grafica non è solo una cornice, ma un linguaggio che contribuisce a raccontare immaginazione, ispirazione e contenuti» ha spiegato Marco Peci, direttore generale di Quality Group. Proprio di questi giorni è la notizia dell’imminente uscita di dieci monografie dedicate ad altrettante destinazioni programmate da Guiness Travel. Anche in questo caso, l’investimento sui cataloghi ha l’obiettivo di fornire uno strumento dinamico agli agenti di viaggio in modo tale da aiutarli a svolgere quel ruolo di consulenza che è l’unica chiave per vincere le sfide del futuro. [post_title] => Cataloghi e tour operator, la carta ritorna in agenzia [post_date] => 2025-10-13T14:59:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760367580000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499010 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al giro di boa del 30° anniversario della sua fondazione, l’Ente sloveno per il turismo è pronto ad entrare nel quarto decennio di attività impegnato a rafforzare la visibilità e l’attrattiva globale della Slovenia come destinazione di primo piano, abbracciando la trasformazione digitale e promuovendo lo sviluppo di esperienze sostenibili, su misura e innovative. Negli anni, il turismo sloveno ha compiuto passi audaci sia nella promozione che nello sviluppo. Grazie ad una visione chiara, al lavoro di squadra e a una stretta collaborazione con gli stakeholder, la Slovenia è diventata il primo Paese al mondo a ottenere la certificazione “green destination”, posizionandosi sulla mappa globale del turismo come meta sicura, sostenibile e autentica per esperienze boutique. L’Italia si conferma uno dei tre mercati esteri più rilevanti per la Slovenia, subito dopo Germania e Austria, contribuendo in modo significativo ai flussi turistici dell’estate 2025. Ad agosto il Paese ha accolto 110.887 turisti italiani, pari al 10,7% di tutti gli arrivi del mese. Gli ospiti dall’Italia hanno generato 396.203 pernottamenti, che rappresentano quasi il 10% del totale nazionale. Rispetto ad agosto 2024, si registra un incremento del 4,1% negli arrivi e un +3,3% nei pernottamenti, confermando il consolidamento del mercato italiano dopo la ripresa post-pandemica. Su entrambi i dati del mese d’agosto, l’Italia si posiziona come secondo mercato alle spalle della Germania. Il consuntivo dei primi otto mesi 2025 mostra 258.519 arrivi dall'Italia e 851.944 pernottamenti, con un aumento rispettivamente del 10,5% e del 9,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. In particolare, la crescita dei pernottamenti dei nostri connazionali è quasi il doppio della media nazionale, che si attesta al 5,7%. A sostenere la crescita sono state le campagne di comunicazione digitale 2024–25, la costante presenza su media nazionali di primo piano, la campagna pubblicitaria televisiva nazionale, che hanno migliorato la riconoscibilità della destinazione. «L’interesse per la Slovenia è trainato da prossimità geografica, accessibilità, qualità dell’offerta e rapporto qualità-prezzo - commenta Aljoša Ota, direttore dell’ente in Italia -: in un’estate segnata da costi più elevati in molte località italiane, il pubblico dello Stivale ha scelto la Slovenia come alternativa autentica, verde e accogliente». Le prospettive per il resto dell’anno restano positive, con prenotazioni in aumento anche per l’autunno e una crescente attenzione verso mete termali, culturali e gastronomiche. Appuntamento al Travel Vip Day: 16-18 ottobre, Lipica Si ripete anche quest'anno l'appuntamento con il Travel Vip Day organizzato dal gruppo Travel a Lipica. «Ormai un must per molte agenzie di viaggio e tour operator italiani che scelgono di venire a scoprire la Slovenia direttamente e toccare con mano le sue potenzialità». [post_title] => Slovenia: è boom di visitatori italiani nei primi otto mesi del 2025 [post_date] => 2025-10-13T14:10:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760364610000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono in vigore da ieri, in 29 Paesi, le nuove regole per i controlli alle frontiere europee che prevedono l'utilizzo del nuovo sistema digitale di gestione Entry/Exit System (Ees) che acquisisce i dati biometrici di cittadini extra-Ue e Schengen. Ees registra in maniera digitale entrate e uscite, oltre ai dati del passaporto, impronte digitali e immagini facciali dei cittadini extra-Ue (esclusi quelli di Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera) che viaggiano per brevi soggiorni negli Stati membri dell'Ue e nello spazio Schengen. Il sistema, spiega il Consiglio europeo, «rafforzerà la sicurezza dell'area Schengen e contribuirà a prevenire la migrazione irregolare»: registrando in formato digitale le informazioni del passaporto e i dati biometrici, «può offrire informazioni in tempo reale sul rispetto del periodo di soggiorno autorizzato», oltre a contribuire anche a «ridurre significativamente» le frodi di identità. L'Ees verrà però implementato gradualmente, da qui al 9 aprile 2026. In Italia i primi aeroporti a partire con i nuovi sistemi di controllo in forma di test sono Milano Linate e Malpensa oltre a Roma Fiumicino: in questi scali si stanno testano i sistemi elettronici per rilevare le impronte digitali. A seguire, i porti di Civitavecchia e di Genova. L’entrata graduale del sistema prevede che dal 20 ottobre i controlli siano eseguiti in tutti gli aeroporti con una quota del 10% dei passeggeri in transito alle frontiere, quota destinata a salire fino ad arrivare al 100% entro il 9 aprile. Il sistema riguarda i viaggiatori extra-Ue che soggiornano fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni ogni anno che per brevi vacanze, viaggi d’affari e transfrontalieri nell’area Schengen. Nel 2026 toccherà all'Etias Il 2026 sarà foriero di ulteriori novità per chi viaggia in Europa: dal prossimo anno entrerà infatti in vigore del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Etias), cioè il visto euro per ottenere il quale sarà necessario registrarsi prima di partire. In questo caso bisognerà richiedere l’autorizzazione online prima di partire verso l’Europa pagando 20 euro e con una validità di tre anni, o fino alla scadenza del passaporto (sono esenti dal pagamento i minori di 18 anni o gli over 70). [post_title] => Aeroporti, in vigore le nuove regole per viaggiare in Europa con il sistema Ees [post_date] => 2025-10-13T10:22:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760350928000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mercato dei viaggi italiano chiude il 2025 con una crescita contenuta dell'1%, attestandosi a 38,2 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati presentati in anteprima al convegno «Viaggi e viaggiatori nell'era degli Agenti» organizzato dall'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Dopo il boom post-Covid, il comparto si stabilizza in un contesto di prezzi al consumo in aumento (+2,9% secondo Istat) e calo del potere d'acquisto che impatta sia sull'incoming, con contrazione del mercato tedesco, sia sul domestico. E-commerce in crescita, ma rallenta il ritmo Il B2C e-commerce registra +2% raggiungendo 21,7 miliardi di euro, pari al 57% del mercato totale. «Si consolida l'incidenza degli strumenti digitali per la prenotazione da parte dell'extra-alberghiero, che rafforza la propria presenza sulle OTA», ha spiegato Federica Russo, ricercatrice senior dell'Osservatorio Travel Innovation. Il comparto open air segna una stabilità con +0,3% rispetto all'anno scorso, mantenendo l'8% del mercato totale. Trasporti: dimezzata la crescita rispetto al 2024 Il settore trasporti turistici rallenta, passando dal +10% del 2024 a un +5% nel 2025, per un valore di 19,3 miliardi di euro. L'e-commerce mantiene un'incidenza elevata al 70% sul totale del venduto. Il comparto aereo cresce del 5% con un aumento di passeggeri del 5,4% (periodo gennaio-luglio) e dei prezzi del 4,1%, con le tariffe dei voli domestici in rialzo più consistente rispetto agli intercontinentali. Il noleggio auto segna +7%, trainato principalmente dalla componente prezzo con un aumento dell'8,4%. I trasporti di terra crescono del 4% in un contesto di stabilità dei prezzi. Turismo organizzato: +5% con tour operator protagonisti Per la prima volta quantificato in modo strutturato, il mercato del turismo organizzato (agenzie leisure, tour operator e crociere) registra un bilancio positivo con +5%, attestandosi tra 6,2 e 6,5 miliardi di euro. I tour operator guidano la crescita con +7%, mentre le agenzie di viaggio raggiungono un valore compreso tra 5,2 e 5,4 miliardi. «Bilancio positivo guidato dai ponti favorevoli nel periodo primaverile, un'estate incerta con effetto last minute e un inverno che inizia ad essere prenotato», ha commentato Russo. Allerta sui prezzi: l'indice dei pacchetti cresce del 9,9%. L'era dell'intelligenza artificiale nel travel Il 33% dei viaggiatori italiani utilizza già strumenti di AI per attività legate ai viaggi, con il 76% che li considera utili. Ma la vera novità è che il 65% degli italiani dichiara che in futuro potrebbe considerare un agente AI come alternativa all'agenzia di viaggi tradizionale. «Il 43% afferma che l'AI ha dato supporto simile a un'agenzia di viaggio tradizionale», ha illustrato Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Travel Innovation. L'AI Overview di Google è visualizzata dal 46% degli utenti, ma preferiscono poi verificare su siti specifici, mentre il 35% non la visualizza affatto. Si trasforma l'interazione con le agenzie: il 45% dei clienti ha interagito da remoto con la propria agenzia, di cui il 14% esclusivamente da remoto. Tra gli strumenti di prenotazione, le OTA dominano con il 55%, seguiti dai siti diretti dei fornitori (33%), agenzie tradizionali (12%) e agenti AI (2%). Gli operatori: «Necessario approccio industriale e flessibilità» «Il mercato richiede flessibilità nella composizione dell'offerta», ha affermato Angelo Cartelli, Club del Sole, sottolineando come la società chiuda con il 45% di mercato estero in crescita. «Dopo l'euforia post-Covid siamo ritornati nel mercato normale, molto più competitivo. I consumatori hanno diminuito il potere d'acquisto e mostrano maggiore resistenza al prezzo». L'alimentare ha registrato +20% sui prezzi con consumi in calo del 6%, segnale della pressione sul potere d'acquisto delle famiglie. «Serve un approccio industriale che è mancato sia da parte dei soggetti pubblici che delle aziende», ha dichiarato Domenico Pellegrino, CEO Bluvacanze. «Approccio industriale significa creare efficienza di filiera, non solo economia di scala. La personalizzazione diventa indispensabile: costruire soluzioni con quella flessibilità tale da incontrare le esigenze del consumatore». Sergio Testi, vicepresidente Gruppo Gattinoni, ha evidenziato: «È la riscossa del turismo organizzato con crescita media del 25%. La primavera ha rubato traffico all'estate. Il settore deve fare uno sforzo sulla diversificazione dell'offerta: oggi c'è ancora troppa offerta a pacchetti chiusi, il mercato vuole più personalizzazione». Rateizzazione e assicurazioni: leve commerciali strategiche La rateizzazione emerge come leva fondamentale: il 75% degli italiani dichiara di spendere di più se può rateizzare la spesa di viaggio, mentre il 90% acquista solo se è consentita la dilazione di pagamento. «Il settore turismo ha utilizzato pochissimo la dilazione di pagamento, dovremmo costruire meglio questa possibilità», ha sottolineato Testi. Sul fronte assicurazioni, il 56% le acquista solo con motivazioni specifiche, il 47% solo per viaggi complessi, mentre un italiano su quattro acquista sempre l'assicurazione viaggio. Turismo di prossimità in crescita Il 17% degli italiani non viaggia, il 41% effettua da 1 a 3 viaggi l'anno. Su 4 viaggi medi, 2,5 sono brevi e 1,5 lunghi. L'86% ha fatto gite fuori porta nell'ultimo anno una o più volte al mese, con particolare focus su esperienze ed enogastronomia. «C'è un trend crescente di turismo di prossimità, le persone vogliono scoprire territori vicino casa», ha confermato Leonardo Cesarini, CCO Trenord, annunciando guide specifiche dedicate anche all'enogastronomia. [post_title] => Viaggiare nel 2025: l'AI entra nel journey del 33% dei turisti [post_date] => 2025-10-10T15:26:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760109971000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498870 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian Cruise Line (NCL) celebra l’arrivo della Norwegian Aqua nel suo nuovo homeport di Miami, dando ufficialmente il via alla stagione invernale di crociere nei Caraibi, che includeranno una tappa presso l’isola privata della compagnia, Great Stirrup Cay. Dopo la prima stagione di itinerari alle Bermuda con partenza da New York, la nave offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi e alle Bahamas fino ad aprile 2026. «Siamo entusiasti di accogliere la Norwegian Aqua nel suo nuovo porto di base a Miami, la città dove NCL è nata e dove ha tuttora il proprio quartier generale», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. «Questo è il momento perfetto per scoprire la nostra nuova nave e vivere un’esperienza nei Caraibi e alle Bahamas che unisce attività a bordo per tutte le età e destinazioni straordinarie, tra cui la nostra isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay.» Le crociere toccheranno destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Great Stirrup Cay. Entro la fine del 2025 l’isola privata disporrà di un nuovo molo, una piscina riscaldata di 2.600 metri quadrati con bar a bordo vasca e un’area giochi d’acqua per bambini. La nave tornerà a Miami da ottobre 2026 ad aprile 2027 per nuovi itinerari nei Caraibi orientali e occidentali, con una sosta a Great Stirrup Cay, dove aprirà il Great Tides Waterpark, parco acquatico di quasi 2,5 ettari previsto per l’estate 2026. [gallery ids="498872,498873,498874"] Con una capacità e dimensione aumentate del 10% rispetto alle gemelle Norwegian Prima e Norwegian Viva, la Norwegian Aqua introduce diverse novità. Tra queste, l’Aqua Slidecoaster, i più lunghi e veloci scivoli in mare, prima attrazione ibrida tra montagna russa e scivolo d’acqua, con due percorsi distinti su tre ponti. A bordo si trovano inoltre il Glow Court, spazio sportivo digitale interattivo che di sera si trasforma in discoteca, e l’Aqua Game Zone, area arcade con esperienze di realtà virtuale e giochi classici. All’aperto, gli ospiti possono cimentarsi al The Stadium, sullo scivolo a secco di dieci piani The Drop o rilassarsi al Vibe Beach Club, area per soli adulti con cabine private vista oceano. La Mandara Spa & Salon propone trattamenti e servizi dedicati al benessere. La nave dispone di 17 ristoranti e 18 bar e lounge, oltre a spettacoli come Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded, che uniscono musica, acrobazie e arti visive. La Norwegian Aqua offre programmi di upgrade con open bar, crediti per ristoranti di specialità, Wi-Fi ad alta velocità e sconti per escursioni a terra. Sono inoltre previste promozioni dedicate come voli gratuiti per il secondo ospite e crociere gratuite per bambini su selezionate partenze. [post_title] => Norwegian Aqua arriva a Miami per una stagione nei Caraibi fino ad aprile 2026 [post_date] => 2025-10-10T13:28:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760102936000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Intercettare la fascia 21-40 anni diventa priorità strategica per le agenzie di viaggio italiane. È quanto emerge dal convegno "Generazione Z in viaggio: cosa si aspettano dalle agenzie di oggi", moderato da Gabriele Milani, direttore FTO. Un incontro che ha registrato il tutto esaurito, con una forte presenza di pubblico giovanile e seduto anche a terra, pur di assistere al dibattito. Al centro del panel, il ruolo dei content creator come leva per attrarre giovani lavoratori che hanno cominciato a guadagnare ma non trovano sul mercato prodotti pensati per loro. Insieme a due creator speciali: Gordon e Michela Verderi, anello di congiunzione tra "vecchio" e "nuovo" mondo, rispettandoli entrambi. Il primo ha fondato un brand di viaggi, GoTribe e collabora con il Gruppo Gattinoni per viaggi dedicati a un pubblico under 25. Verderi collabora con il to Volver e ha ottenuto il patentino di accompagnatrice turistica. Content creator con 1 milione di follower: il caso Gordon «Avere quella persona, quel personaggio, fa in modo che quel luogo venga cercato. È un nuovo modo di viaggiare e ricercare», ha affermato Isabella Maggi, direttrice marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni, illustrando la collaborazione con Yuri Sterrore, (in arte Gordon). Il content creator vanta 1 milione di follower costruiti in 10 anni di lavoro sui contenuti, partendo da Facebook fino a TikTok e Instagram. «Ho iniziato a viaggiare ormai 20 anni fa circa, e non ero mai entrato in agenzia viaggi». Quando i giovani (e non solo) creano i loro viaggi Gattinoni collabora con il creator nel progetto dedicato proprio alla Gen Z chiamato Dreampacker: un'iniziativa che nasce dall'interno di Gattinoni, ideato da persone giovani del gruppo. «Ci hanno detto: non abbiamo prodotti che venderemmo ai nostri amici. E loro stessi stanno creando i loro viaggi», ha raccontato Maggi. L'iniziativa, affidata a under 25, rappresenta un cambio di paradigma nella costruzione dell'offerta per questo target. «Parliamo tanto di generazione Z ma anche il Silver è interessante come target: hanno tempo, soldi e possibilità di spendere. C'è una contaminazione che parte dai giovani ma si espande in tutto il comparto turistico dei viaggi», ha aggiunto. Volver e l'approccio esperienziale Tra i relatori anche Giada Marabotto, CEO Volver Tour Operator, che ha illustrato un modello di business basato su viaggi di nicchia, esperienze specifiche e accompagnatori qualificati. «Il mio consiglio a chi vuole provare un progetto così è guardarsi attorno e non dire sì a tutti. Non è detto che chi ha tanti follower vada bene. Bisogna scegliere il content creator più in linea con il proprio caso», ha dichiarato Marabotto. L'operatore ha sperimentato format innovativi come tour letterari e viaggi idi gruppo con la creator Michela Verderi, che è anche accompagnatrice turistica, e che ha delineato il profilo del viaggiatore giovane: «I giovani di oggi non sono superficiali, anzi il contrario. Stanno tornando sempre più a dare valore alle cose reali e importanti della vita. Non cercano solo il viaggio perfetto pieno di cose da vedere, ma viaggi in cui rispecchiarsi e sentirsi parte di qualcosa di più grande». Tra le caratteristiche distintive della Gen Z emergono l'apprezzamento per l'autenticità, esperienze di volontariato e contatti reali con le comunità locali. «Tanta flessibilità nel momento della prenotazione: vogliono avventura, momenti liberi, tempo per sé, escursioni con guida e budget intelligente. Non low cost né il contrario, ma che dia valore alle cose. L'importanza è per le cose etiche e sostenibili, e per quelle pagano, amano tempo condiviso e di qualità», ha spiegato Verderi. Le agenzie come hub di idee: necessaria la specializzazione per target «Anche dal punto di vista della scelta del target dobbiamo essere tuttologi non va più bene. È necessario individuare nelle nostre agenzie e rete vendite le persone che hanno più talento e passione in un determinato target di clienti, non di destinazione. La differenza non la fa più la destinazione», ha affermato Deborah Rainis, fondatore e CEO Travel Angels. Rainis ha sollecitato investimenti per attività sia online che offline: «Le nostre agenzie devono diventare hub di idee e dialogo. Quando è arrivato internet non abbiamo più capito dove fare investimenti. Quello che non possiamo più fare è pensare che basti esistere». Marabotto ha suggerito di partire dalle risorse esistenti: «I figli dei nostri clienti che magari passano in agenzia per qualunque motivo, se trovano terreno fertile, li abbiamo già in casa. Partiamo dalla risorsa che abbiamo: i nostri database dei clienti, i viaggi di nozze. Sta a noi giocarci l'opportunità di proporre un prodotto che possa piacere a quel target». Tecnologia e IA: supporto, ma non sostituzione Sterrore ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale: «La tecnologia fa passi da gigante, in 10 anni è cambiato tutto. Penso che l'IA servirà solo in alcuni ambiti, non può sostituire l'umano. Anche i creator con la loro community non devono vedere nell'IA uno scoglio per la creazione di contenuti. Io la uso come supporto. Oggi bisogna avere una brand identity forte e potersi raccontare per raggiungere il proprio pubblico. Fondamentale la professionalità degli operatori turistici e affidarsi ai professionisti». Verderi ha sottolineato l'importanza della relazione con le agenzie: «Per me è fondamentale la coesione, il rispetto reciproco, l'unione di idee e il rispetto del modo in cui la persona vuole comunicare sui viaggi. Importante la trasparenza con il tuo pubblico. Nei miei viaggi ho tanti repeater, spesso persone che vengono da viaggi precedenti». [post_title] => Gen Z in agenzia: target strategico tra creator e autenticità [post_date] => 2025-10-10T11:17:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760095068000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498731 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => UNA Italian Hospitality archivia il 2024 con ricavi alberghieri per 217,7 milioni di euro e indicatori in crescita su tutta la linea. Il tasso di occupazione si attesta al 76%, l'ADR (Average Daily Rate) raggiunge i 164 euro (+2,44%) e il RevPAR (Revenue Per Available Room) cresce di oltre il 4% attestandosi a circa 125 euro. «Quest'anno sta andando bene, sta andando anche un pochino meglio dell'anno scorso in termini di numeri -, ha commentato Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di UNA Italian Hospitality, a margine di TTG Travel Experience a Rimini. - Abbiamo avuto un aumento di numero di pernottamenti rispetto allo scorso anno, con una tariffa media in leggerissimo aumento». Mercati internazionali in forte espansione I dati confermano la strategia di diversificazione internazionale della catena: alcuni mercati hanno registrato performance particolarmente brillanti con India (+22%), Far East (+21%) e UK (+20%).«Il 70% della nostra clientela è straniera - spiega Marchegiani - l'Italia resta il primo mercato con una quota del 32% e un andamento stabile, mentre gli Stati Uniti, secondo mercato con l'11,6% di share, hanno registrato una crescita del 3,4%». Sul Nord America, Marchegiani sottolinea un risultato controcorrente:«Il mercato lamenta di non avere nord americani, noi invece ne abbiamo presi un po' di più. Sicuramente un lavoro commerciale sui segmenti specifici e la rielaborazione del brand hanno dato frutti, come quello "spirito italiano" che rende l'esperienza speciale». Destagionalizzazione e investimenti sulla qualità Il 2025 conferma il trend positivo con oltre 21mila room nights in più da inizio anno, pari a una crescita del 2,9%. L'estate ha registrato un incremento del 4% delle room nights vendute nei mesi di luglio e agosto rispetto allo scorso anno. «I nostri mesi migliori sono maggio e giugno-, afferma l'AD. - Stiamo cercando di rendere alcune strutture annuali, lavorare 12 mesi invece che stagionali, lo abbiamo fatto in Versilia. La destagionalizzazione è il futuro del settore turistico in Italia». La catena ha investito nel miglioramento qualitativo delle strutture:«Se io rifaccio i bagni, cambio le camere, rifaccio gli arredi, faccio un ristorante più bello e lavoro sul mio staff, l'albergo funziona meglio -, spiega Marchegiani. - Nel percorso 22-23-24 c'era il rischio di perdersi dei pezzi, noi ci siamo stati dietro con grande lavoro». Strategia di espansione e focus sull'hospitality UNA Italian Hospitality gestisce attualmente 35 strutture e ne ha 25 in affiliazione.«Stiamo cercando nuovi alberghi da aprire, da prendere in gestione e in affiliazione- , anticipa Marchegiani. -Siamo attenti a tante destinazioni italiane, non solo alle grandi città. Cerchiamo luoghi che per loro caratteristica attraggano clienti internazionali, anche con pazienza di aspettare che si sviluppino». Sul fronte della strategia commerciale, la catena punta sulla valorizzazione del fattore umano.«All' intelligenza artificiale preferiamo quella naturale, supportata da data science, perché la tecnologia va guidata con intelligenza -, afferma l'AD. -Le 50.000 interviste cliente anno che facciamo via Trustyou ci danno per ogni struttura e ogni mese un termometro del livello di servizio. Il sorriso della persona è sempre percepito bene, è per questo che ci siamo rinominati UNA Italian Hospitality». [post_title] => UNA Italian Hospitality chiude il 2024 a 217,7 milioni di ricavi. Marchegiani: "Mercati internazionali trainano la crescita" [post_date] => 2025-10-10T10:51:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760093500000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' fissato per il prossimo 26 ottobre il debutto di Riyadh Air, con l'apertura dei primi voli giornalieri tra Riyadh e Londra Heathrow. Questo passo fondamentale fa parte della fase operativa del suo piano “Pathway to Perfect”, prima della completa entrata in servizio della flotta. La compagnia aerea saudita lancia anche Sfeer, un programma fedeltà “innovativo” basato sullo scambio di punti tra i membri, che mira a creare un'esperienza comunitaria e digitale senza precedenti. Dal 26 ottobre, Riyadh Air volerà quindi verso Londra Heathrow con unBoeing 787-9 (“Jamila”). Questi voli, inizialmente riservati a un gruppo ristretto che include i dipendenti della compagnia, consentono di testare e perfezionare le procedure operative in un contesto reale, in attesa delle consegne ufficiali degli aeromobili ordinati. A breve saranno aggiunti voli per Dubai, e altre destinazioni previste per l'inverno 2025 e l'estate 2026. "Questo lancio rappresenta la concretizzazione di una visione volta a collegare l'Arabia Saudita al resto del mondo, una componente essenziale della Vision 2030 dell'Arabia Saudita. Questo rigoroso programma sul nostro Boeing Jamila ci consente di mettere a punto ogni dettaglio per garantire un'esperienza di viaggio fluida, affidabile e di livello mondiale", ha dichiarato Tony Douglas, ceo di Riyadh Air. Questo lancio segna il primo passo concreto di Riyadh Air verso il suo ruolo di porta d'accesso aerea tra l'Arabia Saudita e l'Europa, in un contesto in cui la compagnia deve rispettare rigidi vincoli di calendario a causa dei ritardi nelle consegne degli aerei Boeing 787 e delle limitate fasce orarie disponibili a Heathrow. Questo test garantirà la maturità operativa prima della rapida espansione della flotta, con 124 aeromobili ordinati (principalmente Boeing 787, Airbus A321neo e A350-1000). [post_title] => Riyadh Air scalda i motori per il decollo su Londra Heathrow, il 26 ottobre [post_date] => 2025-10-10T10:00:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760090443000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aruba decolla il nuovo contest digitale share the love in italia e canton ticino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1556,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Liguria all’insegna di un turismo innovativo, digitale e sostenibile. Questa la filosofia che accomuna 5 comuni del ponente ligure che si sono uniti puntando sulla rete e sulla collaborazione per rafforzare competitività e attrattività di un territorio\r

\r

La nuova era del turismo nella Riviera Ligure di Ponente passa attraverso una forte identità territoriale e una promozione digitale sempre più evoluta, grazie all’integrazione con il DMS – Destination Management System regionale: una piattaforma strategica capace di organizzare e valorizzare esperienze, eventi, informazioni e servizi, rendendoli immediatamente accessibili a visitatori e operatori.\r

\r

Per la prima volta insieme, Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Varazze, grazie a identità locale, esperienze autentiche e strumenti digitali condivisi, diventano i pilastri di una strategia che guarda oltre i confini, puntando a nuovi mercati internazionali senza perdere di vista la centralità delle comunità e degli operatori locali.\r

\r

Le cinque destinazioni con una visione condivisa di sviluppo turistico si sono presentate in fiera a Rimini, con nuove progettualità e prospettive di collaborazione, per accrescere l’attrattività e la competitività.\r

\r

Arenzano ha anticipato al Ttg 2025 le linee guida del suo nuovo Piano di Comunicazione Turistica 2026–2027, curato da Studiowiki. L’obiettivo è valorizzare l’identità territoriale e raccontare la destinazione tra mare, montagna e cultura, posizionandola come meta autentica e sostenibile. L’offerta punta sulla stagionalizzazione e si arricchisce di due nuove proposte esperienziali: la Sea & Soul Experience, che unisce yoga in spiaggia ed escursioni in SUP, e l’Argentea Experience, trekking di due giorni nel Beigua Unesco Geopark, con pernottamento al Rifugio Argentea, a mille metri sul livello del mare.\r

\r

Finale Ligure ha presentato in anteprima la nuova “Holiday Collection 2025–2026”, un catalogo che raccoglie circa 20 pacchetti turistici esperienziali, da weekend brevi a soggiorni settimanali, modulabili per famiglie, coppie, gruppi o sportivi e presto disponibili sul portale VisitFinaleLigure.it e integrati con il DMS regionale. Nell’ambito del Piano Strategico per lo Sviluppo Turistico 2025-2027 varato dall’amministrazione comunale ed elaborato da DEDE Destination Design, il modello organizzativo della DMO (Destination Management Organization), la costruzione di nuovi prodotti turistici e il miglioramento dell’accoglienza puntano infatti a rafforzare la presenza nei Paesi di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera) oltre che sul mercato italiano e ad espandersi verso i mercati emergenti dell’Est e del Nord Europa (in particolare in Danimarca).\r

\r

Loano si è soffermata sul nuovo portale VisitLoano.it, già collegato al Dms regionale, che rappresenta il cuore della sua strategia di marketing e comunicazione turistica. Realizzato da Edinet il sito propone la destinazione attraverso quattro temi vacanza: Sea&Sun, Outdoor&Nature, Food&Craft, Well-being&Sport. Un’offerta sempre più orientata a benessere, autenticità e qualità della vita è espressa anche dal nuovo brand turistico, abbinato al payoff “Loano, la vacanza che ti fa star bene”.\r

\r

Pietra Ligure ha portato la sua identità esperienziale con il progetto “Il mare è solo l’inizio”, evoluzione di una strategia decennale che ha saputo integrare esperienze autentiche e originali per adulti e famiglie. La campagna “Pietra Ligure Family Experience” e il catalogo di oltre 30 proposte esperienziali – dall’outdoor al food gourmet, dal trekking al sup, dai tour storici agli itinerari culturali e wellness – sono oggi il cuore della promozione della città. Un ruolo centrale è affidato all’Experience Point, sportello smart di accoglienza turistica, affiancato dal portale VisitPietraLigure.it e dal progetto editoriale Skymaps. Tra le novità anche il nuovo polo outdoor sul Lungomare di Levante Falcone Borsellino, spazio attrezzato e sostenibile dedicato alle attività marine ed educative, che unisce sport, educazione ambientale e divulgazione scientifica.\r

\r

Varazze ha presentato il nuovo brand “Varazze – All Season Holidays” e il portale Varazze.it, fulcro della strategia turistica biennale 2025–2026. Il marchio si ispira agli “orizzonti verticali”, mettendo in relazione mare e monti e trovando sintesi nel claim “La brezza della vacanza”. Il portale, realizzato da Kumbe e integrato nel DMS tramite lo strumento TOSC5 di Feratel, propone sei grandi temi vacanza: Outdoor & Natura, Mare & Spiagge, Cultura & Tradizioni, Gusto & Lifestyle, Wellness & Relax, Eventi & Sport. A supporto sono previsti un magazine bilingue e campagne digitali mirate.\r

\r

«Il fatto che cinque comuni scelgano di presentarsi insieme in un evento di portata internazionale, dimostra che il futuro del turismo ligure e nazionale si costruisce facendo squadra – ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi –. La Liguria ha avviato una nuova fase di governance turistica basata sulle DMO e sul DMS: strumenti che permettono di mettere in rete Comuni, operatori e istituzioni, creando un sistema coordinato, digitale ed efficiente. L’obiettivo è rendere la regione più sostenibile, competitiva sui mercati internazionali e più efficace nella comunicazione e nella promozione. Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Varazze rappresentano, oggi, esempi concreti di come il DMS possa funzionare a livello locale».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Liguria, 5 comuni insieme all’insegna del destination management system","post_date":"2025-10-14T09:15:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760433343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499022","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chi l’ha detto che l’epoca del catalogo di viaggio è tramontata? Fra gli stand della fiera di Rimini è emersa una nuova tendenza, che in realtà rappresenta sia una riconferma sia una novità nel mondo del tour operating.\r

\r

Molti operatori sono infatti ritornati a investire sullo strumento cartaceo, che però ha cambiato completamente pelle. Uno degli esempi più eclatanti è quello offerto dal gruppo Nicolaus, che ha presentato a Rimini il suo “magalogue” con una selezione dell’offerta invernale di Valtur. “Uno spazio libero – ha spiegato la marketing manager Sara Prontera -, che attraverso un linguaggio vicino al magazine e alcuni interventi editoriali di personaggi noti al mondo del turismo vuole porsi in connessione diretta con chi lo sfoglia. Abbiamo voluto rivoluzionare il concetto di catalogo dando vita a un contenitore in grado di descrivere il viaggio e accompagnare il lettore approfondendo i dettagli dell’itinerario con immagini iconiche e curiosità sulle destinazioni coperte dai Valtur Lifestyle, Valtur Escape e Valtur Resort».\r

Il primo passo di un racconto\r

Cambia il nome ma non la filosofia, con una rinnovata attenzione verso un catalogo che ha saputo reinventarsi in linea con i tempi. Perché, come sottolineano in Quality Group, «Un catalogo non è più soltanto un contenitore di offerte: è il primo passo di un racconto». Per questo il pool di operatori ha scelto di dare nuova forma ai propri strumenti editoriali, affidandosi a un progetto grafico che privilegia leggerezza, eleganza e immediatezza. «Il nostro obiettivo è accompagnare viaggiatori e agenti di viaggio con strumenti sempre più attuali, capaci di trasmettere il valore autentico delle esperienze che proponiamo e, al tempo stesso, di rendere la consultazione più intuitiva e piacevole. Con questo restyling abbiamo voluto dare ai cataloghi un’anima contemporanea: uno stile visivo leggero e armonico, che lascia spazio alle destinazioni e permette al lettore di entrare in sintonia con lo spirito del viaggio. La grafica non è solo una cornice, ma un linguaggio che contribuisce a raccontare immaginazione, ispirazione e contenuti» ha spiegato Marco Peci, direttore generale di Quality Group.\r

\r

Proprio di questi giorni è la notizia dell’imminente uscita di dieci monografie dedicate ad altrettante destinazioni programmate da Guiness Travel. Anche in questo caso, l’investimento sui cataloghi ha l’obiettivo di fornire uno strumento dinamico agli agenti di viaggio in modo tale da aiutarli a svolgere quel ruolo di consulenza che è l’unica chiave per vincere le sfide del futuro.","post_title":"Cataloghi e tour operator, la carta ritorna in agenzia","post_date":"2025-10-13T14:59:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1760367580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499010","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al giro di boa del 30° anniversario della sua fondazione, l’Ente sloveno per il turismo è pronto ad entrare nel quarto decennio di attività impegnato a rafforzare la visibilità e l’attrattiva globale della Slovenia come destinazione di primo piano, abbracciando la trasformazione digitale e promuovendo lo sviluppo di esperienze sostenibili, su misura e innovative.\r

\r

Negli anni, il turismo sloveno ha compiuto passi audaci sia nella promozione che nello sviluppo. Grazie ad una visione chiara, al lavoro di squadra e a una stretta collaborazione con gli stakeholder, la Slovenia è diventata il primo Paese al mondo a ottenere la certificazione “green destination”, posizionandosi sulla mappa globale del turismo come meta sicura, sostenibile e autentica per esperienze boutique.\r

\r

L’Italia si conferma uno dei tre mercati esteri più rilevanti per la Slovenia, subito dopo Germania e Austria, contribuendo in modo significativo ai flussi turistici dell’estate 2025. Ad agosto il Paese ha accolto 110.887 turisti italiani, pari al 10,7% di tutti gli arrivi del mese. Gli ospiti dall’Italia hanno generato 396.203 pernottamenti, che rappresentano quasi il 10% del totale nazionale. Rispetto ad agosto 2024, si registra un incremento del 4,1% negli arrivi e un +3,3% nei pernottamenti, confermando il consolidamento del mercato italiano dopo la ripresa post-pandemica. Su entrambi i dati del mese d’agosto, l’Italia si posiziona come secondo mercato alle spalle della Germania.\r

\r

Il consuntivo dei primi otto mesi 2025 mostra 258.519 arrivi dall'Italia e 851.944 pernottamenti, con un aumento rispettivamente del 10,5% e del 9,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. In particolare, la crescita dei pernottamenti dei nostri connazionali è quasi il doppio della media nazionale, che si attesta al 5,7%.\r

\r

\r

\r

A sostenere la crescita sono state le campagne di comunicazione digitale 2024–25, la costante presenza su media nazionali di primo piano, la campagna pubblicitaria televisiva nazionale, che hanno migliorato la riconoscibilità della destinazione.\r

\r

«L’interesse per la Slovenia è trainato da prossimità geografica, accessibilità, qualità dell’offerta e rapporto qualità-prezzo - commenta Aljoša Ota, direttore dell’ente in Italia -: in un’estate segnata da costi più elevati in molte località italiane, il pubblico dello Stivale ha scelto la Slovenia come alternativa autentica, verde e accogliente».\r

\r

Le prospettive per il resto dell’anno restano positive, con prenotazioni in aumento anche per l’autunno e una crescente attenzione verso mete termali, culturali e gastronomiche.\r

Appuntamento al Travel Vip Day: 16-18 ottobre, Lipica\r

Si ripete anche quest'anno l'appuntamento con il Travel Vip Day organizzato dal gruppo Travel a Lipica. «Ormai un must per molte agenzie di viaggio e tour operator italiani che scelgono di venire a scoprire la Slovenia direttamente e toccare con mano le sue potenzialità».","post_title":"Slovenia: è boom di visitatori italiani nei primi otto mesi del 2025","post_date":"2025-10-13T14:10:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760364610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono in vigore da ieri, in 29 Paesi, le nuove regole per i controlli alle frontiere europee che prevedono l'utilizzo del nuovo sistema digitale di gestione Entry/Exit System (Ees) che acquisisce i dati biometrici di cittadini extra-Ue e Schengen. \r

Ees registra in maniera digitale entrate e uscite, oltre ai dati del passaporto, impronte digitali e immagini facciali dei cittadini extra-Ue (esclusi quelli di Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera) che viaggiano per brevi soggiorni negli Stati membri dell'Ue e nello spazio Schengen.\r

Il sistema, spiega il Consiglio europeo, «rafforzerà la sicurezza dell'area Schengen e contribuirà a prevenire la migrazione irregolare»: registrando in formato digitale le informazioni del passaporto e i dati biometrici, «può offrire informazioni in tempo reale sul rispetto del periodo di soggiorno autorizzato», oltre a contribuire anche a «ridurre significativamente» le frodi di identità.\r

L'Ees verrà però implementato gradualmente, da qui al 9 aprile 2026. In Italia i primi aeroporti a partire con i nuovi sistemi di controllo in forma di test sono Milano Linate e Malpensa oltre a Roma Fiumicino: in questi scali si stanno testano i sistemi elettronici per rilevare le impronte digitali.\r

A seguire, i porti di Civitavecchia e di Genova. L’entrata graduale del sistema prevede che dal 20 ottobre i controlli siano eseguiti in tutti gli aeroporti con una quota del 10% dei passeggeri in transito alle frontiere, quota destinata a salire fino ad arrivare al 100% entro il 9 aprile. Il sistema riguarda i viaggiatori extra-Ue che soggiornano fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni ogni anno che per brevi vacanze, viaggi d’affari e transfrontalieri nell’area Schengen.\r

\r

Nel 2026 toccherà all'Etias\r

Il 2026 sarà foriero di ulteriori novità per chi viaggia in Europa: dal prossimo anno entrerà infatti in vigore del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Etias), cioè il visto euro per ottenere il quale sarà necessario registrarsi prima di partire. In questo caso bisognerà richiedere l’autorizzazione online prima di partire verso l’Europa pagando 20 euro e con una validità di tre anni, o fino alla scadenza del passaporto (sono esenti dal pagamento i minori di 18 anni o gli over 70).","post_title":"Aeroporti, in vigore le nuove regole per viaggiare in Europa con il sistema Ees","post_date":"2025-10-13T10:22:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760350928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato dei viaggi italiano chiude il 2025 con una crescita contenuta dell'1%, attestandosi a 38,2 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati presentati in anteprima al convegno «Viaggi e viaggiatori nell'era degli Agenti» organizzato dall'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Dopo il boom post-Covid, il comparto si stabilizza in un contesto di prezzi al consumo in aumento (+2,9% secondo Istat) e calo del potere d'acquisto che impatta sia sull'incoming, con contrazione del mercato tedesco, sia sul domestico.\r

\r

E-commerce in crescita, ma rallenta il ritmo\r

\r

Il B2C e-commerce registra +2% raggiungendo 21,7 miliardi di euro, pari al 57% del mercato totale. «Si consolida l'incidenza degli strumenti digitali per la prenotazione da parte dell'extra-alberghiero, che rafforza la propria presenza sulle OTA», ha spiegato Federica Russo, ricercatrice senior dell'Osservatorio Travel Innovation. Il comparto open air segna una stabilità con +0,3% rispetto all'anno scorso, mantenendo l'8% del mercato totale.\r

\r

Trasporti: dimezzata la crescita rispetto al 2024\r

\r

Il settore trasporti turistici rallenta, passando dal +10% del 2024 a un +5% nel 2025, per un valore di 19,3 miliardi di euro. L'e-commerce mantiene un'incidenza elevata al 70% sul totale del venduto. Il comparto aereo cresce del 5% con un aumento di passeggeri del 5,4% (periodo gennaio-luglio) e dei prezzi del 4,1%, con le tariffe dei voli domestici in rialzo più consistente rispetto agli intercontinentali. Il noleggio auto segna +7%, trainato principalmente dalla componente prezzo con un aumento dell'8,4%. I trasporti di terra crescono del 4% in un contesto di stabilità dei prezzi.\r

\r

Turismo organizzato: +5% con tour operator protagonisti\r

\r

Per la prima volta quantificato in modo strutturato, il mercato del turismo organizzato (agenzie leisure, tour operator e crociere) registra un bilancio positivo con +5%, attestandosi tra 6,2 e 6,5 miliardi di euro. I tour operator guidano la crescita con +7%, mentre le agenzie di viaggio raggiungono un valore compreso tra 5,2 e 5,4 miliardi. «Bilancio positivo guidato dai ponti favorevoli nel periodo primaverile, un'estate incerta con effetto last minute e un inverno che inizia ad essere prenotato», ha commentato Russo. Allerta sui prezzi: l'indice dei pacchetti cresce del 9,9%.\r

\r

L'era dell'intelligenza artificiale nel travel\r

\r

Il 33% dei viaggiatori italiani utilizza già strumenti di AI per attività legate ai viaggi, con il 76% che li considera utili. Ma la vera novità è che il 65% degli italiani dichiara che in futuro potrebbe considerare un agente AI come alternativa all'agenzia di viaggi tradizionale. «Il 43% afferma che l'AI ha dato supporto simile a un'agenzia di viaggio tradizionale», ha illustrato Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Travel Innovation. L'AI Overview di Google è visualizzata dal 46% degli utenti, ma preferiscono poi verificare su siti specifici, mentre il 35% non la visualizza affatto.\r

\r

Si trasforma l'interazione con le agenzie: il 45% dei clienti ha interagito da remoto con la propria agenzia, di cui il 14% esclusivamente da remoto. Tra gli strumenti di prenotazione, le OTA dominano con il 55%, seguiti dai siti diretti dei fornitori (33%), agenzie tradizionali (12%) e agenti AI (2%).\r

\r

Gli operatori: «Necessario approccio industriale e flessibilità»\r

\r

«Il mercato richiede flessibilità nella composizione dell'offerta», ha affermato Angelo Cartelli, Club del Sole, sottolineando come la società chiuda con il 45% di mercato estero in crescita. «Dopo l'euforia post-Covid siamo ritornati nel mercato normale, molto più competitivo. I consumatori hanno diminuito il potere d'acquisto e mostrano maggiore resistenza al prezzo». L'alimentare ha registrato +20% sui prezzi con consumi in calo del 6%, segnale della pressione sul potere d'acquisto delle famiglie.\r

\r

«Serve un approccio industriale che è mancato sia da parte dei soggetti pubblici che delle aziende», ha dichiarato Domenico Pellegrino, CEO Bluvacanze. «Approccio industriale significa creare efficienza di filiera, non solo economia di scala. La personalizzazione diventa indispensabile: costruire soluzioni con quella flessibilità tale da incontrare le esigenze del consumatore».\r

\r

Sergio Testi, vicepresidente Gruppo Gattinoni, ha evidenziato: «È la riscossa del turismo organizzato con crescita media del 25%. La primavera ha rubato traffico all'estate. Il settore deve fare uno sforzo sulla diversificazione dell'offerta: oggi c'è ancora troppa offerta a pacchetti chiusi, il mercato vuole più personalizzazione».\r

\r

Rateizzazione e assicurazioni: leve commerciali strategiche\r

\r

La rateizzazione emerge come leva fondamentale: il 75% degli italiani dichiara di spendere di più se può rateizzare la spesa di viaggio, mentre il 90% acquista solo se è consentita la dilazione di pagamento. «Il settore turismo ha utilizzato pochissimo la dilazione di pagamento, dovremmo costruire meglio questa possibilità», ha sottolineato Testi.\r

\r

Sul fronte assicurazioni, il 56% le acquista solo con motivazioni specifiche, il 47% solo per viaggi complessi, mentre un italiano su quattro acquista sempre l'assicurazione viaggio.\r

\r

Turismo di prossimità in crescita\r

\r

Il 17% degli italiani non viaggia, il 41% effettua da 1 a 3 viaggi l'anno. Su 4 viaggi medi, 2,5 sono brevi e 1,5 lunghi. L'86% ha fatto gite fuori porta nell'ultimo anno una o più volte al mese, con particolare focus su esperienze ed enogastronomia. «C'è un trend crescente di turismo di prossimità, le persone vogliono scoprire territori vicino casa», ha confermato Leonardo Cesarini, CCO Trenord, annunciando guide specifiche dedicate anche all'enogastronomia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Viaggiare nel 2025: l'AI entra nel journey del 33% dei turisti","post_date":"2025-10-10T15:26:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760109971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian Cruise Line (NCL) celebra l’arrivo della Norwegian Aqua nel suo nuovo homeport di Miami, dando ufficialmente il via alla stagione invernale di crociere nei Caraibi, che includeranno una tappa presso l’isola privata della compagnia, Great Stirrup Cay.\r

Dopo la prima stagione di itinerari alle Bermuda con partenza da New York, la nave offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi e alle Bahamas fino ad aprile 2026.\r

«Siamo entusiasti di accogliere la Norwegian Aqua nel suo nuovo porto di base a Miami, la città dove NCL è nata e dove ha tuttora il proprio quartier generale», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. «Questo è il momento perfetto per scoprire la nostra nuova nave e vivere un’esperienza nei Caraibi e alle Bahamas che unisce attività a bordo per tutte le età e destinazioni straordinarie, tra cui la nostra isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay.»\r

Le crociere toccheranno destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Great Stirrup Cay. Entro la fine del 2025 l’isola privata disporrà di un nuovo molo, una piscina riscaldata di 2.600 metri quadrati con bar a bordo vasca e un’area giochi d’acqua per bambini. La nave tornerà a Miami da ottobre 2026 ad aprile 2027 per nuovi itinerari nei Caraibi orientali e occidentali, con una sosta a Great Stirrup Cay, dove aprirà il Great Tides Waterpark, parco acquatico di quasi 2,5 ettari previsto per l’estate 2026.\r

[gallery ids=\"498872,498873,498874\"]\r

Con una capacità e dimensione aumentate del 10% rispetto alle gemelle Norwegian Prima e Norwegian Viva, la Norwegian Aqua introduce diverse novità. Tra queste, l’Aqua Slidecoaster, i più lunghi e veloci scivoli in mare, prima attrazione ibrida tra montagna russa e scivolo d’acqua, con due percorsi distinti su tre ponti.\r

A bordo si trovano inoltre il Glow Court, spazio sportivo digitale interattivo che di sera si trasforma in discoteca, e l’Aqua Game Zone, area arcade con esperienze di realtà virtuale e giochi classici. All’aperto, gli ospiti possono cimentarsi al The Stadium, sullo scivolo a secco di dieci piani The Drop o rilassarsi al Vibe Beach Club, area per soli adulti con cabine private vista oceano. La Mandara Spa & Salon propone trattamenti e servizi dedicati al benessere.\r

La nave dispone di 17 ristoranti e 18 bar e lounge, oltre a spettacoli come Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded, che uniscono musica, acrobazie e arti visive.\r

La Norwegian Aqua offre programmi di upgrade con open bar, crediti per ristoranti di specialità, Wi-Fi ad alta velocità e sconti per escursioni a terra. Sono inoltre previste promozioni dedicate come voli gratuiti per il secondo ospite e crociere gratuite per bambini su selezionate partenze.","post_title":"Norwegian Aqua arriva a Miami per una stagione nei Caraibi fino ad aprile 2026","post_date":"2025-10-10T13:28:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760102936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Intercettare la fascia 21-40 anni diventa priorità strategica per le agenzie di viaggio italiane. È quanto emerge dal convegno \"Generazione Z in viaggio: cosa si aspettano dalle agenzie di oggi\", moderato da Gabriele Milani, direttore FTO. Un incontro che ha registrato il tutto esaurito, con una forte presenza di pubblico giovanile e seduto anche a terra, pur di assistere al dibattito. Al centro del panel, il ruolo dei content creator come leva per attrarre giovani lavoratori che hanno cominciato a guadagnare ma non trovano sul mercato prodotti pensati per loro. Insieme a due creator speciali: Gordon e Michela Verderi, anello di congiunzione tra \"vecchio\" e \"nuovo\" mondo, rispettandoli entrambi. Il primo ha fondato un brand di viaggi, GoTribe e collabora con il Gruppo Gattinoni per viaggi dedicati a un pubblico under 25. Verderi collabora con il to Volver e ha ottenuto il patentino di accompagnatrice turistica.\r

\r

Content creator con 1 milione di follower: il caso Gordon\r

\r

«Avere quella persona, quel personaggio, fa in modo che quel luogo venga cercato. È un nuovo modo di viaggiare e ricercare», ha affermato Isabella Maggi, direttrice marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni, illustrando la collaborazione con Yuri Sterrore, (in arte Gordon). Il content creator vanta 1 milione di follower costruiti in 10 anni di lavoro sui contenuti, partendo da Facebook fino a TikTok e Instagram. «Ho iniziato a viaggiare ormai 20 anni fa circa, e non ero mai entrato in agenzia viaggi».\r

\r

Quando i giovani (e non solo) creano i loro viaggi\r

\r

Gattinoni collabora con il creator nel progetto dedicato proprio alla Gen Z chiamato Dreampacker: un'iniziativa che nasce dall'interno di Gattinoni, ideato da persone giovani del gruppo. «Ci hanno detto: non abbiamo prodotti che venderemmo ai nostri amici. E loro stessi stanno creando i loro viaggi», ha raccontato Maggi. L'iniziativa, affidata a under 25, rappresenta un cambio di paradigma nella costruzione dell'offerta per questo target. «Parliamo tanto di generazione Z ma anche il Silver è interessante come target: hanno tempo, soldi e possibilità di spendere. C'è una contaminazione che parte dai giovani ma si espande in tutto il comparto turistico dei viaggi», ha aggiunto.\r

\r

Volver e l'approccio esperienziale\r

\r

Tra i relatori anche Giada Marabotto, CEO Volver Tour Operator, che ha illustrato un modello di business basato su viaggi di nicchia, esperienze specifiche e accompagnatori qualificati. «Il mio consiglio a chi vuole provare un progetto così è guardarsi attorno e non dire sì a tutti. Non è detto che chi ha tanti follower vada bene. Bisogna scegliere il content creator più in linea con il proprio caso», ha dichiarato Marabotto.\r

\r

L'operatore ha sperimentato format innovativi come tour letterari e viaggi idi gruppo con la creator Michela Verderi, che è anche accompagnatrice turistica, e che ha delineato il profilo del viaggiatore giovane: «I giovani di oggi non sono superficiali, anzi il contrario. Stanno tornando sempre più a dare valore alle cose reali e importanti della vita. Non cercano solo il viaggio perfetto pieno di cose da vedere, ma viaggi in cui rispecchiarsi e sentirsi parte di qualcosa di più grande».\r

\r

Tra le caratteristiche distintive della Gen Z emergono l'apprezzamento per l'autenticità, esperienze di volontariato e contatti reali con le comunità locali. «Tanta flessibilità nel momento della prenotazione: vogliono avventura, momenti liberi, tempo per sé, escursioni con guida e budget intelligente. Non low cost né il contrario, ma che dia valore alle cose. L'importanza è per le cose etiche e sostenibili, e per quelle pagano, amano tempo condiviso e di qualità», ha spiegato Verderi.\r

\r

Le agenzie come hub di idee: necessaria la specializzazione per target\r

\r

«Anche dal punto di vista della scelta del target dobbiamo essere tuttologi non va più bene. È necessario individuare nelle nostre agenzie e rete vendite le persone che hanno più talento e passione in un determinato target di clienti, non di destinazione. La differenza non la fa più la destinazione», ha affermato Deborah Rainis, fondatore e CEO Travel Angels.\r

\r

Rainis ha sollecitato investimenti per attività sia online che offline: «Le nostre agenzie devono diventare hub di idee e dialogo. Quando è arrivato internet non abbiamo più capito dove fare investimenti. Quello che non possiamo più fare è pensare che basti esistere».\r

\r

Marabotto ha suggerito di partire dalle risorse esistenti: «I figli dei nostri clienti che magari passano in agenzia per qualunque motivo, se trovano terreno fertile, li abbiamo già in casa. Partiamo dalla risorsa che abbiamo: i nostri database dei clienti, i viaggi di nozze. Sta a noi giocarci l'opportunità di proporre un prodotto che possa piacere a quel target».\r

\r

Tecnologia e IA: supporto, ma non sostituzione\r

\r

Sterrore ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale: «La tecnologia fa passi da gigante, in 10 anni è cambiato tutto. Penso che l'IA servirà solo in alcuni ambiti, non può sostituire l'umano. Anche i creator con la loro community non devono vedere nell'IA uno scoglio per la creazione di contenuti. Io la uso come supporto. Oggi bisogna avere una brand identity forte e potersi raccontare per raggiungere il proprio pubblico. Fondamentale la professionalità degli operatori turistici e affidarsi ai professionisti».\r

\r

Verderi ha sottolineato l'importanza della relazione con le agenzie: «Per me è fondamentale la coesione, il rispetto reciproco, l'unione di idee e il rispetto del modo in cui la persona vuole comunicare sui viaggi. Importante la trasparenza con il tuo pubblico. Nei miei viaggi ho tanti repeater, spesso persone che vengono da viaggi precedenti».","post_title":"Gen Z in agenzia: target strategico tra creator e autenticità","post_date":"2025-10-10T11:17:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760095068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"UNA Italian Hospitality archivia il 2024 con ricavi alberghieri per 217,7 milioni di euro e indicatori in crescita su tutta la linea. Il tasso di occupazione si attesta al 76%, l'ADR (Average Daily Rate) raggiunge i 164 euro (+2,44%) e il RevPAR (Revenue Per Available Room) cresce di oltre il 4% attestandosi a circa 125 euro.\r

\r

«Quest'anno sta andando bene, sta andando anche un pochino meglio dell'anno scorso in termini di numeri -, ha commentato Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di UNA Italian Hospitality, a margine di TTG Travel Experience a Rimini. - Abbiamo avuto un aumento di numero di pernottamenti rispetto allo scorso anno, con una tariffa media in leggerissimo aumento».\r

\r

Mercati internazionali in forte espansione\r

\r

I dati confermano la strategia di diversificazione internazionale della catena: alcuni mercati hanno registrato performance particolarmente brillanti con India (+22%), Far East (+21%) e UK (+20%).«Il 70% della nostra clientela è straniera - spiega Marchegiani - l'Italia resta il primo mercato con una quota del 32% e un andamento stabile, mentre gli Stati Uniti, secondo mercato con l'11,6% di share, hanno registrato una crescita del 3,4%».\r

\r

Sul Nord America, Marchegiani sottolinea un risultato controcorrente:«Il mercato lamenta di non avere nord americani, noi invece ne abbiamo presi un po' di più. Sicuramente un lavoro commerciale sui segmenti specifici e la rielaborazione del brand hanno dato frutti, come quello \"spirito italiano\" che rende l'esperienza speciale».\r

\r

Destagionalizzazione e investimenti sulla qualità\r

\r

Il 2025 conferma il trend positivo con oltre 21mila room nights in più da inizio anno, pari a una crescita del 2,9%. L'estate ha registrato un incremento del 4% delle room nights vendute nei mesi di luglio e agosto rispetto allo scorso anno.\r

\r

«I nostri mesi migliori sono maggio e giugno-, afferma l'AD. - Stiamo cercando di rendere alcune strutture annuali, lavorare 12 mesi invece che stagionali, lo abbiamo fatto in Versilia. La destagionalizzazione è il futuro del settore turistico in Italia».\r

\r

La catena ha investito nel miglioramento qualitativo delle strutture:«Se io rifaccio i bagni, cambio le camere, rifaccio gli arredi, faccio un ristorante più bello e lavoro sul mio staff, l'albergo funziona meglio -, spiega Marchegiani. - Nel percorso 22-23-24 c'era il rischio di perdersi dei pezzi, noi ci siamo stati dietro con grande lavoro».\r

\r

Strategia di espansione e focus sull'hospitality\r

\r

UNA Italian Hospitality gestisce attualmente 35 strutture e ne ha 25 in affiliazione.«Stiamo cercando nuovi alberghi da aprire, da prendere in gestione e in affiliazione- , anticipa Marchegiani. -Siamo attenti a tante destinazioni italiane, non solo alle grandi città. Cerchiamo luoghi che per loro caratteristica attraggano clienti internazionali, anche con pazienza di aspettare che si sviluppino».\r

\r

Sul fronte della strategia commerciale, la catena punta sulla valorizzazione del fattore umano.«All' intelligenza artificiale preferiamo quella naturale, supportata da data science, perché la tecnologia va guidata con intelligenza -, afferma l'AD. -Le 50.000 interviste cliente anno che facciamo via Trustyou ci danno per ogni struttura e ogni mese un termometro del livello di servizio. Il sorriso della persona è sempre percepito bene, è per questo che ci siamo rinominati UNA Italian Hospitality».","post_title":"UNA Italian Hospitality chiude il 2024 a 217,7 milioni di ricavi. Marchegiani: \"Mercati internazionali trainano la crescita\"","post_date":"2025-10-10T10:51:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760093500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' fissato per il prossimo 26 ottobre il debutto di Riyadh Air, con l'apertura dei primi voli giornalieri tra Riyadh e Londra Heathrow.\r

\r

Questo passo fondamentale fa parte della fase operativa del suo piano “Pathway to Perfect”, prima della completa entrata in servizio della flotta. \r

\r

La compagnia aerea saudita lancia anche Sfeer, un programma fedeltà “innovativo” basato sullo scambio di punti tra i membri, che mira a creare un'esperienza comunitaria e digitale senza precedenti. Dal 26 ottobre, Riyadh Air volerà quindi verso Londra Heathrow con unBoeing 787-9 (“Jamila”). Questi voli, inizialmente riservati a un gruppo ristretto che include i dipendenti della compagnia, consentono di testare e perfezionare le procedure operative in un contesto reale, in attesa delle consegne ufficiali degli aeromobili ordinati.\r

\r

A breve saranno aggiunti voli per Dubai, e altre destinazioni previste per l'inverno 2025 e l'estate 2026. \"Questo lancio rappresenta la concretizzazione di una visione volta a collegare l'Arabia Saudita al resto del mondo, una componente essenziale della Vision 2030 dell'Arabia Saudita. Questo rigoroso programma sul nostro Boeing Jamila ci consente di mettere a punto ogni dettaglio per garantire un'esperienza di viaggio fluida, affidabile e di livello mondiale\", ha dichiarato Tony Douglas, ceo di Riyadh Air.\r

\r

\r

\r

Questo lancio segna il primo passo concreto di Riyadh Air verso il suo ruolo di porta d'accesso aerea tra l'Arabia Saudita e l'Europa, in un contesto in cui la compagnia deve rispettare rigidi vincoli di calendario a causa dei ritardi nelle consegne degli aerei Boeing 787 e delle limitate fasce orarie disponibili a Heathrow. Questo test garantirà la maturità operativa prima della rapida espansione della flotta, con 124 aeromobili ordinati (principalmente Boeing 787, Airbus A321neo e A350-1000).","post_title":"Riyadh Air scalda i motori per il decollo su Londra Heathrow, il 26 ottobre","post_date":"2025-10-10T10:00:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760090443000]}]}}