Arabia Saudita: niente più test e obbligo di quarantena per i viaggiatori

L’Arabia Saudita ha eliminato tutte le restrizioni d’ingresso legate al Covid-19 per i titolari di visti turistici: i viaggiatori – come riportato da Breaking Travel News – non dovranno più presentare un certificato di vaccinazione o un test Pcr per entrare nel paese.

L’obbligo di quarantena viene completamente rimosso, e tutti i viaggiatori provenienti dai paesi attualmente in lista rossa possono entrare. Le regole di distanziamento sociale sono abolite in tutto il paese, comprese Makkah e Madinah, mentre l’utilizzo delle mascherine viene richiesto solo nei luoghi pubblici chiusi.

Questa revoca delle restrizioni per turisti, viaggiatori d’affari e per viaggi religiosi rappresenta l’aggiornamento più completo alle norme di viaggio da quando l’Arabia ha aperto per la prima volta ai viaggiatori internazionali alla fine del 2019.

“Accogliamo con favore questa decisione del governo centrale, che protegge sia le vite e i mezzi di sostentamento mentre accoglie i viaggiatori di nuovo in Arabia Saudita”, ha dichiarato Ahmed Al Khateeb, ministro del turismo del regno dell’Arabia Saudita. “Il ritorno ai livelli di apertura pre-pandemia è stato reso possibile dall’ambizioso programma di vaccinazione del nostro paese e da altri sforzi di successo per ridurre al minimo la diffusione del virus”.