Arabia Saudita: altri sei Paesi inclusi nell’elenco per ottenere il visto elettronico Sempre più proiettata al raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030, l’Arabia Saudita ha di nuovo ampliato il numero di Paesi i cui cittadini possono ottenere il visto turistico elettronico: sei le new entry – Turchia, Thailandia, Panama, Saint Kitts e Nevis, Seychelles e Mauritius – che porta a quota 63 il totale. I visitatori possono richiedere il visto turistico online o all’arrivo in uno degli aeroporti internazionali del paese: il visto è valido per un anno, consente ingressi multipli e permette un soggiorno fino a 90 giorni. L’Arabia Saudita concede anche il visto Stopover gratuito di 96 ore, che consente ai passeggeri che viaggiano con Saudia e Flynas di rimanere nel Paese per un massimo di 96 ore prima di raggiungere la destinazione finale. Il Ministero del Turismo ha lanciato il visto elettronico nel 2019 per offrire ai turisti e ai visitatori provenienti dai paesi idonei l’opportunità di esplorare le destinazioni turistiche del Regno, partecipare a eventi di intrattenimento e conoscere la cultura saudita. Da allora, l’Arabia Saudita ha registrato 94 milioni di visite nel 2022, un aumento del 93% rispetto al 2021, con una spesa turistica di 49 miliardi di dollari. Secondo il ministero, l’Arabia Saudita è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 100 milioni di visite entro il 2030, con nuovi target attualmente in fase di definizione. Il piano prevede che il settore del turismo contribuisca al Pil con una quota del 10% entro il 2030, rispetto all’attuale 4,5% (era il 3% nel 2019). Condividi

