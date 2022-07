Antigua e Barbuda: attraverso il Green Corridor nel segno delle esperienze eco-friendly

Esperienze eco-friendly e autentiche, in un ambiente naturale dalle tante sfaccettature: Antigua e Barbuda scommettono sulla sostenibilità, da sempre perseguita nello sviluppo turistico delle due isole gemelle, e rilanciano il Green Corridor.

L’area che si estende lungo la costa sud-occidentale, dal villaggio di Bolans a quello di John Hughes ad Antigua, è stata inaugurata a luglio 2017, durante l’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, è un’area dell’isola che riunisce imprese turistiche sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e culturale.

Il paesaggio del “Corridoio Verde” consente di intraprendere diversi percorsi escursionistici per tutti i livelli. Gli itinerari più popolari includono il Mt. Obama, la vetta più alta di Antigua, e Signal Hill – seconda cima del Paese – con la diga di Wallings alla base. Gli escursionisti più esperti possono cimentarsi nel Rendezvous Bay con vari sentieri per raggiungere una delle spiagge dell’isola, con viste panoramiche uniche sul mar dei Caraibi, il vulcano Montserrat, le isole di Guadalupe e Redonda, tutte visibili in una giornata limpida.

L’immersione nella natura continua con un rapido giro in barca verso Barbuda, l’isola gemella di Antigua, sede della più grande colonia di uccelli fregata dell’emisfero occidentale. Il Frigate Bird Sanctuary si trova a Codrington, nella laguna nord-occidentale dell’isola ed è accessibile solo in barca con una guida turistica esperta. La riserva ospita oltre 170 specie di uccelli e oltre 5.000 fregate.