Antigua Carnival 2024: al via il 25 luglio l’attesa kermesse dell’estate Andrà in scena dal 25 luglio al 6 agosto nelle due isole gemelle l’Antigua Carnival 2024, il più grande festival estivo dei Caraibi e appuntamento di grande richiamo per la destinazione. Quest’anno, per celebrare il Carnevale, l’Antigua and Barbuda Tourism Authority ha lanciato la campagna “Be Here” Carnival, per invitare i visitatori a vivere questa esperienza unica. “Abbiamo lanciato la nostra campagna “Be Here” per il Carnevale – ha dichiarato Cherrie Osborne, direttore del Turismo per Regno Unito ed Europa -. Siamo entusiasti di condividere le novità di Antigua e Barbuda e incoraggiare le persone a visitare la nostra destinazione.” L’evento, nato nell’epoca coloniale, è legato alla storia dell’isola e celebra l’emancipazione dalla schiavitù risalente al 1° agosto 1834, rappresentando una vera e propria festa della libertà che negli anni è divenuta una tradizione unica nel suo genere. Il culmine dei festeggiamenti si raggiunge il primo lunedì d’agosto quando, alle quattro del mattino, i fuochi si accendono e comincia il “J’ouvert” morning, in cui tutti si riuniscono per le strade della capitale formando un gigantesco serpentone danzante. Durante i 13 giorni di festeggiamenti, i visitatori potranno partecipare a una serie di eventi, tra cui il concorso Party Monarch e Calypso Monarch dei Calypsonians, la spettacolare Parade of Bands, la Queen of Carnival, il Mr and Mrs Teenage Pageant, il Jaycees Queen’s Show e l’Emancipation Watch Night. Questi eventi principali saranno accompagnati da una serie di festeggiamenti minori, concerti locali, fiere gastronomiche e spettacoli culturali, garantendo un’esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano, fra le montagne dell’Alto Adige, sono la destinazione ideale per famiglie e bambini. Con i suoi 12 ettari di superficie e 80 ambienti botanici con piante provenienti da tutto il mondo, i Giardini non smettono di incuriosire e sorprendere anche i più piccoli, fra attività divertenti e al contempo divulgative e attrazioni innovative che stimolano la loro curiosità facilitando l’apprendimento di nozioni sul mondo botanico, ma non solo. Percorrendo l’area dei Giardini, i bambini incontreranno lungo i sentieri che portano alla scoperta delle quattro aree tematiche della destinazione numerose attrattive che solleciteranno la loro fantasia e immaginazione come il ponte delle avventure, un ponte sospeso che ondeggia nel vuoto. I Giardini ospitano numerose specie animali come gli alpaca, le coloratissime rane freccia, le pecore Zackel e gli insetti foglia. Nella zona dei Paesaggi dell’Alto Adige è presente un gigantesco alveare al cui interno è contenuta la riproduzione di un’arnia in cui i bambini potranno entrare e osservare da vicino, ovviamente in sicurezza, una colonia di 60.000 api al lavoro e sensibilizzarsi, sempre divertendosi, rispetto all’importanza del loro ruolo nel nostro ecosistema. Nel Regno Sotterraneo delle Piante, il percorso multimediale, fra colpi di scena, rumori improvvisi e giochi di luci, accompagna i bambini alla scoperta dei principali elementi che, nel sottosuolo, sono essenziali per la crescita delle piante. Nell’area Boschi del Mondo, oltre alla Serra con terrario, presente anche un’area dedicata alle felci, con esemplari anche rari. Continuando, si giunge al giardino giapponese dove i bambini si possono divertire ad attraversare scalzi il ruscello che lo attraversa. Si arriva poi all’ingresso di Castel Trauttmansdorff meta invernale dell’imperatrice Sissi e che oggi ospita il Touriseum, il museo provinciale del Turismo, che racconta in modo interattivo e dinamico la storia del turismo alpino negli ultimi 250 anni. Al termine del percorso nel museo una sorpresa per i più piccoli: un gigantesco flipper in legno. [caption id="attachment_470448" align="aligncenter" width="453"] foto credits: Karlheinz-Sollbauer[/caption] Tariffe vantaggiose per famiglie Tutti i mercoledì di luglio e agosto, alle ore 10:30, i Giardini propongono visite guidate per famiglie con workshop finale con attività creative dedicato ai bambini. Il costo della visita è di €8,50 a persona ed è gratuito per i minori di 18 anni; è rivolto a massimo due adulti a famiglia. Al costo della visita guidata, si aggiunge il costo del biglietto d'ingresso. Il biglietto per famiglie di €36,00 consente l’entrata nel Giardino a 2 adulti e a giovani e bambini sotto i 18 anni. Con il mini-abbonamento stagionale, invece, le famiglie hanno la possibilità di accedere più volte ai giardini, ad un prezzo vantaggioso. Di Elisa Biagioli [post_title] => I Giardini di Castel Trauttmansdorff: la meta perfetta per famiglie e bambini [post_date] => 2024-06-28T15:17:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719587865000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470424 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un design accogliente e ricercato, nei toni del blu e dei colori pastello, scelti per evocare il panorama sul porto Antico di Genova, riqualificato da Renzo Piano, su cui affaccia la struttura. Si presenta così il nuovo Nh Collection Genova Marina. che ha appena terminato un'importante operazione di restyling ispirato ai colori del mare della città che lo ospita. L’edificio, costruito su quattro piani, con tetti in ardesia e intonaci slavati e rossastri tipici dell'architettura ligure, galleggia sull'acqua ed è sorretto da speciali palafitte per un centinaio di metri, affacciandosi sul suggestivo golfo di Genova. Il restyling che ha coinvolto le 140 camere, si è dunque ispirato allo stile nautico e all’atmosfera marinara, con pareti e testate del letto sia nei toni del blu e azzurro, che rimandano ai colori del porto di Genova e alle nuance del mare, sia nei toni pastello rosa e beige, che rievocano il colore del tramonto e della sabbia fine della Liguria. Tutte le camere con affaccio sul mare e i terrazzini donano all'hotel la tipica forma di una nave da crociera dove, a poppa, si trova l’ingresso principale, mentre a prua il ristorante il Gozzo, che si affaccia direttamente sul mare con vista panoramica sulla Lanterna: simbolo della città, che dal 1.543 indica la rotta ai naviganti. [post_title] => Nuova veste per l'Nh Collection Genova Marina dopo un'importante operazione di restyling [post_date] => 2024-06-28T12:25:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719577547000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470426 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Andrà in scena dal 25 luglio al 6 agosto nelle due isole gemelle l’Antigua Carnival 2024, il più grande festival estivo dei Caraibi e appuntamento di grande richiamo per la destinazione. Quest'anno, per celebrare il Carnevale, l'Antigua and Barbuda Tourism Authority ha lanciato la campagna “Be Here” Carnival, per invitare i visitatori a vivere questa esperienza unica. "Abbiamo lanciato la nostra campagna “Be Here” per il Carnevale - ha dichiarato Cherrie Osborne, direttore del Turismo per Regno Unito ed Europa -. Siamo entusiasti di condividere le novità di Antigua e Barbuda e incoraggiare le persone a visitare la nostra destinazione." L'evento, nato nell’epoca coloniale, è legato alla storia dell'isola e celebra l'emancipazione dalla schiavitù risalente al 1° agosto 1834, rappresentando una vera e propria festa della libertà che negli anni è divenuta una tradizione unica nel suo genere. Il culmine dei festeggiamenti si raggiunge il primo lunedì d’agosto quando, alle quattro del mattino, i fuochi si accendono e comincia il “J'ouvert” morning, in cui tutti si riuniscono per le strade della capitale formando un gigantesco serpentone danzante. Durante i 13 giorni di festeggiamenti, i visitatori potranno partecipare a una serie di eventi, tra cui il concorso Party Monarch e Calypso Monarch dei Calypsonians, la spettacolare Parade of Bands, la Queen of Carnival, il Mr and Mrs Teenage Pageant, il Jaycees Queen's Show e l’Emancipation Watch Night. Questi eventi principali saranno accompagnati da una serie di festeggiamenti minori, concerti locali, fiere gastronomiche e spettacoli culturali, garantendo un'esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti. [post_title] => Antigua Carnival 2024: al via il 25 luglio l'attesa kermesse dell'estate [post_date] => 2024-06-28T12:03:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719576212000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470421 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Skål Roma ha organizzato all'Hotel Kolbe, lo "Skål garden dinner – amare Roma", un evento importante che ha visto la partecipazione di Annette Cardenas, Presidente di Skål international e coinvolto le istituzioni pubbliche della Capitale riunite dal Club di Roma per fare networking con i professionisti del turismo. Hanno partecipato Alessandra Priante, Presidente dell’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), Alessandro Onorato, Assessore al Turismo del Comune di Roma, Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo del Comune di Roma; Tommaso Amodeo, presidente VIII commissione urbanistica Comune di Roma, Paolo Giuntarelli, direttore direzione turismo, sport e cinema della regione Lazio, Carlo de Romanis, responsabile nazionale dipartimento turismo di Forza Italia, On. Alessia Morani PD, impegnati in prima linea nel settore della promozione turistica a 360° gradi Il vicepresidente dello Skål Club di Roma Vinicio Borsi ha presentato la serata, un momento significativo per fare il punto sui trend di un’industria, inquadrabile con termini anglosassoni nel leisure, nel bleisure e nel business travel, di assoluto e primario rilievo, in grado di ricomprendere, in varia misura, anche moltissimi altri settori produttivi ad essa collegati. La Presidente Alessandra Priante, nel lodare gli scopi Skål, sottolinea il fatto che il turismo è il settore economico più umano che esista e che il networking rappresenta un fattore molto più efficace rispetto a semplici campagne commerciali. Tra gli interventi di rilievo, oltre alla Presidente Annette Cardenas che ha evocato la dimensione relazionale e i valori Skal come faro per le attività promozionali, si segnala quello di Alessandro Onorato, Assessore al Turismo del Comune di Roma, il quale ha rivendicato un dato in forte crescita sulla permanenza media nella Città Eterna: da 2 a 4 notti. “L’outlook appare positivo per il futuro”, prosegue l’Assessore, il quale richiama anche la necessità di dare risposte agli operatori del settore intenzionati a investire nel territorio dell’Urbe. Di spicco anche il breve saluto di Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo del Comune di Roma, nel corso del quale spiega chiaramente ai presenti che la Capitale è finalmente diventata la Città dei sì, grazie alle opere infrastrutturali in corso e ai grandi eventi. Rivolgendosi allo spirito di squadra, ha precisato il Presidente, si sono fatte e si faranno tante cose, così al centro come in aree più distanti, sempre nel rispetto delle peculiarità che rendono Roma unica e irripetibile. Il Presidente di Skal Roma, Luigi Sciarra, ha espresso grande entusiasmo per la visita della Presidente Cardenas, sottolineando come questa occasione ha rappresentato per i soci un’opportunità imperdibile per conoscere meglio le attività e le iniziative che Skål International porta avanti a livello globale. Sciarra ha dichiarato: “Siamo onorati di ospitare la Presidente Annette Cardenas e di poter discutere con lei delle nostre attività e dei progetti futuri. Skål Roma è sempre impegnato a promuovere il turismo sostenibile e la collaborazione internazionale.” In onore della Presenza di Annette Cardenas, il saluto del Presidente di Skål Europa, Franz Heffeter, il Presidente di Skål Cote d’Azur, Nicolle Martin, il Neo Presidente di Skål Pompei, Peppino Sorrentino, Il presidente onorario di Skål Palermo,Toti Piscopo, l’intero consiglio Direttivo di Skål Roma e i decani del nostro Club, Alberto Zampi, Perry Schiavo e Rosanna Roscioli. “E’ importante, continua Sciarra, considerarsi ambasciatori del territorio e fare sistema in modo sinergico tra pubblico e privato, per il benessere di tutti, senza personalismi o steccati ideologici ma operando in squadra”. “Ci sentiamo vicini all’Amministrazione comunale per quello che sta facendo a favore della città e desideriamo ringraziare i suoi rappresentanti che si occupano del turismo, dimostrando nei fatti cosa voglia dire avere amore per Roma”. All’evento hanno partecipato anche Tito Livio Mongelli, Presidente di Skål Italia e i due Membri D’Onore ed ex presidenti del Club di Roma, Antonio Percario e Augusto Minei. La loro presenza testimonia l’importanza storica e l’eredità del club nella promozione del turismo e del networking tra i professionisti del settore. L’incontro serale, in un contesto conviviale nel verde, circondato da antiche mura, addirittura collegate all’abside della Chiesa di San Giorgio al Velabro, è risultato ideale per scambiare idee ed esperienze, consolidare i legami all’interno della comunità Skal e promuovere nuovi progetti e collaborazioni per Roma e non solo. Il Presidente di Skål Roma, Luigi Sciarra, ha poi concluso: “Questa serata è stata importante per mostrare il nostro impegno e la nostra dedizione ai valori di Skal al fine di rafforzare la nostra comunità e il turismo in generale” [post_title] => Skål garden dinner "Amare Roma”. L'incontro con Annette Cardenas, presidente di Skal International [post_date] => 2024-06-28T11:54:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719575666000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Annunciato lo scorso dicembre, ha aperto a Roma Casa Monti, struttura di debutto e terzo indirizzo in assoluto del gruppo francese a conduzione familiare Leitmotiv. Immaginato dall'interior designer transalpina Laura Gonzalez per essere la casa degli artisti, si tratta di un hotel a 5 stelle che si sviluppa su sei piani con 26 camere e dieci suite, all’interno di un palazzo del diciottesimo secolo. Lo stretto legame con l’arte si riflette in ogni angolo della struttura, che custodisce oggetti d'antiquariato, opere e artigianato locale, che rendono omaggio all’unicità del rione omonimo. “Per realizzare gli interni, i romani creano universi complessi, che uniscono diverse referenze creative - commenta la stessa Laura Gonzalez -. È così che ho scelto di realizzare Casa Monti, donandole quell’atmosfera tipica che contraddistingue le case capitoline, aprendola alle influenze artistiche del quartiere. Così facendo, anche i locali si sentiranno a loro agio qui. Per iniziare, gli affreschi della lobby sui toni del verde sono stati realizzati da artisti e pittori che hanno preso ispirazione dai simboli di Roma, come i pini marittimi e gli stormi di rondini che costellano il cielo. Ogni piano dell’edificio racconta una storia unica e la città Eterna è senza dubbio una fonte inesauribile di referenze architettoniche che hanno ispirato i miei disegni”. Il ristorante dell’hotel, che si apre alla città grazie a una terrazza, ospita un patio con una fontana dove rilassarsi gustando la tradizionale cucina romana. Il bar invita gli ospiti in uno spazio che stimola la creatività, realizzato con toni naturali che spaziano dal marrone al crema, e un pavimento in travertino con un motivo a griglia. Salendo all’ultimo piano, si raggiunge il rooftop, dove al bar è possibile gustare cocktail e piccoli assaggi legati alla tradizione con una vista inedita su Roma. Situata al quinto piano con una vista a perdita d’occhio sui tetti romani, la spa di Casa Monti incarna le atmosfere delle antiche terme romane. Circondata da affreschi e con una luminosità sorprendente, enfatizzata da un arredamento sui toni del giallo ocra, l’area benessere offre trattamenti firmati Susanne Kaufmann, pioniera austriaca della bellezza naturale, [post_title] => Ha aperto i proprio battenti a Roma il nuovo 5 stelle Casa Monti del gruppo Leitmotiv [post_date] => 2024-06-28T11:51:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719575468000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470418 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club Med guadagna, ma i tempi sono incerti a causa della situazione di Fosun. Il vicedirettore generale Michel Wolfovski ha presentato le sue dimissioni a causa di questa situazione. Fosun ha acquisito molte imprese in Europa ma ultimamente le sta vendendo per cercare di ripianare i debiti. Erano i principali azionisti della Thomas Cook, che è finita come tutti sanno. Club Med, invece, è sopravvissuto ed è andato avanti. Il gruppo cinese dopo aver venduto molti asset ha quasi 30 miliardi di dollari mentre Club Med va molto bene. E anzi è oggetto di corteggiamento da parte di innumerevoli uomini d'affari che vorrebbero sbarcare nel capitale per darle una nuova direzione. La situazione quindi è abbastanza complessa. Così tanto complessa che non si riesce a capire bene lo scenario. Aspetteremo [post_title] => Club Med va molto bene, ma Fosun ha 30 miliardi di dollari di debiti [post_date] => 2024-06-28T11:46:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719575166000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463471" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption] Da lunedì 1° luglio a mercoledì 31 luglio 2024, sarà nuovamente possibile accedere ai finanziamenti nell’ambito del FRI-Tur, l’incentivo – previsto dal Pnrr, promosso dal ministero del turismo e gestito da Invitalia – che punta a migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Sarà possibile inserire la candidatura del proprio progetto sull’apposita piattaforma accessibile sul sito di Invitalia: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fri-tur/presenta-la-domanda. La possibilità di presentazione delle nuove domande di accesso agli incentivi fa seguito al rinnovamento dell’intesa tra ministero del turismo, Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Associazione bancaria italiana (Abi), nonché alle modifiche introdotte dal ministero del turismo con l’avviso dello scorso 7 maggio (https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/05/Avviso-Art.-3_FRITur_signed-1.pdf). “Abbiamo semplificato la procedura per accedere ai finanziamenti perché i soldi pubblici devono servire a rigenerare ricchezza, posti di lavoro, a far stare le aziende in equilibrio – commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè –. E per accedere ai finanziamenti servono quindi procedure più snelle che, come ministero, stiamo mettendo in atto”. La misura, rivolta ad agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di media dimensione (da 500 mila a 10 milioni di euro) per le Pmi del settore turistico, prevede una riserva del 50% delle risorse per gli investimenti green e una del 40% per il Sud. Le agevolazioni sono rivolte ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici (inclusi quelli acquatici e faunistici). Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri, realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali), digitalizzazione, acquisto o rinnovo di arredi, spese per prestazioni professionali. [post_title] => FRI-Tur: dal primo al 31 luglio si può accedere ai finanziamenti del ministero del turismo [post_date] => 2024-06-28T11:28:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719574095000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470409 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta ieri nel porto di Taranto la cerimonia di battesimo della nuova unità ibrida Vittorio Morace del gruppo Liberty Lines. Madrina dell'evento, con il consueto rito della bottiglia, Annemarie Collart Morace, parte della famiglia proprietaria della compagnia di navigazione. L’imbarcazione, che vanta una lunghezza di 39,5 metri e una capienza di 251 passeggeri, è frutto di una collaborazione nata nel 2022 tra gli uffici tecnici di Liberty Lines, il cantiere spagnolo Astilleros Armon, il produttore tedesco di motori Rolls-Royce Solutions, Rina e il designer australiano Incat Crowther. Stando a Biagio Pugliese, South West Europe marine senior director di Rina, in particolare, la nuova unità garantisce l'emissione del 30% in meno di anidride carbonica, dell'81% in meno di fumi, nonché del 62% in meno di polveri e dell'83% in di gas inquinanti, rispetto a una imbarcazione analoga costruita con i metodi tradizionali. L'amministratore delegato e il direttore marketing e vendite di Armon, Alderino Alperi e Ricardo García, hanno invece ricordato come i propri cantieri si stiano occupando della realizzazione in tempi record di ben nove navi gemelle per Liberty Lines, di cui tre già consegnate e altre sei in arrivo entro l’estate 2026. [post_title] => Liberty Lines: cerimonia di battesimo a Taranto per la nuova unità ibrida Vittorio Morace [post_date] => 2024-06-28T11:22:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719573733000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470405 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas e Delta Air Lines studiano il lancio di un ampio accordo di codeshare in base al quale venderanno congiuntamente i voli dei rispettivi network. Il 27 giugno le compagnie aeree hanno richiesto al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (Dot) l'autorizzazione ad attuare l'intesa, che riguarderà anche i voli operati dalle compagnie aeree regionali partner dei due vettori. L'iniziativa arriva mentre Sas si prepara a diventare, il 1° settembre, partner dell'alleanza aerea SkyTeam (quella cui appartiene Delta), come annunciato già nei mesi scorsi in seguito all'investimento del Gruppo Air France-Klm nel capitale del vettore scandinavo L'accordo riguarderà i voli in Europa e in Nord e Centro America: in particolare, Sas intende utilizzare il codice di Delta sui voli da Copenaghen, Oslo e Stoccolma verso decine di destinazioni europee. Allo stesso modo, Delta inserirà il codice di Sas su diverse centinaia di rotte, la maggior parte delle quali da e per Atlanta, Boston, New York Jfk e Los Angeles. Entrambe le compagnie aeree volano già tra gli Stati Uniti e la Scandinavia Virgin Atlantic, altra compagnia partner in SkyTeam, ha già dichiarato di avere in programma il codeshare con Sas. [post_title] => Sas e Delta Air Lines verso un accordo di codeshare di ampia portata [post_date] => 2024-06-28T11:14:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719573284000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "antigua carnival 2024 al via il 25 luglio lattesa kermesse dellestate" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4407,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano, fra le montagne dell’Alto Adige, sono la destinazione ideale per famiglie e bambini. Con i suoi 12 ettari di superficie e 80 ambienti botanici con piante provenienti da tutto il mondo, i Giardini non smettono di incuriosire e sorprendere anche i più piccoli, fra attività divertenti e al contempo divulgative e attrazioni innovative che stimolano la loro curiosità facilitando l’apprendimento di nozioni sul mondo botanico, ma non solo.\r

Percorrendo l’area dei Giardini, i bambini incontreranno lungo i sentieri che portano alla scoperta delle quattro aree tematiche della destinazione numerose attrattive che solleciteranno la loro fantasia e immaginazione come il ponte delle avventure, un ponte sospeso che ondeggia nel vuoto.\r

\r

I Giardini ospitano numerose specie animali come gli alpaca, le coloratissime rane freccia, le pecore Zackel e gli insetti foglia. Nella zona dei Paesaggi dell’Alto Adige è presente un gigantesco alveare al cui interno è contenuta la riproduzione di un’arnia in cui i bambini potranno entrare e osservare da vicino, ovviamente in sicurezza, una colonia di 60.000 api al lavoro e sensibilizzarsi, sempre divertendosi, rispetto all’importanza del loro ruolo nel nostro ecosistema.\r

\r

\r

\r

Nel Regno Sotterraneo delle Piante, il percorso multimediale, fra colpi di scena, rumori improvvisi e giochi di luci, accompagna i bambini alla scoperta dei principali elementi che, nel sottosuolo, sono essenziali per la crescita delle piante. Nell’area Boschi del Mondo, oltre alla Serra con terrario, presente anche un’area dedicata alle felci, con esemplari anche rari.\r

\r

Continuando, si giunge al giardino giapponese dove i bambini si possono divertire ad attraversare scalzi il ruscello che lo attraversa. Si arriva poi all’ingresso di Castel Trauttmansdorff meta invernale dell’imperatrice Sissi e che oggi ospita il Touriseum, il museo provinciale del Turismo, che racconta in modo interattivo e dinamico la storia del turismo alpino negli ultimi 250 anni. Al termine del percorso nel museo una sorpresa per i più piccoli: un gigantesco flipper in legno.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_470448\" align=\"aligncenter\" width=\"453\"] foto credits: Karlheinz-Sollbauer[/caption]\r

\r

Tariffe vantaggiose per famiglie\r

\r

Tutti i mercoledì di luglio e agosto, alle ore 10:30, i Giardini propongono visite guidate per famiglie con workshop finale con attività creative dedicato ai bambini. Il costo della visita è di €8,50 a persona ed è gratuito per i minori di 18 anni; è rivolto a massimo due adulti a famiglia. Al costo della visita guidata, si aggiunge il costo del biglietto d'ingresso.\r

\r

Il biglietto per famiglie di €36,00 consente l’entrata nel Giardino a 2 adulti e a giovani e bambini sotto i 18 anni. Con il mini-abbonamento stagionale, invece, le famiglie hanno la possibilità di accedere più volte ai giardini, ad un prezzo vantaggioso.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"I Giardini di Castel Trauttmansdorff: la meta perfetta per famiglie e bambini","post_date":"2024-06-28T15:17:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1719587865000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un design accogliente e ricercato, nei toni del blu e dei colori pastello, scelti per evocare il panorama sul porto Antico di Genova, riqualificato da Renzo Piano, su cui affaccia la struttura. Si presenta così il nuovo Nh Collection Genova Marina. che ha appena terminato un'importante operazione di restyling ispirato ai colori del mare della città che lo ospita.\r

\r

L’edificio, costruito su quattro piani, con tetti in ardesia e intonaci slavati e rossastri tipici dell'architettura ligure, galleggia sull'acqua ed è sorretto da speciali palafitte per un centinaio di metri, affacciandosi sul suggestivo golfo di Genova. Il restyling che ha coinvolto le 140 camere, si è dunque ispirato allo stile nautico e all’atmosfera marinara, con pareti e testate del letto sia nei toni del blu e azzurro, che rimandano ai colori del porto di Genova e alle nuance del mare, sia nei toni pastello rosa e beige, che rievocano il colore del tramonto e della sabbia fine della Liguria.\r

\r

Tutte le camere con affaccio sul mare e i terrazzini donano all'hotel la tipica forma di una nave da crociera dove, a poppa, si trova l’ingresso principale, mentre a prua il ristorante il Gozzo, che si affaccia direttamente sul mare con vista panoramica sulla Lanterna: simbolo della città, che dal 1.543 indica la rotta ai naviganti.","post_title":"Nuova veste per l'Nh Collection Genova Marina dopo un'importante operazione di restyling","post_date":"2024-06-28T12:25:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719577547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Andrà in scena dal 25 luglio al 6 agosto nelle due isole gemelle l’Antigua Carnival 2024, il più grande festival estivo dei Caraibi e appuntamento di grande richiamo per la destinazione.\r

\r

Quest'anno, per celebrare il Carnevale, l'Antigua and Barbuda Tourism Authority ha lanciato la campagna “Be Here” Carnival, per invitare i visitatori a vivere questa esperienza unica.\r

\r

\"Abbiamo lanciato la nostra campagna “Be Here” per il Carnevale - ha dichiarato Cherrie Osborne, direttore del Turismo per Regno Unito ed Europa -. Siamo entusiasti di condividere le novità di Antigua e Barbuda e incoraggiare le persone a visitare la nostra destinazione.\"\r

\r

L'evento, nato nell’epoca coloniale, è legato alla storia dell'isola e celebra l'emancipazione dalla schiavitù risalente al 1° agosto 1834, rappresentando una vera e propria festa della libertà che negli anni è divenuta una tradizione unica nel suo genere. Il culmine dei festeggiamenti si raggiunge il primo lunedì d’agosto quando, alle quattro del mattino, i fuochi si accendono e comincia il “J'ouvert” morning, in cui tutti si riuniscono per le strade della capitale formando un gigantesco serpentone danzante.\r

\r

Durante i 13 giorni di festeggiamenti, i visitatori potranno partecipare a una serie di eventi, tra cui il concorso Party Monarch e Calypso Monarch dei Calypsonians, la spettacolare Parade of Bands, la Queen of Carnival, il Mr and Mrs Teenage Pageant, il Jaycees Queen's Show e l’Emancipation Watch Night. Questi eventi principali saranno accompagnati da una serie di festeggiamenti minori, concerti locali, fiere gastronomiche e spettacoli culturali, garantendo un'esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti.\r

\r

","post_title":"Antigua Carnival 2024: al via il 25 luglio l'attesa kermesse dell'estate","post_date":"2024-06-28T12:03:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1719576212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470421","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Skål Roma ha organizzato all'Hotel Kolbe, lo \"Skål garden dinner – amare Roma\", un evento importante che ha visto la partecipazione di Annette Cardenas, Presidente di Skål international e coinvolto le istituzioni pubbliche della Capitale riunite dal Club di Roma per fare networking con i professionisti del turismo.\r

\r

Hanno partecipato Alessandra Priante, Presidente dell’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), Alessandro Onorato, Assessore al Turismo del Comune di Roma, Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo del Comune di Roma; Tommaso Amodeo, presidente VIII commissione urbanistica Comune di Roma, Paolo Giuntarelli, direttore direzione turismo, sport e cinema della regione Lazio, Carlo de Romanis, responsabile nazionale dipartimento turismo di Forza Italia, On. Alessia Morani PD, impegnati in prima linea nel settore della promozione turistica a 360° gradi \r

\r

Il vicepresidente dello Skål Club di Roma Vinicio Borsi ha presentato la serata, un momento significativo per fare il punto sui trend di un’industria, inquadrabile con termini anglosassoni nel leisure, nel bleisure e nel business travel, di assoluto e primario rilievo, in grado di ricomprendere, in varia misura, anche moltissimi altri settori produttivi ad essa collegati.\r

\r

La Presidente Alessandra Priante, nel lodare gli scopi Skål, sottolinea il fatto che il turismo è il settore economico più umano che esista e che il networking rappresenta un fattore molto più efficace rispetto a semplici campagne commerciali.\r

\r

Tra gli interventi di rilievo, oltre alla Presidente Annette Cardenas che ha evocato la dimensione relazionale e i valori Skal come faro per le attività promozionali, si segnala quello di Alessandro Onorato, Assessore al Turismo del Comune di Roma, il quale ha rivendicato un dato in forte crescita sulla permanenza media nella Città Eterna: da 2 a 4 notti.\r

\r

“L’outlook appare positivo per il futuro”, prosegue l’Assessore, il quale richiama anche la necessità di dare risposte agli operatori del settore intenzionati a investire nel territorio dell’Urbe.\r

\r

Di spicco anche il breve saluto di Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo del Comune di Roma, nel corso del quale spiega chiaramente ai presenti che la Capitale è finalmente diventata la Città dei sì, grazie alle opere infrastrutturali in corso e ai grandi eventi. Rivolgendosi allo spirito di squadra, ha precisato il Presidente, si sono fatte e si faranno tante cose, così al centro come in aree più distanti, sempre nel rispetto delle peculiarità che rendono Roma unica e irripetibile.\r

\r

Il Presidente di Skal Roma, Luigi Sciarra, ha espresso grande entusiasmo per la visita della Presidente Cardenas, sottolineando come questa occasione ha rappresentato per i soci un’opportunità imperdibile per conoscere meglio le attività e le iniziative che Skål International porta avanti a livello globale.\r

\r

Sciarra ha dichiarato: “Siamo onorati di ospitare la Presidente Annette Cardenas e di poter discutere con lei delle nostre attività e dei progetti futuri. Skål Roma è sempre impegnato a promuovere il turismo sostenibile e la collaborazione internazionale.”\r

\r

In onore della Presenza di Annette Cardenas, il saluto del Presidente di Skål Europa, Franz Heffeter, il Presidente di Skål Cote d’Azur, Nicolle Martin, il Neo Presidente di Skål Pompei, Peppino Sorrentino, Il presidente onorario di Skål Palermo,Toti Piscopo, l’intero consiglio Direttivo di Skål Roma e i decani del nostro Club, Alberto Zampi, Perry Schiavo e Rosanna Roscioli.\r

\r

“E’ importante, continua Sciarra, considerarsi ambasciatori del territorio e fare sistema in modo sinergico tra pubblico e privato, per il benessere di tutti, senza personalismi o steccati ideologici ma operando in squadra”. “Ci sentiamo vicini all’Amministrazione comunale per quello che sta facendo a favore della città e desideriamo ringraziare i suoi rappresentanti che si occupano del turismo, dimostrando nei fatti cosa voglia dire avere amore per Roma”.\r

\r

All’evento hanno partecipato anche Tito Livio Mongelli, Presidente di Skål Italia e i due Membri D’Onore ed ex presidenti del Club di Roma, Antonio Percario e Augusto Minei. La loro presenza testimonia l’importanza storica e l’eredità del club nella promozione del turismo e del networking tra i professionisti del settore.\r

\r

L’incontro serale, in un contesto conviviale nel verde, circondato da antiche mura, addirittura collegate all’abside della Chiesa di San Giorgio al Velabro, è risultato ideale per scambiare idee ed esperienze, consolidare i legami all’interno della comunità Skal e promuovere nuovi progetti e collaborazioni per Roma e non solo.\r

\r

Il Presidente di Skål Roma, Luigi Sciarra, ha poi concluso: “Questa serata è stata importante per mostrare il nostro impegno e la nostra dedizione ai valori di Skal al fine di rafforzare la nostra comunità e il turismo in generale” ","post_title":"Skål garden dinner \"Amare Roma”. L'incontro con Annette Cardenas, presidente di Skal International","post_date":"2024-06-28T11:54:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1719575666000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Annunciato lo scorso dicembre, ha aperto a Roma Casa Monti, struttura di debutto e terzo indirizzo in assoluto del gruppo francese a conduzione familiare Leitmotiv. Immaginato dall'interior designer transalpina Laura Gonzalez per essere la casa degli artisti, si tratta di un hotel a 5 stelle che si sviluppa su sei piani con 26 camere e dieci suite, all’interno di un palazzo del diciottesimo secolo. Lo stretto legame con l’arte si riflette in ogni angolo della struttura, che custodisce oggetti d'antiquariato, opere e artigianato locale, che rendono omaggio all’unicità del rione omonimo.\r

\r

“Per realizzare gli interni, i romani creano universi complessi, che uniscono diverse referenze creative - commenta la stessa Laura Gonzalez -. È così che ho scelto di realizzare Casa Monti, donandole quell’atmosfera tipica che contraddistingue le case capitoline, aprendola alle influenze artistiche del quartiere. Così facendo, anche i locali si sentiranno a loro agio qui. Per iniziare, gli affreschi della lobby sui toni del verde sono stati realizzati da artisti e pittori che hanno preso ispirazione dai simboli di Roma, come i pini marittimi e gli stormi di rondini che costellano il cielo. Ogni piano dell’edificio racconta una storia unica e la città Eterna è senza dubbio una fonte inesauribile di referenze architettoniche che hanno ispirato i miei disegni”.\r

\r

Il ristorante dell’hotel, che si apre alla città grazie a una terrazza, ospita un patio con una fontana dove rilassarsi gustando la tradizionale cucina romana. Il bar invita gli ospiti in uno spazio che stimola la creatività, realizzato con toni naturali che spaziano dal marrone al crema, e un pavimento in travertino con un motivo a griglia. Salendo all’ultimo piano, si raggiunge il rooftop, dove al bar è possibile gustare cocktail e piccoli assaggi legati alla tradizione con una vista inedita su Roma.\r

\r

Situata al quinto piano con una vista a perdita d’occhio sui tetti romani, la spa di Casa Monti incarna le atmosfere delle antiche terme romane. Circondata da affreschi e con una luminosità sorprendente, enfatizzata da un arredamento sui toni del giallo ocra, l’area benessere offre trattamenti firmati Susanne Kaufmann, pioniera austriaca della bellezza naturale,","post_title":"Ha aperto i proprio battenti a Roma il nuovo 5 stelle Casa Monti del gruppo Leitmotiv","post_date":"2024-06-28T11:51:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719575468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470418","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med guadagna, ma i tempi sono incerti a causa della situazione di Fosun. Il vicedirettore generale Michel Wolfovski ha presentato le sue dimissioni a causa di questa situazione.\r

\r

Fosun ha acquisito molte imprese in Europa ma ultimamente le sta vendendo per cercare di ripianare i debiti. Erano i principali azionisti della Thomas Cook, che è finita come tutti sanno. Club Med, invece, è sopravvissuto ed è andato avanti. \r

\r

Il gruppo cinese dopo aver venduto molti asset ha quasi 30 miliardi di dollari mentre Club Med va molto bene. E anzi è oggetto di corteggiamento da parte di innumerevoli uomini d'affari che vorrebbero sbarcare nel capitale per darle una nuova direzione. \r

\r

La situazione quindi è abbastanza complessa. Così tanto complessa che non si riesce a capire bene lo scenario. Aspetteremo","post_title":"Club Med va molto bene, ma Fosun ha 30 miliardi di dollari di debiti","post_date":"2024-06-28T11:46:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1719575166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_463471\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

Da lunedì 1° luglio a mercoledì 31 luglio 2024, sarà nuovamente possibile accedere ai finanziamenti nell’ambito del FRI-Tur, l’incentivo – previsto dal Pnrr, promosso dal ministero del turismo e gestito da Invitalia – che punta a migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.\r

\r

Sarà possibile inserire la candidatura del proprio progetto sull’apposita piattaforma accessibile sul sito di Invitalia: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fri-tur/presenta-la-domanda.\r

\r

La possibilità di presentazione delle nuove domande di accesso agli incentivi fa seguito al rinnovamento dell’intesa tra ministero del turismo, Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Associazione bancaria italiana (Abi), nonché alle modifiche introdotte dal ministero del turismo con l’avviso dello scorso 7 maggio (https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/05/Avviso-Art.-3_FRITur_signed-1.pdf).\r

\r

“Abbiamo semplificato la procedura per accedere ai finanziamenti perché i soldi pubblici devono servire a rigenerare ricchezza, posti di lavoro, a far stare le aziende in equilibrio – commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè –. E per accedere ai finanziamenti servono quindi procedure più snelle che, come ministero, stiamo mettendo in atto”.\r

\r

La misura, rivolta ad agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di media dimensione (da 500 mila a 10 milioni di euro) per le Pmi del settore turistico, prevede una riserva del 50% delle risorse per gli investimenti green e una del 40% per il Sud.\r

\r

Le agevolazioni sono rivolte ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici (inclusi quelli acquatici e faunistici).\r

\r

Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri, realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali), digitalizzazione, acquisto o rinnovo di arredi, spese per prestazioni professionali.","post_title":"FRI-Tur: dal primo al 31 luglio si può accedere ai finanziamenti del ministero del turismo","post_date":"2024-06-28T11:28:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719574095000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470409","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta ieri nel porto di Taranto la cerimonia di battesimo della nuova unità ibrida Vittorio Morace del gruppo Liberty Lines. Madrina dell'evento, con il consueto rito della bottiglia, Annemarie Collart Morace, parte della famiglia proprietaria della compagnia di navigazione.\r

\r

L’imbarcazione, che vanta una lunghezza di 39,5 metri e una capienza di 251 passeggeri, è frutto di una collaborazione nata nel 2022 tra gli uffici tecnici di Liberty Lines, il cantiere spagnolo Astilleros Armon, il produttore tedesco di motori Rolls-Royce Solutions, Rina e il designer australiano Incat Crowther.\r

\r

Stando a Biagio Pugliese, South West Europe marine senior director di Rina, in particolare, la nuova unità garantisce l'emissione del 30% in meno di anidride carbonica, dell'81% in meno di fumi, nonché del 62% in meno di polveri e dell'83% in di gas inquinanti, rispetto a una imbarcazione analoga costruita con i metodi tradizionali. L'amministratore delegato e il direttore marketing e vendite di Armon, Alderino Alperi e Ricardo García, hanno invece ricordato come i propri cantieri si stiano occupando della realizzazione in tempi record di ben nove navi gemelle per Liberty Lines, di cui tre già consegnate e altre sei in arrivo entro l’estate 2026.\r

\r

","post_title":"Liberty Lines: cerimonia di battesimo a Taranto per la nuova unità ibrida Vittorio Morace","post_date":"2024-06-28T11:22:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1719573733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas e Delta Air Lines studiano il lancio di un ampio accordo di codeshare in base al quale venderanno congiuntamente i voli dei rispettivi network.\r

\r

Il 27 giugno le compagnie aeree hanno richiesto al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (Dot) l'autorizzazione ad attuare l'intesa, che riguarderà anche i voli operati dalle compagnie aeree regionali partner dei due vettori.\r

\r

L'iniziativa arriva mentre Sas si prepara a diventare, il 1° settembre, partner dell'alleanza aerea SkyTeam (quella cui appartiene Delta), come annunciato già nei mesi scorsi in seguito all'investimento del Gruppo Air France-Klm nel capitale del vettore scandinavo\r

\r

L'accordo riguarderà i voli in Europa e in Nord e Centro America: in particolare, Sas intende utilizzare il codice di Delta sui voli da Copenaghen, Oslo e Stoccolma verso decine di destinazioni europee. Allo stesso modo, Delta inserirà il codice di Sas su diverse centinaia di rotte, la maggior parte delle quali da e per Atlanta, Boston, New York Jfk e Los Angeles.\r

\r

Entrambe le compagnie aeree volano già tra gli Stati Uniti e la Scandinavia\r

\r

Virgin Atlantic, altra compagnia partner in SkyTeam, ha già dichiarato di avere in programma il codeshare con Sas.\r

\r

","post_title":"Sas e Delta Air Lines verso un accordo di codeshare di ampia portata","post_date":"2024-06-28T11:14:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719573284000]}]}}