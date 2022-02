Anguilla: Vivian Chambers nuova responsabile vendite e marketing per gli Usa

Vivian Chambers della Muse Collection è la nuova responsabile vendite e marketing per gli Stati Uniti dell’Ente del Turismo di Anguilla. La Chambers, in carica dallo scorso 1° febbraio, pianificherà e implementerà le attività di vendita e di destination marketing. Il suo compito è quello di vendere, promuovere i viaggi per Anguilla oltre a mantenere e far crescere il mercato turistico esistente.

“Vivian porta una comprovata esperienza come professionista delle vendite, del marketing e della pianificazione di eventi – ha dichiarato Kenroy Herbert, presidente dell’Ente del Turismo di Anguilla -. Siamo sicuri che la nostra partnership con The Muse Collection porterà ad Anguilla la visibilità e le relazioni necessarie per espandere la nostra clientela, aumentare i nostri arrivi e posizionare la nostra isola come destinazione premium nella regione”.

“È un onore essere stata scelta per rappresentare Anguilla negli Stati Uniti – ha commentato Vivian Chambers -. La gente di Anguilla incarna molti dei valori fondamentali della nostra azienda: la salute, il benessere, la famiglia, la cultura, la storia e le tradizioni. Siamo fiduciosi che insieme faremo crescere la nostra presenza in questo importante mercato”.