Anguilla Tourist Board: Kimberly King è la nuova chief marketing officer Kimberly King è la nuova chief marketing officer dell’Anguilla Tourist Board. «Esperta professionista del marketing turistico con un ottimo record di successi sia nel settore pubblico che in quello privato – sottolinea il presidente dell’ente, Kenroy Herbert -, Kimberly ha una comprensione innata delle sfide che la regione dei Caraibi deve affrontare, in particolare per le piccole destinazioni come Anguilla. Ha affrontato con successo questi problemi con strategie e programmi innovativi e creativi, e siamo fiduciosi che l’esperienza che porterà all’Ente per il Turismo migliorerà la nostra presenza e incrementerà le iniziative in tutti i principali mercati di origine». In qualità di chief marketing officer, la King sarà responsabile dello sviluppo, dell’esecuzione e della revisione continua di tutti i programmi di marketing dell’Anguilla Tourist Board. «Sono felice e onorata di unirmi all’Anguilla Tourist Board e apprezzo profondamente la fiducia da parte del Consiglio nell’offrirmi questa meravigliosa opportunità – commenta Kimberly King -. Anguilla è una destinazione straordinaria con un enorme potenziale e una storia unica da raccontare. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il talentuoso team dell’Atb per elevare il marchio Anguilla e posizionare l’isola come la principale destinazione caraibica per i viaggiatori d’affari e di piacere più esigenti». Condividi

