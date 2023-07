Amsterdam vieterà l’accesso alle navi da crociera per contrastare il turismo di massa Stop alle crociere per Amsterdam. Il consiglio comunale della città olandese ha vietato alle navi da crociera l’accesso al centro cittadino nel tentativo di limitare il numero di visitatori e contenere anche l’inquinamento. Di conseguenza, verrà chiuso il terminal collocato nel centro della città, sul fiume IJ e vicino alla stazione ferroviaria principale di Amsterdam. Per i rappresentanti politici delle amministrazioni che governano la maggiore città olandese, raggiunta ogni anni di oltre 100 toccate, le navi non sono in linea con le ambizioni sostenibili della municipalità: “Le navi da crociera nel centro della città non sono in linea con il compito di Amsterdam di ridurre il numero di turisti” ha dichiarato Ilana Rooderkerk del partito liberale D66 (che governa la città insieme al partito laburista e agli ambientalisti), la quale in passato avevo paragonato i turisti delle crociere a una sorta di “piaga delle locuste” che si abbatte sulla città. Concetto espresso più diplomaticamente ma in modo analogo dal sindaco Femke Halsema, lamentandosi di come “i crocieristi venissero lasciati liberi per un paio d’ore, mangiassero in catene internazionali e non avessero tempo per visitare un museo, consumando la città ma facendo ben poco per essa”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo prodotto, la vacanza di lusso, nel mercato della crocieristica italiana. Dopo un problema relativo alla certificazione dei pannelli antincendio della nave, che ha causato l'imprevisto ritardo nella consegna di un paio di settimane fa, agli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone, la Explora I è ufficialmente entrata ieri a far parte della flotta del gruppo Msc. Nasce così l'era del nuovo brand Explora Journeys. "Ma non chiamatele per favore solo crociere di lusso - ha sottolineato il managing director di Msc Crociere e Explora Journeys Italia, Leonardo Massa -. Explora è pensata per i clienti che amano le vacanze alto di gamma e che fino a questo momento probabilmente non consideravano le crociere come un’alternativa. Questa tipologia di consumatori troverà in questa nave il comfort e la filosofia della vacanza dell’Ocean State of Mind: un modo per connettersi ai valori dell’oceano e del mare. Su Explora il viaggiatore troverà un hardware che non ha paragoni al mondo, dettagli nei servizi, itinerari esclusivi, ricercati e pensati per vivere e assaporare la destinazione, nonché tanta qualità del food a bordo, che su un prodotto made in Italy come questo darà ancora più valore all'esperienza”. Insomma un lusso non coniugato solo sulle cabine, ma sul prodotto a 360 gradi. La Explora I è ora pronta per salpare verso il mare del Nord Europa con la sua prima crociera inaugurale dal porto di Copenaghen, prevista per il 1° agosto, per un itinerario che andrà dall’Islanda alla Groenlandia. In Autunno si sposterà quindi negli Stati Uniti verso la East Cost americana per il periodo del foliage, tra New York e il Quebec. Nel periodo invernale sarà poi nei Caraibi, per tornare in nell’estate del 2024 nel Mediterraneo. La costruzione della Explora I ha richiesto l’investimento di 500 milioni di euro, per una ricaduta sull’economia italiana superiore ai 2 miliardi. L’ordine complessivo con Fincantieri per le quattro navi della classe Explora Journeys ammonta a 2,3 miliardi, per un impatto economico sul paese che supera i 10 miliardi. [gallery ids="450144,450145,450146,450147,450148,450149,450150,450151,450152"] [post_title] => Consegnata la Explora I: inizia l'era Explora Journeys [post_date] => 2023-07-21T14:47:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689950850000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stop alle crociere per Amsterdam. Il consiglio comunale della città olandese ha vietato alle navi da crociera l'accesso al centro cittadino nel tentativo di limitare il numero di visitatori e contenere anche l'inquinamento. Di conseguenza, verrà chiuso il terminal collocato nel centro della città, sul fiume IJ e vicino alla stazione ferroviaria principale di Amsterdam. Per i rappresentanti politici delle amministrazioni che governano la maggiore città olandese, raggiunta ogni anni di oltre 100 toccate, le navi non sono in linea con le ambizioni sostenibili della municipalità: “Le navi da crociera nel centro della città non sono in linea con il compito di Amsterdam di ridurre il numero di turisti” ha dichiarato Ilana Rooderkerk del partito liberale D66 (che governa la città insieme al partito laburista e agli ambientalisti), la quale in passato avevo paragonato i turisti delle crociere a una sorta di “piaga delle locuste” che si abbatte sulla città. Concetto espresso più diplomaticamente ma in modo analogo dal sindaco Femke Halsema, lamentandosi di come “i crocieristi venissero lasciati liberi per un paio d’ore, mangiassero in catene internazionali e non avessero tempo per visitare un museo, consumando la città ma facendo ben poco per essa”. [post_title] => Amsterdam vieterà l'accesso alle navi da crociera per contrastare il turismo di massa [post_date] => 2023-07-21T14:20:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689949255000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450131 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' finalmente disponibile il nuovo parcheggio da 1.400 posti di Hertz a Roma Termini. Permetterà agli ospiti di raggiungere l’auto prenotata in maniera molto più diretta e confortevole dal desk di accredito, anch’esso in una nuova posizione. Per i soci Gold l’accesso è previsto direttamente dai binari di arrivo (sono il 10 e l'11, in prossimità dell’ingresso al parcheggio del primo piano). Molto più agevole anche l’accesso in parcheggio dall’esterno, per chi raggiunga la stazione a bordo della vettura da restituire. Presente poi una saletta lounge che consente di accogliere gli ospiti durante eventuali attese. Il progetto Hertz in Città raggiunge insomma anche Roma Termini: una location nevralgica, uno snodo ferroviario di prim’ordine che vanta un flusso di viaggiatori enorme. Questo determina un grandissimo fabbisogno energetico. Per mitigare l’impatto di questa necessità, il nuovo parcheggio ha quindi una dotazione di pannelli solari, che copriranno il 10% del fabbisogno energetico della stazione. Nato nel 2021, in appena due anni il progetto Hertz in città ha all’attivo il rinnovamento delle sedi cittadine di Roma Tiburtina, Milano Centrale, Napoli Stazione Centrale, Firenze Smn e Genova Porto. “Sono contento che il progetto Hertz in città stia procedendo secondo i piani e ci permetta ora di offrire un servizio adeguato anche ai passeggeri di uno snodo ferroviario strategico come Roma Termini - sottolinea il direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia, Massimiliano Archiapatti -. Sono inoltre molto contento che per Roma Termini sia stato previsto anche un investimento in sostenibilità. L’attenzione della nostra azienda a questo tema ha portato Hertz a sviluppare numerosi interventi per ridurre la nostra impronta ambientale, come per esempio le procedure di smaterializzazione del contratto per il risparmio di carta e il lancio del noleggio elettrico, con una flotta molto completa con tanti modelli già in flotta e altri ancora in arrivo. La massima attenzione alle esigenze dei nostri ospiti va di pari passo con lo sviluppo di un numero crescente di buone pratiche quotidiane”. [post_title] => Hertz rinnova la sede di Roma Termini. Ora è più facile raggiungere l'auto dalla stazione [post_date] => 2023-07-21T13:31:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689946279000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450117 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il governo si dice pronto a un intervento normativo per far fronte al caro voli. Lo ha dichiarato ieri il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del suo intervento alla commissione di allerta rapida dei prezzi sul caro voli, istituita presso il proprio dicastero. L'intervento normativo sarebbe allo studio di concerto con il ministri dei Trasporti, Matteo Salvini, e sarebbe volto a contrastare eventuali pratiche commerciali scorrete messe in atto dai vettori, con un occhio di riguardo al tema della continuità territoriale. Come già sottolineato anche da Fto, presente all'incontro, il Garante per la sorveglianza sui prezzi (Mr. Prezzi), Benedetto Mineo, avrebbe evidenziato come l'aumento medio delle tariffe dei biglietti aerei sia stato di circa il 40% rispetto all'anno scorso, con picchi anche del 70%. Tutto ciò, mentre a giugno il jet-fuel è rimasto su livelli del 45% inferiori a quelli del 2022. "Bene hanno fatto i colleghi Urso e Salvini a convocare i vettori aerei e porre la questione sul piano legislativo e sulla continuità territoriale: è la strada giusta per tutelare i consumatori nei loro diritti - è stato il pronto commento del ministro del Turismo, Daniela Santanché al riguardo -. Il governo sta dimostrando non solo di essere vigile sul tema degli aumenti dei costi e dei prezzi, ma di avere la volontà di intervenire attraverso una strategia multidisciplinare che coinvolge più dicasteri". Finalmente, insomma, qualcosa si muove per fronteggiare quello che al momento pare essere l'unico ostacolo davanti a una stagione estiva, che si prospetta davvero ottima per l'industria dei viaggi. Peccato che, forse, giunga già troppo tardi. Stando infatti ai dati processati dal gruppo Volonline, e rivelati in occasione dell'inaugurazione della sua nuova sede milanese, nelle ultime settimane il mercato starebbe già scontando una notevole riduzione dei prezzi del volato. "Registriamo cali fino anche del 30% sui posti disponibili", ha in particolare dichiarato il ceo del gruppo, Luigi Deli. Invece di procedere per interventi spot, che poco hanno a che fare con una visione strategica del comparto e più probabilmente con esigenze comunicative, servirebbe forse un approccio più ad ampio respiro, che magari contempli, come ha giustamente sottolineato al Mimit il direttore generale di Fto, Gabriele Milani, una limitazione dell'eccessiva volatilità dei prezzi, che penalizza la programmazione dei viaggi, nonché l'inserimento del canale agenziale tra i canali distributivi obbligati, assieme agli altri, nelle convenzioni commerciali tra i gestori aeroportuali e le compagnie aeree. Massimiliano Sarti [post_title] => Il governo pronto a un intervento sui prezzi voli. Ma forse è già tardi [post_date] => 2023-07-21T12:19:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689941999000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quali caratteristiche inducono alla scelta di una vacanza i giovani italiani - Millennials e la Generazione Z - nel 2023? Il viaggio deve essere autentico, intimo, sostenibile: questi i risultati dell'indagine effettuata dalla società di ricerche Squadrati nell’ambito dello studio 'Cosa ci spinge a viaggiare', realizzato per FlixBus. «Negli ultimi anni le persone si sono avvicinate in modo costante a forme di viaggio sempre più virtuose e responsabili, nonché legate a una dimensione più autentica ed esperienziale - ha commentato ha dichiarato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. Con la nostra rete capillare di mobilità collettiva, possiamo rispondere a questa esigenza rendendo possibili forme di viaggio più sostenibili, sempre più slegate dal mezzo privato e consapevoli delle specificità locali. Da qui, l’impegno a collegare mete penalizzate dalla carenza di collegamenti ferroviari e aeroportuali anche attraverso la creazione di hub di interscambio, con la possibilità di valorizzare itinerari meno noti rispetto a quelli canonici del turismo di massa e di creare un indotto per le economie locali. Non è un caso che il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trovi in centri con meno di 20.000 abitanti». [caption id="attachment_450122" align="alignleft" width="200"] Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia[/caption] Vivere a fondo una comunità, entrare in sintonia con le persone e lasciare che i ritmi del luogo scandiscano il proprio soggiorno, anziché dettare i propri. Secondo l’indagine, sempre più viaggiatori manifestano questa volontà nel post-Covid: il 33% degli intervistati dichiara di preferire viaggi “formativi” «per scoprire luoghi e città con gli occhi dell’esploratore, non del turista» (contro il 26% del pre-Covid, per un aumento di 7 punti percentuali in soli tre anni). Analogamente, è cresciuto il desiderio di «vivere un’esperienza di arricchimento, di crescita personale» (dal 31% nel pre-Covid al 41% di oggi) e «vivere un’esperienza unica» (dal 32% al 36%). Ad aumentare è anche il desiderio di intimità, e cioè di condividere l’esperienza del viaggio soprattutto con gli affetti più stretti. Nella classifica dei viaggi preferiti, un gradino sotto i viaggi di relax, si piazzano infatti quelli «del cuore, per stare con le persone a cui si vuole bene», indicati dal 34% degli italiani appartenenti alle categorie dei Millennials e della Generazione Z (contro il 23% del pre-Covid). Inoltre, il 39% di essi indica la compagnia delle «persone care, gli amici, la famiglia» quale motivazione principale del viaggio (nel pre-Covid era il 31%). Nel confronto fra le abitudini di viaggio precedenti e successive all’avvento del Covid si riflette, infine, una rinnovata sensibilità, da parte delle persone, per il tema ambientale: sale di quattro punti percentuali la preferenza accordata ai viaggi «naturalistici, per immergersi e osservare la natura», che passano dal 27% del pre-Covid al 31% del post-Covid. [post_title] => Flixbus fotografa le nuove abitudini di viaggio dei giovani italiani [post_date] => 2023-07-21T11:59:25+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689940765000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rimarrà aperto l'aeroporto di Torino domenica 23 luglio, anche se con limitazioni al traffico a causa della chiusura dello spazio aereo dalle ore 05:45 fino alle ore 08:45 per consentire le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in Frazione Pratoregio a Chivasso (provincia di Torino). Torino Airport precisa che l'intervento "comporterà la sospensione delle operazioni di avvicinamento e atterraggio degli aeromobili presso l’Aeroporto di Torino" ma che "lo scalo rimane aperto. La chiusura dello spazio aereo non implica l’interruzione dei servizi aeroportuali. Potranno verificarsi ritardi o cancellazioni dei voli in arrivo e in partenza nella fascia oraria indicata". Torino Airport ha provveduto a comunicare le limitazioni alle compagnie aeree, che a loro volta daranno comunicazione ai passeggeri interessati in merito allo stato dei voli. "Si ricorda che la scelta operativa di cancellare o riprogrammare i voli nella suddetta fascia oraria resta in capo alle singole compagnie aeree. "Per informazioni dettagliate sui propri voli, i passeggeri possono quindi rivolgersi alla compagnia aerea o agenzia di viaggio, oppure contattare il servizio Informazioni Voli di Torino Airport al numero 011 5676361-2". [post_title] => Torino Airport: limitazioni al traffico il 23 luglio per disinnesco ordigno bellico [post_date] => 2023-07-21T10:59:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689937172000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova classifica di Aci World conferma a chiare lettere la ripresa del traffico passeggeri globale nel 2022, che supererà i 6,6 miliardi, il ritorno del traffico internazionale e il predominio degli aeroporti statunitensi nelle prime posizioni. "Di fronte alle pressioni sui costi e alle ristrettezze del mercato del lavoro, gli aeroporti del mondo continuano a servire la sete di viaggiare in aereo del pubblico - ha commentato il direttore generale di Aci World Luis Felipe de Oliveira -. Gli aeroporti hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di recupero, come dimostrano i principali risultati dell'Aci World Airport Traffic Dataset. I dati più salienti evidenziano come i passeggeri totali abbiano superato quota 6,6 miliardi nel 2022, con un aumento del 43,8% rispetto al 2021 o una ripresa del 72,5% rispetto ai dati 2019. I primi 20 aeroporti per traffico globale di passeggeri rappresentano il 18% del traffico globale (1,2 miliardi di passeggeri). La classifica dà il benvenuto ad alcuni dei più grandi hub aeroportuali del mondo, grazie al ritorno del traffico internazionale. La quota globale del traffico internazionale è aumentata dal 25,3% nel 2021 al 38,4% nel 2022. Il podio vede sul gradino più alto l'aeroporto di Atlanta, seguito da Dallas Fort Worth e Denver; ma tra i primi 20 classificati ben 10 aeroporti si trovano negli Stati Uniti. Quasi tutti hanno quote significative di passeggeri nazionali (tra il 75% e il 95%). Nella top ten spicca il piazzamento al quinto posto di Dubai, che nel 2021 era al 27esimo posto; al settimo si qualifica Istanbul. Il salto maggiore nella classifica dei primi 20 si registra per l'aeroporto di Londra Heathrow, che passa dal 54° all'8° posto grazie all'abolizione di tutte le restrizioni ai viaggi da parte del governo britannico nel marzo 2021, dopo due anni di impedimenti. A scalare la classifica tra gli scali del Vecchio Continente ci sono anche Parigi, dalla 31esima alla decima posizione, Amsterdam (dalla 34 alla 13), Madrid (dalla 42esima alla 15) e Francoforte (dalla numero 39 alla 18). [post_title] => Aci World: la nuova classifica degli aeroporti più trafficati premia gli Usa [post_date] => 2023-07-21T10:51:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689936668000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova Thermal suite nella Mandara spa and salon, l’ampliamento del Vibe Beach Club, l’aggiunta di 64 nuove cabine, la realizzazione della Haven Premier Owner's suite da tre camere. Sono alcune delle novità che attenderanno gli ospiti della Norwegian Joy, una volta che la nave della flotta Ncl avrà completato il processo di rinnovamento previsto a inizio 2024. L'unità rimarrà infatti in bacino di carenaggio per tre settimane di lavori dal 22 gennaio al 12 febbraio del prossimo anno. Una volta terminato il restyling, gli ospiti avranno dunque accesso alla nuovissima Thermal suite, che presto sarà la più grande sulle navi della classe Breakaway-Plus. Progettata tenendo conto del feedback dei passeggeri Ncl, vanterà un layout più centralizzato, oltre a opere d’arte e un corridoio d'ingresso circondato da cascate. Un'area lounge separata sarà dotata del triplo di lettini riscaldati e gli ospiti potranno accedere a esperienze rilassanti e rinvigorenti tra cui sauna, ice room e bagno turco con aromaterapia. Inoltre saranno presenti lettini multisensoriali e una nuova Biostation con IV Drip Therapy: un trattamento ringiovanente che fornisce nutrienti essenziali al corpo. Disponibile pure la terapia aptica Kneipp, che massaggia i piedi mentre gli ospiti camminano attraverso un ruscello di ciottoli che alterna pediluvi caldi e freddi. La nuova Thermal Suite sostituirà il Galaxy Pavilion, il complesso di realtà virtuale della nave. L’intervento in programma includerà inoltre il riutilizzo di una parte dell'Observation Lounge per creare 24 nuove cabine con balcone, oltre a 40 nuove cabine spa con balcone, che comprenderanno l'accesso diretto alla Mandara Spa e alla Thermal suite. Inoltre, le Premier Owner's suites della The Haven by Norwegian Joy verranno ampliate fino ad avere tre camere da letto. Il Vibe Beach Club adults-only sarà ampliato, occupando l'arena Laser Tag esistente sul ponte 20. Lo spazio vanterà un layout simile al Vibe Beach Club della Norwegian Encore e sulla Norwegian Bliss, con nuove cabana private di lusso. La Norwegian Joy riprenderà la navigazione il 13 febbraio 2024, con un viaggio transatlantico di 11 giorni da Southampton, nel Regno Unito, a Miami. A marzo 2024, la nave effettuerà crociere di sette giorni nei Caraibi da Miami prima di salpare per Bermuda da New York per l'estate 2024. [post_title] => Restyling in arrivo per la Norwegian Joy che rimarrà ferma dal 22 gennaio al 12 febbraio 2024 [post_date] => 2023-07-21T10:21:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689934871000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450049 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo testa a testa fra Ryanair e il Comune di Venezia riguardo all'incremento delle tasse per i passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo. «Ryanair chiede al Comune di Venezia di revocare la decisione di aumentare l’addizionale municipale (+38%) da 6,50 a 9 euro per passeggero dal 30 maggio - spiega Mauro Bolla, country manager per l'Italia della low cost irlandese -. Questo eccessivo incremento delle tasse ha già costretto Ryanair a rimuovere un aeromobile basato (investimento di $ 100 milioni) e chiudere 6 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia (Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura) per la prossima stagione invernale 2023-24. Il rinvio del Consiglio di Stato di Venezia sulla decisione di questo aumento non fa altro che creare incertezza sia per le compagnie aeree che per i passeggeri. I cittadini/visitatori di Venezia meritano più connettività, scelta e tariffe basse (che Ryanair è in grado di offrire) senza essere lasciati in attesa della sentenza del Consiglio di Stato per altri 4 mesi in mancanza di una ragione apparente. Ciò che deve essere fatto è semplice: il Comune di Venezia deve eliminare l'eccessivo aumento della tassa (+38%) all'aeroporto Marco Polo, che danneggia il turismo locale, l’occupazione e la connettività, e abbassare invece i costi di accesso per stimolare la ripresa e la crescita della sua fragile industria turistica che si sta ancora riprendendo dalla pandemia». La low cost sottolinea che la capacità tolta a Venezia è stata riallocata a città concorrenti in Spagna e Portogallo che non hanno questa tassa penalizzante per le stagioni estate e inverno 2023. La compagnia ha «investito 10 miliardi di dollari in Italia con 98 aeromobili dislocati nelle 17 basi italiane e quest'estate sta operando l’operativo più grande di sempre da/per l'Italia, con oltre 7.200 voli settimanali su oltre 730 rotte (oltre 620 internazionali e oltre 110 domestiche), incluse 70 nuove destinazioni, collegando oltre 30 paesi, trasportando oltre 56 milioni di passeggeri da/per l'Italia all'anno e supportando oltre 40.000 posti di lavoro locali». [post_title] => Ryanair sfida Venezia sull'aumento delle tasse al Marco Polo: chiuse 6 rotte per l'inverno [post_date] => 2023-07-20T12:15:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689855322000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "amsterdam vietera laccesso alle navi da crociera per contrastare il turismo di massa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1447,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo prodotto, la vacanza di lusso, nel mercato della crocieristica italiana. Dopo un problema relativo alla certificazione dei pannelli antincendio della nave, che ha causato l'imprevisto ritardo nella consegna di un paio di settimane fa, agli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone, la Explora I è ufficialmente entrata ieri a far parte della flotta del gruppo Msc. Nasce così l'era del nuovo brand Explora Journeys. \r

\r

\"Ma non chiamatele per favore solo crociere di lusso - ha sottolineato il managing director di Msc Crociere e Explora Journeys Italia, Leonardo Massa -. Explora è pensata per i clienti che amano le vacanze alto di gamma e che fino a questo momento probabilmente non consideravano le crociere come un’alternativa. Questa tipologia di consumatori troverà in questa nave il comfort e la filosofia della vacanza dell’Ocean State of Mind: un modo per connettersi ai valori dell’oceano e del mare. Su Explora il viaggiatore troverà un hardware che non ha paragoni al mondo, dettagli nei servizi, itinerari esclusivi, ricercati e pensati per vivere e assaporare la destinazione, nonché tanta qualità del food a bordo, che su un prodotto made in Italy come questo darà ancora più valore all'esperienza”. Insomma un lusso non coniugato solo sulle cabine, ma sul prodotto a 360 gradi.\r

\r

La Explora I è ora pronta per salpare verso il mare del Nord Europa con la sua prima crociera inaugurale dal porto di Copenaghen, prevista per il 1° agosto, per un itinerario che andrà dall’Islanda alla Groenlandia. In Autunno si sposterà quindi negli Stati Uniti verso la East Cost americana per il periodo del foliage, tra New York e il Quebec. Nel periodo invernale sarà poi nei Caraibi, per tornare in nell’estate del 2024 nel Mediterraneo.\r

\r

La costruzione della Explora I ha richiesto l’investimento di 500 milioni di euro, per una ricaduta sull’economia italiana superiore ai 2 miliardi. L’ordine complessivo con Fincantieri per le quattro navi della classe Explora Journeys ammonta a 2,3 miliardi, per un impatto economico sul paese che supera i 10 miliardi.\r

\r

[gallery ids=\"450144,450145,450146,450147,450148,450149,450150,450151,450152\"]\r

\r

","post_title":"Consegnata la Explora I: inizia l'era Explora Journeys","post_date":"2023-07-21T14:47:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689950850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Stop alle crociere per Amsterdam. Il consiglio comunale della città olandese ha vietato alle navi da crociera l'accesso al centro cittadino nel tentativo di limitare il numero di visitatori e contenere anche l'inquinamento.\r

\r

Di conseguenza, verrà chiuso il terminal collocato nel centro della città, sul fiume IJ e vicino alla stazione ferroviaria principale di Amsterdam.\r

\r

Per i rappresentanti politici delle amministrazioni che governano la maggiore città olandese, raggiunta ogni anni di oltre 100 toccate, le navi non sono in linea con le ambizioni sostenibili della municipalità: “Le navi da crociera nel centro della città non sono in linea con il compito di Amsterdam di ridurre il numero di turisti” ha dichiarato Ilana Rooderkerk del partito liberale D66 (che governa la città insieme al partito laburista e agli ambientalisti), la quale in passato avevo paragonato i turisti delle crociere a una sorta di “piaga delle locuste” che si abbatte sulla città. Concetto espresso più diplomaticamente ma in modo analogo dal sindaco Femke Halsema, lamentandosi di come “i crocieristi venissero lasciati liberi per un paio d’ore, mangiassero in catene internazionali e non avessero tempo per visitare un museo, consumando la città ma facendo ben poco per essa”.","post_title":"Amsterdam vieterà l'accesso alle navi da crociera per contrastare il turismo di massa","post_date":"2023-07-21T14:20:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689949255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450131","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' finalmente disponibile il nuovo parcheggio da 1.400 posti di Hertz a Roma Termini. Permetterà agli ospiti di raggiungere l’auto prenotata in maniera molto più diretta e confortevole dal desk di accredito, anch’esso in una nuova posizione. Per i soci Gold l’accesso è previsto direttamente dai binari di arrivo (sono il 10 e l'11, in prossimità dell’ingresso al parcheggio del primo piano). Molto più agevole anche l’accesso in parcheggio dall’esterno, per chi raggiunga la stazione a bordo della vettura da restituire. Presente poi una saletta lounge che consente di accogliere gli ospiti durante eventuali attese.\r

\r

Il progetto Hertz in Città raggiunge insomma anche Roma Termini: una location nevralgica, uno snodo ferroviario di prim’ordine che vanta un flusso di viaggiatori enorme. Questo determina un grandissimo fabbisogno energetico. Per mitigare l’impatto di questa necessità, il nuovo parcheggio ha quindi una dotazione di pannelli solari, che copriranno il 10% del fabbisogno energetico della stazione. Nato nel 2021, in appena due anni il progetto Hertz in città ha all’attivo il rinnovamento delle sedi cittadine di Roma Tiburtina, Milano Centrale, Napoli Stazione Centrale, Firenze Smn e Genova Porto.\r

\r

“Sono contento che il progetto Hertz in città stia procedendo secondo i piani e ci permetta ora di offrire un servizio adeguato anche ai passeggeri di uno snodo ferroviario strategico come Roma Termini - sottolinea il direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia, Massimiliano Archiapatti -. Sono inoltre molto contento che per Roma Termini sia stato previsto anche un investimento in sostenibilità. L’attenzione della nostra azienda a questo tema ha portato Hertz a sviluppare numerosi interventi per ridurre la nostra impronta ambientale, come per esempio le procedure di smaterializzazione del contratto per il risparmio di carta e il lancio del noleggio elettrico, con una flotta molto completa con tanti modelli già in flotta e altri ancora in arrivo. La massima attenzione alle esigenze dei nostri ospiti va di pari passo con lo sviluppo di un numero crescente di buone pratiche quotidiane”.\r

\r

","post_title":"Hertz rinnova la sede di Roma Termini. Ora è più facile raggiungere l'auto dalla stazione","post_date":"2023-07-21T13:31:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689946279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450117","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo si dice pronto a un intervento normativo per far fronte al caro voli. Lo ha dichiarato ieri il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del suo intervento alla commissione di allerta rapida dei prezzi sul caro voli, istituita presso il proprio dicastero. L'intervento normativo sarebbe allo studio di concerto con il ministri dei Trasporti, Matteo Salvini, e sarebbe volto a contrastare eventuali pratiche commerciali scorrete messe in atto dai vettori, con un occhio di riguardo al tema della continuità territoriale.\r

\r

Come già sottolineato anche da Fto, presente all'incontro, il Garante per la sorveglianza sui prezzi (Mr. Prezzi), Benedetto Mineo, avrebbe evidenziato come l'aumento medio delle tariffe dei biglietti aerei sia stato di circa il 40% rispetto all'anno scorso, con picchi anche del 70%. Tutto ciò, mentre a giugno il jet-fuel è rimasto su livelli del 45% inferiori a quelli del 2022. \"Bene hanno fatto i colleghi Urso e Salvini a convocare i vettori aerei e porre la questione sul piano legislativo e sulla continuità territoriale: è la strada giusta per tutelare i consumatori nei loro diritti - è stato il pronto commento del ministro del Turismo, Daniela Santanché al riguardo -. Il governo sta dimostrando non solo di essere vigile sul tema degli aumenti dei costi e dei prezzi, ma di avere la volontà di intervenire attraverso una strategia multidisciplinare che coinvolge più dicasteri\".\r

Finalmente, insomma, qualcosa si muove per fronteggiare quello che al momento pare essere l'unico ostacolo davanti a una stagione estiva, che si prospetta davvero ottima per l'industria dei viaggi. Peccato che, forse, giunga già troppo tardi. Stando infatti ai dati processati dal gruppo Volonline, e rivelati in occasione dell'inaugurazione della sua nuova sede milanese, nelle ultime settimane il mercato starebbe già scontando una notevole riduzione dei prezzi del volato. \"Registriamo cali fino anche del 30% sui posti disponibili\", ha in particolare dichiarato il ceo del gruppo, Luigi Deli. Invece di procedere per interventi spot, che poco hanno a che fare con una visione strategica del comparto e più probabilmente con esigenze comunicative, servirebbe forse un approccio più ad ampio respiro, che magari contempli, come ha giustamente sottolineato al Mimit il direttore generale di Fto, Gabriele Milani, una limitazione dell'eccessiva volatilità dei prezzi, che penalizza la programmazione dei viaggi, nonché l'inserimento del canale agenziale tra i canali distributivi obbligati, assieme agli altri, nelle convenzioni commerciali tra i gestori aeroportuali e le compagnie aeree.\r

Massimiliano Sarti","post_title":"Il governo pronto a un intervento sui prezzi voli. Ma forse è già tardi","post_date":"2023-07-21T12:19:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689941999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Quali caratteristiche inducono alla scelta di una vacanza i giovani italiani - Millennials e la Generazione Z - nel 2023? Il viaggio deve essere autentico, intimo, sostenibile: questi i risultati dell'indagine effettuata dalla società di ricerche Squadrati nell’ambito dello studio 'Cosa ci spinge a viaggiare', realizzato per FlixBus.\r

\r

«Negli ultimi anni le persone si sono avvicinate in modo costante a forme di viaggio sempre più virtuose e responsabili, nonché legate a una dimensione più autentica ed esperienziale - ha commentato ha dichiarato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. Con la nostra rete capillare di mobilità collettiva, possiamo rispondere a questa esigenza rendendo possibili forme di viaggio più sostenibili, sempre più slegate dal mezzo privato e consapevoli delle specificità locali. Da qui, l’impegno a collegare mete penalizzate dalla carenza di collegamenti ferroviari e aeroportuali anche attraverso la creazione di hub di interscambio, con la possibilità di valorizzare itinerari meno noti rispetto a quelli canonici del turismo di massa e di creare un indotto per le economie locali. Non è un caso che il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trovi in centri con meno di 20.000 abitanti». \r

\r

[caption id=\"attachment_450122\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia[/caption]\r

\r

Vivere a fondo una comunità, entrare in sintonia con le persone e lasciare che i ritmi del luogo scandiscano il proprio soggiorno, anziché dettare i propri. Secondo l’indagine, sempre più viaggiatori manifestano questa volontà nel post-Covid: il 33% degli intervistati dichiara di preferire viaggi “formativi” «per scoprire luoghi e città con gli occhi dell’esploratore, non del turista» (contro il 26% del pre-Covid, per un aumento di 7 punti percentuali in soli tre anni). Analogamente, è cresciuto il desiderio di «vivere un’esperienza di arricchimento, di crescita personale» (dal 31% nel pre-Covid al 41% di oggi) e «vivere un’esperienza unica» (dal 32% al 36%).\r

\r

Ad aumentare è anche il desiderio di intimità, e cioè di condividere l’esperienza del viaggio soprattutto con gli affetti più stretti. Nella classifica dei viaggi preferiti, un gradino sotto i viaggi di relax, si piazzano infatti quelli «del cuore, per stare con le persone a cui si vuole bene», indicati dal 34% degli italiani appartenenti alle categorie dei Millennials e della Generazione Z (contro il 23% del pre-Covid). Inoltre, il 39% di essi indica la compagnia delle «persone care, gli amici, la famiglia» quale motivazione principale del viaggio (nel pre-Covid era il 31%).\r

\r

Nel confronto fra le abitudini di viaggio precedenti e successive all’avvento del Covid si riflette, infine, una rinnovata sensibilità, da parte delle persone, per il tema ambientale: sale di quattro punti percentuali la preferenza accordata ai viaggi «naturalistici, per immergersi e osservare la natura», che passano dal 27% del pre-Covid al 31% del post-Covid.","post_title":"Flixbus fotografa le nuove abitudini di viaggio dei giovani italiani","post_date":"2023-07-21T11:59:25+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689940765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rimarrà aperto l'aeroporto di Torino domenica 23 luglio, anche se con limitazioni al traffico a causa della chiusura dello spazio aereo dalle ore 05:45 fino alle ore 08:45 per consentire le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in Frazione Pratoregio a Chivasso (provincia di Torino).\r

Torino Airport precisa che l'intervento \"comporterà la sospensione delle operazioni di avvicinamento e atterraggio degli aeromobili presso l’Aeroporto di Torino\" ma che \"lo scalo rimane aperto. La chiusura dello spazio aereo non implica l’interruzione dei servizi aeroportuali. Potranno verificarsi ritardi o cancellazioni dei voli in arrivo e in partenza nella fascia oraria indicata\".\r

Torino Airport ha provveduto a comunicare le limitazioni alle compagnie aeree, che a loro volta daranno comunicazione ai passeggeri interessati in merito allo stato dei voli. \"Si ricorda che la scelta operativa di cancellare o riprogrammare i voli nella suddetta fascia oraria resta in capo alle singole compagnie aeree.\r

\"Per informazioni dettagliate sui propri voli, i passeggeri possono quindi rivolgersi alla compagnia aerea o agenzia di viaggio, oppure contattare il servizio Informazioni Voli di Torino Airport al numero 011 5676361-2\".","post_title":"Torino Airport: limitazioni al traffico il 23 luglio per disinnesco ordigno bellico","post_date":"2023-07-21T10:59:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689937172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova classifica di Aci World conferma a chiare lettere la ripresa del traffico passeggeri globale nel 2022, che supererà i 6,6 miliardi, il ritorno del traffico internazionale e il predominio degli aeroporti statunitensi nelle prime posizioni.\r

\r

\"Di fronte alle pressioni sui costi e alle ristrettezze del mercato del lavoro, gli aeroporti del mondo continuano a servire la sete di viaggiare in aereo del pubblico - ha commentato il direttore generale di Aci World Luis Felipe de Oliveira -. Gli aeroporti hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di recupero, come dimostrano i principali risultati dell'Aci World Airport Traffic Dataset.\r

\r

I dati più salienti evidenziano come i passeggeri totali abbiano superato quota 6,6 miliardi nel 2022, con un aumento del 43,8% rispetto al 2021 o una ripresa del 72,5% rispetto ai dati 2019. I primi 20 aeroporti per traffico globale di passeggeri rappresentano il 18% del traffico globale (1,2 miliardi di passeggeri).\r

\r

La classifica dà il benvenuto ad alcuni dei più grandi hub aeroportuali del mondo, grazie al ritorno del traffico internazionale. La quota globale del traffico internazionale è aumentata dal 25,3% nel 2021 al 38,4% nel 2022. Il podio vede sul gradino più alto l'aeroporto di Atlanta, seguito da Dallas Fort Worth e Denver; ma tra i primi 20 classificati ben 10 aeroporti si trovano negli Stati Uniti. Quasi tutti hanno quote significative di passeggeri nazionali (tra il 75% e il 95%).\r

\r

Nella top ten spicca il piazzamento al quinto posto di Dubai, che nel 2021 era al 27esimo posto; al settimo si qualifica Istanbul.\r

\r

Il salto maggiore nella classifica dei primi 20 si registra per l'aeroporto di Londra Heathrow, che passa dal 54° all'8° posto grazie all'abolizione di tutte le restrizioni ai viaggi da parte del governo britannico nel marzo 2021, dopo due anni di impedimenti. A scalare la classifica tra gli scali del Vecchio Continente ci sono anche Parigi, dalla 31esima alla decima posizione, Amsterdam (dalla 34 alla 13), Madrid (dalla 42esima alla 15) e Francoforte (dalla numero 39 alla 18).","post_title":"Aci World: la nuova classifica degli aeroporti più trafficati premia gli Usa","post_date":"2023-07-21T10:51:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689936668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova Thermal suite nella Mandara spa and salon, l’ampliamento del Vibe Beach Club, l’aggiunta di 64 nuove cabine, la realizzazione della Haven Premier Owner's suite da tre camere. Sono alcune delle novità che attenderanno gli ospiti della Norwegian Joy, una volta che la nave della flotta Ncl avrà completato il processo di rinnovamento previsto a inizio 2024. L'unità rimarrà infatti in bacino di carenaggio per tre settimane di lavori dal 22 gennaio al 12 febbraio del prossimo anno.\r

\r

Una volta terminato il restyling, gli ospiti avranno dunque accesso alla nuovissima Thermal suite, che presto sarà la più grande sulle navi della classe Breakaway-Plus. Progettata tenendo conto del feedback dei passeggeri Ncl, vanterà un layout più centralizzato, oltre a opere d’arte e un corridoio d'ingresso circondato da cascate. Un'area lounge separata sarà dotata del triplo di lettini riscaldati e gli ospiti potranno accedere a esperienze rilassanti e rinvigorenti tra cui sauna, ice room e bagno turco con aromaterapia. Inoltre saranno presenti lettini multisensoriali e una nuova Biostation con IV Drip Therapy: un trattamento ringiovanente che fornisce nutrienti essenziali al corpo. Disponibile pure la terapia aptica Kneipp, che massaggia i piedi mentre gli ospiti camminano attraverso un ruscello di ciottoli che alterna pediluvi caldi e freddi. La nuova Thermal Suite sostituirà il Galaxy Pavilion, il complesso di realtà virtuale della nave.\r

\r

L’intervento in programma includerà inoltre il riutilizzo di una parte dell'Observation Lounge per creare 24 nuove cabine con balcone, oltre a 40 nuove cabine spa con balcone, che comprenderanno l'accesso diretto alla Mandara Spa e alla Thermal suite. Inoltre, le Premier Owner's suites della The Haven by Norwegian Joy verranno ampliate fino ad avere tre camere da letto. Il Vibe Beach Club adults-only sarà ampliato, occupando l'arena Laser Tag esistente sul ponte 20. Lo spazio vanterà un layout simile al Vibe Beach Club della Norwegian Encore e sulla Norwegian Bliss, con nuove cabana private di lusso. La Norwegian Joy riprenderà la navigazione il 13 febbraio 2024, con un viaggio transatlantico di 11 giorni da Southampton, nel Regno Unito, a Miami. A marzo 2024, la nave effettuerà crociere di sette giorni nei Caraibi da Miami prima di salpare per Bermuda da New York per l'estate 2024.","post_title":"Restyling in arrivo per la Norwegian Joy che rimarrà ferma dal 22 gennaio al 12 febbraio 2024","post_date":"2023-07-21T10:21:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689934871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo testa a testa fra Ryanair e il Comune di Venezia riguardo all'incremento delle tasse per i passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo. «Ryanair chiede al Comune di Venezia di revocare la decisione di aumentare l’addizionale municipale (+38%) da 6,50 a 9 euro per passeggero dal 30 maggio - spiega Mauro Bolla, country manager per l'Italia della low cost irlandese -. Questo eccessivo incremento delle tasse ha già costretto Ryanair a rimuovere un aeromobile basato (investimento di $ 100 milioni) e chiudere 6 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia (Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura) per la prossima stagione invernale 2023-24. \r

Il rinvio del Consiglio di Stato di Venezia sulla decisione di questo aumento non fa altro che creare incertezza sia per le compagnie aeree che per i passeggeri. I cittadini/visitatori di Venezia meritano più connettività, scelta e tariffe basse (che Ryanair è in grado di offrire) senza essere lasciati in attesa della sentenza del Consiglio di Stato per altri 4 mesi in mancanza di una ragione apparente. \r

Ciò che deve essere fatto è semplice: il Comune di Venezia deve eliminare l'eccessivo aumento della tassa (+38%) all'aeroporto Marco Polo, che danneggia il turismo locale, l’occupazione e la connettività, e abbassare invece i costi di accesso per stimolare la ripresa e la crescita della sua fragile industria turistica che si sta ancora riprendendo dalla pandemia».\r

La low cost sottolinea che la capacità tolta a Venezia è stata riallocata a città concorrenti in Spagna e Portogallo che non hanno questa tassa penalizzante per le stagioni estate e inverno 2023. La compagnia ha «investito 10 miliardi di dollari in Italia con 98 aeromobili dislocati nelle 17 basi italiane e quest'estate sta operando l’operativo più grande di sempre da/per l'Italia, con oltre 7.200 voli settimanali su oltre 730 rotte (oltre 620 internazionali e oltre 110 domestiche), incluse 70 nuove destinazioni, collegando oltre 30 paesi, trasportando oltre 56 milioni di passeggeri da/per l'Italia all'anno e supportando oltre 40.000 posti di lavoro locali».","post_title":"Ryanair sfida Venezia sull'aumento delle tasse al Marco Polo: chiuse 6 rotte per l'inverno","post_date":"2023-07-20T12:15:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689855322000]}]}}