AlUla: nuovi prodotti ed esperienze per attrarre visitatori lungo tutto l’arco dell’anno Parola d’ordine destagionalizzare, anche per AlUla: è questo uno degli obiettivi messi in campo dalla Royal Commission for AlUla che mira ad incentivare gli arrivi turistici lungo tutto l’anno, in linea con il target di raggiungere un milione di visitatori all’anno entro il 2030, dopo averne registrati 286.000 nel 2024. In un’intervista a Travel Weekly, Ansar Babu, direttore della distribuzione globale e delle operazioni internazionali della Royal Commission, ha spiegato che, “tradizionalmente, si pensa ad AlUla come ad una destinazione da visitare in inverno, con cali durante il periodo del Ramadan e in estate. Ma quest’anno abbiamo lavorato duramente per offrire le nostre esperienze culturali e i nostri hotel a prezzi vantaggiosi durante il Ramadan e ha funzionato, poiché abbiamo registrato un aumento dell’80% dei visitatori”. La destinazione vuole aggiungere alla propria offerta esperienze culturali e avventurose specifiche in ogni stagione, al fine di stimolare l’interesse al di fuori dei periodi di picco tradizionali.

Esperienze come la visita notturna alle tombe nabatee di Hegra, patrimonio dell’Unesco, per evitare il caldo intenso delle ore diurne estive, sono già disponibili per la prenotazione, mentre l’ente turistico intende abbandonare l’idea di affidarsi esclusivamente al proprio calendario di eventi per attirare i viaggiatori fuori stagione. Nel 2026 ci sarà anche una maggiore scelta di operatori b2b, oltre a strumenti di formazione potenziati per gli agenti di viaggio. Condividi

