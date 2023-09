Alla scoperta di Miami, terra dalle sfaccettature sorprendenti da percorrere sulla Brightline Miami è una destinazione da scoprire e riscoprire, un’area ricca di natura, di paesaggi meravigliosi e di tante sfaccettature culturali e artistiche. Una terra dove vivono popoli diversi fondendo le loro identità e un luogo fortemente innovativo e legato al business che ospita oltre mille multinazionali e sempre più professionisti, sia per partecipare ad eventi mice che per dedicarsi a momenti bleisure. In questi giorni il Greater Miami Convention & Visitors Bureau ha deciso di risvegliare l’attenzione dei turisti, in particolare italiani ed europei, con la campagna Find Your Miami, che mette in luce le caratteristiche della destinazione e «ne racconta il cuore vibrante», come afferma Jennifer Haz, director of communications Europe del Greater Miami Convention & Visitors Bureau. Haz ha raggiunto Milano nel corso di un tour promozionale, sottolineando che «è giunto il momento di raccontare ai nostri ospiti un luogo che, oltre alla sua bellezza naturale e alle sue spiagge, è un hub di cultura con oltre 100 gallerie e musei; un insieme di quartieri dove la bellezza raggiunge le strade con locali, ristoranti, momenti di performing art e dove la cultura europea incontra quella caraibica. Ogni turista potrà scegliere quale vacanza vivere in uno dei suoi 480 alberghi, ricordando che da oggi al 2026 ne verranno costruiti altri 43». Un dato importante perché a Miami si trova un aeroporto internazionale che si attesta al secondo posto per traffico passeggeri negli Stati Uniti, con 169 destinazioni servite: nel 2022 vi sono transitati 50,6 milioni di passeggeri. Per raggiungere Miami dall’Italia è operativo un volo diretto Ita da Roma, mentre da Milano deve ancora riprendere la connessione di American Airlines che si è fermata con la pandemia. «Ci stiamo impegnando affinché vengano ripristinati i voli diretti. – prosegue Haz -. Oggi, oltre che da Roma, si può raggiungere Miami con il volo in partenza da Francoforte, oppure dal Jfk di New York. Sono anche disponibili connessioni attraverso i principali hub europei, come Londra, Parigi, Zurigo con le rispettive compagnie di bandiera. Infine dall’estate 2024 si potrà arrivare a Miami anche con Condor Airlines da Francoforte. Da Miami sarà poi facile raggiungere tutta la Florida con la nuovissima Brightline: un intercity rail che connette Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando e Tampa con 16 corse al giorno. Nato con un investimento privato di oltre 5 miliardi di dollari, è oggi il mezzo più veloce, ecologico e pratico disponibile. Una linea progettata per potenziare il network del trasporto pubblico».

Gli agenti, grazie alla formazione continua realizzata con i roadshow e con i fam trip possono incontrare la realtà di Azemar, fatta di un’offerta a 5 stelle e di grande attenzione alle esigenze del cliente e alla sostenibilità. «Portiamo i nostri ospiti alla scoperta delle Maldive, dello Sri Lanka, di Zanzibar e della Tanzania, di Mauritius, delle Seychelles, di Dubai e di tutti gli Emirati Arabi - spiega Loris Giusti, key account del to -. Oggi i nostri ospiti amano sperimentare i servizi e le experience offerte dalle strutture e prediligono i viaggi combinati, anche per la luna di miele: noi creiamo delle esperienze su misura tra città, safari e mare". Ampia dunque la scelta di prodotto, che comprende pure una serie di resort di proprietà esclusiva. "La nostra The Cocoon Collection comprende The Cocoon Maldives, il primo design hotel alle Maldive con l’arredamento by Lago Design - aggiunge Giusti -. C'è poi lo You & Me Maldives, un resort adults-only che ospita il famoso Underwater Restaurant H2o, il primo ristorante stellato alle Maldive dove il menu è firmato dallo chef due stelle Michelin Andrea Berton. A Zanzibar ci sono il Gold Zanzibar, che si trova nella spettacolare spiaggia di Kendwa, e il The Island Pongwe, l’isola nell’isola, con sole cinque camere. In Sri Lanka, si aggiunge inoltre il boutique hotel Aditya Resort, la cui spa Ayurveda è una delle 25 spa più belle di tutto il sud-est asiatico. Lo scorso 1° settembre 2023 ha infine aperto il Joy Island: l’isola della gioia è la nostra ultima novità, la terza struttura Cocoon Collection alle Maldive aperta a coppie, famiglie e single. Abbiamo già tantissime richieste per il periodo invernale e anche per il 2024, perché gli ospiti programmano da un anno all’altro i loro viaggi e noi offriamo esperienze davvero indimenticabili, come le nuovissime attività di watersport del Siyam World». [gallery ids="452139,452140,452142,452141,452143,452138"] [post_title] => Azemar: un oceano Indiano a 5 stelle da scoprire con The Cocoon Collection [post_date] => 2023-09-14T11:06:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694689593000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un anno sorprendente, sopra tutte le aspettative. Luca Ruco è decisamente soddisfatto del 2023 di Azimut: "Registriamo un aumento del fatturato del 40% sul 2022 e addirittura un raddoppio rispetto all'anno pre-Covid 2019 - racconta il ceo e general manager del tour operator e dmc sanmarinese -. Un risultato favorito tra l'altro da un numero consistente di nuova clientela e da una domanda sostenuta proveniente dai mercati internazionali, che hanno rimpiazzato un certo calo degli italiani, dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi". Il caro-utenze e l'inflazione galoppante si sono in effetti fatti sentire sul mercato domestico. "Io temo persino una coda lunga nel 2024. Per questo il mio atteggiamento sul prossimo futuro è oggi prudentemente cauto", aggiunge Ruco. A trainare il 2023 di Azimut sono stati invece soprattutto i mercati dell'Europa dell'Est. A seguire, ottimi riscontri sono giunti anche dalle Americhe e dall'Australia. Lato prodotto, le migliori performance si sono infine registrate su Liguria, Amalfi, la Toscana e naturalmente San Marino. [post_title] => L'Europa dell'Est traina le performance della dmc sanmarinese Azimut [post_date] => 2023-09-14T09:14:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694682853000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_385664" align="alignleft" width="300"] Costanzo Iaccarino, presidente campano di Federalberghi[/caption] «Non realizzare l’ospedale unico della penisola sorrentina equivarrebbe non solo a sperperare milioni di euro che sono stati fin qui impiegati, ma anche a privare residenti e turisti di un servizio sanitario più forte e strutturato»: Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina, esprime la posizione dell’associazione in merito alla struttura che dovrebbe vedere la luce nel territorio di Sant’Agnello. Iaccarino interviene nel dibattito nato nelle ultime settimane, dopo che la nuova amministrazione comunale di Sant’Agnello ha manifestato la propria contrarietà al progetto: «Non costruire l’ospedale unico della penisola sorrentina sarebbe un errore madornale perché non si può privare di un’assistenza più solida e di una struttura finalmente all’avanguardia un territorio dove risiedono più di 80mila persone e dove, durante l’estate, il numero di fruitori di servizi supera le 100mila unità. Senza dimenticare la presenza di oltre due milioni e mezzo di turisti che ogni anno soggiornano tra Vico Equense e Massa Lubrense e che, al pari dei residenti, hanno diritto a una sanità migliore. Inoltre, rinunciare all’ospedale unico della penisola sorrentina sarebbe una follia dopo che le pubbliche amministrazioni, a cominciare dalla Regione, hanno investito ingenti risorse per superare le varie fasi della progettazione, non ultimi i cinque milioni spesi per il progetto esecutivo». Di qui l’appello del presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina: «Invitiamo l’amministrazione comunale di Sant’Agnello – conclude Costanzo Iaccarino - ad aprirsi a una visione più lungimirante che non privi le attuali e le future generazioni di residenti in penisola sorrentina, al pari dei turisti che ogni anno scelgono la nostra terra per trascorrere le loro vacanze, di un servizio sanitario più efficiente». [post_title] => Iaccarino (Federalberghi): «Sì all'ospedale unico della penisola sorrentina» [post_date] => 2023-09-13T14:55:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694616922000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452082 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Trenino Verde delle Alpi fa tappa a Milano partecipando allo Swiss Family Village che, dal 21 settembre al 1° ottobre, sarà visitabile in Piazza Gae Aulenti. Il convoglio che ogni due ore da Domodossola raggiunge Berna, presenterà al pubblico l’originale e piacevole esperienza di bordo e le caratteristiche di un viaggio sostenibile alla scoperta dell’offerta culturale e naturalistica della regione dell’Oberland Bernese. L’evento pop up di Svizzera Turismo riproduce un viaggio in treno alla scoperta della Svizzera attraverso le meravigliose esperienze da vivere in destinazione, dall’offerta naturalistica alle attività outdoor, dalla visita delle città all’offerta per i viaggiatori più piccoli. Saranno, inoltre, previsti workshop per gli addetti ai lavori e laboratori per il pubblico più piccolo. «Partecipare allo Swiss Travel Village è un importante momento per promuovere insieme a Svizzera Turismo il nostro prodotto e l’offerta della destinazione - afferma Ilona Ott, responsabile rapporti Italia Mobilità viaggiatori Bls Ag -. Un’avventura a bordo del Trenino Verde delle Alpi vuol dire scoprire l’autentica regione dell’Oberland Bernese attraverso la modalità dolce del treno che opera nel totale rispetto dell’ambiente. I viaggiatori da Domodossola a Berna esploreranno questa parte di Svizzera che propone straordinarie passeggiate nella natura del Lötschberg (Briga); panorami naturalistici mozzafiato come l’Allmenalp (Kandersteg), gita in battello sul lago di Thun, visita a castelli come quello di Spiez e ai singolari borghi delle località toccate dal treno come l’affascinante borgo di Thun e shopping nella città vecchia di Berna». Il documento di viaggio ideale per scoprire la regione è la Carta giornaliera Bls Trenino Verde, da poco disponibile anche per due giorni, che permette di salire e scendere lungo il percorso del treno quante volte si vuole al giorno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun. [post_title] => Il Trenino Verde delle Alpi a Milano: appuntamento allo Swiss Family Village di Piazza Gae Aulenti [post_date] => 2023-09-13T13:51:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694613085000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo una summer con importanti riconferme e inattese novità, ritorna l’appuntamento consueto con il Ttg di Rimini. Dall’11 al 13 ottobre, Guiness Travel sarà presente all’interno del villaggio Astoi per incontrare agenti di viaggio, enti del turismo e professionisti del settore di tutta Italia. Tra i temi più caldi c’è la disponibilità di voli e di servizi a terra per l’inverno e il Capodanno. “I mesi passati hanno mostrato che è sempre più complicato conciliare le esigenze temporali della programmazione con la situazione concreta dell’operativo, soprattutto quando il consumer tende sempre più a confermare la pratica di viaggio sotto data - spiega Elvira D’Aversa, sales manager di Guiness -. Allo stesso tempo, è difficile calmierare i costi in aumento esponenziale da ormai più di un anno, restando competitivi sul mercato e senza snaturare un prodotto fortemente riconoscibile e attorno al quale si sviluppa la nostra identità di brand” Il modus operandi attuato da Guiness è quello da sempre utilizzato dall’operatore: muoversi con largo anticipo sfruttando i rapporti di collaborazione con i partner storici, compagnie di bandiera e fornitori locali. “Acquistare contingenti di allotment sui voli e prenotare servizi a terra assicura il prezzo garantito su tutti gli itinerari proposti, oltre che rassicurare il cliente e facilitare il lavoro di tutta la rete agenziale", prosegue Elvira D’Aversa. In attesa di svelare la proposta del to per il 2024, da sottolineare la disponibilità sui viaggi autunnali e di Capodanno. Tanti gli itinerari proposti, in Italia, Europa e nel resto del globo. Sugli scudi le destinazioni Mondo, con Giordania, Marocco, Emirati Arabi ed Egitto a premere sul piede dell’acceleratore. Continua poi il momento d’oro del Giappone, che registra costanti sold-out già dalla scorsa primavera. Bene anche l’India, con la sorpresa del Nepal. Infine, si conferma su buoni livelli la Thailandia, destinazione iconica nell’immaginario collettivo, declinata anche nella doppia formula che prevede il soggiorno mare nella bellissima isola di Phuket. [post_title] => Guiness Travel alla fiera di Rimini dopo un'estate positiva [post_date] => 2023-09-13T10:50:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694602214000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433208" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio della nuova Icon of the Seas[/caption] Partono oggi, con tre mesi di anticipo sul calendario, le vendite per le crociere 2025-2026 della Icon of the Seas di Royal Caribbean nei Caraibi, con partenza da Miami e tappa all'isola privata Perfect Day at CocoCay. In programma anche nuove destinazioni tra cui Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, e San Juan, a Porto Rico. "Da quando Icon of the Seas è stata presentata quasi un anno fa, la risposta è stata senza precedenti - sottolinea Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. Le famiglie e gli amici sono alla ricerca di vacanze in cui ognuno possa creare momenti da ricordare, senza compromessi, a modo suo, e questo è ciò che ci siamo ripromessi di creare con Icon oltre cinque anni fa e nel modo migliore possibile". [post_title] => Royal Caribbean anticipa le vendite delle crociere Icon of the Seas 2025-2026 [post_date] => 2023-09-13T10:28:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694600880000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Via libera della Regione Liguria all'avvio dell’iniziativa di riconoscimento e promozione degli 'Eventi autentici liguri' per la quale verrà sottoscritto un Protocollo d’Intesa da parte dell'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori e del Commissario pro tempore di Unpli Liguria-Aps Ignazio Di Giovanna. «Lo scopo dell’iniziativa è di intraprendere azioni condivise di promozione delle manifestazioni che verranno riconosciute 'Eventi autentici liguri' valorizzando in particolare l’attività di attrazione e animazione turistica da parte delle Pro loco liguri – afferma Sartori - Rientra da sempre tra gli obiettivi dell’Assessorato promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una migliore fruizione della destinazione Liguria e gli eventi con connotazione di autenticità rispetto alle tradizioni, alla cultura e alla storia del territorio organizzati dalle pro loco liguri costituiscono un valore aggiunto imprescindibile per l’offerta turistica regionale ed elemento di richiamo dei flussi turistici sia italiani che stranieri, sostenendo la destagionalizzazione e l’entroterra». Con il supporto operativo dell’Agenzia per la promozione turistica 'In Liguria' verrà promosso un calendario degli 'Eventi autentici liguri' nel quale verranno incluse le manifestazioni di particolare rilevanza tradizionale e storica organizzate in particolare nell’entroterra. Tali eventi verranno individuati tra quelli organizzati (anche in partnership) dalle Pro Loco iscritte ad Unpli ed all’Albo Regionale. A tale scopo Unpli Liguria-Aps diffonderà apposita scheda di rilevazione. «L'approvazione del Protocollo – dichiara Ignazio Di Giovanna - costituisce un importante risultato nella direzione della valorizzazione degli eventi di cui le Pro Loco sono protagoniste e custodi e che rappresentano l'identità dei territori, soprattutto quelli dell'entroterra ligure, ricchi di storia e tradizione». [post_title] => Liguria, obiettivo valorizzare e promuovere gli Eventi Autentici liguri. Intesa con Unpli-Aps [post_date] => 2023-09-12T12:31:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694521905000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alla scoperta di miami terra dalle sfaccettature sorprendenti da percorrere sulla brightline" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1941,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visite e laboratori ludico-didattici al Museo Archeologico del Finale, esperienze nell’entroterra a contatto con la natura e gli animali, snorkeling sul Sentiero Blu, esplorazione dei dintorni, dalle Grotte di Toirano all’Acquario di Genova: sono solo alcune delle proposte raccontate nel nuovo episodio della web serie di promozione turistica “The Perfect Place”, da oggi online sui canali Visit Finale Ligure.\r

\r

\r

\r

Protagonista del reality promozionale, in una caccia al tesoro attraverso il territorio, è la famiglia Buhlmann, proveniente da Kiel.\r

\r

Nella loro vacanza di quattro giorni a Finale Ligure, pernottando al Villaggio di GiuEle, sono tante le proposte a misura di bambino che la famiglia Buhlmann ha potuto sperimentare, a partire dalla visita al Museo Archeologico del Finale, nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, con i laboratori didattici sulla pittura rupestre e sul mestiere dell’archeologo, per toccare con mano la storia di questo territorio, che affonda le sue radici 350.000 anni fa, fino all’esperienza outdoor insieme agli asinelli nel Parco Natura AsinOlla, nell’entroterra di Pietra Ligure, all’arrampicata in palestra indoor e allo snorkeling lungo il Sentiero Blu con i biologi marini di Salto nel Blu, alla scoperta dei fondali e della loro biodiversità. Per terminare con la visita all’Acquario di Genova, seguita da un pranzo al ristorante Il Genovese, per sperimentare la più tradizionale cucina ligure.\r

\r

Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la seconda stagione della web serie “The Perfect Place” cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure. Il format originale ricorda il quasi-reality esperienziale, con diverse prove da affrontare in base ai differenti percorsi tematici.\r

\r

Dopo le puntate dedicate all’Outdoor Training e al Family, il terzo e ultimo episodio, a tema Slow, in uscita a fine ottobre, porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local.\r

\r

La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity.\r

\r

","post_title":"Finale Ligure, i turisti protagonisti del nuovo episodio della web serie The Perfect Place","post_date":"2023-09-14T13:19:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694697594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Miami è una destinazione da scoprire e riscoprire, un’area ricca di natura, di paesaggi meravigliosi e di tante sfaccettature culturali e artistiche. Una terra dove vivono popoli diversi fondendo le loro identità e un luogo fortemente innovativo e legato al business che ospita oltre mille multinazionali e sempre più professionisti, sia per partecipare ad eventi mice che per dedicarsi a momenti bleisure. In questi giorni il Greater Miami Convention & Visitors Bureau ha deciso di risvegliare l’attenzione dei turisti, in particolare italiani ed europei, con la campagna Find Your Miami, che mette in luce le caratteristiche della destinazione e «ne racconta il cuore vibrante», come afferma Jennifer Haz, director of communications Europe del Greater Miami Convention & Visitors Bureau.\r

\r

Haz ha raggiunto Milano nel corso di un tour promozionale, sottolineando che «è giunto il momento di raccontare ai nostri ospiti un luogo che, oltre alla sua bellezza naturale e alle sue spiagge, è un hub di cultura con oltre 100 gallerie e musei; un insieme di quartieri dove la bellezza raggiunge le strade con locali, ristoranti, momenti di performing art e dove la cultura europea incontra quella caraibica. Ogni turista potrà scegliere quale vacanza vivere in uno dei suoi 480 alberghi, ricordando che da oggi al 2026 ne verranno costruiti altri 43».\r

\r

Un dato importante perché a Miami si trova un aeroporto internazionale che si attesta al secondo posto per traffico passeggeri negli Stati Uniti, con 169 destinazioni servite: nel 2022 vi sono transitati 50,6 milioni di passeggeri. Per raggiungere Miami dall’Italia è operativo un volo diretto Ita da Roma, mentre da Milano deve ancora riprendere la connessione di American Airlines che si è fermata con la pandemia. «Ci stiamo impegnando affinché vengano ripristinati i voli diretti. - prosegue Haz -. Oggi, oltre che da Roma, si può raggiungere Miami con il volo in partenza da Francoforte, oppure dal Jfk di New York. Sono anche disponibili connessioni attraverso i principali hub europei, come Londra, Parigi, Zurigo con le rispettive compagnie di bandiera. Infine dall’estate 2024 si potrà arrivare a Miami anche con Condor Airlines da Francoforte. Da Miami sarà poi facile raggiungere tutta la Florida con la nuovissima Brightline: un intercity rail che connette Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando e Tampa con 16 corse al giorno. Nato con un investimento privato di oltre 5 miliardi di dollari, è oggi il mezzo più veloce, ecologico e pratico disponibile. Una linea progettata per potenziare il network del trasporto pubblico».\r

\r

[gallery ids=\"452131,452132,452133\"]","post_title":"Alla scoperta di Miami, terra dalle sfaccettature sorprendenti da percorrere sulla Brightline","post_date":"2023-09-14T12:03:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694693013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da 30 anni Azemar vende l’oceano Indiano a 360 gradi: destinazioni che il to ha proposto quest’anno distribuendo la sua elegante Travel Collection 2023/24 al suo unico canale di vendita: le agenzie di viaggio, in Italia e nel Canton Ticino. Gli agenti, grazie alla formazione continua realizzata con i roadshow e con i fam trip possono incontrare la realtà di Azemar, fatta di un’offerta a 5 stelle e di grande attenzione alle esigenze del cliente e alla sostenibilità.\r

\r

«Portiamo i nostri ospiti alla scoperta delle Maldive, dello Sri Lanka, di Zanzibar e della Tanzania, di Mauritius, delle Seychelles, di Dubai e di tutti gli Emirati Arabi - spiega Loris Giusti, key account del to -. Oggi i nostri ospiti amano sperimentare i servizi e le experience offerte dalle strutture e prediligono i viaggi combinati, anche per la luna di miele: noi creiamo delle esperienze su misura tra città, safari e mare\".\r

\r

Ampia dunque la scelta di prodotto, che comprende pure una serie di resort di proprietà esclusiva. \"La nostra The Cocoon Collection comprende The Cocoon Maldives, il primo design hotel alle Maldive con l’arredamento by Lago Design - aggiunge Giusti -. C'è poi lo You & Me Maldives, un resort adults-only che ospita il famoso Underwater Restaurant H2o, il primo ristorante stellato alle Maldive dove il menu è firmato dallo chef due stelle Michelin Andrea Berton. A Zanzibar ci sono il Gold Zanzibar, che si trova nella spettacolare spiaggia di Kendwa, e il The Island Pongwe, l’isola nell’isola, con sole cinque camere. In Sri Lanka, si aggiunge inoltre il boutique hotel Aditya Resort, la cui spa Ayurveda è una delle 25 spa più belle di tutto il sud-est asiatico. Lo scorso 1° settembre 2023 ha infine aperto il Joy Island: l’isola della gioia è la nostra ultima novità, la terza struttura Cocoon Collection alle Maldive aperta a coppie, famiglie e single. Abbiamo già tantissime richieste per il periodo invernale e anche per il 2024, perché gli ospiti programmano da un anno all’altro i loro viaggi e noi offriamo esperienze davvero indimenticabili, come le nuovissime attività di watersport del Siyam World».\r

\r

[gallery ids=\"452139,452140,452142,452141,452143,452138\"]","post_title":"Azemar: un oceano Indiano a 5 stelle da scoprire con The Cocoon Collection","post_date":"2023-09-14T11:06:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694689593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un anno sorprendente, sopra tutte le aspettative. Luca Ruco è decisamente soddisfatto del 2023 di Azimut: \"Registriamo un aumento del fatturato del 40% sul 2022 e addirittura un raddoppio rispetto all'anno pre-Covid 2019 - racconta il ceo e general manager del tour operator e dmc sanmarinese -. Un risultato favorito tra l'altro da un numero consistente di nuova clientela e da una domanda sostenuta proveniente dai mercati internazionali, che hanno rimpiazzato un certo calo degli italiani, dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi\".\r

\r

Il caro-utenze e l'inflazione galoppante si sono in effetti fatti sentire sul mercato domestico. \"Io temo persino una coda lunga nel 2024. Per questo il mio atteggiamento sul prossimo futuro è oggi prudentemente cauto\", aggiunge Ruco. A trainare il 2023 di Azimut sono stati invece soprattutto i mercati dell'Europa dell'Est. A seguire, ottimi riscontri sono giunti anche dalle Americhe e dall'Australia. Lato prodotto, le migliori performance si sono infine registrate su Liguria, Amalfi, la Toscana e naturalmente San Marino.","post_title":"L'Europa dell'Est traina le performance della dmc sanmarinese Azimut","post_date":"2023-09-14T09:14:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694682853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_385664\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Costanzo Iaccarino, presidente campano di Federalberghi[/caption]\r

\r

«Non realizzare l’ospedale unico della penisola sorrentina equivarrebbe non solo a sperperare milioni di euro che sono stati fin qui impiegati, ma anche a privare residenti e turisti di un servizio sanitario più forte e strutturato»: Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina, esprime la posizione dell’associazione in merito alla struttura che dovrebbe vedere la luce nel territorio di Sant’Agnello.\r

\r

Iaccarino interviene nel dibattito nato nelle ultime settimane, dopo che la nuova amministrazione comunale di Sant’Agnello ha manifestato la propria contrarietà al progetto: «Non costruire l’ospedale unico della penisola sorrentina sarebbe un errore madornale perché non si può privare di un’assistenza più solida e di una struttura finalmente all’avanguardia un territorio dove risiedono più di 80mila persone e dove, durante l’estate, il numero di fruitori di servizi supera le 100mila unità.\r

\r

Senza dimenticare la presenza di oltre due milioni e mezzo di turisti che ogni anno soggiornano tra Vico Equense e Massa Lubrense e che, al pari dei residenti, hanno diritto a una sanità migliore. Inoltre, rinunciare all’ospedale unico della penisola sorrentina sarebbe una follia dopo che le pubbliche amministrazioni, a cominciare dalla Regione, hanno investito ingenti risorse per superare le varie fasi della progettazione, non ultimi i cinque milioni spesi per il progetto esecutivo». \r

\r

Di qui l’appello del presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina: «Invitiamo l’amministrazione comunale di Sant’Agnello – conclude Costanzo Iaccarino - ad aprirsi a una visione più lungimirante che non privi le attuali e le future generazioni di residenti in penisola sorrentina, al pari dei turisti che ogni anno scelgono la nostra terra per trascorrere le loro vacanze, di un servizio sanitario più efficiente».\r

\r

","post_title":"Iaccarino (Federalberghi): «Sì all'ospedale unico della penisola sorrentina»","post_date":"2023-09-13T14:55:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694616922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Trenino Verde delle Alpi fa tappa a Milano partecipando allo Swiss Family Village che, dal 21 settembre al 1° ottobre, sarà visitabile in Piazza Gae Aulenti. Il convoglio che ogni due ore da Domodossola raggiunge Berna, presenterà al pubblico l’originale e piacevole esperienza di bordo e le caratteristiche di un viaggio sostenibile alla scoperta dell’offerta culturale e naturalistica della regione dell’Oberland Bernese.\r

\r

L’evento pop up di Svizzera Turismo riproduce un viaggio in treno alla scoperta della Svizzera attraverso le meravigliose esperienze da vivere in destinazione, dall’offerta naturalistica alle attività outdoor, dalla visita delle città all’offerta per i viaggiatori più piccoli. Saranno, inoltre, previsti workshop per gli addetti ai lavori e laboratori per il pubblico più piccolo. \r

\r

«Partecipare allo Swiss Travel Village è un importante momento per promuovere insieme a Svizzera Turismo il nostro prodotto e l’offerta della destinazione - afferma Ilona Ott, responsabile rapporti Italia Mobilità viaggiatori Bls Ag -. Un’avventura a bordo del Trenino Verde delle Alpi vuol dire scoprire l’autentica regione dell’Oberland Bernese attraverso la modalità dolce del treno che opera nel totale rispetto dell’ambiente. I viaggiatori da Domodossola a Berna esploreranno questa parte di Svizzera che propone straordinarie passeggiate nella natura del Lötschberg (Briga); panorami naturalistici mozzafiato come l’Allmenalp (Kandersteg), gita in battello sul lago di Thun, visita a castelli come quello di Spiez e ai singolari borghi delle località toccate dal treno come l’affascinante borgo di Thun e shopping nella città vecchia di Berna».\r

\r

Il documento di viaggio ideale per scoprire la regione è la Carta giornaliera Bls Trenino Verde, da poco disponibile anche per due giorni, che permette di salire e scendere lungo il percorso del treno quante volte si vuole al giorno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun.","post_title":"Il Trenino Verde delle Alpi a Milano: appuntamento allo Swiss Family Village di Piazza Gae Aulenti","post_date":"2023-09-13T13:51:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694613085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo una summer con importanti riconferme e inattese novità, ritorna l’appuntamento consueto con il Ttg di Rimini. Dall’11 al 13 ottobre, Guiness Travel sarà presente all’interno del villaggio Astoi per incontrare agenti di viaggio, enti del turismo e professionisti del settore di tutta Italia.\r

\r

Tra i temi più caldi c’è la disponibilità di voli e di servizi a terra per l’inverno e il Capodanno. “I mesi passati hanno mostrato che è sempre più complicato conciliare le esigenze temporali della programmazione con la situazione concreta dell’operativo, soprattutto quando il consumer tende sempre più a confermare la pratica di viaggio sotto data - spiega Elvira D’Aversa, sales manager di Guiness -. Allo stesso tempo, è difficile calmierare i costi in aumento esponenziale da ormai più di un anno, restando competitivi sul mercato e senza snaturare un prodotto fortemente riconoscibile e attorno al quale si sviluppa la nostra identità di brand”\r

\r

Il modus operandi attuato da Guiness è quello da sempre utilizzato dall’operatore: muoversi con largo anticipo sfruttando i rapporti di collaborazione con i partner storici, compagnie di bandiera e fornitori locali. “Acquistare contingenti di allotment sui voli e prenotare servizi a terra assicura il prezzo garantito su tutti gli itinerari proposti, oltre che rassicurare il cliente e facilitare il lavoro di tutta la rete agenziale\", prosegue Elvira D’Aversa.\r

\r

In attesa di svelare la proposta del to per il 2024, da sottolineare la disponibilità sui viaggi autunnali e di Capodanno. Tanti gli itinerari proposti, in Italia, Europa e nel resto del globo. Sugli scudi le destinazioni Mondo, con Giordania, Marocco, Emirati Arabi ed Egitto a premere sul piede dell’acceleratore. Continua poi il momento d’oro del Giappone, che registra costanti sold-out già dalla scorsa primavera. Bene anche l’India, con la sorpresa del Nepal. Infine, si conferma su buoni livelli la Thailandia, destinazione iconica nell’immaginario collettivo, declinata anche nella doppia formula che prevede il soggiorno mare nella bellissima isola di Phuket.","post_title":"Guiness Travel alla fiera di Rimini dopo un'estate positiva","post_date":"2023-09-13T10:50:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694602214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433208\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio della nuova Icon of the Seas[/caption]\r

\r

Partono oggi, con tre mesi di anticipo sul calendario, le vendite per le crociere 2025-2026 della Icon of the Seas di Royal Caribbean nei Caraibi, con partenza da Miami e tappa all'isola privata Perfect Day at CocoCay. In programma anche nuove destinazioni tra cui Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, e San Juan, a Porto Rico.\r

\r

\"Da quando Icon of the Seas è stata presentata quasi un anno fa, la risposta è stata senza precedenti - sottolinea Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. Le famiglie e gli amici sono alla ricerca di vacanze in cui ognuno possa creare momenti da ricordare, senza compromessi, a modo suo, e questo è ciò che ci siamo ripromessi di creare con Icon oltre cinque anni fa e nel modo migliore possibile\".\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean anticipa le vendite delle crociere Icon of the Seas 2025-2026","post_date":"2023-09-13T10:28:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694600880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Via libera della Regione Liguria all'avvio dell’iniziativa di riconoscimento e promozione degli 'Eventi autentici liguri' per la quale verrà sottoscritto un Protocollo d’Intesa da parte dell'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori e del Commissario pro tempore di Unpli Liguria-Aps Ignazio Di Giovanna.\r

\r

«Lo scopo dell’iniziativa è di intraprendere azioni condivise di promozione delle manifestazioni che verranno riconosciute 'Eventi autentici liguri' valorizzando in particolare l’attività di attrazione e animazione turistica da parte delle Pro loco liguri – afferma Sartori - Rientra da sempre tra gli obiettivi dell’Assessorato promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una migliore fruizione della destinazione Liguria e gli eventi con connotazione di autenticità rispetto alle tradizioni, alla cultura e alla storia del territorio organizzati dalle pro loco liguri costituiscono un valore aggiunto imprescindibile per l’offerta turistica regionale ed elemento di richiamo dei flussi turistici sia italiani che stranieri, sostenendo la destagionalizzazione e l’entroterra».\r

\r

Con il supporto operativo dell’Agenzia per la promozione turistica 'In Liguria' verrà promosso un calendario degli 'Eventi autentici liguri' nel quale verranno incluse le manifestazioni di particolare rilevanza tradizionale e storica organizzate in particolare nell’entroterra. Tali eventi verranno individuati tra quelli organizzati (anche in partnership) dalle Pro Loco iscritte ad Unpli ed all’Albo Regionale. A tale scopo Unpli Liguria-Aps diffonderà apposita scheda di rilevazione.\r

\r

«L'approvazione del Protocollo – dichiara Ignazio Di Giovanna - costituisce un importante risultato nella direzione della valorizzazione degli eventi di cui le Pro Loco sono protagoniste e custodi e che rappresentano l'identità dei territori, soprattutto quelli dell'entroterra ligure, ricchi di storia e tradizione».","post_title":"Liguria, obiettivo valorizzare e promuovere gli Eventi Autentici liguri. Intesa con Unpli-Aps","post_date":"2023-09-12T12:31:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694521905000]}]}}