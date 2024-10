Adutei rinnova le cariche per il biennio 2024-26: Sainaghi confermata presidente «Bilancio oltremodo soddisfacente per questi due anni di attività»: Giovanna Sainaghi, direttrice di VisitFlanders Italia, definisce così il biennio alla presidenza di Adutei. Un mandato, quello 2022-24, caratterizzato da tre punti precisi: «Condivisione, formazione e innovazione – ha dichiarato Sainaghi in occasione della recente assemblea dei delegati per il rinnovo delle cariche -. Nella nostra associazione è importante il supporto e l’aiuto di tutti i soci e la nostra forza è la collaborazione, l’entusiasmo, uniti dalla comune finalità di provuovere e raccontare le eccellenze e le bellezze di tutti i nostri Paesi». Durante l’incontro si è voluto sottolineare l’importanza del lavoro di formazione che Adutei ha in questi anni perseguito, «con corsi di grande spessore messi a disposizione dei soci e l’impegno per la realizzazione di una informazione turistica di eccellenza. Condivisione signfica anche offrire opportunità di visibilità a tutti i soci attraverso la presenza di stand condivisi nelle fiere di settore o partecipazione comune a panell e a momenti finalizzati alla comunicazione». L’assemblea ha rinnovato il mandato di presidente dell’associazione a Giovanna Sainaghi per il biennio 2024-2026, mentre Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority, è stata riconfermata come vicepresidente Roma. Nuovi volti invece per le altre cariche: Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, sarà la nuova vicepresidente Milano, sostituendo Neyda Garica, direttore dell’Ente della Repubblica Dominicana. Silvia Lenzi, Italian Market Manager Ente Vallonia, sarà la nuova tesoriera sostituendo così Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo, ritornando con entusiasmo in un ruolo già ricoperto in passato. Marcello Rebanda, direttore per l’Italia, dell’Ufficio turistico del Portogallo andrà a ricoprire il ruolo di segretario generale dell’associazione, ruolo ricoperto in precedenza da Elisabeth Ones, direttrice Ufficio Norvegese per il Commercio e il Turismo. Si riconferma anche alla segreteria Adutei Elisa Paloschi, Communication, Trade & Events Account, Ente Sloveno per il Turismo in Italia. Infine, il direttivo ha anche annunciato il rifacimento del sito nei prossimi mesi. Condividi

\r

“L’isola deve riconoscere tantissimo alla nazione italiana e agli italiani” afferma Leonardo Metastasio, tourism promotion manager di Formentera. L’Italia continua ad essere la seconda Nazione a visitare l’isola dopo la Spagna, rappresentando il 24,23% dei visitatori totali.\r

\r

Gli italiani si mostrano sempre più interessati al fuori stagione e a una Formentera che vada oltre il mare di luglio e agosto. Tra gli eventi ad hoc per destagionalizzare la destinazione e portare il turismo a 8 mesi, la “Night Run” di 15km del 5 ottobre si è appena conclusa con una presenza del 12% di italiani su 1500 iscritti. L’astroturismo è un’altra delle attività che è possibile fare tutto l’anno e che incontra l’interesse di molti italiani. Prevista a fine mese la formazione di 45 guide specializzate sull’astroturismo a Formentera.\r

\r

L’isola continua a puntare sulla sostenibilità. Formentera.eco è la piattaforma adibita alla promozione della tutela dell’ambiente attraverso la regolamentazione del flusso dei veicoli esterni all’isola che ne limita l’accesso da giugno a settembre. Attraverso la presentazione della documentazione richiesta, se il limite di macchine non è stato superato, si può accedere e circolare nell’isola con il pagamento di una tassa giornaliera. La novità di quest’estate è stata rappresentata dall’ulteriore limitazione del numero di veicoli autorizzati a circolare, con una conseguente diminuzione dei permessi rilasciati.\r

\r

Da maggio a settembre 2024 Formentera ha accolto 476.270 visitatori, tra turisti ed escursionisti, registrando una decrescita dell'8% rispetto ai 517.914 dello stesso periodo del 2023. A calare sono stati soprattutto gli escursionisti, diminuiti del 14,83%. In aumento del 4,11%, invece, il numero di turisti che hanno pernottato sull'isola: circa 6.200 in più rispetto all’anno precedente. Nonostante agosto abbia visto una leggera flessione dello 0,5%, nel 2024 si è registrato un giorno e mezzo in più rispetto al 2023, portando la permanenza media a circa quattro giorni.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Formentera: una destinazione oltre luglio e agosto","post_date":"2024-10-17T16:34:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1729182884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Ti invitiamo a partecipare al webinar del 29 ottobre alle ore 14:30 pensato per chi organizza viaggi religiosi e di gruppo, offrendo un approfondimento sulle bellezze storiche, artistiche e spirituali del comprensorio di Frasassi e di Genga, un territorio unico a metà strada tra Loreto e Assisi.\r

Scopri di più e iscriviti!","post_title":"Frasassi, segui il webinar del 29 ottobre! clicca qui","post_date":"2024-10-17T16:32:55+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["agente-di-viaggio","assisi","giubileo","giubileo-2025","grotte-di-frasassi","loreto","webinar","webinar-agenti-di-viaggio"],"post_tag_name":["agente di viaggio","Assisi","giubileo","giubileo 2025","Grotte di Frasassi","Loreto","webinar","webinar agenti di viaggio"]},"sort":[1729182775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L'Oman che affascina con la sua autenticità, ricco di paesaggi e di grande ospitalità, lancia un’offerta turistica diversificata per ogni tipologia di viaggiatore: mare, deserto, montagna, natura, storia, cultura, attività sportive e outdoor, città antiche e moderne.\r

\r

Paese emergente e giovane, con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, ma di grande appeal, continua a fare breccia sugli italiani: «L’Italia mantiene stabile la sua posizione al secondo posto dopo la Germania per numero di arrivi europei anche nel 2024. Al terzo posto per arrivi internazionali dopo l’Inghilterra» sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman.\r

\r

Autenticità e valorizzazione delle attrazioni naturali, sviluppo turistico e diversificazione economica del Sultanato, la promozione del prodotto Oman passa attraverso le linee guida del programma Vision 2040.\r

\r

Passi da gigante nel settore dell’accoglienza. L’offerta alberghiera spazia dai boutique hotel all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto. Il 2024 ha registrato nuove aperture come il St Regis Al Mouj Muscat 5*, il Mandarin Oriental Shatti Al Qurum Muscat 5*, Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa 5*. Previsti per il 2025 l’Envi Lodges e Nikki Beach e ancora Four Seasons, Anantara e The Chedi nel 2026. «Si tratta di strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni, secondo la Vision 2040», osserva Tocchetti.\r

\r

Il tour classico offre una panoramica completa del Paese, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale moderna e antica, città ordinata e tranquilla, dalle caratteristiche svizzere, Nizwa la vecchia capitale, Jabal Akhdar la Montagna Verde con i suoi canyon spettacolari, Sharqiyah Sands per un soggiorno nel deserto da Mille e una Notte. Per un soggiorno al mare rispondono all'appello Muscat, Salalah, Musandam, Sur o Ras Al Jinz e l'escursione esperienziale della nidificazione delle tartarughe. Per assaporare uno snokeling autentico, imperdibile l'esclusiva escursione nella riserva marina delle Isole Daymaniyat. Dal t.o. Giver arrivano anche le crociere tra i fiordi della regione del Musandam. L’offerta turistica si arricchisce inoltre di nuove proposte per un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax unito ad esperienze uniche e attività outdoor, dal bird-watching nelle riserve naturali, alle esplorazioni geologiche tra i complessi ofiolitici, all’esplorazione delle aree più remote del Paese grazie a rinomati hotel quali l’Hanging Terraces Hotel di Al Akhdar e l’Alila Jabal Akhdar su canyon mozzafiato tra lusso e lifestyle.\r

\r

Nuovi voli diretti di Oman Air\r

\r

Novità sul fronte collegamenti Italia-Muscat. Dal 19 dicembre, Oman Air porterà a cinque le frequenze settimanali da Milano. E per la prima volta dal 20 dicembre anche Roma entrerà nello schedule della compagnia con 4 frequenze settimanali a coprire le sei ore di volo di questa tratta.","post_title":"L'Oman autentico in un’offerta turistica completa. Più voli con Oman Air","post_date":"2024-10-17T14:03:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["oman","oman-air"],"post_tag_name":["Oman","Oman Air"]},"sort":[1729173817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477021","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha lanciato una serie di tariffe speciali per i viaggiatori interessati dalla sospensione delle rotte di Aeroitalia verso la Romania, in particolare sulle tratte che collegano Roma Fiumicino a Bucarest e Bacau e Bacau a Bergamo Orio al Serio. \r

Nel dettaglio: Roma Fiumicino - Bacau a 24,99 euro; Bacau - Bergamo Orio al Serio a 14,99 euro; Bucarest - Roma Fiumicino a 24,99 euro. Queste tariffe sono a disposizione dei passeggeri dal 4 novembre al 30 novembre 2024 incluso e sono soggette a disponibilità per ogni singolo volo. \r

«A seguito della sospensione improvvisa del servizio di Aeroitalia verso la Romania da due hub importanti come Roma e Bergamo, Wizz Air si propone nuovamente come soluzione per i viaggiatori i cui piani sono stati stravolti da queste cancellazioni - ha dichiarato Janos Pal, head of revenue optimization della low cost ungherese -. La Romania è una destinazione chiave per i viaggiatori, e il nostro obiettivo è garantire che i passeggeri colpiti dalle sospensioni delle rotte di Aeroitalia possano mantenere i loro importanti piani di viaggio in questo periodo di forte domanda».","post_title":"Wizz Air: rescue fares per i passeggeri Aeroitalia sulle rotte Italia-Romania","post_date":"2024-10-17T13:53:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729173218000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova sede a Roma per il Gruppo Bluvacanze.\r

\r

Situati in Lungotevere Gassman 22, gli uffici ospitano oltre 100 dipendenti e accolgono le tre legal entities del gruppo, tra cui anche Cisalpina Tours, la cui evoluzione degli ultimi 3 anni è stata protagonista di un incontro con la stampa di settore. La nuova sede è infatti destinata a diventare un punto strategico per la crescita e lo sviluppo ulteriore del business travel internazionale di Cisalpina che, negli ultimi mesi, ha subito una accelerazione.\r

\r

“Abbiamo creato un ufficio che mira a migliorare significativamente le sinergie tra il nostro staff, i clienti e i partner - esordisce Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze -. La qualità delle interazioni umane e l’impegno verso la personalizzazione dei prodotti e dei servizi sono fondamentali per il nostro modello di business, sia nel corporate travel che nel leisure”.\r

\r

Il business travel\r

\r

Il mercato del business travel è in netta ripresa: secondo le previsioni della Global Business Travel Association (GbtA), il settore entro il 2025 registrerà un valore globale stimato di 1,4 trilioni di dollari (vicino al picco pre-pandemia del 2019, quando aveva raggiunto il record storico di 1,43 trilioni di dollari). Cisalpina Tours si è inserita in questo trend con una strategia mirata che sfrutta l’evoluzione tecnologica e l’internazionalizzazione delle operazioni.\r

\r

Non solo capitale umano altamente qualificato, quindi, per il quale sono stati lanciati importanti programmi di formazione nelle Blu Academy, ma anche tecnologia e innovazione. “Abbiamo dotato le nostre piattaforme di sistemi di intelligenza artificiale per semplificare i processi di prenotazione - spiega il ceo - che ora vengono elaborati in pochi secondi e sono domiciliabili presso l'agenzia di riferimento o immediatamente prenotabili”.\r

\r

Lo sviluppo dell'internazionalizzazione\r

\r

La spinta verso l’espansione internazionale di Cisalpina Tours è iniziata due anni fa, con l'apertura di nuove sedi operative negli Stati Uniti a New York, in Brasile a Santos, a Cipro, in Turchia con due uffici, in Germania ad Amburgo, in Svizzera a Ginevra, in Francia a Parigi, nel Regno Unito a Londra e in Spagna a Madrid. Questo ha permesso a Cisalpina di affermarsi come la prima travel management company italiana con un piano di espansione internazionale così ampio.\r

\r

\"Abbiamo avviato il primo pilot a New York nel 2022 e continuato a fondare società con capitale italiano all'estero in ben 9 Paesi- spiega Pellegrino -. Il progetto, che abbiamo chiamato Cisalpina Tour International, vede 100 persone assunte che stanno già operando sul mercato\".\r

\r

L'intenzione è quella di consolidare e continuare lo sviluppo sui mercati internazionali nei prossimi anni. \"In diciotto mesi abbiamo fatto passi molto importanti - racconta il ceo -, come acquisire una certificazione Iata molto esclusiva, Go Global. Ci siamo lanciati in questa avventura perché crediamo fermamente nel valore dell'Italia e pensiamo di poter giocare un ruolo importante anche all'estero, offrendo al mercato incoming del segmento lusso un valore aggiunto importante\".\r

\r

La divisione Going2Italy si occupa infatti di proporre l’Italia come destinazione di lusso per i mercati esteri. \"Portiamo l'italianità nel mondo - aggiunge Giorgio Garcea, ccoo Cisalpina Tours -, quindi problem solving, flessibilità di un servizio, personalizzazione e tutta la cura del tailor made, perché in questo siamo vincenti\".\r

\r

Oggi il consumatore non vuole \"un prodotto standardizzato - continua - ma chiede esperienze personalizzate. È proprio per questo motivo che abbiamo creato la piattaforma dedicata, Going4You, che permette alle agenzie di creare pacchetti turistici su misura utilizzando i nostri servizi e l’intelligenza artificiale”.\r

\r

","post_title":"Bluvacanze apre la nuova sede a Roma e racconta l'evoluzione di Cisalpina Tours","post_date":"2024-10-17T13:42:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729172536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è appena conclusa la missione di Regione Liguria a New York in occasione del Columbus Day 2024, organizzata nell’ambito del programma “Italea” del Ministero degli Esteri, dedicato alla valorizzazione delle radici italiane nel mondo. La delegazione ligure, insieme a Comune di Genova, Teatro Carlo Felice, Genova Liguria Film Commission, Euroflora e Mei, Museo dell’emigrazione italiana, ha preso parte a numerosi eventi culturali, turistici e di networking, con lo scopo di promuovere il territorio e rafforzare i legami con la comunità italoamericana e il mercato turistico statunitense.\r

\r

Il calendario eventi della missione “Italea” del Ministero ha preso il via con un evento proposto dalla Liguria: ad inaugurare la missione sono stati infatti i concerti “A Bridge of Music” dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, che si è esibita presso la St. Patrick's Old Cathedral con un tributo a Lorenzo Da Ponte e Niccolò Paganini.\r

\r

L’evento, oltre a valorizzare il contributo della Liguria alla cultura e all’economia americana, ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i contatti internazionali, stabilire nuove connessioni e promuovere la Liguria come location per set cinematografici di rilievo, in linea con la strategia regionale di attrazione delle grandi produzioni audiovisive internazionali.\r

\r

L'11 ottobre la Liguria è stata invece protagonista dei food corners allestiti presso Piazza Italia a Madison Avenue, dove i partecipanti all’evento di networking organizzato dal Maeci hanno potuto scoprire le eccellenze enogastronomiche della regione. Dopo gli incontri b2b, i 70 invitati (tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti americani), hanno assistito a show cooking e degustazioni dei prodotti tipici della Liguria: la focaccia col formaggio, la focaccia genovese, il pesto al mortaio e l’olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP sono stati accompagnati dai grandi vini liguri, Rossese, Ormeasco di Pornassio, Pigato, Vermentino e Cinque Terre.\r

\r

Il 14 ottobre, giornata conclusiva della manifestazione, la delegazione ligure ha preso parte alla Columbus Day Parade lungo la 5th Avenue. In rappresentanza della Liguria, il coro del Liceo Pertini che, dopo essersi esibito alla Messa a St. Patrick, ha sfilato sul carro della Columbus Foundation.","post_title":"La Liguria a New York per promuovere la regione come location per set cinematografici di rilievo","post_date":"2024-10-17T13:22:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729171351000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_477006\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Silvia Lenzi, Agata Marchetti, Giovanna Sainaghi, Ester Tamasi e Marcelo Rebanda[/caption]\r

\r

«Bilancio oltremodo soddisfacente per questi due anni di attività»: Giovanna Sainaghi, direttrice di VisitFlanders Italia, definisce così il biennio alla presidenza di Adutei. \r

\r

\r

Un mandato, quello 2022-24, caratterizzato da tre punti precisi: «Condivisione, formazione e innovazione - ha dichiarato Sainaghi in occasione della recente assemblea dei delegati per il rinnovo delle cariche -. Nella nostra associazione è importante il supporto e l'aiuto di tutti i soci e la nostra forza è la collaborazione, l'entusiasmo, uniti dalla comune finalità di provuovere e raccontare le eccellenze e le bellezze di tutti i nostri Paesi».\r

\r

Durante l'incontro si è voluto sottolineare l'importanza del lavoro di formazione che Adutei ha in questi anni perseguito, «con corsi di grande spessore messi a disposizione dei soci e l'impegno per la realizzazione di una informazione turistica di eccellenza. Condivisione signfica anche offrire opportunità di visibilità a tutti i soci attraverso la presenza di stand condivisi nelle fiere di settore o partecipazione comune a panell e a momenti finalizzati alla comunicazione».\r

\r

\r

L'assemblea ha rinnovato il mandato di presidente dell'associazione a Giovanna Sainaghi per il biennio 2024-2026, mentre Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority, è stata riconfermata come vicepresidente Roma.\r

\r

Nuovi volti invece per le altre cariche: Agata Marchetti, direttrice dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo, sarà la nuova vicepresidente Milano, sostituendo Neyda Garica, direttore dell'Ente della Repubblica Dominicana.\r

\r

Silvia Lenzi, Italian Market Manager Ente Vallonia, sarà la nuova tesoriera sostituendo così Aljoša Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo, ritornando con entusiasmo in un ruolo già ricoperto in passato.\r

\r

Marcello Rebanda, direttore per l'Italia, dell'Ufficio turistico del Portogallo andrà a ricoprire il ruolo di segretario generale dell'associazione, ruolo ricoperto in precedenza da Elisabeth Ones, direttrice Ufficio Norvegese per il Commercio e il Turismo.\r

\r

Si riconferma anche alla segreteria Adutei Elisa Paloschi, Communication, Trade & Events Account, Ente Sloveno per il Turismo in Italia. \r

\r

\r

Infine, il direttivo ha anche annunciato il rifacimento del sito nei prossimi mesi.\r

\r

\r

","post_title":"Adutei rinnova le cariche per il biennio 2024-26: Sainaghi confermata presidente","post_date":"2024-10-17T13:19:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1729171149000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476961","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è di nuovo Boeing a frenare i piani di crescita di Ryanair per il 2025: la low cost irlandese - che è il più grande cliente Boeing in Europa - stima infatti un minor numero di passeggeri rispetto a quanto preventivato per la prossima estate a causa dei ritardi nelle consegne da parte della casa costruttrice di Seattle.\r

\r

Ryanair, come spiega il Financial Times, tra marzo e giugno 2025 dovrebbe ricevere 30 Boeing 737 a supporto dei propri obiettivi di crescita. «Non riceveremo tutti e 30 gli aerei; se ne arriveranno 10, o 15 o 20, andremo bene... Prenderemo una decisione sul rallentamento della crescita per l'estate 2025» ha osservato il ceo del gruppo Ryanair, Michael O'Leary.\r

\r

La low cost prevede di aumentare il numero di passeggeri dai circa 200 milioni di quest'anno a 300 milioni entro il 2034, posto che le consegne dei velivoli in ordine a Boeing procedano.\r

\r

Ryanair è solo una delle compagnie aeree sempre più frustrate dalla carenza globale di nuovi aeromobili: alle preoccupazioni della low cost si affiancano infatti quelle di Lufthansa ed Emirates solo per citarne un paio.\r

\r

Recentemente, lo sciopero del più grande sindacato della Boeing ha bloccato la produzione nei siti di produzione principali nello stato di Washington, aggravando la crisi già in atto, successiva all'incidente di gennaio 2024.\r

\r

Martedì scorso la Boeing ha delineato un piano da 35 miliardi di dollari per sostenere il proprio bilancio, quattro giorni dopo aver dichiarato che avrebbe tagliato 17.000 posti di lavoro e ritardato la prima consegna dell'aereo 777X.","post_title":"Ryanair, crescita inferiore al previsto nell'estate 2025 a causa dei ritardi Boeing","post_date":"2024-10-17T11:02:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729162962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricchissimo programma per il Natale ad Assisi 2024: un viaggio, dal 7 dicembre al 7 gennaio, attraverso emozioni, luci e tradizioni, in uno scenario magico.\r

\r

Sarà possibile camminare per le vie della città, circondati da illuminazioni spettacolari ispirate al Cantico delle Creature di San Francesco, il primo testo poetico in volgare italiano, scritto nel lontano 1225. In preparazione dell'ottavo centenario di quest'opera, le facciate delle chiese e dei monumenti di Assisi saranno avvolte da suggestive proiezioni di luci.\r

\r

Camminando tra le strade e le piazze, si potranno ammirare presepi artistici sparsi nei punti più suggestivi della città, con l'opportunità di vivere il Natale attraverso l’arte sacra e la creatività artigianale. Ci saranno anche i Presepi Viventi nelle frazioni di Assisi. Grazie a un comodo servizio navetta gratuito, sarà facile spostarsi dal centro storico alle frazioni per non perdere nulla di queste rappresentazioni.\r

\r

Tra le novità di quest’anno, il festival \"DeMusicAssisi Winter Edition\", che trasformerà Assisi in un vero e proprio palcoscenico per la musica medievale. Durante le festività, i suoni antichi della musica natalizia medievale risuoneranno per le vie della città. Il festival includerà concerti gratuiti, laboratori e performance ispirate alla tradizione, con un occhio di riguardo per le città gemellate come Betlemme e Santiago de Compostela, che condivideranno la propria cultura musicale.\r

\r

La Casa di Babbo Natale, con i suoi laboratori creativi e i giochi interattivi, sarà il regno dei bambini, dove la magia del Natale prenderà forma tra elfi, giochi e la classica atmosfera delle feste. E poi il Trenino del Natale porterà grandi e piccini attraverso le vie della città addobbata a festa, accompagnati da spettacoli itineranti, marching band di Babbi Natale e artisti di strada che animeranno ogni angolo con sorprese e momenti di pura gioia.\r

\r

Per gli amanti della musica, il Benedict Gospel Choir, proveniente dal South Carolina, sarà l’appuntamento da non perdere. Il coro, famoso a livello mondiale, si esibirà il 2 gennaio in un concerto.\r

\r

E ovviamente non potrà mancare la grande festa di Capodanno in Piazza, che darà il benvenuto al 2025 sotto le stelle di Assisi, seguita dalla tradizionale discesa della Befana dalla Torre del Popolo.\r

\r

Oltre alle celebrazioni, non mancheranno occasioni per scoprire la città attraverso itinerari culturali e naturalistici. Musei e monumenti, patrimonio Unesco, saranno aperti e resi ancora più accessibili grazie a progetti come \"Musei per tutti nel Parco del Subasio\" e \"Assisi, le pietre parlano\", che permetteranno a persone con disabilità motorie, cognitive, visive e uditive di vivere appieno la bellezza del patrimonio artistico della città. Per chi ama la natura, escursioni e trekking sul Monte Subasio offriranno la possibilità di esplorare paesaggi mozzafiato e immergersi nella quiete invernale dei boschi che circondano Assisi.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Natale ad Assisi, un mese di eventi tra concerti, luci e tradizioni","post_date":"2024-10-17T10:38:15+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1729161495000]}]}}