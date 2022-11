Abu Dhabi vara la nuova campagna che valorizza “esperienze emozionanti” ‘Experience Abu Dhabi. Trova il tuo ritmo’: è questo il filo conduttore della nuova campagna varata dal Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi). Campagna che presenta una varietà di esperienze che ispirano, emozionano e ristorano, invitando il mondo a visitare l’Emirato e a vivere momenti indimenticabili, in tutta libertà e al proprio ritmo. “Experience Abu Dhabi – spiega una nota di Dct Abu Dhabi – mostra le connessioni tra la ricchezza del patrimonio culturale e le esperienze emozionanti che si possono sperimentare. Yas Island accoglie il mondo con parchi a tema e attrazioni sul lungomare per tutto l’anno, con eventi e intrattenimenti per famiglie e per tutte le età. A soli 15 minuti di distanza, Saadiyat Island si contraddistingue per una cultura vibrante e per l’architettura indimenticabile del Louvre Abu Dhabi, fonte di ispirazione senza tempo”. Situato nel cuore dell’isola, il Distretto Culturale di Saadiyat ospita eventi comunitari e mostre al Manarat Al Saadiyat, insieme al Berklee Abu Dhabi, il più importante istituto di musica contemporanea e arti dello spettacolo. Il quartiere è anche la futura sede del Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, del Guggenheim Abu Dhabi, del Museo Nazionale Zayed e dell’arte immersiva del teamLab Phenomena Abu Dhabi. Nelle vicinanze, a Mamsha Al Saadiyat, le spiagge incontaminate e il lungomare sono fiancheggiati da cafè e punti di ristoro, da vivere davanti a un tramonto mozzafiato. A poco più di un’ora da queste straordinarie esperienze sull’isola, Experience Abu Dhabi invita i visitatori ad accendere la propria curiosità visitando i siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco di Al Ain, a vivere l’avventura e la tranquillità tra le dune del deserto e ad abbracciare l’affascinante passato di Abu Dhabi con musei iconici e antichi forti.

La compagnia punta a garantire maggiore scelta e una connettività senza pari ai passeggeri attraverso l'Aeroporto Internazionale di Hamad, sede e hub del vettore.\r

\"Qatar Airways continua a migliorare operativo e network aumentando le frequenze verso molte destinazioni chiave in tutto il mondo - ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Questo incremento offrirà una maggiore scelta ai nostri passeggeri business e leisure, che potranno raggiungere facilmente oltre 150 destinazioni attraverso l'Hamad International Airport”.\r

Tra le rotte che vedranno un aumento dei voli ci sono quelle per Singapore: da 14 a 21 voli settimanali dal 30 ottobre 2022; Bali (Indonesia): da 7 a 14 voli settimanali dal 6 dicembre 2022; Abu Dhabi, da 21 a 28 voli settimanali dal 21 dicembre 2022; Almaty da 4 a 7 voli settimanali a partire dal 1° gennaio 2023; Città del Capo, Sudafrica: da 10 a 14 voli settimanali dal 6 gennaio 2023; Hong Kong da 7 a 11 voli settimanali dal 16 gennaio 2023; Lusaka e Harare da 5 a 7 voli settimanali a partire dal 17 gennaio 2023; Ho Chi Minh da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023; Hanoi da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023; Adelaide e Auckland da 5 a 7 voli settimanali dal 22 gennaio 2023.","post_title":"Qatar Airways aumenta le frequenze su numerose rotte per tutto l'inverno","post_date":"2022-11-04T10:36:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667558172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che sia l’Africa dei safari nella natura selvaggia, oppure quella dei deserti e dei paesaggi senza limiti o ancora dei riti tribali e delle genti, da ben 50 anni African Explorer è punto di riferimento in Italia per i viaggi con mete in 16 Paesi su tutto il continente. Per celebrare questo traguardo, l'operatore milanese intende condurre i viaggiatori alla scoperta di Tanzania e Namibia per il prossimo Capodanno, con ben tre proposte che prevedono sconti fino a mille euro a coppia. \r

\r

Tanzania Explorer: sette giorni di safari nella terra dei grandi parchi (27 dicembre - 5 gennaio)\r

Tour in fuoristrada con tettuccio apribile attraverso i più bei parchi del Nord della Tanzania: i territori di Lake Manyara e dei grandi parchi nazionali Serengeti, Ngorongoro e Tarangire. Partenze da Roma e Milano, sette notti con trattamento pensione completa in campi tendati e lodge di categoria superior, tutti inseriti armoniosamente nell’ambiente. Guida italiano/inglese per tutto il periodo.\r

\r

Namibia Explorer e Namibia Freedom: scegli la tua Namibia (27 dicembre - 8 gennaio)\r

Comunque si decida di attraversare la Namibia, i pacchetti Freedom ed Explorer permetteranno di vivere ed esplorare un paese estremamente complesso. Il pacchetto Namibia Explorer prevede un tour in veicolo 4x4 con guida in lingua italiana e trattamento pensione completa, mentre il pacchetto Namibia Freedom propone una formula più agile fly & drive con noleggio di una vettura 4x4 per spostarsi in autonomia. Dai deserti del Namib e del Kalahari, alla fascia costiera di Cape Cross e Sandwich Harbour e ai paesaggi del Damaraland disseminati di incisioni rupestri tra le più antiche al mondo, la Namibia è una tavolozza di colori ed esperienze sempre intense e prive di sfumature.","post_title":"African Explorer festeggia il proprio Giubileo con tre proposte speciali per un Capodanno in Tanzania e in Namibia","post_date":"2022-11-04T10:10:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667556645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433492\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Pannozzo[/caption]\r

\r

Il tour operator di casa Msc, Going, ufficializza la nomina di Roberto Pannozzo a incoming director della nuova divisione Going2Italy. Coordinerà un team di sales manager, travel designer e specialisti di prodotto. La notizia era stata già anticipata in occasione della fiera di Rimini, quando il chief commercial & operations officer dell’operatore, Maurizio Casabianca, aveva rivelato l'imminente avvio della linea incoming.\r

\r

Pannozzo ha maturato qualificate esperienze specifiche nel settore, avendo lavorato per primari operatori incoming come Jumbo Tours e Destination Italia. E' laureato in lingue e diplomato al master del Ciset di Venezia. «La relazione con la distribuzione sarà la chiave di volta di Going2Italy – argomenta lo stesso Pannozzo -. Inizialmente ci focalizzeremo sui mercati di Europa, Stati Uniti e Sud America. Determinante sarà poi la sinergia con il programma di internazionalizzazione interna e con il gruppo Msc».\r

\r

In concomitanza con il lancio di Going2Italy, parte anche il recruiting per le figure professionali che andranno a comporre il dipartimento negli uffici di Milano e di Roma. I profili richiesti devono avere una specifica esperienza in posizioni analoghe ed essere pronti a rispondere alla sfida dell’internazionalità. Nella programmazione ampio spazio verrà in particolare riservato alle experiences private, come visite individuali di collezioni d’arte con guide d’eccezione e tour inediti. Sul profilo Linkedin di Going la job description del reclutamento","post_title":"Going2Italy ufficializza la nomina di Roberto Pannozzo come incoming director","post_date":"2022-11-04T09:43:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667554999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Vogliamo ridestare un concreto dialogo interculturale con l'Europa e promuovere la nostra proposta turistica che muove da una storia millenaria per poi declinarsi in altri aspetti, dalla gastronomia alla natura\". Rachid Chamoun, advisor del ministero del turismo del Libano per le relazioni internazionali (nella foto), sintetizza alcuni degli obiettivi della partecipazione del Paese alla 24a Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum.\r

\r

Una presenza che ha celebrato in primis la recente adesione del Libano all'Enlarged Partial Agreement delle Cultural Routes of the Council of Europe (Itinerari culturali del Consiglio d'Europa) \"con quattro strade principali: la Phoenicians Route, la Legado Andalucía, la strada dei vini e quella degli ulivi. I 54 siti del patrimonio culturale del Libano ci consentono di proporre un'ampia gamma di scenari: aree interne e costiere, rurali e urbane; oltre ai cinque siti dichiarati patrimonio culturale Unesco\".\r

\r

Chamoun sottolinea una volta di più la \"necessità per l'economia del Paese di aprirsi al mondo\" favorendo \"lo scambio di idee ed esperienze nell'ottica di promuovere i siti e le destinazioni di grande valore archeologico, per aumentare le opportunità economiche e le ricadute occupazionali\". Si comincia quindi proprio dal turismo: \"Il Ministero libanese del Turismo ha istituito un sistema di Destination Management Organization per sviluppare il ruolo delle comunità locali, la creazione di posti di lavoro e di guide turistiche. Siamo desiderosi di stabilire partnership pubblico-privato reciprocamente vantaggiose. E nei nostri piani c'è sicuramente l'organizzazione di fam trip per i tour operator italiani e internazionali\". \r

\r

Intanto, \"negli ultimi due mesi\" il Paese ha totalizzato \"oltre 1,5 milioni di arrivi che hanno generato un contributo all'economia di oltre 6 miliardi di dollari\".","post_title":"Il Libano rilancia la promozione dopo l'ingresso fra le Cultural Routes of the Council of Europe","post_date":"2022-11-03T14:26:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667485608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Euskadi Confidential rappresenta l'unicità dei Paesi Baschi, una selezione di esperienze autentiche, emozionanti e stimolanti che oggi vogliamo condividere con i nostri cari amici italiani che hanno la sensibilità e la raffinatezza per apprezzarlo e viverlo appieno”.\r

\r

Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, introduce così la nuovissima selezione di servizi Premium che caratterizzano il prodotto turistico dei Paesi Baschi: \"Una regione che va dall’estremità occidentale dei Pirenei al mar Cantabrico, fatta di contrasti naturali sorprendenti, con bellissime città come Bilbao, Donostia/San Sebastián o Vitoria-Gasteiz, ristoranti di alto profilo, musei, spiagge, montagne e un paesaggio labirintico ed eccezionale e con persone amichevoli, accoglienti, sagge, che rispettano la tradizione e guardano sempre al futuro\".\r

\r

“Euskadi Confidential” è anche e soprattutto unicità – come sottolinea il direttore di Basquetour, Daniel Solana - osservare il verde e l’azzurro di valli e montagne all’interno e le forme originali delle coste dall’alto con un elicottero; fare un giro in barca a vela lungo la costa di Donostia/San Sebastián per godersi brezza e salsedine ed esplorare territori antichi; viaggiare lungo le strade con auto di lusso e fermarsi in un boutique hotel a riposare e sperimentare la talassoterapia con massaggi e getti d’acqua calda, sorgiva o di mare, per ricaricarsi e ripartire.\r

\r

Fanno parte di “Euskadi Confidential” una flotta di auto di lusso con autista per esperienze d’eccellenza, agenzie locali di viaggi per servizi esclusivi su misura e proposte turistiche che vanno dal golf al museo, dal ristorante stellato alle passeggiate nella natura, dallo sport al benessere. ","post_title":"Spagna: il meglio dell'offerta dei Paesi Baschi nella raccolta “Euskadi Confidential”","post_date":"2022-11-03T11:46:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667475996000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Lasciare Bwh dopo quasi 19 anni è difficilissimo. Il lavoro però non è come una relazione d’amore: occorre lasciarsi all’apice della carriera e, ove possibile, con una legacy duratura\". Aveva salutato così il mondo dell'ospitalità Giovanna Manzi lo scorso settembre, al momento del passaggio di consegne con Sara Digiesi. Un annuncio a sorpresa ma non troppo, visto che alcuni rumours giravano già da qualche settimana. Restava tuttavia da capire quale fosse la destinazione di una protagonista indiscussa dell'ospitalità italiana. E ora arriva la risposta: Giovanna Manzi ha infatti assunto il ruolo di direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese.\r

\r

Nata a Napoli e cresciuta ad Assisi, Giovanna Manzi si laurea in economia e finanza all’Università di Perugia. Dopo numerose esperienze nel top management di società tech e travel, tra cui Amadeus e Travelonline, a soli 37 anni viene chiamata in Best Western Italia per il ruolo di ceo, con l’obiettivo di trasformare un consorzio alberghiero in un’azienda strutturata. Qui matura una solida esperienza di gestione aziendale con un incarico alla guida della cooperativa di albergatori più grande d’Italia e disegna una track record che comprende fino a 190 hotel affiliati in contemporanea, la doppia negoziazione e il conseguente rinnovo del membership agreement con la casa madre, oltre a superare le crisi del 2008 e della pandemia assicurando stabilità all’azienda.\r

\r

In Promos Italia Manzi arriva con l’obiettivo di consolidare l’attività della consortile, partecipata a oggi da 16 strutture del sistema camerale, e di contribuire allo sviluppo di nuove politiche e attività per perseguire la mission di preparare all’export nuove potenziali imprese esportatrici e ampliare il business internazionale di quelle già attive nei mercati esteri. “Accolgo questo incarico con grande orgoglio e determinazione - afferma la stessa Giovanna Manzi -. Promos Italia ha enormi potenzialità e può sviluppare partnership e sinergie in numerosi ambiti. La lunga e articolata esperienza in una società italiana con una visione globale mi ha consentito di dialogare con realtà pubbliche e private, relazionandomi sia col tessuto produttivo sia con la pubblica amministrazione. Sono certa che questo background mi permetterà di contribuire a conseguire gli obiettivi che Promos Italia si è posta in termini di posizionamento e di sviluppo delle sue attività, a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese e della competitività dei territori”.\r

\r

","post_title":"Giovanna Manzi è la nuova direttrice generale di Promos Italia","post_date":"2022-11-03T11:28:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667474914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'autunno ha riportato in primo piano My Emirates Pass, che fino al 31 marzo 2023 consente ai passeggeri del vettore di Dubai di ottenere di più dal proprio viaggio, con offerte esclusive in oltre 500 località negli Emirati Arabi Uniti.\r

I passeggeri che voleranno da o verso Dubai potranno mostrare la loro carta d'imbarco e un documento d'identità a centinaia di punti vendita, ristoranti, nonché a famose attrazioni e spa di lusso, per godere degli sconti. Inoltre, i passeggeri Emirates potranno usufruire di un biglietto gratuito per Tour Dubai, una crociera turistica dalla durata di un'ora, che offre viste panoramiche uniche del quartiere storico di Dubai dalla tradizionale barca dhow.\r

Dai principali eventi sportivi - come, per esempio, il torneo di golf “DP World Tour” o quello di rugby “Emirates Airlines Rugby Sevens” - alle celebrazioni delle festività del mese di dicembre, c'è sempre qualcosa da scoprire per chi visita Dubai durante la stagione invernale. Spiagge baciate dal sole e attività storiche, ospitalità di livello mondiale e strutture per il tempo libero: Dubai offre una varietà di esperienze di livello mondiale.","post_title":"My Emirates Pass: tornano le offerte abbinate ai voli da e per Dubai","post_date":"2022-11-03T10:27:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667471249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Slovenia Unique Experience il nuovo marchio creato dalla destinazione che racchiude e certifica una selezione di esperienze che identifichino l’autenticità e l'esclusività dell'offerta turistica.\r

\r

L’idea alla base dell'iniziativa dell'Ente Sloveno per il Turismo è quella di promuovere un turismo sempre più improntato al qui ed ora, alla creazione di ricordi irripetibili ed esperienze autentiche, che restino impresse nella memoria dei viaggiatori anche una volta tornati a casa. Il nuovo brand, il cui filo conduttore è sempre lo storytelling spazia dall’outdoor, al wellness, alle esperienze eno-gastronomiche fino a quelle culturali.\r

\r

Una proposta che ben si colloca sul mercato italiano, il terzo più importante per la Slovenia dopo Germania e Austria, e sempre più attento ai temi della genuinità e dell’autenticità della destinazione turistica.\r

\r

\r

\r

“Per noi è molto importante raccontare il nostro territorio a chi viene a scoprirlo nel miglior modo possibile - spiega Aljosa Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia -. Una storia ben raccontata ha lo stesso effetto di un sasso lanciato in un lago: il viaggiatore-ricercatore di storie diventa a sua volta promotore del nostro territorio raccontando la sua Slovenia Unique Experience a tutti gli altri”.","post_title":"La Slovenia in formula esperienziale con il nuovo marchio \"Unique Experience\"","post_date":"2022-11-03T09:20:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667467200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da gennaio ad agosto 2022 oltre 11 milioni 660 mila le presenze in Liguria, 100 mila in più rispetto al 2019. E a settembre quasi 1 milione e 900 mila presenze, oltre 100 mila in più dell’ultimo anno pre pandemia. Anche ad ottobre i numeri confermano lo stesso andamento.\r

\r

«Numeri da record - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che devono farci riflettere in prospettiva futura. Ed è per questo che siamo pronti a continuare sulla strada degli aiuti alle assunzioni che andranno oltre il periodo stagionale classico, offrendo anche una formazione professionale mirata per chi assume lavoratori legati al comparto del turismo. In giro per la Liguria molti imprenditori stanno cogliendo questa straordinaria occasione con locali ancora aperti e affollati e alberghi al completo».\r

\r

«Fermare, quest’inverno, il flusso turistico della nostra regione a causa di chiusure seppur in parte comprensibili potrebbe avere anche ripercussioni sul lungo periodo. Dare continuità al comparto potrebbe invece consentirci di compiere un definitivo balzo in avanti nel settore del turismo, perché il messaggio che vogliamo far arrivare è che la bellezza della Liguria non è racchiusa solo nel suo mare ma anche nel suo entroterra e nei suoi splendidi borghi.\r

Per farlo - continua Toti - è necessario cambiare anche strategie e abitudini che erano ormai consolidate negli anni, con alcuni alberghi che preferivano restare chiusi a causa delle poche presenze. Adesso la situazione è cambiata e dobbiamo stare dietro al cambio di passo».\r

\r

«Per questo - conclude il presidente Toti - ci auguriamo che sempre più imprenditori scommettano su questo straordinario flusso turistico che continueremo a sostenere anche con una promozione italiana e estera. Come istituzione stiamo facendo tutto il possibile, ora serve che anche il mondo imprenditoriale investa per valorizzare questo momento. Molti gruppi hanno individuato la Liguria come un territorio su cui investire, con ambizione operazioni legate a porti, ospitalità, ristorazione. Serve che il tessuto imprenditoriale locale risponda con intraprendenza per consolidare nel tempo questi straordinari risultati».","post_title":"Liguria, Toti «Continuiamo con la formazione e gli aiuti alle assunzioni anche nel periodo invernale»","post_date":"2022-11-02T12:09:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667390990000]}]}}