Abu Dhabi incontra il trade italiano: focus su novità e promozioni estive Abu Dhabi al fianco degli operatori italiani con l’Experience Abu Dhabi Roadshow: due tappe che si sono svolte a Milano e Roma, per condurre il trade a scoprire le novità di punta della stagione 2023 e che hanno visto la partecipazione di numerosi stakeholder, hotel, attrazioni e dmc. “L’Italia è un paese dall’alto potenziale per noi – ha affermato Husain Ali AlHashmi, international operations (Europe) regional Head Dct Abu Dhabi (nella foto) – poiché i suoi visitatori ricercano in particolar modo la qualità dei servizi, cultura, enogastronomia, sole e spiagge. Da questo punto di vista Abu Dhabi è la loro meta ideale e lo dimostrano i numeri che ci vedono in continua crescita, indice di un lavoro costante che ha premiato e sta premiando tutti gli investimenti fatti in questo settore in questi anni. Tra questi la più recente apertura di nuovi collegamenti aerei dall’Italia operati da Wizz Air, volti ad ampliare l’accessibilità della destinazione, consolidandone il posizionamento leader a livello internazionale”. E’ attualmente in corso la campagna estiva ‘Un’estate non basta’, ideata per raccontare l’ampia gamma di esperienze disponibili durante la stagione, la campagna si inserisce nell’ambito del più ampio piano della destinazione di attrarre 24 milioni di visitatori entro il 2023. Completano la campagna anche tre nuove promozioni per ispirare, emozionare e ristorare i visitatori: l‘all-inclusive Abu Dhabi Summer Pass consente di esplorare oltre 30 attrazioni, 600 ristoranti e una varietà di punti vendita. I visitatori potranno inoltre beneficiare della promozione “Stay More, Pay Less” presso gli hotel aderenti, che prevede una notte extra di divertimento ad Abu Dhabi ogni tre notti prenotate in hotel. I vantaggi non si fermano qui per le famiglie, grazie all’esclusiva offerta “Kids Go Free”. Il programma prevede, per ogni adulto pagante, un soggiorno in hotel e pasti gratuiti per un bambino. E non è tutto: i bambini hanno anche diritto a un ingresso gratuito a parchi tematici di Yas Island a loro scelta. Tra i partecipanti al roadshow: Etihad Airways, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel And Villas, Nurai Island, Rixos Premium Saadiyat Island, W Abu Dhabi Yas Island, Yas Plaza Hotels, Magic Arabia, Malatacca Travel & Experiences, Kurban Tours, Desert Gate Tourism, Miral Destinations e Qasr Al Watan, che hanno giocato un ruolo fondamentale per il successo del Roadshow.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alla presenza di una folta rappresentanza di soggetti, associati e non, ha fatto il suo esordio ufficiale a Viterbo, presso la sede di Spazio Attivo di Lazio Innova, la DMO (Destination Management Organization) “Expo Tuscia”. Già già a Rimini, lo scorso mese di settembre, nel corso di TTG Incontri, era stato presentato il video che narra le potenzialità del territorio e le attività da porre in essere. Da evidenziare, nel frattempo, la crescita del partenariato passato da 6 soggetti pubblici e 13 privati, rispettivamente a 7 e 23. «Una formazione - ha precisato il presidente della DMO, Vincenzo Peparello -, di grande valore e competenza che realizzerà pienamente le finalità del progetto che mirano allo sviluppo e alla promozione del territorio della Tuscia in tutte le sue forme: arte, cultura, gastronomia, ruralità, benessere, sport, outdoor, ambiente, paesaggi e tutto quanto concorre a creare quella 'Grande Bellezza' del nostro 'Italian life style'». Strumento di marketing territoriale e imprenditorialità La DMO 'Expo Tuscia' si pone «come strumento in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditorialità - continua Peparello - mediante azioni mirate ma con una rinnovata convergenza che non può prescindere da una programmazione negoziata tra attori pubblici e privati». All’incontro era presente anche il destination manager Francesco Comotti, secondo il quale «la DMO 'Expo Tuscia', soprattutto in questo nuovo scenario, mutato e accelerato dalla pandemia, diventa un efficace strumento attuativo per gli obiettivi strategici inseriti nei Piani di Sviluppo della Regione Lazio, quali la ridistribuzione del flussi, la destagionalizzazione e l’aumento della durata del soggiorno sul territorio che sono gli obiettivi che noi vogliamo perseguire e raggiungere con strategie fattive e un’organizzazione concreta sul territorio. Vogliamo in sostanza rappresentare con la nostra azione quel valore aggiunto, sia dal punto di vista economico che culturale, necessario anche in previsione del prossimo Giubileo 2025 che ci vedrà sicuramente parte attiva e determinante». Incisivo e particolareggiato l’intervento del Consulente Virgilio Gay, esperto di marketing operativo e territoriale, che ha parlato di strategie unitarie del territorio, sottolineando come il successo dei progetti delle varie DMO dipenda dalla complementarietà degli stessi e dalla organizzazione dei territori. «È innegabile, ha detto, come molto dipenda dall’alleanza che sapranno generare il pubblico e il privato, le amministrazioni pubbliche e gli operatori economici, gli appassionati del territorio e gli esperti che da tempo lavorano nel settore del marketing. Ovvero tutti quei soggetti che, operando negli specifici settori, sanno meglio di altri cogliere gli strumenti e individuare le risorse che la legislazione italiana ed europea mettono a disposizione del territorio e delle imprese». VisiTuscia 2023 Fra le prime attività poste in essere dalla DMO, figura la programmazione di 'VisiTuscia' la Borsa del Turismo e dell’Enogastronomia del Viterbese, al via oggi per una tre giorni di scoperta del territorio. Il tema di quest’anno sarà il “Turismo di Ritorno – Alla scoperta delle Origini”, nel quadro dei progetti sostenuti anche dal Governo e dalla Regione Lazio. Al riguardo è intervenuto anche il Segretario Generale della Camera di Commercio Viterbo-Rieti, Francesco Monzillo che ha ricordato come l’Ente Camerale abbia avuto sempre una particolare attenzione per questa manifestazione, per la sua importanza nella promozione del territorio e per i successi conseguiti nel corso del tempo. Presenti anche Marco Tortolini, Presidente Slow Food Viterbo-Tuscia, con il quale è in atto un rapporto di collaborazione per la preparazione dei piatti tipici che entreranno a far parte del “Menù delle Origini” che verrà presentato in collegamento diretto con le Associazioni degli Italiani all’Estero, e il Consigliere del Comune di Viterbo, Marco Nunzi, che ha portato il saluto del Sindaco Chiara Frontini. [post_title] => Presentata Expo Tuscia, la DMO per la valorizzazione e promozione del territorio [post_date] => 2023-05-19T17:26:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684517187000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445994 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431836" align="alignleft" width="300"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption] Astoi Confindustria pur comprendendo appieno l’esigenza di rinviare lo sciopero del trasporto aereo previsto per la giornata odierna, a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, ritiene come la scelta della data alternativa del 4 giugno rappresenti un grande autogoal per il Paese. Domenica 4 giugno sarà infatti la giornata dedicata al rientro dei turisti dal ponte festivo del 2 giugno e, pertanto, visti i flussi attesi, il rischio di mandare in tilt aeroporti, vettori e operatori del settore e di causare ingenti disagi ai passeggeri è più che concreto. Astoi invita quindi il ministero dei trasporti a riaprire il dialogo con i sindacati per definire una data diversa e chiede altresì al Ministro del Turismo di intervenire per evitare seri danni al settore. [post_title] => Astoi: lo sciopero aereo del 4 giugno? Un autogol per il Paese [post_date] => 2023-05-19T12:26:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684499172000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445989 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono Yorktown (Virginia), insieme a Charleston (Carolina del Sud), Boston (Massachusetts) e Halifax (Canada) le trappe dei nuovi itinerari Colonial Heritage di Princess Cruises. I viaggi, previsti per il 2024, si svolgeranno a bordo della Island Princess. Ma la compagnia sta anche incrementando la propria proposta di crociere in Canada e New England, con le Emerald ed Enchanted Princess, che offriranno agli ospiti la possibilità di ammirare il celebre fenomeno del foliage autunnale e i paesaggi costieri, di conoscere l’interessante storia coloniale e gustare il pesce fresco nei villaggi dell'area. Alcune partenze selezionate prevedono inoltre soste in tre porti della Groenlandia. "Il nuovo programma di crociere e cruisetour in Canada e New England nel 2024 è arricchito dal debutto dei nuovi viaggi estivi Colonial Heritage con visite a Yorktown e crociere in partenza da Boston - spiega John Padgett, presidente di Princess Cruises -. Sappiamo che gli appassionati di storia e gli amanti della cucina di pesce adoreranno questa interessante collezione di nuove crociere, che raccontano la storia americana e canadese". La stagione 2024 in Canada e New England include 27 partenze totali da Boston, New York, Québec e Ft. Lauderdale, che toccheranno 25 destinazioni per un totale di 11 itinerari, navigando su tre navi da crociera: le Emerald, Enchanted e Island Princess. “Princess si è sempre distinta per essere stata la prima compagnia di crociere a introdurre novità come il Movies Under the Stars e la zona relax The Sanctuary e molto altro - sottolinea una nota Gioco Viaggi, rappresentante di vendita per l’Italia della compagnia -. Oggi con i nuovi itinerari Colonial Heritage ancora una volta conferma un primato”. [post_title] => Princess Cruises lancia le crociere Colonial Heritage alla scoperta della storia di Usa e Canada [post_date] => 2023-05-19T12:19:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684498767000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445966 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445980" align="alignleft" width="300"] Daniele Montemurro[/caption] Oltre 97 mila camere vendute nel periodo aprile-dicembre 2022 e occupazione media del 65%. Sono i numeri dei primi nove mesi di attività del gruppo Belstay, che ha avviato le proprie attività poco più di 12 mesi fa. Parametrando l’anno completo, aprile 2022-aprile 2023, le camere salgono quindi a 150 mila e gli ospiti a 260 mila. “Siamo soddisfatti in quanto vision, strategia e prodotto che avevamo in mente, di fatto stanno riscuotendo successo e stiamo raccogliendo i risultati - spiega l'amministratore delegato di Belstay, Roberto Di Tullio -. Rispetto alla precedente gestione siamo a +7% di revenue e +15% di tariffa media (adr). E questi sono solo gli esordi”. Al raggiungimento di questi dati ha concorso fortemente la vocazione mice dei Belstay Hotels. Dopo le inaugurazioni di Milano Assago e Venezia Mestre, accompagnate da un'intensa attività commerciale, sono state processate 1.500 richieste da parte di aziende di progetti e preventivi per eventi o convegni (da piccole a grandi dimensioni) e 300 di loro si sono concretizzate, prevalentemente sulle piazze di Roma e Milano. Fuori dai perimetri dei centri storici sono andate in scena manifestazioni estremamente variegate, che spaziavano dai meeting farmaceutici ai raduni di motociclisti, dalle presenze per i tornei di tennis alle associazioni regionali di chef. “Due elementi hanno decretato il nostro successo in questo primo anno: flessibilità e credibilità - aggiunge il cluster director of sales, Daniele Montemurro -. Il nostro claim Clever Wherever ha funzionato moltissimo nel mice. Quel Wherever si specchia nella modularità degli spazi, che si riconvertono in ogni occasione; la lobby può trasformarsi in venue per i prodotti per esempio. Abbiamo avuto con noi le convention enogastronomiche slow food regionali, eventi delle associazioni chef del Lazio, i team del torneo internazionale di tennis e aspettiamo i Mondiali di Roma l’anno prossimo. Siamo stati scelti da Acli e da circuiti Harley Davidson, a dimostrazione della varietà di soluzioni che siamo in grado di proporre”. Montemurro fa riferimento al fatto che gli eventi non vengono allestiti solamente nelle sale canoniche, che ad Assago sono 17, a Mestre nove, a Roma sette e a Linate quattro, con superfici che vanno da 20 a 380 metri quadrati ciascuna. Ma vengono modulati nelle lobby, nei ristoranti, nelle aree contraddistinte da un design italiano fresco e moderno... "L’elemento convivialità è tornato prepotentemente alla ribalta dopo la pandemia - prosegue Montemurro -. Le persone partecipano volentieri agli eventi con la gioia di ritrovarsi e di lavorare aggiungendo tocchi di leggerezza. Gli spazi flessibili e trasformabili dei nostri hotel vengono scelti per team building, canvas e per corsi di formazione, che spaziano dalle risorse umane alla pnl, fino all’integrazione di persone in seguito ad acquisizioni". Entrando nel dettaglio degli hotel, il Belstay Linate è diventato un riferimento nell’area aeroportuale, con occupazioni che superano l’80% e che premiano la ristorazione (dove i menu stagionali sono creati dallo chef stellato Andrea Ribaldone). Il Belstay Roma Aurelia (miglior performance revenue) allestisce eventi mediamente tre-quattro volte a settimana, incessantemente da ottobre 2022. Il Belstay Milano Assago (miglior performance average daily rate) ha agganciato eventi in serie, mentre il Belstay Venezia Mestre beneficia di un’ottima reputation, grazie soprattutto al livello di servizio reso. Rispetto al 2022 i primi mesi dell’anno in corso stanno oggi premiando ulteriormente il reparto food & beverage, la cui incidenza si attesta a oltre il 40% del fatturato e rappresenta una solida componente dell’offerta mice. L’intera ristorazione rientra nel concept Seguimi, che consiste nel valorizzare il momento di pausa dal lavoro, sia esso un coffee break, un pranzo servito, un aperitivo o una cena di gala, mirando a farlo diventare un momento di svago e di networking. [post_title] => Belstay Hotels: occupazione al 65% nei primi nove mesi di attività. Focus sul mice [post_date] => 2023-05-19T12:05:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684497937000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Abu Dhabi al fianco degli operatori italiani con l'Experience Abu Dhabi Roadshow: due tappe che si sono svolte a Milano e Roma, per condurre il trade a scoprire le novità di punta della stagione 2023 e che hanno visto la partecipazione di numerosi stakeholder, hotel, attrazioni e dmc. “L’Italia è un paese dall’alto potenziale per noi - ha affermato Husain Ali AlHashmi, international operations (Europe) regional Head Dct Abu Dhabi (nella foto) - poiché i suoi visitatori ricercano in particolar modo la qualità dei servizi, cultura, enogastronomia, sole e spiagge. Da questo punto di vista Abu Dhabi è la loro meta ideale e lo dimostrano i numeri che ci vedono in continua crescita, indice di un lavoro costante che ha premiato e sta premiando tutti gli investimenti fatti in questo settore in questi anni. Tra questi la più recente apertura di nuovi collegamenti aerei dall’Italia operati da Wizz Air, volti ad ampliare l’accessibilità della destinazione, consolidandone il posizionamento leader a livello internazionale”. E’ attualmente in corso la campagna estiva ‘Un’estate non basta’, ideata per raccontare l'ampia gamma di esperienze disponibili durante la stagione, la campagna si inserisce nell'ambito del più ampio piano della destinazione di attrarre 24 milioni di visitatori entro il 2023. Completano la campagna anche tre nuove promozioni per ispirare, emozionare e ristorare i visitatori: l'all-inclusive Abu Dhabi Summer Pass consente di esplorare oltre 30 attrazioni, 600 ristoranti e una varietà di punti vendita. I visitatori potranno inoltre beneficiare della promozione "Stay More, Pay Less" presso gli hotel aderenti, che prevede una notte extra di divertimento ad Abu Dhabi ogni tre notti prenotate in hotel. I vantaggi non si fermano qui per le famiglie, grazie all’esclusiva offerta "Kids Go Free". Il programma prevede, per ogni adulto pagante, un soggiorno in hotel e pasti gratuiti per un bambino. E non è tutto: i bambini hanno anche diritto a un ingresso gratuito a parchi tematici di Yas Island a loro scelta. Tra i partecipanti al roadshow: Etihad Airways, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel And Villas, Nurai Island, Rixos Premium Saadiyat Island, W Abu Dhabi Yas Island, Yas Plaza Hotels, Magic Arabia, Malatacca Travel & Experiences, Kurban Tours, Desert Gate Tourism, Miral Destinations e Qasr Al Watan, che hanno giocato un ruolo fondamentale per il successo del Roadshow. [post_title] => Abu Dhabi incontra il trade italiano: focus su novità e promozioni estive [post_date] => 2023-05-19T11:31:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684495907000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445943 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Cina torna nei programmi Royal Caribbean. A partire da aprile del prossimo anno la Spectrum of the Seas salperà da Shanghai, per crociere da quattro o cinque notti, che toccheranno destinazioni celebri come Fukuoka, Okinawa, Nagasaki, Osaka e Tokyo, in Giappone. Spectrum offrirà anche otto crociere da Hong Kong, a partire da dicembre 2024, verso luoghi come Ishigaki e Miyazaki, in Giappone, Taipei (Keelung), Taiwan, e Nha Trang, in Vietnam. Un'altra novità importante relativamente all'Asia sarà la Anthem of the Seas, che salperà per la prima volta in Asia da Singapore alla fine del 2024, offrendo ai viaggiatori una vasta gamma di servizi. "Questo è il momento che, insieme ai vacanzieri cinesi, stavamo aspettando - spiega il senior vice president, international di Royal Caribbean International, Bert Hernandez -. Il nostro ritorno in Cina è un’emozionante pietra miliare che poteva essere segnata solo con Spectrum of the Seas, diventata un nome apprezzato dalle famiglie e dai viaggiatori cinesi da quando debuttò a Shanghai, nel 2019, in qualità, allora, di ultima, nonché più grande nave di Royal Caribbean. Questa ripresa ha anche aperto un mondo di opportunità per espandere la varietà delle vacanze in Asia, dato che un'altra nave pluripremiata salperà in questa regione con l'arrivo di Anthem of the Seas a Singapore". [post_title] => Royal Caribbean torna in Cina ad aprile 2024 con la Spectrum of the Seas [post_date] => 2023-05-19T10:16:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684491391000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445929 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Hotel Byron di Forte dei Marmi si rinnova e riapre con 18 nuove suite e 2 ristoranti. In una delle cornici più raffinate della Versilia, la dimora patrizia è stata ampliata per offrire un soggiorno sempre più confortevole, nel segno dell’eleganza e della bellezza. «L’ampliamento della struttura ha conservato l’anima di questo luogo, così intimo - commenta Salvatore Madonna, proprietario del Gruppo Soft Living Spaces di cui il Byron fa parte - di sofistica eleganza dove il fascino e i ricordi del passato convivono con uno spirito cosmopolita e contemporaneo. La nuova ala si integra perfettamente alla Villa, creando una cornice armoniosa dove tutto concorre ad arricchire l’esperienza dell’ospite. Aver scelto anche di riservare un ristorante solo per i clienti dell’hotel rende il tutto ancora più esclusivo». Alla storica “Villa” dotata di 29 camere e suite si è unita il “Sasso”, la nuova ala così chiamata in omaggio alla pietra locale, che comprende 18 suite, che si sviluppano su tre piani con affaccio nel giardino dell’hotel, tutte dotate di terrazza e balcone. Le suite si distinguono per lo stile inconfondibile che esalta la ricerca della bellezza in ogni dettaglio. Ciascuna diversa e con un carattere personale, frutto di una commistione tra classico e moderno, arredate con grande ricercatezza e “vestite” di tessuti preziosi. Le suite si aggiungono alle 29 camere già esistenti, per un totale di 47. Due le suite Penthouse, la prima nella Villa e la seconda al terzo piano del Sasso, luoghi ideali per vivere un’esperienza di vacanza indimenticabile e regalare agli ospiti del Byron una vera e propria full immersion privata nelle atmosfere della Versilia. La ristrutturazione ha coinvolto anche la proposta ristorativa dell’hotel. La Magnolia, guidata per il secondo anno dallo chef Marco Bernardo, diventa il vero e proprio spazio gourmet aperto per i clienti interni ed esterni e si sposta al primo piano della dependance della Villa. Tra le principali novità, l’introduzione dello chef’s table per far vivere agli ospiti un’esperienza più intima e coinvolgente con la cucina. A La Magnolia si affianca Onda il secondo ristorante (guidato sempre dallo chef Bernardo) riservato ai soli ospiti dell’hotel situato a bordo piscina. Onda offre un menu per il pranzo semplice e snello, mentre per la sera la proposta cambia quotidianamente per offrire una carta con piatti che raccontano il meglio che il territorio regala. [post_title] => Forte dei Marmi, l'Hotel Byron si rinnova con 18 suite e 2 ristoranti [post_date] => 2023-05-19T09:59:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684490384000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445894 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori accesi sui viaggi di nozze per l'incontro siciliano col trade di Tourism Malaysia: l'appuntamento è per il prossimo 24 maggio, al Grand Hotel Faraglioni (Acitrezza, Catania) dalle 19.00 con l’evento “Malesia, un paradiso da scoprire”. Il tour operator Viaggio tra i Paralleli è il partner di questo unico roadshow in Sicilia grazie al quale le agenzie potranno immergersi nell’atmosfera malese e incontrare Tourism Malaysia per apprendere di più su destinazione, opportunità di business, scoperta di nuovi prodotti e sviluppo di partnership strategiche. Il programma dell’evento include una serie di sessioni di formazione create appositamente per approfondire la conoscenza del Paese attraverso presentazioni, e lo scambio di informazioni con momenti question & answer. Il finale di serata prevede una cena buffet con estrazione di premi. Viaggio tra i Paralleli porterà la sua offerta dedicata alla destinazione. In particolare, Malaysia Adventure package (15 giorni/12 notti), con partenza da Roma, che comprende i luoghi più iconici del Paese del sud-est asiatico: il Monte Kinabalu, sito Patrimonio UNESCO, Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center per vivere la giungla malesiana, l’ecosistema del lago Kinabatangan, la capitale Kuala Lumpur, le isole Perhentian. Turkish Airlines sarà partner dell’evento e metterà in palio un biglietto aereo Catania-Kuala Lumpur-Catania. [post_title] => Malesia faccia a faccia col trade: appuntamento in Sicilia il 24 maggio, focus sui viaggi di nozze [post_date] => 2023-05-19T09:10:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684487404000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445869 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445884" align="alignleft" width="300"] La Moby Aki[/caption] Ripartono le linee estive di Moby da Genova per Olbia e Bastia, nonché da Livorno per la stessa Bastia. Da oggi, in particolare, ritorna il collegamento tra la città della Lanterna e la località sarda di Olbia (quest'anno prolungato fino al 22 ottobre). La tratta è operata da quattro navi, le Moby Aki, Wonder, Otta e Drea. Il tutto con orari flessibili, per un totale di sei partenze quotidiane tra andate e ritorni, che danno la possibilità di viaggiare sia di notte, sia di giorno. Sempre da oggi (e ancora fino al 22 ottobre) riparte pure la direttissima Livorno-Bastia-Livorno: i viaggi sono diurni, con le partenze dalla città toscana la mattina e ritorni dalla Corsica il pomeriggio, tutti i giorni. Tra una settimana, il 25 maggio (e fino al 1° ottobre) si riattiva poi la Genova-Bastia-Genova, con partenze tutti i giorni e corse di andata notturne, di ritorno diurne. A metà agosto gli orari invece si invertono: le partenze da Genova diventano diurne e quelle da Bastia notturne. La linea sarà inoltre ulteriormente rafforzata nei weekend di luglio e agosto, con partenze diurne veloci da Genova con le Moby Aki e Wonder. L’apertura di queste linee si aggiunge naturalmente a quelle operative tutto l’anno: le Livorno-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, Piombino-Elba, nonché le linee Tirrenia fra Genova e Porto Torres, fra Civitavecchia e Olbia e fra Napoli e Palermo, anch’esse attive 365 giorni all’anno in entrambe le direzioni. In particolare, sulla Livorno-Olbia-Livorno arriverà presto la Moby Fantasy: il traghetto più grande al mondo con standard e servizi di bordo da nave da crociera. In più, Moby e Tirrenia offrono a tutti coloro che acquistano fino al 12 giugno un biglietto per Sardegna, Sicilia, Corsica e isola d’Elba un buono sconto del 20% sull’importo pagato (al netto di tasse e diritti), da spendere sul viaggio successivo. [post_title] => Moby riattiva il programma di corse estive con collegamenti da Genova e Livorno per Olbia e Bastia [post_date] => 2023-05-18T12:47:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684414027000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "abu dhabi incontra il trade italiano focus su novita e promozioni estive" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2823,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alla presenza di una folta rappresentanza di soggetti, associati e non, ha fatto il suo esordio ufficiale a Viterbo, presso la sede di Spazio Attivo di Lazio Innova, la DMO (Destination Management Organization) “Expo Tuscia”.\r

\r

Già già a Rimini, lo scorso mese di settembre, nel corso di TTG Incontri, era stato presentato il video che narra le potenzialità del territorio e le attività da porre in essere. Da evidenziare, nel frattempo, la crescita del partenariato passato da 6 soggetti pubblici e 13 privati, rispettivamente a 7 e 23.\r

\r

«Una formazione - ha precisato il presidente della DMO, Vincenzo Peparello -, di grande valore e competenza che realizzerà pienamente le finalità del progetto che mirano allo sviluppo e alla promozione del territorio della Tuscia in tutte le sue forme: arte, cultura, gastronomia, ruralità, benessere, sport, outdoor, ambiente, paesaggi e tutto quanto concorre a creare quella 'Grande Bellezza' del nostro 'Italian life style'».\r

\r

Strumento di marketing territoriale e imprenditorialità\r

\r

La DMO 'Expo Tuscia' si pone «come strumento in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditorialità - continua Peparello - mediante azioni mirate ma con una rinnovata convergenza che non può prescindere da una programmazione negoziata tra attori pubblici e privati».\r

\r

All’incontro era presente anche il destination manager Francesco Comotti, secondo il quale «la DMO 'Expo Tuscia', soprattutto in questo nuovo scenario, mutato e accelerato dalla pandemia, diventa un efficace strumento attuativo per gli obiettivi strategici inseriti nei Piani di Sviluppo della Regione Lazio, quali la ridistribuzione del flussi, la destagionalizzazione e l’aumento della durata del soggiorno sul territorio che sono gli obiettivi che noi vogliamo perseguire e raggiungere con strategie fattive e un’organizzazione concreta sul territorio. Vogliamo in sostanza rappresentare con la nostra azione quel valore aggiunto, sia dal punto di vista economico che culturale, necessario anche in previsione del prossimo Giubileo 2025 che ci vedrà sicuramente parte attiva e determinante».\r

\r

Incisivo e particolareggiato l’intervento del Consulente Virgilio Gay, esperto di marketing operativo e territoriale, che ha parlato di strategie unitarie del territorio, sottolineando come il successo dei progetti delle varie DMO dipenda dalla complementarietà degli stessi e dalla organizzazione dei territori. «È innegabile, ha detto, come molto dipenda dall’alleanza che sapranno generare il pubblico e il privato, le amministrazioni pubbliche e gli operatori economici, gli appassionati del territorio e gli esperti che da tempo lavorano nel settore del marketing. Ovvero tutti quei soggetti che, operando negli specifici settori, sanno meglio di altri cogliere gli strumenti e individuare le risorse che la legislazione italiana ed europea mettono a disposizione del territorio e delle imprese».\r

\r

VisiTuscia 2023\r

\r

Fra le prime attività poste in essere dalla DMO, figura la programmazione di 'VisiTuscia' la Borsa del Turismo e dell’Enogastronomia del Viterbese, al via oggi per una tre giorni di scoperta del territorio. Il tema di quest’anno sarà il “Turismo di Ritorno – Alla scoperta delle Origini”, nel quadro dei progetti sostenuti anche dal Governo e dalla Regione Lazio.\r

\r

Al riguardo è intervenuto anche il Segretario Generale della Camera di Commercio Viterbo-Rieti, Francesco Monzillo che ha ricordato come l’Ente Camerale abbia avuto sempre una particolare attenzione per questa manifestazione, per la sua importanza nella promozione del territorio e per i successi conseguiti nel corso del tempo. Presenti anche Marco Tortolini, Presidente Slow Food Viterbo-Tuscia, con il quale è in atto un rapporto di collaborazione per la preparazione dei piatti tipici che entreranno a far parte del “Menù delle Origini” che verrà presentato in collegamento diretto con le Associazioni degli Italiani all’Estero, e il Consigliere del Comune di Viterbo, Marco Nunzi, che ha portato il saluto del Sindaco Chiara Frontini.\r

\r

","post_title":"Presentata Expo Tuscia, la DMO per la valorizzazione e promozione del territorio","post_date":"2023-05-19T17:26:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684517187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445994","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431836\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

\r

Astoi Confindustria pur comprendendo appieno l’esigenza di rinviare lo sciopero del trasporto aereo previsto per la giornata odierna, a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, ritiene come la scelta della data alternativa del 4 giugno rappresenti un grande autogoal per il Paese.\r

\r

Domenica 4 giugno sarà infatti la giornata dedicata al rientro dei turisti dal ponte festivo del 2 giugno e, pertanto, visti i flussi attesi, il rischio di mandare in tilt aeroporti, vettori e operatori del settore e di causare ingenti disagi ai passeggeri è più che concreto.\r

\r

Astoi invita quindi il ministero dei trasporti a riaprire il dialogo con i sindacati per definire una data diversa e chiede altresì al Ministro del Turismo di intervenire per evitare seri danni al settore.","post_title":"Astoi: lo sciopero aereo del 4 giugno? Un autogol per il Paese","post_date":"2023-05-19T12:26:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684499172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono Yorktown (Virginia), insieme a Charleston (Carolina del Sud), Boston (Massachusetts) e Halifax (Canada) le trappe dei nuovi itinerari Colonial Heritage di Princess Cruises. I viaggi, previsti per il 2024, si svolgeranno a bordo della Island Princess. Ma la compagnia sta anche incrementando la propria proposta di crociere in Canada e New England, con le Emerald ed Enchanted Princess, che offriranno agli ospiti la possibilità di ammirare il celebre fenomeno del foliage autunnale e i paesaggi costieri, di conoscere l’interessante storia coloniale e gustare il pesce fresco nei villaggi dell'area. Alcune partenze selezionate prevedono inoltre soste in tre porti della Groenlandia.\r

\r

\"Il nuovo programma di crociere e cruisetour in Canada e New England nel 2024 è arricchito dal debutto dei nuovi viaggi estivi Colonial Heritage con visite a Yorktown e crociere in partenza da Boston - spiega John Padgett, presidente di Princess Cruises -. Sappiamo che gli appassionati di storia e gli amanti della cucina di pesce adoreranno questa interessante collezione di nuove crociere, che raccontano la storia americana e canadese\". La stagione 2024 in Canada e New England include 27 partenze totali da Boston, New York, Québec e Ft. Lauderdale, che toccheranno 25 destinazioni per un totale di 11 itinerari, navigando su tre navi da crociera: le Emerald, Enchanted e Island Princess.\r

\r

“Princess si è sempre distinta per essere stata la prima compagnia di crociere a introdurre novità come il Movies Under the Stars e la zona relax The Sanctuary e molto altro - sottolinea una nota Gioco Viaggi, rappresentante di vendita per l’Italia della compagnia -. Oggi con i nuovi itinerari Colonial Heritage ancora una volta conferma un primato”.\r

\r

","post_title":"Princess Cruises lancia le crociere Colonial Heritage alla scoperta della storia di Usa e Canada","post_date":"2023-05-19T12:19:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684498767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445966","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445980\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Daniele Montemurro[/caption]\r

\r

Oltre 97 mila camere vendute nel periodo aprile-dicembre 2022 e occupazione media del 65%. Sono i numeri dei primi nove mesi di attività del gruppo Belstay, che ha avviato le proprie attività poco più di 12 mesi fa. Parametrando l’anno completo, aprile 2022-aprile 2023, le camere salgono quindi a 150 mila e gli ospiti a 260 mila.\r

\r

“Siamo soddisfatti in quanto vision, strategia e prodotto che avevamo in mente, di fatto stanno riscuotendo successo e stiamo raccogliendo i risultati - spiega l'amministratore delegato di Belstay, Roberto Di Tullio -. Rispetto alla precedente gestione siamo a +7% di revenue e +15% di tariffa media (adr). E questi sono solo gli esordi”.\r

\r

Al raggiungimento di questi dati ha concorso fortemente la vocazione mice dei Belstay Hotels. Dopo le inaugurazioni di Milano Assago e Venezia Mestre, accompagnate da un'intensa attività commerciale, sono state processate 1.500 richieste da parte di aziende di progetti e preventivi per eventi o convegni (da piccole a grandi dimensioni) e 300 di loro si sono concretizzate, prevalentemente sulle piazze di Roma e Milano. Fuori dai perimetri dei centri storici sono andate in scena manifestazioni estremamente variegate, che spaziavano dai meeting farmaceutici ai raduni di motociclisti, dalle presenze per i tornei di tennis alle associazioni regionali di chef.\r

\r

“Due elementi hanno decretato il nostro successo in questo primo anno: flessibilità e credibilità - aggiunge il cluster director of sales, Daniele Montemurro -. Il nostro claim Clever Wherever ha funzionato moltissimo nel mice. Quel Wherever si specchia nella modularità degli spazi, che si riconvertono in ogni occasione; la lobby può trasformarsi in venue per i prodotti per esempio. Abbiamo avuto con noi le convention enogastronomiche slow food regionali, eventi delle associazioni chef del Lazio, i team del torneo internazionale di tennis e aspettiamo i Mondiali di Roma l’anno prossimo. Siamo stati scelti da Acli e da circuiti Harley Davidson, a dimostrazione della varietà di soluzioni che siamo in grado di proporre”.\r

\r

Montemurro fa riferimento al fatto che gli eventi non vengono allestiti solamente nelle sale canoniche, che ad Assago sono 17, a Mestre nove, a Roma sette e a Linate quattro, con superfici che vanno da 20 a 380 metri quadrati ciascuna. Ma vengono modulati nelle lobby, nei ristoranti, nelle aree contraddistinte da un design italiano fresco e moderno... \"L’elemento convivialità è tornato prepotentemente alla ribalta dopo la pandemia - prosegue Montemurro -. Le persone partecipano volentieri agli eventi con la gioia di ritrovarsi e di lavorare aggiungendo tocchi di leggerezza. Gli spazi flessibili e trasformabili dei nostri hotel vengono scelti per team building, canvas e per corsi di formazione, che spaziano dalle risorse umane alla pnl, fino all’integrazione di persone in seguito ad acquisizioni\".\r

\r

Entrando nel dettaglio degli hotel, il Belstay Linate è diventato un riferimento nell’area aeroportuale, con occupazioni che superano l’80% e che premiano la ristorazione (dove i menu stagionali sono creati dallo chef stellato Andrea Ribaldone). Il Belstay Roma Aurelia (miglior performance revenue) allestisce eventi mediamente tre-quattro volte a settimana, incessantemente da ottobre 2022. Il Belstay Milano Assago (miglior performance average daily rate) ha agganciato eventi in serie, mentre il Belstay Venezia Mestre beneficia di un’ottima reputation, grazie soprattutto al livello di servizio reso.\r

\r

Rispetto al 2022 i primi mesi dell’anno in corso stanno oggi premiando ulteriormente il reparto food & beverage, la cui incidenza si attesta a oltre il 40% del fatturato e rappresenta una solida componente dell’offerta mice. L’intera ristorazione rientra nel concept Seguimi, che consiste nel valorizzare il momento di pausa dal lavoro, sia esso un coffee break, un pranzo servito, un aperitivo o una cena di gala, mirando a farlo diventare un momento di svago e di networking.","post_title":"Belstay Hotels: occupazione al 65% nei primi nove mesi di attività. Focus sul mice","post_date":"2023-05-19T12:05:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684497937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Abu Dhabi al fianco degli operatori italiani con l'Experience Abu Dhabi Roadshow: due tappe che si sono svolte a Milano e Roma, per condurre il trade a scoprire le novità di punta della stagione 2023 e che hanno visto la partecipazione di numerosi stakeholder, hotel, attrazioni e dmc.\r

\r

“L’Italia è un paese dall’alto potenziale per noi - ha affermato Husain Ali AlHashmi, international operations (Europe) regional Head Dct Abu Dhabi (nella foto) - poiché i suoi visitatori ricercano in particolar modo la qualità dei servizi, cultura, enogastronomia, sole e spiagge. Da questo punto di vista Abu Dhabi è la loro meta ideale e lo dimostrano i numeri che ci vedono in continua crescita, indice di un lavoro costante che ha premiato e sta premiando tutti gli investimenti fatti in questo settore in questi anni. Tra questi la più recente apertura di nuovi collegamenti aerei dall’Italia operati da Wizz Air, volti ad ampliare l’accessibilità della destinazione, consolidandone il posizionamento leader a livello internazionale”.\r

\r

E’ attualmente in corso la campagna estiva ‘Un’estate non basta’, ideata per raccontare l'ampia gamma di esperienze disponibili durante la stagione, la campagna si inserisce nell'ambito del più ampio piano della destinazione di attrarre 24 milioni di visitatori entro il 2023.\r

\r

Completano la campagna anche tre nuove promozioni per ispirare, emozionare e ristorare i visitatori: l'all-inclusive Abu Dhabi Summer Pass consente di esplorare oltre 30 attrazioni, 600 ristoranti e una varietà di punti vendita. I visitatori potranno inoltre beneficiare della promozione \"Stay More, Pay Less\" presso gli hotel aderenti, che prevede una notte extra di divertimento ad Abu Dhabi ogni tre notti prenotate in hotel.\r

\r

I vantaggi non si fermano qui per le famiglie, grazie all’esclusiva offerta \"Kids Go Free\". Il programma prevede, per ogni adulto pagante, un soggiorno in hotel e pasti gratuiti per un bambino. E non è tutto: i bambini hanno anche diritto a un ingresso gratuito a parchi tematici di Yas Island a loro scelta.\r

\r

Tra i partecipanti al roadshow: Etihad Airways, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel And Villas, Nurai Island, Rixos Premium Saadiyat Island, W Abu Dhabi Yas Island, Yas Plaza Hotels, Magic Arabia, Malatacca Travel & Experiences, Kurban Tours, Desert Gate Tourism, Miral Destinations e Qasr Al Watan, che hanno giocato un ruolo fondamentale per il successo del Roadshow.","post_title":"Abu Dhabi incontra il trade italiano: focus su novità e promozioni estive","post_date":"2023-05-19T11:31:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684495907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445943","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cina torna nei programmi Royal Caribbean. A partire da aprile del prossimo anno la Spectrum of the Seas salperà da Shanghai, per crociere da quattro o cinque notti, che toccheranno destinazioni celebri come Fukuoka, Okinawa, Nagasaki, Osaka e Tokyo, in Giappone. Spectrum offrirà anche otto crociere da Hong Kong, a partire da dicembre 2024, verso luoghi come Ishigaki e Miyazaki, in Giappone, Taipei (Keelung), Taiwan, e Nha Trang, in Vietnam.\r

\r

Un'altra novità importante relativamente all'Asia sarà la Anthem of the Seas, che salperà per la prima volta in Asia da Singapore alla fine del 2024, offrendo ai viaggiatori una vasta gamma di servizi. \"Questo è il momento che, insieme ai vacanzieri cinesi, stavamo aspettando - spiega il senior vice president, international di Royal Caribbean International, Bert Hernandez -. Il nostro ritorno in Cina è un’emozionante pietra miliare che poteva essere segnata solo con Spectrum of the Seas, diventata un nome apprezzato dalle famiglie e dai viaggiatori cinesi da quando debuttò a Shanghai, nel 2019, in qualità, allora, di ultima, nonché più grande nave di Royal Caribbean. Questa ripresa ha anche aperto un mondo di opportunità per espandere la varietà delle vacanze in Asia, dato che un'altra nave pluripremiata salperà in questa regione con l'arrivo di Anthem of the Seas a Singapore\".","post_title":"Royal Caribbean torna in Cina ad aprile 2024 con la Spectrum of the Seas","post_date":"2023-05-19T10:16:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684491391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445929","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Hotel Byron di Forte dei Marmi si rinnova e riapre con 18 nuove suite e 2 ristoranti. In una delle cornici più raffinate della Versilia, la dimora patrizia è stata ampliata per offrire un soggiorno sempre più confortevole, nel segno dell’eleganza e della bellezza.\r

\r

«L’ampliamento della struttura ha conservato l’anima di questo luogo, così intimo - commenta Salvatore Madonna, proprietario del Gruppo Soft Living Spaces di cui il Byron fa parte - di sofistica eleganza dove il fascino e i ricordi del passato convivono con uno spirito cosmopolita e contemporaneo. La nuova ala si integra perfettamente alla Villa, creando una cornice armoniosa dove tutto concorre ad arricchire l’esperienza dell’ospite. Aver scelto anche di riservare un ristorante solo per i clienti dell’hotel rende il tutto ancora più esclusivo».\r

\r

Alla storica “Villa” dotata di 29 camere e suite si è unita il “Sasso”, la nuova ala così chiamata in omaggio alla pietra locale, che comprende 18 suite, che si sviluppano su tre piani con affaccio nel giardino dell’hotel, tutte dotate di terrazza e balcone.\r

\r

Le suite si distinguono per lo stile inconfondibile che esalta la ricerca della bellezza in ogni dettaglio. Ciascuna diversa e con un carattere personale, frutto di una commistione tra classico e moderno, arredate con grande ricercatezza e “vestite” di tessuti preziosi. Le suite si aggiungono alle 29 camere già esistenti, per un totale di 47.\r

\r

Due le suite Penthouse, la prima nella Villa e la seconda al terzo piano del Sasso, luoghi ideali per vivere un’esperienza di vacanza indimenticabile e regalare agli ospiti del Byron una vera e propria full immersion privata nelle atmosfere della Versilia.\r

\r

La ristrutturazione ha coinvolto anche la proposta ristorativa dell’hotel. La Magnolia, guidata per il secondo anno dallo chef Marco Bernardo, diventa il vero e proprio spazio gourmet aperto per i clienti interni ed esterni e si sposta al primo piano della dependance della Villa. Tra le principali novità, l’introduzione dello chef’s table per far vivere agli ospiti un’esperienza più intima e coinvolgente con la cucina.\r

\r

A La Magnolia si affianca Onda il secondo ristorante (guidato sempre dallo chef Bernardo) riservato ai soli ospiti dell’hotel situato a bordo piscina. Onda offre un menu per il pranzo semplice e snello, mentre per la sera la proposta cambia quotidianamente per offrire una carta con piatti che raccontano il meglio che il territorio regala.\r

\r

","post_title":"Forte dei Marmi, l'Hotel Byron si rinnova con 18 suite e 2 ristoranti","post_date":"2023-05-19T09:59:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684490384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori accesi sui viaggi di nozze per l'incontro siciliano col trade di Tourism Malaysia: l'appuntamento è per il prossimo 24 maggio, al Grand Hotel Faraglioni (Acitrezza, Catania) dalle 19.00 con l’evento “Malesia, un paradiso da scoprire”.\r

Il tour operator Viaggio tra i Paralleli è il partner di questo unico roadshow in Sicilia grazie al quale le agenzie potranno immergersi nell’atmosfera malese e incontrare Tourism Malaysia per apprendere di più su destinazione, opportunità di business, scoperta di nuovi prodotti e sviluppo di partnership strategiche.\r

Il programma dell’evento include una serie di sessioni di formazione create appositamente per approfondire la conoscenza del Paese attraverso presentazioni, e lo scambio di informazioni con momenti question & answer. Il finale di serata prevede una cena buffet con estrazione di premi.\r

Viaggio tra i Paralleli porterà la sua offerta dedicata alla destinazione. In particolare, Malaysia Adventure package (15 giorni/12 notti), con partenza da Roma, che comprende i luoghi più iconici del Paese del sud-est asiatico: il Monte Kinabalu, sito Patrimonio UNESCO, Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center per vivere la giungla malesiana, l’ecosistema del lago Kinabatangan, la capitale Kuala Lumpur, le isole Perhentian.\r

Turkish Airlines sarà partner dell’evento e metterà in palio un biglietto aereo Catania-Kuala Lumpur-Catania.","post_title":"Malesia faccia a faccia col trade: appuntamento in Sicilia il 24 maggio, focus sui viaggi di nozze","post_date":"2023-05-19T09:10:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684487404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445884\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Moby Aki[/caption]\r

\r

Ripartono le linee estive di Moby da Genova per Olbia e Bastia, nonché da Livorno per la stessa Bastia. Da oggi, in particolare, ritorna il collegamento tra la città della Lanterna e la località sarda di Olbia (quest'anno prolungato fino al 22 ottobre). La tratta è operata da quattro navi, le Moby Aki, Wonder, Otta e Drea. Il tutto con orari flessibili, per un totale di sei partenze quotidiane tra andate e ritorni, che danno la possibilità di viaggiare sia di notte, sia di giorno.\r

\r

Sempre da oggi (e ancora fino al 22 ottobre) riparte pure la direttissima Livorno-Bastia-Livorno: i viaggi sono diurni, con le partenze dalla città toscana la mattina e ritorni dalla Corsica il pomeriggio, tutti i giorni. Tra una settimana, il 25 maggio (e fino al 1° ottobre) si riattiva poi la Genova-Bastia-Genova, con partenze tutti i giorni e corse di andata notturne, di ritorno diurne. A metà agosto gli orari invece si invertono: le partenze da Genova diventano diurne e quelle da Bastia notturne. La linea sarà inoltre ulteriormente rafforzata nei weekend di luglio e agosto, con partenze diurne veloci da Genova con le Moby Aki e Wonder.\r

\r

L’apertura di queste linee si aggiunge naturalmente a quelle operative tutto l’anno: le Livorno-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, Piombino-Elba, nonché le linee Tirrenia fra Genova e Porto Torres, fra Civitavecchia e Olbia e fra Napoli e Palermo, anch’esse attive 365 giorni all’anno in entrambe le direzioni. In particolare, sulla Livorno-Olbia-Livorno arriverà presto la Moby Fantasy: il traghetto più grande al mondo con standard e servizi di bordo da nave da crociera.\r

\r

In più, Moby e Tirrenia offrono a tutti coloro che acquistano fino al 12 giugno un biglietto per Sardegna, Sicilia, Corsica e isola d’Elba un buono sconto del 20% sull’importo pagato (al netto di tasse e diritti), da spendere sul viaggio successivo.\r

\r

","post_title":"Moby riattiva il programma di corse estive con collegamenti da Genova e Livorno per Olbia e Bastia","post_date":"2023-05-18T12:47:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684414027000]}]}}