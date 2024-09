Wttc: turismo spina dorsale dell’economia. Italia produce 231 miliardi di euro Il Wttc ha prsentato oggi il suo Economic Impact Trends Report del 2024, che ha rivelato gli Stati Uniti come il turismo più potente al mondo, con un contributo record di 2,36 trilioni di dollari all’economia della nazione lo scorso anno. Dopo un anno da record per viaggi e turismo, il settore continua a essere la spina dorsale di molte economie nazionali, supportando milioni di posti di lavoro a livello globale. L’ultimo rapporto dell’ente turistico globale rivela la Cina come il secondo mercato più potente al mondo con un contributo al PIL di 1,3 trilioni di dollari nel 2023, sottolineando la sua impressionante ripresa, nonostante la tardiva riapertura dei suoi confini. La Germania si è assicurata il terzo posto con un contributo economico di 487,6 miliardi di dollari, mentre il Giappone, che nel 2022 era al 5° posto, è balzato al 4° posto, contribuendo con 297 miliardi di dollari. Il Regno Unito completa la top five contribuendo con 295,2 miliardi di dollari. Francia, Messico, India, Italia e Spagna La Francia, la destinazione più popolare al mondo, ha mantenuto la sua sesta posizione con un contributo di 264,7 miliardi di dollari, seguita da vicino dal Messico con 261,6 miliardi di dollari, dimostrando il suo continuo fascino come importante destinazione turistica. L’India è arrivata all’ottavo posto, salendo dalla precedente decima posizione, con 231,6 miliardi di dollari, segnando un notevole miglioramento e sottolineando la sua crescente influenza nel settore. Italia e Spagna completano la top 10, contribuendo rispettivamente con 231,3 miliardi di dollari e 227,9 miliardi di dollari. A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è destinata a crescere di quasi il 16% per raggiungere 1,9 trilioni di dollari USA, mentre si prevede che i turisti nazionali spenderanno più che mai, raggiungendo 5,4 trilioni di dollari USA, con un aumento del 10,3% rispetto ai livelli del 2019. Gli investimenti in viaggi e turismo sono cresciuti del 13% nel 2023 per raggiungere oltre 1 trilione di dollari USA, con un ritorno ai livelli pre-pandemia previsto entro il 2025. Tuttavia, gli alti tassi di interesse in tutto il mondo potrebbero creare sfide per gli investimenti futuri. È quindi fondamentale che i settori pubblico e privato lavorino insieme per innovare e garantire il continuo rafforzamento di questo settore vitale. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si correrà a inizio ottobre la Elba Legend Run, nuova gara di trail running sui sentieri dell'isola toscana. La partenza è fissata per il giorno 6, mentre la competizione è disponibile in tre distanze differenti, 13, 25 e 60 chilometri, in grado di soddisfare le esigenze sia dei semplici appassionati, sia dei professionisti del trail running. Le due distanze minori si corrono quasi integralmente sui tracciati della mitica Capoliveri Legend Cup, prova del Mondiale di Mtb. Il percorso si snoda sui crinali del monte Calamita, il massiccio che si frappone tra l'abitato di Capoliveri e il mare aperto, offrendo, oltre ai suggestivi paesaggi lunari degli ex siti estrattivi minerari, bellissime ambientazioni naturali e viste mozzafiato. La gara lunga è invece concepita per essere corsa su un tracciato più tecnico, sicuramente più accattivante per il pubblico anche internazionale dei runners esperti. Circa 60 chilometri che si giocano tra cielo e mare, ovvero tra le dorsali e le creste delle montagne dell'isola percorse sempre vista mare, ricalcando in parte il tracciato della Gte (Grande traversata elbana). Il percorso, che si snoda prevalentemente all’interno del territorio del parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, interessa il versante orientale dell’isola, unendo i due siti minerari di Capoliveri e di Rio. Oltre alle miniere il percorso offre suggestivi passaggi sul mare e conduce fino alla conquista del castello del Volterraio, in un saliscendi che porta il dislivello della gara a 3 mila metri. Ma la Elba Legend Run non è solo running: il programma degli eventi collaterali anticiperà infatti le gare e avrà come tema il movimento e la scoperta del territorio con la sua offerta paesaggistica, culturale ed enogastronomica. Comprenderà attività ed esperienze sportive di ogni tipo: escursioni a piedi sui siti minerari, sessioni di yoga e pilates, bike tour sui tracciati della Legend Cup ed altre spettacolari destinazioni, alla scoperta del versante orientale dell'isola. Completeranno la proposta turistico-culturale, cooking class, nonché visite ai siti minerari, agli altri borghi isolani e alle residenze napoleoniche. Infine una parola sul clima ottobrino dell'isola, che si presenta ancora con la sua bellissima livrea estiva ma senza la calura e l’afflusso turistico dell’alta stagione: temperature ideali per le attività sportive, con sole, spiaggia e mare a fare da cornice perfetta. La collaborazione con Moby consentirà inoltre di offrire una tariffa speciale a chi si iscrive e raggiunge l’isola con macchina al seguito. Disponibili pure convenzioni con alberghi e campeggi. [post_title] => A inizio ottobre debutta la Elba Legend Run, nuova gara di trail running per l'isola toscana [post_date] => 2024-09-04T11:50:47+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725450647000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473770 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Wttc ha prsentato oggi il suo Economic Impact Trends Report del 2024, che ha rivelato gli Stati Uniti come il turismo più potente al mondo, con un contributo record di 2,36 trilioni di dollari all'economia della nazione lo scorso anno. Dopo un anno da record per viaggi e turismo, il settore continua a essere la spina dorsale di molte economie nazionali, supportando milioni di posti di lavoro a livello globale. L'ultimo rapporto dell'ente turistico globale rivela la Cina come il secondo mercato più potente al mondo con un contributo al PIL di 1,3 trilioni di dollari nel 2023, sottolineando la sua impressionante ripresa, nonostante la tardiva riapertura dei suoi confini. La Germania si è assicurata il terzo posto con un contributo economico di 487,6 miliardi di dollari, mentre il Giappone, che nel 2022 era al 5° posto, è balzato al 4° posto, contribuendo con 297 miliardi di dollari. Il Regno Unito completa la top five contribuendo con 295,2 miliardi di dollari. Francia, Messico, India, Italia e Spagna La Francia, la destinazione più popolare al mondo, ha mantenuto la sua sesta posizione con un contributo di 264,7 miliardi di dollari, seguita da vicino dal Messico con 261,6 miliardi di dollari, dimostrando il suo continuo fascino come importante destinazione turistica. L'India è arrivata all'ottavo posto, salendo dalla precedente decima posizione, con 231,6 miliardi di dollari, segnando un notevole miglioramento e sottolineando la sua crescente influenza nel settore. Italia e Spagna completano la top 10, contribuendo rispettivamente con 231,3 miliardi di dollari e 227,9 miliardi di dollari. A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è destinata a crescere di quasi il 16% per raggiungere 1,9 trilioni di dollari USA, mentre si prevede che i turisti nazionali spenderanno più che mai, raggiungendo 5,4 trilioni di dollari USA, con un aumento del 10,3% rispetto ai livelli del 2019. Gli investimenti in viaggi e turismo sono cresciuti del 13% nel 2023 per raggiungere oltre 1 trilione di dollari USA, con un ritorno ai livelli pre-pandemia previsto entro il 2025. Tuttavia, gli alti tassi di interesse in tutto il mondo potrebbero creare sfide per gli investimenti futuri. È quindi fondamentale che i settori pubblico e privato lavorino insieme per innovare e garantire il continuo rafforzamento di questo settore vitale. [post_title] => Wttc: turismo spina dorsale dell'economia. Italia produce 231 miliardi di euro [post_date] => 2024-09-04T11:00:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725447636000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I percorsi naturalistici vicini a Villa Cordevigo (Cavaion Veronese – Verona), cinque stelle associato a Relais & Châteaux, rappresentano la partenza perfetta per scoprire il territorio del Garda. Cinque stelle lusso, risalente al XVIII secolo, Villa Cordevigo è situata nella prestigiosa tenuta delle famiglie Cristoforetti e Delibori, nella zona del Bardolino. Pochi chilometri separano Bardolino da Cisano, località di partenza del celebre “Giro dei Vigneti”, adatto a tutti – anche alle famiglie con bambini – alla scoperta di vigneti e di oliveti. Un percorso ad anello, dove sono possibili diverse tappe, per assaggiare prodotti e degustare i vini tipici: 150 metri di dislivello facilmente pedalabili, in sella a una mountain bike, per gli appassionati, oppure a una e-bike, per gli amatori. Proprio per coloro che prediligono la pedalata assistita, Villa Cordevigo mette a disposizione dei propri ospiti (a prenotazione obbligatoria in struttura) le bici. Tante sono le azioni che Villa Cordevigo si impegna quotidianamente a mettere in atto con lo scopo di sensibilizzare gli ospiti al rispetto della natura, attraverso la promozione di atteggiamenti più sostenibili, come racconta Lorenza Delibori, Maître de Maison di Villa Cordevigo: «Il dialogo continuo con la natura rappresenta per l’ospite un’occasione unica per scoprire appieno il territorio e, per la proprietà, un impegno reale e continuo al fine di dare voce e incentivare nuove azioni virtuose sempre più etiche e sostenibili». E ancora per gli amatori il percorso Calmasino, 11 km alla scoperta dei vini dell’entroterra bardolinese; lungo il percorso è possibile visitare la chiesa di San Francesco, risalente al 1500, continuando in un alternarsi di uliveti, vigne e panoramiche mozzafiato sul Lago di Garda. Pochi chilometri, poi, separano la Villa da più di 30 percorsi diversi che si snodano nei territori delle vicine Bardolino, Lazise, Costermano sul Garda e Caprino: itinerari che regalano un susseguirsi di ambienti e paesaggi differenti, dal fascino senza tempo, mappati grazie al lavoro di Federalberghi Garda Veneto che, con il portale Bike Trekking Lago di Garda (www.bike-trekking-lagodigarda.it), fornisce al mondo del turismo un’offerta speciale per qualità e ricchezza. Diversi per praticabilità, dislivello e grado di difficoltà, i percorsi sono adatti a chi sceglie di perdersi nell’entroterra come a chi desidera pedalare guardando la sponda veneta del lago di Garda, per ritornare poi alla pace di Villa Cordevigo, e ripartire il giorno successivo alla scoperta di un nuovo pezzo di territorio. [post_title] => Villa Cordevigo tra outdoor e buon vino, i percorsi proposti dal 5 stelle lusso [post_date] => 2024-09-04T10:42:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725446566000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in via di completamento la banca dati in grado di censire numeri e caratteristiche di tutte le strutture ricettive presenti in Toscana a qualunque tipologia appartengano. «E’ un passo in avanti – spiegano gli assessori regionali al turismo e ai sistemi informatici, Leonardo Marras e Stefano Ciuoffo - verso la creazione di una banca dati nazionale completa di tutte le attività turistico-ricettive del nostro Paese. Si tratta di una piattaforma che mettiamo al servizio sia degli enti locali sia dei cittadini. Avremmo voluto che la legge nazionale si fosse spinta oltre, garantendo maggiori poteri ai Comuni nel governo di questo settore. Questo risultato non si otterrà con l’attribuzione, seppur importante, di un codice identificativo. Riteniamo che sia un passo nella giusta direzione, ma avremmo voluto maggiore coraggio e determinazione per governare un ambito, quello del turismo, in costante e continua evoluzione». La legge nazionale prevede infatti di attribuire a ciascuna locazione turistica un Cin, ovvero un codice identificativo nazionale che serve per la promozione e la pubblicità dell’offerta di ospitalità. I titolari delle strutture di qualunque tipologia (dagli alberghi, agli hotel, ai campeggi, ai bed&breakfast, agli agriturismi, agli immobili destinati agli affitti brevi) sono tenuti ad esporre il Cin all’esterno della struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato. Da ieri 1 settembre la Banca Dati Strutture Ricettive (Bdsr) è entrata in funzione su scala nazionale, sia pur in forma sperimentale. «Come Regione – aggiungono gli assessori Marras e Ciuoffo – stiamo pienamente dentro al percorso nazionale. Al momento sono oltre 53.000 le strutture toscane già censite e presenti in banca dati, ma il lavoro di completamento è tuttora in corso. In questa fase è fondamentale che i titolari delle strutture verifichino la correttezza delle informazioni attualmente inserite nella banca dati regionale delle strutture ed in particolare il codice fiscale». [post_title] => Toscana, la nuova banca dati delle strutture ricettive a disposizione di enti e cittadini [post_date] => 2024-09-03T10:31:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725359473000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Giappone varerà un nuovo sistema di ingresso per i visitatori provenienti da 71 Paesi attualmente esenti da visto (tra cui l'Italia) che richiederà ai viaggiatori di dichiarare online una serie di informazioni personali per essere autorizzato a entrare nel Paese. Il nuovo sistema si ispira all'Esta in vigore negli Stati Uniti che determina l'idoneità dei potenziali turisti a recarsi negli Usa nell'ambito del Visa Waiver Program: anche la versione giapponese, che il governo ha provvisoriamente chiamato Jesta, controllerà i visitatori prima dell'ingresso, utilizzando un sistema online simile. Il governo afferma che l'obiettivo del nuovo sistema è quello di ridurre il numero di immigrati clandestini che arrivano in Giappone da Paesi e regioni esenti da visto e rimangono oltre il periodo di permanenza valido, che attualmente varia da 14 a 90 giorni a seconda del passaporto. Con la nuova autorizzazione ai cittadini stranieri esenti da visto verrà richiesto di dichiarare online lo scopo dell'ingresso e il luogo di soggiorno, per sottoporli al vaglio dell'Agenzia per i Servizi di Immigrazione: se la domanda viene segnalata come a rischio di soggiorno illegale, l'autorizzazione al viaggio non verrà concessa e il viaggiatore sarà incoraggiato a ottenere un visto formale attraverso l'ambasciata locale. Il governo intende stanziare i costi di ricerca per Jesta nel bilancio dell'anno prossimo, e prevede che sia operativo entro il 2030. Intanto, nei primi sei mesi del 2024 il Giappone ha accolto quasi 18 milioni di visitatori. [post_title] => Il Giappone verso un nuovo sistema di ingresso per i turisti stranieri esenti da visto [post_date] => 2024-09-02T14:23:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725287021000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Meteo caldo e tariffe da ‘bassa stagione’ danno una spinta al turismo di settembre. Per il mese si prevede l’arrivo nelle strutture ricettive di 15 milioni di turisti per un totale di 50,2 milioni di pernottamenti, lo 0,6% in più rispetto a settembre 2023. A stimarlo è il Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti. Un trend dunque positivo, anche se le imprese sperano di migliorare ulteriormente i tassi di occupazione con le decisioni di partenza sotto data. Le tendenze più ottimiste sono attese per le imprese delle città d’arte (+2,4%%), delle località rurali e di collina (+2,1%). Una leggera crescita è attesa anche per le località dei laghi (+0,9%) e ad “altro interesse” (+0,8%), mentre per le località marine (-0,5%), di montagna (-0,6%) e del termale (-1,2%) le previsioni sono di una sostanziale stabilità o di leggera contrazione della domanda. Contrazione che si è fatta sentire anche nel trimestre estivo, con una stagione turistica sotto le attese: secondo le stime Assoturismo, i pernottamenti tra giugno e agosto sono diminuiti dello 0,7%, per una flessione di 1,4 milioni di presenze rispetto allo scorso anno. A pesare il calo della domanda italiana (-2,9%), con valori di forte diminuzione nelle località balneari (-4,1%), termali (-5,3%) e dei laghi (-3,7%). In termini assoluti si stimano per il trimestre estivo 105,4 milioni di pernottamenti di italiani, contro i 108,6 milioni del 2023. La contrazione della domanda interna è stata registrata da tutte le imprese della filiera del turismo, in particolare dagli stabilimenti balneari e dalla ristorazione. Anche le strutture della ricettività hanno sofferto gli effetti di una minore capacità di spesa degli italiani, che hanno ridotto ulteriormente la durata dei soggiorni e innalzato di conseguenza i costi di gestione delle imprese. Complessivamente la permanenza media dei clienti è scesa a 3,9 notti dalle 4,0 del 2023, ma è diminuita anche la richiesta di servizi aggiuntivi ed è aumentato l’interesse verso le sistemazioni a tariffe più contenute per meglio controllare il budget della vacanza. In breve, il dinamismo delle prenotazioni registrato ad inizio stagione lasciava intravedere un trimestre estivo abbastanza promettente, ma ad oggi i risultati sembrerebbero al di sotto delle aspettative non solo per le località del turismo balneare, della montagna e delle aree termali, ma anche per le destinazioni non interessate dal turismo internazionale. Che, invece, è andato bene: l’aumento degli stranieri è stimato al +1,6%, avvertito maggiormente nel settore alberghiero (+2,4%), ma anche nelle strutture complementari (+0,9%). In termini assoluti i pernottamenti stimati salgono ad oltre 105,1 milioni, contro i 103,4 milioni del 2023. Un aumento che, però, non basta a compensare il calo della domanda interna. La flessione del mercato è stata percepita in tutte le aree del Paese, ad eccezione delle strutture ricettive localizzate nelle regioni del Nord Ovest che hanno segnalato un valore di sostanziale stabilità o di leggerissima crescita (+0,4%), grazie all’aumento dei turisti stranieri (+2,2%). Nelle regioni del Nord Est si registra il risultato peggiore (-1%) con un consistente calo degli italiani (-2,9%) e nonostante l’incremento degli stranieri (+0,5%). Nelle regioni del Centro la stima del risultato è del -0,8%, determinato dal calo degli italiani (-3,5%) e da un parallelo incremento degli stranieri (+1,9%). Per le regioni del Sud e Isole la stima è del -0,6%: le presenze stimate degli italiani sono del -2,8% a fronte di un aumento di quelle straniere del +4,1%. [post_title] => Assoturismo: sull'estate pesa il calo della domanda italiana [post_date] => 2024-09-02T12:01:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725278464000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è ora Tap Air Portugal nelle mire espansionistiche di Lufthansa. Incassato il via libera per l'acquisizione di Ita Airways, il colosso tedesco allunga lo sguardo al vettore lusitano, da tempo in odore di privatizzazione. Lo anticipa Il Corriere della Sera, secondo il quale Lufthansa sarebbe in procinto di inviare una proposta formale al governo portoghese per un ingresso nel capitale della compagnia con una quota pari al 19,9%, restando così al di sotto di quel valore minimo che farebbe scattare il cambio di controllo e quindi l'obbligo di notifica dell’operazione alla Commissione europea. L’operazione su Tap dovrebbe concretizzarsi non prima del 1° trimestre 2025, con un valore stimato del 19,8% delle quote in circa 180-200 milioni di euro. Nella gara per Tap, Lufthansa si troverà comunque ad affrontare le proposte di Air France-Klm e Iag. [post_title] => Lufthansa pronta a ufficializzare la proposta per l'acquisto del 19,9% di Tap [post_date] => 2024-09-02T09:57:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725271035000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decisamente soddisfatta Patrizia Di Pattizio dell'accoglienza che il mercato italiano ha riservato al Sun Siyam Romance, spin-off adults only del maldiviano Olhuveli lanciato a fine 2022: "Il resort operava già da tre anni, in formula diversa da quella adults only - spiega la direttrice di The Luxury Lab, rappresentante per l’Italia di Sun Siyam Resorts -. Di conseguenza è già rodato da un punto di vista operativo. È stato contrattualizzato con una selezione dei più importanti tour operator italiani specializzati sull’oceano Indiano. Per il lancio e la promozione abbiamo organizzato webinar e incontri dedicati con i reparti booking e gli operatori stanno già ricevendo numerose richieste: il resort piace molto perché offre un prodotto affordable luxury, che mancava alle Maldive nel segmento adults only. Inoltre, il fatto di proporre soltanto due tipologie di camere, Beach e Water villa con piscina, facilita le vendite alle agenzie di viaggi. Infine, il Sun Siyam Romance si trova su un’isola molto bella anche a livello naturalistico, con una vegetazione particolarmente rigogliosa”. Situato su una delle tre isole tropicali dove sorge il Sun Siyam Olhuveli, sull'atollo di di Male Sud, a solo 45 minuti via mare dalla capitale, la struttura offre un totale di 111 camere, insieme a sette opzioni tra ristoranti e bar, tra cui il giapponese Teppanyaki, oltre al servizio in camera 24/7. La Blue Spa propone poi trattamenti e massaggi. A disposizione degli ospiti anche sauna e bagno turco. L'offerta si completa con di due piscine, campi da tennis, badminton, pallavolo e biliardo. Gli ospiti possono inoltre approfittare delle numerose attività acquatiche proposte. il resort si trova in una delle aree marine più belle e ricche delle Maldive, con ben 50 punti di immersione nelle vicinanze. [gallery ids="473526,473533,473531,473527,473529,473530,473532,473528,473534"] [post_title] => Ottima l'accoglienza del mercato italiano al Sun Siyam Romance, spin-off adults only dell'Olhuveli [post_date] => 2024-08-30T11:22:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725016934000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473391 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'associazione per i diritti del cittadino Codici ha avviato sul proprio sito una campagna contro Booking.com. L'ultimo caso che ha coinvolto il colosso delle prenotazioni è quello di una cliente che aveva prenotato una camera presso un hotel di Napoli, andando incontro ad una serie di spese extra e mancata assistenza che l’hanno spinta a denunciare l’accaduto all’associazione Codici, che si è attivata portando il caso all’attenzione dell’Antitrust ed avviando una campagna rivolta ai consumatori vittime di situazioni simili per ottenere il rimborso a fronte di una pratica commerciale ritenuta scorretta. «La cliente aveva prenotato su Booking.com una camera per due notti presso un hotel di Napoli per la fine di luglio – dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici –, ma il soggiorno si è rivelato una brutta disavventura. L’annuncio pubblicato sulla nota piattaforma indicava che le tasse e le spese erano incluse nel prezzo pagato, che la struttura era gestita da un partner esterno ma che era comunque disponibile l’assistenza clienti di Booking.com. Effettuata la prenotazione, la cliente si presenta in hotel per il check-in ed è in quel momento che scopre di dover effettuare un deposito cauzionale e firmare un contratto attraverso un’altra piattaforma online, con un numero diverso di prenotazione. Il contratto da sottoscrivere prevedeva il versamento di ulteriori importi per tasse non meglio specificate. Di fronte alle proteste della cliente, il personale avrebbe risposto che poteva pagare oppure lasciare l’hotel, cosa che ha fatto considerando il trattamento scorretto ed inaccettabile. Mancata assistenza Anche altre persone avrebbero lamentato lo stesso problema, ma tornando al caso segnalato, ciò che emerge, oltra alla condotta dell’hotel, è anche la mancata assistenza di Booking.com. In un primo momento il supporto non sarebbe stato disponibile perché il numero della prenotazione non risultava valido, successivamente avrebbe scaricato ogni responsabilità sull’altra piattaforma online indicata dall’hotel. Riteniamo che Booking.com debba fornire garanzie ai clienti per tutte le fasi della prenotazione, non attribuendo ad altri responsabilità comunque proprie, considerando che la prenotazione in questione è avvenuta sul proprio portale. Per questo motivo abbiamo chiesto il risarcimento della cliente ed abbiamo segnalato sia Booking.com che l’hotel all’Antitrust per verificare la correttezza del loro comportamento. Non solo. Abbiamo deciso di avviare una campagna per tutelare tutti i consumatori che si ritrovano in situazioni analoghe, al fine di ottenere il rimborso». [post_title] => L'associazione Codici avvia una campagna contro Booking.com [post_date] => 2024-08-29T09:58:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724925492000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wttc turismo spina dorsale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":463,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si correrà a inizio ottobre la Elba Legend Run, nuova gara di trail running sui sentieri dell'isola toscana. La partenza è fissata per il giorno 6, mentre la competizione è disponibile in tre distanze differenti, 13, 25 e 60 chilometri, in grado di soddisfare le esigenze sia dei semplici appassionati, sia dei professionisti del trail running. Le due distanze minori si corrono quasi integralmente sui tracciati della mitica Capoliveri Legend Cup, prova del Mondiale di Mtb. Il percorso si snoda sui crinali del monte Calamita, il massiccio che si frappone tra l'abitato di Capoliveri e il mare aperto, offrendo, oltre ai suggestivi paesaggi lunari degli ex siti estrattivi minerari, bellissime ambientazioni naturali e viste mozzafiato.\r

\r

La gara lunga è invece concepita per essere corsa su un tracciato più tecnico, sicuramente più accattivante per il pubblico anche internazionale dei runners esperti. Circa 60 chilometri che si giocano tra cielo e mare, ovvero tra le dorsali e le creste delle montagne dell'isola percorse sempre vista mare, ricalcando in parte il tracciato della Gte (Grande traversata elbana). Il percorso, che si snoda prevalentemente all’interno del territorio del parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, interessa il versante orientale dell’isola, unendo i due siti minerari di Capoliveri e di Rio. Oltre alle miniere il percorso offre suggestivi passaggi sul mare e conduce fino alla conquista del castello del Volterraio, in un saliscendi che porta il dislivello della gara a 3 mila metri.\r

\r

Ma la Elba Legend Run non è solo running: il programma degli eventi collaterali anticiperà infatti le gare e avrà come tema il movimento e la scoperta del territorio con la sua offerta paesaggistica, culturale ed enogastronomica. Comprenderà attività ed esperienze sportive di ogni tipo: escursioni a piedi sui siti minerari, sessioni di yoga e pilates, bike tour sui tracciati della Legend Cup ed altre spettacolari destinazioni, alla scoperta del versante orientale dell'isola. Completeranno la proposta turistico-culturale, cooking class, nonché visite ai siti minerari, agli altri borghi isolani e alle residenze napoleoniche.\r

\r

Infine una parola sul clima ottobrino dell'isola, che si presenta ancora con la sua bellissima livrea estiva ma senza la calura e l’afflusso turistico dell’alta stagione: temperature ideali per le attività sportive, con sole, spiaggia e mare a fare da cornice perfetta. La collaborazione con Moby consentirà inoltre di offrire una tariffa speciale a chi si iscrive e raggiunge l’isola con macchina al seguito. Disponibili pure convenzioni con alberghi e campeggi.","post_title":"A inizio ottobre debutta la Elba Legend Run, nuova gara di trail running per l'isola toscana","post_date":"2024-09-04T11:50:47+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1725450647000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473770","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Il Wttc ha prsentato oggi il suo Economic Impact Trends Report del 2024, che ha rivelato gli Stati Uniti come il turismo più potente al mondo, con un contributo record di 2,36 trilioni di dollari all'economia della nazione lo scorso anno.\r

\r

Dopo un anno da record per viaggi e turismo, il settore continua a essere la spina dorsale di molte economie nazionali, supportando milioni di posti di lavoro a livello globale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

L'ultimo rapporto dell'ente turistico globale rivela la Cina come il secondo mercato più potente al mondo con un contributo al PIL di 1,3 trilioni di dollari nel 2023, sottolineando la sua impressionante ripresa, nonostante la tardiva riapertura dei suoi confini.\r

\r

La Germania si è assicurata il terzo posto con un contributo economico di 487,6 miliardi di dollari, mentre il Giappone, che nel 2022 era al 5° posto, è balzato al 4° posto, contribuendo con 297 miliardi di dollari. Il Regno Unito completa la top five contribuendo con 295,2 miliardi di dollari.\r

Francia, Messico, India, Italia e Spagna\r

La Francia, la destinazione più popolare al mondo, ha mantenuto la sua sesta posizione con un contributo di 264,7 miliardi di dollari, seguita da vicino dal Messico con 261,6 miliardi di dollari, dimostrando il suo continuo fascino come importante destinazione turistica.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

L'India è arrivata all'ottavo posto, salendo dalla precedente decima posizione, con 231,6 miliardi di dollari, segnando un notevole miglioramento e sottolineando la sua crescente influenza nel settore. Italia e Spagna completano la top 10, contribuendo rispettivamente con 231,3 miliardi di dollari e 227,9 miliardi di dollari.\r

\r

\r

\r

\r

\r

A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è destinata a crescere di quasi il 16% per raggiungere 1,9 trilioni di dollari USA, mentre si prevede che i turisti nazionali spenderanno più che mai, raggiungendo 5,4 trilioni di dollari USA, con un aumento del 10,3% rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

Gli investimenti in viaggi e turismo sono cresciuti del 13% nel 2023 per raggiungere oltre 1 trilione di dollari USA, con un ritorno ai livelli pre-pandemia previsto entro il 2025.\r

\r

Tuttavia, gli alti tassi di interesse in tutto il mondo potrebbero creare sfide per gli investimenti futuri. È quindi fondamentale che i settori pubblico e privato lavorino insieme per innovare e garantire il continuo rafforzamento di questo settore vitale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Wttc: turismo spina dorsale dell'economia. Italia produce 231 miliardi di euro","post_date":"2024-09-04T11:00:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725447636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I percorsi naturalistici vicini a Villa Cordevigo (Cavaion Veronese – Verona), cinque stelle associato a Relais & Châteaux, rappresentano la partenza perfetta per scoprire il territorio del Garda.\r

\r

Cinque stelle lusso, risalente al XVIII secolo, Villa Cordevigo è situata nella prestigiosa tenuta delle famiglie Cristoforetti e Delibori, nella zona del Bardolino.\r

Pochi chilometri separano Bardolino da Cisano, località di partenza del celebre “Giro dei Vigneti”, adatto a tutti – anche alle famiglie con bambini – alla scoperta di vigneti e di oliveti.\r

Un percorso ad anello, dove sono possibili diverse tappe, per assaggiare prodotti e degustare i vini tipici: 150 metri di dislivello facilmente pedalabili, in sella a una mountain bike, per gli appassionati, oppure a una e-bike, per gli amatori. Proprio per coloro che prediligono la pedalata assistita, Villa Cordevigo mette a disposizione dei propri ospiti (a prenotazione obbligatoria in struttura) le bici.\r

Tante sono le azioni che Villa Cordevigo si impegna quotidianamente a mettere in atto con lo scopo di \r

sensibilizzare gli ospiti al rispetto della natura, attraverso la promozione di atteggiamenti più sostenibili, come racconta Lorenza Delibori, Maître de Maison di Villa Cordevigo: «Il dialogo continuo con la natura rappresenta per l’ospite un’occasione unica per scoprire appieno il territorio e, per la proprietà, un impegno reale e continuo al fine di dare voce e incentivare nuove azioni virtuose sempre più etiche e sostenibili».\r

E ancora per gli amatori il percorso Calmasino, 11 km alla scoperta dei vini dell’entroterra bardolinese; lungo il percorso è possibile visitare la chiesa di San Francesco, risalente al 1500, continuando in un alternarsi di uliveti, vigne e panoramiche mozzafiato sul Lago di Garda.\r

Pochi chilometri, poi, separano la Villa da più di 30 percorsi diversi che si snodano nei territori delle vicine \r

Bardolino, Lazise, Costermano sul Garda e Caprino: itinerari che regalano un susseguirsi di ambienti e\r

paesaggi differenti, dal fascino senza tempo, mappati grazie al lavoro di Federalberghi Garda Veneto che, con il portale Bike Trekking Lago di Garda (www.bike-trekking-lagodigarda.it), fornisce al mondo del turismo un’offerta speciale per qualità e ricchezza.\r

Diversi per praticabilità, dislivello e grado di difficoltà, i percorsi sono adatti a chi sceglie di perdersi\r

nell’entroterra come a chi desidera pedalare guardando la sponda veneta del lago di Garda, per ritornare poi alla pace di Villa Cordevigo, e ripartire il giorno successivo alla scoperta di un nuovo pezzo di territorio.","post_title":"Villa Cordevigo tra outdoor e buon vino, i percorsi proposti dal 5 stelle lusso","post_date":"2024-09-04T10:42:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1725446566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in via di completamento la banca dati in grado di censire numeri e caratteristiche di tutte le strutture ricettive presenti in Toscana a qualunque tipologia appartengano.\r

\r

«E’ un passo in avanti – spiegano gli assessori regionali al turismo e ai sistemi informatici, Leonardo Marras e Stefano Ciuoffo - verso la creazione di una banca dati nazionale completa di tutte le attività turistico-ricettive del nostro Paese. Si tratta di una piattaforma che mettiamo al servizio sia degli enti locali sia dei cittadini. Avremmo voluto che la legge nazionale si fosse spinta oltre, garantendo maggiori poteri ai Comuni nel governo di questo settore. Questo risultato non si otterrà con l’attribuzione, seppur importante, di un codice identificativo. Riteniamo che sia un passo nella giusta direzione, ma avremmo voluto maggiore coraggio e determinazione per governare un ambito, quello del turismo, in costante e continua evoluzione».\r

\r

La legge nazionale prevede infatti di attribuire a ciascuna locazione turistica un Cin, ovvero un codice identificativo nazionale che serve per la promozione e la pubblicità dell’offerta di ospitalità. I titolari delle strutture di qualunque tipologia (dagli alberghi, agli hotel, ai campeggi, ai bed&breakfast, agli agriturismi, agli immobili destinati agli affitti brevi) sono tenuti ad esporre il Cin all’esterno della struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.\r

\r

Da ieri 1 settembre la Banca Dati Strutture Ricettive (Bdsr) è entrata in funzione su scala nazionale, sia pur in forma sperimentale.\r

\r

«Come Regione – aggiungono gli assessori Marras e Ciuoffo – stiamo pienamente dentro al percorso nazionale. Al momento sono oltre 53.000 le strutture toscane già censite e presenti in banca dati, ma il lavoro di completamento è tuttora in corso. In questa fase è fondamentale che i titolari delle strutture verifichino la correttezza delle informazioni attualmente inserite nella banca dati regionale delle strutture ed in particolare il codice fiscale».","post_title":"Toscana, la nuova banca dati delle strutture ricettive a disposizione di enti e cittadini","post_date":"2024-09-03T10:31:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725359473000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Giappone varerà un nuovo sistema di ingresso per i visitatori provenienti da 71 Paesi attualmente esenti da visto (tra cui l'Italia) che richiederà ai viaggiatori di dichiarare online una serie di informazioni personali per essere autorizzato a entrare nel Paese.\r

\r

Il nuovo sistema si ispira all'Esta in vigore negli Stati Uniti che determina l'idoneità dei potenziali turisti a recarsi negli Usa nell'ambito del Visa Waiver Program: anche la versione giapponese, che il governo ha provvisoriamente chiamato Jesta, controllerà i visitatori prima dell'ingresso, utilizzando un sistema online simile.\r

\r

Il governo afferma che l'obiettivo del nuovo sistema è quello di ridurre il numero di immigrati clandestini che arrivano in Giappone da Paesi e regioni esenti da visto e rimangono oltre il periodo di permanenza valido, che attualmente varia da 14 a 90 giorni a seconda del passaporto.\r

\r

Con la nuova autorizzazione ai cittadini stranieri esenti da visto verrà richiesto di dichiarare online lo scopo dell'ingresso e il luogo di soggiorno, per sottoporli al vaglio dell'Agenzia per i Servizi di Immigrazione: se la domanda viene segnalata come a rischio di soggiorno illegale, l'autorizzazione al viaggio non verrà concessa e il viaggiatore sarà incoraggiato a ottenere un visto formale attraverso l'ambasciata locale.\r

\r

Il governo intende stanziare i costi di ricerca per Jesta nel bilancio dell'anno prossimo, e prevede che sia operativo entro il 2030. \r

\r

Intanto, nei primi sei mesi del 2024 il Giappone ha accolto quasi 18 milioni di visitatori.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Giappone verso un nuovo sistema di ingresso per i turisti stranieri esenti da visto","post_date":"2024-09-02T14:23:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725287021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Meteo caldo e tariffe da ‘bassa stagione’ danno una spinta al turismo di settembre. Per il mese si prevede l’arrivo nelle strutture ricettive di 15 milioni di turisti per un totale di 50,2 milioni di pernottamenti, lo 0,6% in più rispetto a settembre 2023. A stimarlo è il Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti.\r

\r

Un trend dunque positivo, anche se le imprese sperano di migliorare ulteriormente i tassi di occupazione con le decisioni di partenza sotto data. Le tendenze più ottimiste sono attese per le imprese delle città d’arte (+2,4%%), delle località rurali e di collina (+2,1%). Una leggera crescita è attesa anche per le località dei laghi (+0,9%) e ad “altro interesse” (+0,8%), mentre per le località marine (-0,5%), di montagna (-0,6%) e del termale (-1,2%) le previsioni sono di una sostanziale stabilità o di leggera contrazione della domanda.\r

\r

Contrazione che si è fatta sentire anche nel trimestre estivo, con una stagione turistica sotto le attese: secondo le stime Assoturismo, i pernottamenti tra giugno e agosto sono diminuiti dello 0,7%, per una flessione di 1,4 milioni di presenze rispetto allo scorso anno.\r

\r

A pesare il calo della domanda italiana (-2,9%), con valori di forte diminuzione nelle località balneari (-4,1%), termali (-5,3%) e dei laghi (-3,7%). In termini assoluti si stimano per il trimestre estivo 105,4 milioni di pernottamenti di italiani, contro i 108,6 milioni del 2023.\r

\r

La contrazione della domanda interna è stata registrata da tutte le imprese della filiera del turismo, in particolare dagli stabilimenti balneari e dalla ristorazione. Anche le strutture della ricettività hanno sofferto gli effetti di una minore capacità di spesa degli italiani, che hanno ridotto ulteriormente la durata dei soggiorni e innalzato di conseguenza i costi di gestione delle imprese. Complessivamente la permanenza media dei clienti è scesa a 3,9 notti dalle 4,0 del 2023, ma è diminuita anche la richiesta di servizi aggiuntivi ed è aumentato l’interesse verso le sistemazioni a tariffe più contenute per meglio controllare il budget della vacanza.\r

\r

In breve, il dinamismo delle prenotazioni registrato ad inizio stagione lasciava intravedere un trimestre estivo abbastanza promettente, ma ad oggi i risultati sembrerebbero al di sotto delle aspettative non solo per le località del turismo balneare, della montagna e delle aree termali, ma anche per le destinazioni non interessate dal turismo internazionale.\r

\r

Che, invece, è andato bene: l’aumento degli stranieri è stimato al +1,6%, avvertito maggiormente nel settore alberghiero (+2,4%), ma anche nelle strutture complementari (+0,9%). In termini assoluti i pernottamenti stimati salgono ad oltre 105,1 milioni, contro i 103,4 milioni del 2023. Un aumento che, però, non basta a compensare il calo della domanda interna.\r

\r

La flessione del mercato è stata percepita in tutte le aree del Paese, ad eccezione delle strutture ricettive localizzate nelle regioni del Nord Ovest che hanno segnalato un valore di sostanziale stabilità o di leggerissima crescita (+0,4%), grazie all’aumento dei turisti stranieri (+2,2%).\r

\r

Nelle regioni del Nord Est si registra il risultato peggiore (-1%) con un consistente calo degli italiani (-2,9%) e nonostante l’incremento degli stranieri (+0,5%). Nelle regioni del Centro la stima del risultato è del -0,8%, determinato dal calo degli italiani (-3,5%) e da un parallelo incremento degli stranieri (+1,9%). Per le regioni del Sud e Isole la stima è del -0,6%: le presenze stimate degli italiani sono del -2,8% a fronte di un aumento di quelle straniere del +4,1%.","post_title":"Assoturismo: sull'estate pesa il calo della domanda italiana","post_date":"2024-09-02T12:01:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725278464000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è ora Tap Air Portugal nelle mire espansionistiche di Lufthansa. Incassato il via libera per l'acquisizione di Ita Airways, il colosso tedesco allunga lo sguardo al vettore lusitano, da tempo in odore di privatizzazione.\r

\r

Lo anticipa Il Corriere della Sera, secondo il quale Lufthansa sarebbe in procinto di inviare una proposta formale al governo portoghese per un ingresso nel capitale della compagnia con una quota pari al 19,9%, restando così al di sotto di quel valore minimo che farebbe scattare il cambio di controllo e quindi l'obbligo di notifica dell’operazione alla Commissione europea.\r

\r

L’operazione su Tap dovrebbe concretizzarsi non prima del 1° trimestre 2025, con un valore stimato del 19,8% delle quote in circa 180-200 milioni di euro.\r

\r

Nella gara per Tap, Lufthansa si troverà comunque ad affrontare le proposte di Air France-Klm e Iag.","post_title":"Lufthansa pronta a ufficializzare la proposta per l'acquisto del 19,9% di Tap","post_date":"2024-09-02T09:57:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725271035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decisamente soddisfatta Patrizia Di Pattizio dell'accoglienza che il mercato italiano ha riservato al Sun Siyam Romance, spin-off adults only del maldiviano Olhuveli lanciato a fine 2022: \"Il resort operava già da tre anni, in formula diversa da quella adults only - spiega la direttrice di The Luxury Lab, rappresentante per l’Italia di Sun Siyam Resorts -. Di conseguenza è già rodato da un punto di vista operativo. È stato contrattualizzato con una selezione dei più importanti tour operator italiani specializzati sull’oceano Indiano. Per il lancio e la promozione abbiamo organizzato webinar e incontri dedicati con i reparti booking e gli operatori stanno già ricevendo numerose richieste: il resort piace molto perché offre un prodotto affordable luxury, che mancava alle Maldive nel segmento adults only. Inoltre, il fatto di proporre soltanto due tipologie di camere, Beach e Water villa con piscina, facilita le vendite alle agenzie di viaggi. Infine, il Sun Siyam Romance si trova su un’isola molto bella anche a livello naturalistico, con una vegetazione particolarmente rigogliosa”.\r

\r

Situato su una delle tre isole tropicali dove sorge il Sun Siyam Olhuveli, sull'atollo di di Male Sud, a solo 45 minuti via mare dalla capitale, la struttura offre un totale di 111 camere, insieme a sette opzioni tra ristoranti e bar, tra cui il giapponese Teppanyaki, oltre al servizio in camera 24/7. La Blue Spa propone poi trattamenti e massaggi. A disposizione degli ospiti anche sauna e bagno turco. L'offerta si completa con di due piscine, campi da tennis, badminton, pallavolo e biliardo. Gli ospiti possono inoltre approfittare delle numerose attività acquatiche proposte. il resort si trova in una delle aree marine più belle e ricche delle Maldive, con ben 50 punti di immersione nelle vicinanze.\r

\r

[gallery ids=\"473526,473533,473531,473527,473529,473530,473532,473528,473534\"]","post_title":"Ottima l'accoglienza del mercato italiano al Sun Siyam Romance, spin-off adults only dell'Olhuveli","post_date":"2024-08-30T11:22:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725016934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'associazione per i diritti del cittadino Codici ha avviato sul proprio sito una campagna contro Booking.com. L'ultimo caso che ha coinvolto il colosso delle prenotazioni è quello di una cliente che aveva prenotato una camera presso un hotel di Napoli, andando incontro ad una serie di spese extra e mancata assistenza che l’hanno spinta a denunciare l’accaduto all’associazione Codici, che si è attivata portando il caso all’attenzione dell’Antitrust ed avviando una campagna rivolta ai consumatori vittime di situazioni simili per ottenere il rimborso a fronte di una pratica commerciale ritenuta scorretta.\r

\r

«La cliente aveva prenotato su Booking.com una camera per due notti presso un hotel di Napoli per la fine di luglio – dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici –, ma il soggiorno si è rivelato una brutta disavventura. L’annuncio pubblicato sulla nota piattaforma indicava che le tasse e le spese erano incluse nel prezzo pagato, che la struttura era gestita da un partner esterno ma che era comunque disponibile l’assistenza clienti di Booking.com.\r

\r

Effettuata la prenotazione, la cliente si presenta in hotel per il check-in ed è in quel momento che scopre di dover effettuare un deposito cauzionale e firmare un contratto attraverso un’altra piattaforma online, con un numero diverso di prenotazione. Il contratto da sottoscrivere prevedeva il versamento di ulteriori importi per tasse non meglio specificate. Di fronte alle proteste della cliente, il personale avrebbe risposto che poteva pagare oppure lasciare l’hotel, cosa che ha fatto considerando il trattamento scorretto ed inaccettabile.\r

Mancata assistenza\r

Anche altre persone avrebbero lamentato lo stesso problema, ma tornando al caso segnalato, ciò che emerge, oltra alla condotta dell’hotel, è anche la mancata assistenza di Booking.com. In un primo momento il supporto non sarebbe stato disponibile perché il numero della prenotazione non risultava valido, successivamente avrebbe scaricato ogni responsabilità sull’altra piattaforma online indicata dall’hotel.\r

\r

Riteniamo che Booking.com debba fornire garanzie ai clienti per tutte le fasi della prenotazione, non attribuendo ad altri responsabilità comunque proprie, considerando che la prenotazione in questione è avvenuta sul proprio portale. Per questo motivo abbiamo chiesto il risarcimento della cliente ed abbiamo segnalato sia Booking.com che l’hotel all’Antitrust per verificare la correttezza del loro comportamento. Non solo. Abbiamo deciso di avviare una campagna per tutelare tutti i consumatori che si ritrovano in situazioni analoghe, al fine di ottenere il rimborso».","post_title":"L'associazione Codici avvia una campagna contro Booking.com","post_date":"2024-08-29T09:58:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1724925492000]}]}}