VisitRimini lancia un nuovo riposizionamento internazionale nel 2026 Rimini punta a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e a sviluppare ulteriormente i segmenti leisure, Mice e wedding, con l’obiettivo di crescere durante tutto l’anno. VisitRimini ha presentato attività, visione e linee strategiche per il 2026, confermando la direzione di un percorso di posizionamento sempre più orientato alla valorizzazione del territorio e alla crescita del brand cittadino. Il 2025 ha visto il consolidamento della Rimini 4 Seasons Collection, la campagna che ha contribuito a ridefinire l’immagine della città, rendendola più riconoscibile, contemporanea e presente sui mercati nazionali e internazionali. A questa si sono affiancati nuovi format digitali, progetti creativi e una programmazione di comunicazione che ha rafforzato la reputazione della destinazione durante tutto l’anno. Due macro obiettivi strategici: reputation e business. Il piano 2026 si sviluppa lungo due direttrici centrali: rafforzare il posizionamento di Rimini come destinazione lifestyle e culturale, attiva 365 giorni l’anno, attraverso contenuti, storytelling e prodotti turistici coerenti con l’identità evolutiva del territorio. Sviluppare i segmenti Leisure, Mice e Wedding per attrarre nuovi target, aumentare il valore della domanda e ampliare la commercializzazione su base annuale, con un approccio sempre più orientato all’esperienzialità e alla personalizzazione del viaggio.

VisitRimini ha confermato l’impegno a rafforzare la presenza della destinazione sui principali mercati internazionali, con focus su Europa di prossimità, Paesi DACH, Europa del Nord e dell’Est. Le strategie comprendono campagne digitali dedicate, attività di co-marketing, presenza a fiere e workshop internazionali, media relations, produzioni di contenuti e la brandizzazione dei principali touchpoint turistici. Oltre il 50% degli investimenti previsti nel piano di marketing 2026 è destinato ai mercati internazionali. L’efficacia di questo lavoro trova riscontro nei dati positivi del turismo a Rimini nel 2025. La città si conferma in testa alle località balneari italiane per presenze turistiche, con oltre 7 milioni di pernottamenti registrati nell’anno. Il bilancio segna un andamento positivo sia negli arrivi, cresciuti del +3,65% (con +1,7% di turisti italiani e +7,93% di stranieri), sia nei pernottamenti, in aumento del +1,2%. Condividi

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L’efficacia di questo lavoro trova riscontro nei dati positivi del turismo a Rimini nel 2025. La città si conferma in testa alle località balneari italiane per presenze turistiche, con oltre 7 milioni di pernottamenti registrati nell’anno. Il bilancio segna un andamento positivo sia negli arrivi, cresciuti del +3,65% (con +1,7% di turisti italiani e +7,93% di stranieri), sia nei pernottamenti, in aumento del +1,2%.","post_title":"VisitRimini lancia un nuovo riposizionamento internazionale nel 2026","post_date":"2026-03-21T11:32:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774092747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dal 1° aprile, Ita Airways lascia Volare e adotta ufficialmente Miles & More come programma fedeltà, offrendo ai propri clienti l'accesso all'ampia rete di partner del Gruppo Lufthansa . Questa transizione rappresenta una tappa fondamentale nell'integrazione della compagnia aerea italiana nel gruppo tedesco, che ha finalizzato l'acquisizione del 41% del suo capitale nel gennaio 2025.\r

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Secondo un comunicato stampa del Gruppo Lufthansa, Miles & More diventerà il programma frequent flyer ufficiale di Ita Airways a partire dal 1° aprile e sarà aperto a tutti i passeggeri della compagnia aerea. La registrazione sarà possibile direttamente tramite il sito web e l'app mobile della compagnia aerea, con una procedura di adesione allineata a quella delle altre compagnie aeree del gruppo. I nuovi iscritti potranno accumulare miglia fin dal primo volo con Ita Airways, così come con tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa e le compagnie aeree partner affiliate. Le miglia potranno essere riscattate per biglietti premio, vantaggi di viaggio e un'ampia gamma di prodotti e servizi offerti dai partner del programma.\r

Una rete di 35 aziende e oltre 135 partner\r

Miles & More vanta attualmente 39 milioni di membri e si definisce \"il programma fedeltà leader in Europa nel settore dei viaggi\". Il programma offre accesso a una rete di 35 compagnie aeree partner e oltre 135 partner aggiuntivi, tra cui gruppi alberghieri internazionali, società di autonoleggio globali e numerosi marchi di prodotti e negozi.\r

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Aderendo a Miles & More, i clienti di Ita Airways potranno beneficiare di una gamma più ampia di opzioni per accumulare e spendere miglia, ben oltre l'Italia e l'Europa. Allo stesso tempo, i 39 milioni di membri già iscritti potranno caricare le miglia sui voli dell'intero network di Ita Airways e utilizzarle sulle rotte operate dalla compagnia aerea, in particolare quelle in partenza da Roma-Fiumicino.","post_title":"Ita Airways entra in Miles & More e lascia il programma Volare. Dal 1° aprile","post_date":"2026-03-21T11:00:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774090810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Turisti, Golfo e Italia. Nel 2025 il turismo internazionale in Italia ha raggiunto livelli record confermando il ruolo centrale del settore nell’economia nazionale ma all’interno di questo quadro espansivo si distingue una componente tanto ridotta nei numeri quanto rilevante nei valori ovvero quella dei visitatori provenienti dai Paesi del Golfo e più in generale dal Medio Oriente con circa 964 mila arrivi e una crescita superiore al 20% rispetto all’anno precedente si tratta di una quota inferiore all'1% delle presenze complessive straniere che hanno superato i 270 milioni.\r

Ma capace di incidere in maniera significativa sulla spesa complessiva grazie a un profilo di consumo orientato al lusso allo shopping e ai servizi ad alto valore aggiunto questi turisti si concentrano prevalentemente nelle grandi città d’arte e nei poli del turismo premium come Roma Milano Firenze e Venezia dove il loro contributo si riflette in maniera diretta sui fatturati di hotel di fascia alta boutique di lusso e ristorazione di livello contribuendo a sostenere margini più elevati rispetto alla media del comparto\r

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Ingenti perdite\r

Le stime indicano che una contrazione compresa tra il 20 e il 30% dei flussi dal Golfo potrebbe tradursi nella perdita di 200 o 300 mila visitatori nell’arco del 2026 con un impatto economico tra i 300 e i 600 milioni di euro mentre in uno scenario più severo con una riduzione fino al 50% il danno potrebbe superare 1 miliardo di euro pur trattandosi di numeri relativamente contenuti rispetto al totale delle presenze la perdita risulta amplificata dall’elevata capacità di spesa di questa clientela e dalla sua incidenza nei segmenti più redditizi del mercato turistico\r

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L’impatto si concentra soprattutto nei segmenti più redditizi come hotellerie di fascia alta retail di lusso e ristorazione premium mentre a livello macroeconomico il problema non è tanto la diminuzione dei turisti quanto la perdita di valore medio per visitatore con il rischio di una maggiore dipendenza da un turismo europeo più numeroso ma meno remunerativo evidenziando la fragilità di un modello sempre più legato a mercati ad alta spesa ma instabili dal punto di vista geopolitico\r

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","post_title":"Turisti del Golfo in calo nel 2026 rischio perdite per il turismo italiano","post_date":"2026-03-21T10:40:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1774089621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Il nuovo ministro del turismo della Romania, Miruță Radu-Dinel, è in prima linea nel promuovere una destinazione che beneficia di una crescente accessibilità, rendendola una destinazione ideale per brevi soggiorni, city break o tour combinati .\r

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I numeri\r

L'ingresso nel Paese è semplice per i viaggiatori europei: è sufficiente un documento d'identità e il turismo rappresenta un settore strategico. Nel 2025, la Romania ha accolto circa 13,9 milioni di turisti, di cui quasi il 19% stranieri, a conferma della crescita del turismo internazionale.\r

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La Romania, come si legge su Le Quotidien du Tourisme, si distingue per la straordinaria ricchezza dei suoi paesaggi naturali. Il paese è dominato dai Carpazi, una catena montuosa che attraversa il territorio e offre panorami spettacolari. Tra i tesori naturali del paese spicca il Delta del Danubio, patrimonio mondiale dell'Unesco. \r

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Notevole poi il patrimonio storico e culturale. Diversi siti sono stati inseriti nella lista deipatrimoni dell'umanità dell'Unesco, tra cui i monasteri dipinti della Bucovina, le chiese fortificate della Transilvania, le chiese di legno di Maramureș e la cittadella medievale di Sighișoara.\r

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Per le agenzie di viaggio, la Romania rappresenta quindi una destinazione ad alto valore aggiunto, capace di attrarre clienti curiosi di scoprire \"l'altra Europa\".\r

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","post_title":"Romania: il nuovo ministro del turismo invita a scoprire la \"meta per tutti\"","post_date":"2026-03-20T13:59:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1774015194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510095\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] David Pambianco con Paolo Terrinoni[/caption]\r

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Obiettivi ambiziosi e un piano di crescita a tappe che nemmeno la complessa situazione geopolitica riuscirà a rallentare. Paolo Terrinoni, a.d. di Voihotels, mette a fuoco i prossimi step di sviluppo previsti per la catena alberghiera - 27 hotel all'attivo, di cui 18 resort sun&beach e 9 VRetreats- parte del gruppo Alpitour.\r

Lo sviluppo dei VRetreats\r

«E' innegabile - spiega il manager intervistato da David Pambianco, ceo di Pambianco - che il fatto di appartenere a un gruppo turistico integrato ci porti benefici nell'ambito delle relazioni con tour operator e canale distributivo - spiega il manager -. Detto questo, uno dei segmenti in maggiore sviluppo è quello relativo ai VRetreats, una collezione di luxury hotel in mete iconiche che procura circa 70 dei 214 milioni complessivamente fatturati dalla catena alberghiera. Un risultato che vorremmo migliorare ulteriormente, partendo da un deciso incremento delle strutture che dovrebbe portarci nel 2027 a contare su una rosa di 15 VRetreats».\r

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In primo piano, le città del Sud, ma anche le città top di tutta Italia, in grado di attrarre una clientela luxury internazionale alla ricerca di location suggestive inserite in contesti iconici.\r

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L'effetto del conflitto in atto, che sicuramente si fa sentire sui numeri del gruppo Alpitour, non sembra per ora condizionare i risultati di casa Voihotels: «Al momento dello scoppio del conflitto ci attestavamo su un +15% rispetto ai volumi del 2025. Un trend positivo, che speriamo di mantenere anche in questo difficile momento».\r

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","post_title":"Espansione Voihotels: entro il 2027 obiettivo 15 VRetreats","post_date":"2026-03-20T13:47:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774014420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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L'Arabia Saudita ha annullato contratti di costruzione relativi al progetto Neom a causa dell'aumento dei costi e delle crescenti tensioni con l'Iran, costringendolo a un ripensamento strategico. Il mega-progetto futuristico, elemento centrale della Vision 2030, è ora in fase di ridimensionamento a causa dell'incertezza degli investitori, dell'instabilità regionale e di priorità concorrenti, tra cui Expo 2030 e più ampi sforzi di diversificazione economica.\r

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Come riporta Eturbonews, i funzionari sauditi avrebbero annullato importanti contratti di costruzione legati a Neom, il progetto di punta del regno da 500 miliardi di dollari, ricalibrando gli investimenti a causa delle crescenti difficoltà finanziarie e dell'escalation delle tensioni regionali.\r

Le cancellazioni di alcuni investimenti nel progetto di Neom, una città lineare di 170 chilometri, arrivano in un momento di forte incertezza nel Golfo, poiché il conflitto che coinvolge l'Iran minaccia le infrastrutture, i flussi di investimento e la fiducia nell'economia. Presentato nel 2017 da Mohammed bin Salman, Neom è stato concepito come il fulcro della trasformazione dell'Arabia Saudita, volta a ridurre la dipendenza dal petrolio: una regione ad alta tecnologia e a impatto zero in termini di emissioni di carbonio, progettata per attrarre capitali, talenti e turismo da tutto il mondo.\r

Al suo centro c'è La linea, una città senza auto immaginata come due grattacieli paralleli che si estendono nel deserto. Attorno ad essa sorgono progetti come Oxagon, un polo industriale galleggiante, e Trojena, un resort di lusso in montagna dove le autorità hanno promesso attività ricreative all'aperto tutto l'anno, compresi gli sport invernali in un Paese più noto per il suo caldo. L'ambizione non era meramente architettonica. Neom intendeva rappresentare una nuova Arabia Saudita: tecnologicamente avanzata, attenta all'ambiente ed economicamente diversificata. Fin dall'inizio, la portata del progetto ha sollevato interrogativi sui costi e sulla fattibilità. Tali preoccupazioni si sono acuite negli ultimi mesi.\r

Il Regno sta finanziando simultaneamente una vasta gamma di iniziative nell'ambito del suo programma Vision 2030, tra cui infrastrutture, espansione del turismo e preparativi per eventi globali come Expo 2030 a Riyadh. Le entrate petrolifere, pur rimanendo consistenti, sono sempre più soggette a dover affrontare priorità contrastanti.\r

Ora, è emersa una pressione più immediata. L'escalation delle tensioni con l'Iran ha sconvolto i mercati energetici e aumentato i rischi.\r

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Si prevede quindi un rallentamento degli investimenti esteri, fondamentali per il modello di finanziamento di Neom, in quanto le aziende globali stanno rivalutando la propria esposizione al rischio regionale. Allo stesso tempo, appaltatori e lavoratori qualificati internazionali hanno iniziato a riconsiderare i propri impegni a lungo termine nel Golfo.\r

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In tali condizioni, i progetti infrastrutturali su larga scala, soprattutto quelli ancora nelle fasi iniziali, sono spesso i primi a subire ritardi o a essere riprogettati.\r

Un progetto rimodellato\r

Tuttavia, le autorità non hanno abbandonato il Neom. Al contrario, sembra che lo stiano rimodellando. I segnali recenti indicano una riduzione dei principali lavori di scavo di gallerie essenziali per La linea, parallelamente a un passaggio verso progetti con ritorni economici più chiari, tra cui hub logistici, infrastrutture dati e sviluppi turistici mirati.\r

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Il turismo rimane un pilastro fondamentale della Vision 2030, con l'obiettivo dell'Arabia Saudita di affermarsi come destinazione globale. I resort, gli sviluppi costieri e le esperienze urbane ad alta tecnologia di Neom sono stati concepiti per consolidare questo obiettivo.\r

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Tuttavia, il turismo è estremamente sensibile alla percezione di stabilità e i conflitti regionali, anche se geograficamente circoscritti, possono influenzare il comportamento dei viaggiatori, i costi assicurativi e le operazioni delle compagnie aeree. Con l'avvicinarsi di Expo 2030, l'Arabia Saudita ha a disposizione una finestra temporale sempre più ristretta per mostrare progressi concreti.\r

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La questione non è più se Neom verrà costruito, ma quale forma assumerà in definitiva.\r

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","post_title":"L'Arabia Saudita verso una revisione del progetto Neom","post_date":"2026-03-20T13:05:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1774011958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hilton ha siglato un accordo di franchising esclusivo con Yotel, rendendo quest'ultimo il primo marchio a entrare a far parte del suo portfolio Select by Hilton.\r

Il programma Select by Hilton è stato ideato per ihttps://www.travelquotidiano.com/alberghi/nassetta-hilton-gli-stati-uniti-stanno-perdendo-competitivita/tqid-509545ntegrare «marchi alberghieri affermati e di alta qualità» nel gruppo Hilton, senza obbligarli a rinunciare alla propria identità o alla gestione del marchio, ha dichiarato Hilton in una nota ripresa da TravelWeekly.\r

L'accordo\r

In base all'accordo, Yotel manterrà il controllo del proprio marchio e delle proprie attività su un portafoglio di 23 hotel in 10 paesi, ottenendo al contempo l'accesso all'infrastruttura di distribuzione, alle piattaforme tecnologiche e al programma fedeltà di Hilton. \r

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Yotel, che ha debuttato a Londra nel 2007 , ha basato il suo concept sull'utilizzo efficiente dello spazio nei mercati urbani, integrando caratteristiche tecnologiche all'avanguardia come il deposito bagagli automatizzato e il suo caratteristico SmartBed, che si trasforma da letto a divano con la semplice pressione di un pulsante. \r

Il marchio si articola in tre formule: Yotel per gli hotel in centro città, Yotelpad per le strutture destinate a soggiorni prolungati e Yotelair per le strutture situate in prossimità degli aeroporti.Negli Stati Uniti, Yotel ha sedi in città come New York, Boston, San Francisco, Miami e Washington. Tra le sue sedi internazionali figurano Londra, Glasgow, Tokyo, Singapore, Bangkok e Amsterdam. Il marchio si è posto l'obiettivo di triplicare il proprio portfolio. Sono in programma l'apertura di hotel a Kuala Lumpur, Atene, Belfast, Lisbona e in Arabia Saudita.\r

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","post_title":"Yotel stringe un accordo di franchising con Hilton","post_date":"2026-03-20T12:40:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774010400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chapter Chianti aprirà nel giugno 2026 tra le colline del Chianti, in Toscana , a soli 45 minuti da Firenze. La struttura, con le sue 82 camere, è la seconda ad entrare nel portfolio Chapter Italia , dopo il successo di Chapter Roma nel 2019. \r

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Come riporta TravelDailyNews, immersa in un borgo medievale restaurato del XVI secolo, che si estende su oltre 40 ettari, Chapter Chianti ridefinisce l'ospitalità rurale italiana introducendo un audace design contemporaneo.\r

Lusso contemporaneo\r

Marco Cilia , ideatore di Chapter Chianti, ha dichiarato: «Dopo il successo di Chapter Roma volevamo portare la filosofia di Chapter oltre la città e dimostrare che il design contemporaneo e l'autentica ospitalità italiana possono prosperare ovunque. La Toscana offre incredibili resort in campagna, ma molti risultavano troppo tranquilli e prevedibili. Il nostro obiettivo era creare un luogo dove potersi rilassare completamente. Chapter Chianti significa dare agli ospiti la libertà di vivere la Toscana a modo loro».\r

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A guidare la direzione culinaria è lo chef Vincenzo Martella, stellato Michelin con oltre vent'anni di esperienza nell'ospitalità di lusso. Martella propone un approccio contemporaneo alla cucina italiana nei tre ristoranti e bar dell'hotel. La sua filosofia, \" Radici e Rami\", fonde la tradizione toscana con influenze internazionali, utilizzando erbe selvatiche, fiori e prodotti di stagione provenienti dal territorio circostante.\r

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Gli spazi dedicati alla ristorazione di Chapter Chianti sono pensati per essere vivaci e rilassati. Osso, il ristorante principale, celebra la cucina toscana a base di carne con un tocco contemporaneo. Il Pool Bar Parasole offre spuntini leggeri di ispirazione mediterranea, mentre il Main Bar evoca l'energia di New York. Un tocco di spirito street food è dato da Hey Güey , un food truck messicano che propone tacos ed empanadas.\r

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La Spa Farm Social (Forever A Relaxed Mood) dell'hotel, di 500 metri quadrati, reinventa il benessere come esperienza comunitaria, favorendo la socializzazione oltre al relax. Comprende bagni turchi, saune, piscine di sale, piscine per idroterapia, hammam e una vasca idromassaggio in un'oasi rivestita di travertino.\r

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Oltre al benessere e alla gastronomia, Chapter Chianti immerge gli ospiti nell'autentica vita toscana attraverso attività accuratamente selezionate. Gli ospiti possono esplorare la campagna con esperienze come passeggiate a cavallo, ricerca del tartufo, raccolta delle olive e mountain bike. Lezioni di yoga all'alba, campi da padel e visite alle fattorie locali offrono inoltre interessanti opportunità per entrare in contatto con il paesaggio e la comunità.\r

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Cilia ha aggiunto: «Non stiamo cercando di replicare ciò che esiste già in Toscana. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo, che si rivolge a viaggiatori che apprezzano l'autenticità, la creatività e il design come elementi imprescindibili del viaggio. Chapter Chianti rende omaggio al suo presente, mostrando con sicurezza la direzione in cui si sta muovendo».\r

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","post_title":"Chapter Chianti scrive un nuovo capitolo nell'ospitalità di lusso in Toscana","post_date":"2026-03-20T12:28:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774009738000]}]}}