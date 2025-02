Memorandum di collaborazione fra la Via Francigena e il Cammino di Santiago La via Francigena e il Cammino di Santiago, cammini della spiritualità, già nominati dal Consiglio d’Europa Itinerari culturali d’Europa, ora sono ufficialmente uniti dal Memorandum di Collaborazione firmato tra la Regione Lazio e la Comunità Autonoma della Galizia, nel pieno dell’anno Giubilare e all’alba del prossimo anno santo di Santiago del 2027. “Due cammini straordinari – commenta la ministra del turismo Daniela Santanché – . Questa collaborazione tra Italia e Spagna è fondamentale. Abbiamo bisogno della vostra esperienza, perché siete stati molto bravi nello sviluppo di Santiago: solo per dare un piccolo flash, la Francigena l’anno scorso si è attestata sui 25 milioni di euro, il cammino di Santiago sono circa 300 milioni di euro. «Il ministero ha investito 19 milioni di euro e finanziato 40 progetti per il miglioramento dei percorsi e la promozione turistica, la ristrutturazione degli edifici pubblici e la messa in sicurezza. E ora abbiamo anche il Ddl cammini”. “Gli accordi si firmano perché ci siano facilitazioni nelle relazioni, ma questo porta ancora di più a riflettere sul valore dei cammini verso luoghi sacri nella vita delle persone – concorda il pro-prefetto del dicastero per l’evangelizzazione, mons. Rino Fisichella – Non siamo degli erranti. Gli erranti non hanno una meta. Il pellegrino, si”. Condividi

\r

Sandro Pappalardo, fresco di nomina alla presidenza di Ita Airways, risponde a domande e curiosità in un primo faccia a faccia con la stampa trade, incontrando quel mondo del travel che ben conosce grazie al passato che lo ha visto assessore al turismo della regione Sicilia e per anni nel cda dell'Enit.\r

\r

Pappalardo arriva alla carica di presidente di Ita quale espressione del Mef, tuttora azionista di maggioranza con il 59% delle quote Ita: una nomina più di rappresentanza se confrontata con quella in capo ai tedeschi, dell'amministratore delegato della compagnia, Jörg Eberhart.\r

\r

\"La verità - afferma il presidente - è che stiamo collaborando su tutto, come se le deleghe non ci fossero. La mission è la medesima e cioè fare bene per la compagnia e per l’Italia. Da soli non si riesce a fare tanto e Ita deve fruire dell'apporto importante di Lufthansa: sono ottimi imprenditori, non conquistatori e rappresentano un valore aggiunto per Ita\".\r

\r

Il quadro delineato da Pappalardo è quello di una compagnia in salute: \"Lo scorso anno abbiamo trasportato 18 mln di passeggeri, in crescita del 20%, con un load factor dell'81%, con 2,7 miliardi di ricavi passeggeri, +26%. Siamo inseriti in qualcosa che già cammina\" e dove \"tutti abbiamo qualcosa da dare, ma tanto da apprendere, io per primo\".\r

\r

Il piano industriale, \"prima dell'estate\"\r

Alle porte di una stagione estiva, per la quale i giochi sono definiti da tempo, il grande lavoro si concentra sul \"piano industriale da rivedere\" nel suo complesso, con novità che riguarderanno anche \"tutte le rotte, da quelle domestiche a quelle di lungo raggio\". Con una tempistica al momento non precisata, se non con un \"prima dell'estate, che però ha tempi diversi fra Palermo e Bolzano\" scherza Pappalardo. \r

\r

Il tutto senza tralasciare la concorrenza: \"Dobbiamo cercare nuove fette di mercato perché i competitor non stanno fermi, sono molto aggressivi: se il mondo del turismo decide di aggredire nuove fette di mercato, noi lo dobbiamo seguire\".\r

\r

Obiettivo dell'anno si conferma la ricerca \"del breakeven, quindi una stabilizzazione della società\".\r

\r

Prima novità, invece, già annunciata della prossima winter è quella della Roma Fiumicino – Mauritius, che decollerà il prossimo 7 dicembre e sarà servita dall’Airbus A330neo, con due frequenze settimanali.\r

","post_title":"Ita-Lufthansa: l'equilibrio del presidente Sandro Pappalardo","post_date":"2025-02-10T14:53:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1739199199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La via Francigena e il Cammino di Santiago, cammini della spiritualità, già nominati dal Consiglio d’Europa Itinerari culturali d’Europa, ora sono ufficialmente uniti dal Memorandum di Collaborazione firmato tra la Regione Lazio e la Comunità Autonoma della Galizia, nel pieno dell’anno Giubilare e all’alba del prossimo anno santo di Santiago del 2027.\r

\r

“Due cammini straordinari – commenta la ministra del turismo Daniela Santanché – . Questa collaborazione tra Italia e Spagna è fondamentale. Abbiamo bisogno della vostra esperienza, perché siete stati molto bravi nello sviluppo di Santiago: solo per dare un piccolo flash, la Francigena l’anno scorso si è attestata sui 25 milioni di euro, il cammino di Santiago sono circa 300 milioni di euro.\r

\r

«Il ministero ha investito 19 milioni di euro e finanziato 40 progetti per il miglioramento dei percorsi e la promozione turistica, la ristrutturazione degli edifici pubblici e la messa in sicurezza. E ora abbiamo anche il Ddl cammini”.\r

\r

“Gli accordi si firmano perché ci siano facilitazioni nelle relazioni, ma questo porta ancora di più a riflettere sul valore dei cammini verso luoghi sacri nella vita delle persone – concorda il pro-prefetto del dicastero per l’evangelizzazione, mons. Rino Fisichella – Non siamo degli erranti. Gli erranti non hanno una meta. Il pellegrino, si”.","post_title":"Memorandum di collaborazione fra la Via Francigena e il Cammino di Santiago","post_date":"2025-02-10T10:56:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1739185016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un itinerario inedito in Madagascar, i tour overland in Botswana e partenze speciali verso Bali e Komodo con stop over a Singapore. Sono alcune delle principali novità 2025 griffate African e World Explorer. “Riconosciamo il valore della tradizione - spiega Alessandro Simonetti, titolare dell'operatore milanese con ben 53 anni di storia alle spalle -. Ma siamo ben consapevoli che il segreto della longevità del nostro marchio sta proprio nella capacità di adattarci a contesti che cambiano di continuo”.\r

\r

Il nuovo tour Madagascar – dagli Tsingy al mare, in esclusiva per il mercato tricolore, con accompagnatore locale parlante italiano anche per le partenze speciali estive (28 luglio; 4, 11 e 18 agosto) offre in particolare una valida alternativa al già consolidato Madagascar Explorer, per il quale sono confermate anche due partenze in agosto. “Sempre più richiesto il nord del Madagascar, che ha conosciuto un grande sviluppo sia dal punto di vista promozionale, sia da quello dei servizi e dell’hotellerie. Portiamo avanti una collaborazione pluriennale e di successo con questa destinazione, oltre che con Ethiopian Airlines che utilizziamo per raggiungerla”.\r

\r

Il Botswana Overland è invece un tour di 12 notti e nove giorni, per viaggiatori d’altri tempi: “Riscontriamo sempre di più una domanda di esperienze autentiche e sostenibili, di attività legate al turismo responsabile che tengano conto delle comunità locali. Complice, da questo punto di vista, la crescita tra i nostri clienti di un pubblico di Millennials e gen Z, generazioni preparate e sensibili nei confronti di queste tematiche”.\r

\r

Grazie anche alla rinnovata collaborazione con Singapore Airlines, World Explorer rilancia infine una delle destinazioni del Sud-Est asiatico maggiormente in crescita: “I nostri tour verso Bali e Komodo – conclude Simonetti – ci permetteranno di raccontare, ancora una volta in chiave explorer, una destinazione che continua a suscitare una forte richiesta da parte dei nostri clienti”. Oltre alle due isole (Bali e Komodo Best - Estate) le partenze speciali del 2025 coinvolgono pure l’abbinamento alla città del leone nei quattro tour Singapore, Bali e mare Explorer; Singapore, Bali e mare Best; Singapore, Bali e Komodo Explorer; Singapore, Bali e Komodo Best. Le isole Gili Trawangan, Gili Meno e Lombok, invece, fanno parte dell'estensione mare a scelta nei tour Bali e mare e Singapore, Bali e mare.","post_title":"Novità in Madagascar, Botswana, Bali, Komodo e Singapore nel 2025 di World e African Explorer","post_date":"2025-02-10T10:49:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1739184568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' pronto il 'Piano annuale delle attività di promozione turistica e marketing territoriale 2025 della Liguria, che ha come obiettivo sia una strategia unica per il turismo al fine di potenziare sia la fruizione sostenibile tra la costa e l'entroterra, che la destagionalizzazione, per rendere la Liguria attrattiva 365 giorni all'anno. Prevede inoltre una serie di attività per: consolidare il turismo accessibile (anche nel 2025 verrà pubblicata la Guida Mare delle spiagge fruibili dalle persone con disabilità), promuovere la rete sentieristica ligure, incentivare il turismo sportivo (la Liguria è 'Regione Europea dello Sport 2025'), proseguire con gli eventi autentici liguri proposti dalle Pro Loco in collaborazione con Unpli Liguria, favorire il turismo religioso in occasione dell'anno giubilare e, infine, partecipare alle principali fiere del mondo come il World Expo di Osaka in Giappone.\r

\r

«Nel Piano 2025 abbiamo recepito anche alcune proposte del Tavolo di concertazione – precisa l'assessore regionale Luca Lombardi –. Vorrei ricordarne alcune: su proposta di Federparchi intensificheremo la promozione dei siti Unesco, promuoveremo i cammini religiosi e coinvolgeremo in maniera più diretta e strutturale il sistema dei Parchi liguri e del Cai per la valorizzazione delle emergenze culturali presenti nei parchi stessi. Su proposta di Città Metropolitana collaboreremo al progetto 'Agenda metropolitana di sviluppo sostenibile' che è volto, attraverso azioni specifiche, a rafforzare il legame costa-entroterra per diminuire gli squilibri tra le aree centrali e quelle periferiche, soprattutto in termini di servizi. Infine collaboreremo con Anci nell’ottica del miglioramento del prodotto turistico attraverso un focus su marketing territoriale come ad esempio l'outdoor».","post_title":"Liguria, al via il Piano delle attività di promozione turistica e marketing territoriale 2025","post_date":"2025-02-07T10:45:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738925146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia conferma la sua strategicità all'interno del network di Air Canada che ha ufficialmente presentato questa mattina a Napoli la nuova rotta stagionale per Montreal, che prenderà il via il prossimo 17 maggio, con quattro frequenze alla settimana.\r

\r

Grazie a questa espansione, la compagnia aerea si conferma come leader nel collegare l'Italia al Canada, offrendo fino a 39 voli settimanali e registrando un incremento di capacità del 7% rispetto all'anno precedente. Il vettore opera infatti per Toronto e Montréal, fino a tre voli giornalieri da Roma e giornalieri da Venezia e Milano Malpensa.\r

\r

«Air Canada è la compagnia aerea che offre il maggior numero di voli non-stop tra l'Italia e il Canada rispetto a qualsiasi altro vettore, oltre ad essere la scelta preferita per i viaggi d'affari tra i principali hub economici di entrambe le nazioni - afferma Stefano Casaregola, general manager sales & legal rep. -. Attraverso i nostri hub di Toronto e Montréal, i passeggeri italiani possono beneficiare di comodi collegamenti verso destinazioni in tutto il continente americano. Inoltre, i nostri orari consentono ai viaggiatori nordamericani di raggiungere comodamente l'Italia per riconnettersi con i propri cari e scoprire il patrimonio culturale, enogastronomico e storico di questo splendido Paese».\r

Oltre ai numerosi collegamenti all'interno del Canada, i passeggeri potranno usufruire di voli di proseguimento per gli Stati Uniti, beneficiando della pre-clearance della dogana statunitense presso gli hub di Toronto e Montréal di Air Canada.\r

«La nuova rotta rafforza i legami storici e le relazioni economiche fra i due Paesi e consolida il segmento intercontinentale dello scalo partenopeo, fondamentale per lo sviluppo dei flussi turistici e gli scambi commerciali - aggiunge Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. La Campania è una delle destinazioni più ambite per i turisti canadesi e Montréal, oltre ad essere la meta ideale per esplorare il Canada francofono, è una città multiculturale che ospita una vasta comunità italo-canadese che beneficerà enormemente del collegamento diretto».\r

\r

I voli di Air Canada da Napoli a Montréal saranno operati con i Boeing 787 Dreamliner, configurati in tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class.","post_title":"Air Canada scalda i motori sulla Napoli-Montreal. «Italia sempre più strategica»","post_date":"2025-02-06T15:03:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738854218000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hotel de Bonart Naples accoglie nei propri spazi la prima sede napoletana della casa d'aste Finarte. L'idea è quella di creare inedite sinergie per collezionisti, appassionati e viaggiatori raffinati. E questo grazie anche al forte legame con l'arte della struttura del gruppo Caracciolo, che ospita oltre 150 opere realizzate da artisti campani all'interno dei suoi spazi.\r

\r

Finarte e de Bonart Naples daranno quindi vita a una serie di eventi ad hoc. Tra le iniziative previste, preview delle aste Finarte allestite negli spazi dell'hotel, per offrire agli ospiti un'esperienza nel mondo del collezionismo; art talks, incontri con esperti e collezionisti, dedicati all'approfondimento di tematiche relative al mercato dell'arte e alla gestione delle collezioni; e valuation day, momenti riservati in cui usufruire di consulenze specializzate e personalizzate per chi è interessato ad acquistare, vendere o valorizzare i propri beni e le proprie collezioni.\r

\r

\"Il nostro gruppo ha sempre creduto nella vocazione intellettuale di Napoli, una città nata con un'incredibile propensione culturale - spiega il ceo di Caracciolo, Costanzo Jannotti Pecci -. L'hotel de Bonart Naples non è solo un luogo di ospitalità, ma un vero e proprio punto di riferimento per esperienze esclusive legate all'arte. Da sempre ospitiamo una collezione di artisti e proponiamo incontri con grandi protagonisti del panorama artistico campano\".\r

\r

[gallery ids=\"484096,484097,484098,484099,484100,484101\"]\r

\r

","post_title":"Apre all'hotel de Bonart Naples la prima sede napoletana della casa d'aste Finarte","post_date":"2025-02-06T12:07:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738843647000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa chiude in positivo il 2024 con oltre 12 milioni di passeggeri trasportati e un fatturato di 2,9 miliardi di euro, una crescita del 6,3% rispetto al 2023, già anno record. A fine 2024 l’aumento di capitale di 81 milioni di euro sottoscritti da Globalia con 65 milioni e da Iag con 16 milioni, ha rafforzato ulteriormente la solidità dell’azienda.\r

\r

Renato Scaffidi, country manager Italia di Air Europa, ha fatto il punto sui risultati d’esercizio 2024 e presentato le principali novità del 2025, un anno importante per la compagnia aerea che giunge al traguardo dei 25 anni di presenza in Italia.\r

\r

Ottimo l’andamento del mercato italiano con un +8% delle vendite. «Particolarmente positivo è stato il rendimento delle rotte a lungo raggio, con le vendite di destinazioni a lungo raggio al 90% e il leisure al 50%. Anche Venezia, riaperta lo scorso giugno dopo la pandemia, con i suoi due voli ha contribuito all’offerta posti al 15% in più».\r

\r

“Traffico etnico ma anche leisure nostri punti di forza, continueremo a migliorare i nostri risultati, sia in termini di passeggeri trasportati che di fatturato, rispondendo a un mercato in costante crescita. Le aspettative sono molto positive. Per il 2025 contiamo su una crescita di fatturato del’8% e del 12% di passeggeri. Gennaio 2025 ha già chiuso sopra il budget grazie anche al lavoro incessante e proficuo con il trade, agenzie, network, tour operator».\r

\r

Gli italiani intanto hanno riconfermato Santo Domingo tra le destinazioni trainanti (su cui Air Europa opera nei tre aeroporti di Las Americas, Punta Cana e Santiago de los Caballeros), Cuba, San Paolo, Lima, Buenos Aires e Colombia. Sul lungo raggio verranno potenziate alcune rotte che passeranno a una frequenza di sette voli su sette. A maggio 2025, sul medio raggio, aprirà una nuova rotta su Istanbul che permetterà alla compagnia di alimentare il lungo raggio. In code share con Sas si opererà sulle destinazioni del Nord Europa.\r

\r

Una flotta tra le più moderne e oltre 3 mila dipendenti, l’Air Europa passerà da 53 aeromobili a 57. In arrivo tre nuovi Dreamliner e un primo 737 Max.\r

\r

Confermato l’impegno verso la sostenibilità. Di difficile attuazione l’obbligo di utilizzare almeno il 2% di carburante sostenibile Saf per ogni volo secondo le linee dettate dall’Unione europea. Linee direttive che non mancherebbero di far ricadere sulle tariffe dei biglietti il quadruplicarsi dei costi.\r

\r

In programma anche un riposizionamento del brand con iniziative di promozione, presenza in fiere ed eventi. A febbraio parte una collaborazione con Radio Montecarlo.\r

Acquisizione in vista?\r

E sul tema acquisizioni, Scaffidi rimarcando la solidità dell’azienda, ha definito Air Europa una realtà appetibile, attenzionata dai grandi gruppi: «Nel caso in cui si passasse a nuova proprietà, la compagnia continuerebbe ad apportare il valore aggiunto di un'azienda sana e il “fattore umano” fatto di attenzioni anche al proprio personale che come già in pandemia, si è distinto per non aver licenziato nessuno. Air Europa coglierebbe il vantaggio di entrare in un’economia di scala e di allargamento del network».","post_title":"Air Europa, solidità aziendale e costante ascesa per il vettore nel mirino dei grandi gruppi","post_date":"2025-02-06T10:35:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["air-europa","renato-scaffidi"],"post_tag_name":["air europa","Renato Scaffidi"]},"sort":[1738838140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484046","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivo redditività, sempre e comunque. E' quanto ribadito a chiare lettere da Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, ai dipendenti di Ita Airways, durante l'incontro svoltosi voluto a margine della prima conferenza stampa congiunta.\r

\r

Spohr, secondo quanto ricostruito da Il Corriere.it, ha evidenziato che oggi Ita con 99 aeromobili «è la seconda più grande compagnia del gruppo - per flotta - dopo Lufthansa e prima di Swiss» ma «è troppo piccola per un Paese come l’Italia, la terza economia più grande d’Europa, la quarta più grande del mondo per traffico aereo, dopo Stati Uniti, Francia e Spagna». «Quindi penso che ci sia spazio per la crescita anche degli equipaggi, del management e di altri ruoli, se facciamo le cose nel modo giusto».\r

Azione redditizia\r

Uno sviluppo subordinato al «dimostrare che questa operazione è redditizia (...) Dai nostri calcoli c’è bisogno di un margine di redditività dell’8% (lo stesso previsto per tutto il gruppo tedesco) per poter finanziare la flotta, fare investimenti e crescere. E questo, naturalmente, è dovrà essere l’obiettivo pure per la compagnia italiana».\r

\r

«La chiave del successo di quest’azienda siete voi, non il mercato americano o il prezzo del cherosene», ha aggiunto il ceo di Ita, Joerg Eberhart. «Per questo contiamo su di vuoi e non a caso l’investimento di Lufthansa è su di voi, non ha comprato le azioni dal Mef in questo primo passaggio, ma ha messo i soldi nel vettore».\r

\r

«Abbiamo una grande responsabilità e la sentiamo tutta», ha chiosato il presidente Sandro Pappalardo.","post_title":"Ita-Lufthansa, Sporh ai dipendenti: «Redditività all'8% per crescere»","post_date":"2025-02-06T10:14:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738836848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un riconoscimento che celebra l’eccellenza nell’utilizzo delle tecnologie digitali e delle strategie di web marketing nel settore dell’ospitalità. Lo scorso 29 gennaio si è svolta la cerimonia di premiazione degli Hospitality Digital Awards 2025, dedicati all'innovazione digitale nell'ospitalità nati da un’idea di Teamwork Hospitality in collaborazione con Hotelperformance.\r

\r

\"Una serata di grande valore dove l'innovazione digitale e la qualità del servizio sono state celebrate attraverso i riconoscimenti assegnati agli hotel più meritevoli - spiega il managing director di HotelPerformance, Emanuele Nardin -. Un momento che ha sottolineato come la tecnologia possa arricchire l'esperienza dell'ospite senza mai perdere di vista l'essenza dell’hotellerie”.\r

\r

Tra i vincitori, la campana Casa Angelina di Praiano, per il miglior web design; il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, per la miglior campagna social; il camping Europa Silvella di San Felice del Benaco, nel bresciano, per la miglior gestione della reputazione online, il sardo Paghe Eco Luxury Experience di Buddusò, per il miglior utilizzo dell'intelligenza artificiale; la masseria Palombara Relais & Spa di Oria nel brindisino, per la miglior performance del sito web; La Rocca Camping Village di Bardolino, per la miglior direct booking strategy; il toscano La Roqqa di Monte Argentario, per la miglior strategia omnichannel; al Sextantio Santo Stefano di Sessanio nell’aquilano è andato invece il premio originalità.","post_title":"Otto le strutture premiate all'edizione 2025 degli Hospitality Digital Awards","post_date":"2025-02-04T13:28:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738675710000]}]}}