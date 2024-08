Via dell’Amore, orari e nuove modalità per l’accesso e la visita Dal 9 agosto hanno preso il via le nuove modalità per la fruizione di Via dell’Amore che ha riaperto, dopo 12 anni, il 27 luglio a seguito di un intervento straordinario ed un investimento di oltre 23 milioni di euro. Poco più di 900 metri di sentiero a picco sul mare, incastonato come un gioiello nella roccia della falesia, Via dell’Amore, luogo simbolo della Liguria nel mondo, nel cuore del paradiso naturale delle Cinque Terre, dichiarate nel 1997 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, era chiusa dal 2012 a causa di una frana. L’accesso a Via dell’Amore è contingentato e a pagamento ma le nuove regole hanno suscitato diverse polemiche. Da venerdì 9 agosto 2024, la Via dell’Amore è aperta a tutti. PER I TURISTI Si accede alla Via dell’Amore su prenotazione scegliendo uno slot orario (00’, 15’, 30’, 45’) per un massimo di 100 persone ogni 15 minuti. Il tempo massimo di percorrenza è di 30 minuti. L’ingresso è da Riomaggiore (a sinistra uscendo dalla Stazione) e, in alta stagione, il percorso è a senso unico con uscita a Manarola. ORARI DI VISITA E FRUIZIONE TURISTICA BASSA STAGIONE: Dal 1° novembre al 31 marzo: 9:30 -17:00 (ultimo accesso alle 16:30)

ALTA STAGIONE: Dal 1° aprile al 31 ottobre: 8:30 – 21:30: (ultimo accesso alle 21:00) TURISTI INDIVIDUALI Necessaria prenotazione di uno slot orario e data specifici.

Accesso esclusivamente nell’orario di visita

Entrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione). GRUPPI Massimo 30 persone.

Prenotazione fino a 72 ore prima.

Pagamento anticipato.

Accesso esclusivamente nell’orario di visita.

Entrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione) L’ingresso alla Via dell’Amore è acquistabile online e in loco, esclusivamente attraverso l’acquisto della Cinque Terre Card Via dell’amore o come quota aggiuntiva di €10,00 applicata ad ogni tipologia di Cinque Terre Card già acquistata. Per i turisti soggiornanti nelle strutture ricettive del Comune di Riomaggiore in possesso della carta del turista residente (Guest Card) e soggiornanti nelle strutture con Marchio di Qualità Ambientale CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile) la quota aggiuntiva è di €8.00. È possibile acquistare le Cinque Terre Card, che includono l’accesso alla Via dell’Amore: Sul sito del Comune di Riomaggiore dedicato alla Via dell’Amore: www.viadellamore.info che sarà accessibile dal 9 agosto

Sul sito del Parco Nazionale delle Cinque Terre: https://card.parconazionale5terre.it/

Presso gli Info Point del Parco Nazionale delle Cinque Terre presenti sul territorio, dalla Spezia a Levanto.

RESIDENTI NEI COMUNI DI RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MONTEROSSO Per i residenti dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, l’accesso alla Via dell’Amore è sempre gratuito, possibile nei due sensi di marcia e senza prenotazione, nell’orario di apertura della strada (7:00-1:00). La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità. RESIDENTI IN PROVINCIA DELLA SPEZIA (ESCLUSI I COMUNI DI RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MONTEROSSO) Per i residenti in Provincia della Spezia (esclusi i Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso) si applicano le disposizioni in essere per l’accesso ad alcuni sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Nell’orario di visita (9:00-17:00) l’ingresso è consentito attraverso l’acquisto della Cinque Terre card Via dell’amore, alle stesse condizioni previste per il turista singolo; mentre al di fuori di questa fascia oraria l’accesso è gratuito, senza prenotazione e consentito in entrambe le direzioni.

PROPRIETARI DI SECONDA CASA NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE, EX RESIDENTI DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE E RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI Per i proprietari di seconda casa nel Comune di Riomaggiore, ex residenti del Comune di Riomaggiore e rispettivi nuclei familiari l'accesso alla Via dell'Amore è sempre gratuito, possibile nei due sensi di marcia e senza prenotazione, nell'orario di apertura della strada (7:00-1:00). La titolarità all'accesso sarà verificata attraverso autocertificazione da presentare al momento del passaggio (modulo da scaricare sul sito del Comune di Riomaggiore) o con attestazione da richiedere presso il Comune di Riomaggiore e con controllo del documento di identità. TURISTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE Per i turisti residenti nel Comune di Riomaggiore e in possesso della carta del turista residente (Riomaggiore Guest card) la quota aggiuntiva è di 8,00€ e l'accesso è consentito in entrambe le direzioni e fuori dalla fascia oraria di prenotazione per tutta la durata del soggiorno. La titolarità all'accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità e la corrispondenza con il nominativo riportato sulla Cinque Terre Card e sulla Carta del turista residente. TURISTI RESIDENTI NELLE STRUTTURE CETS Per i turisti residenti nelle strutture CETS del Parco Nazionale delle Cinque Terre la quota aggiuntiva è di 8,00€. L'accesso è consentito in entrambe le direzioni nella fascia oraria di prenotazione e con il medesimo biglietto dopo le 17:00, nei giorni di validità della Cinque Terre card. La titolarità all'accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità e la corrispondenza con il nominativo riportato sulla Cinque Terre Card.

