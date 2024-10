Venezia, dopo il flop di 5 euro aumenta a 10 euro l’ingresso in città Il ticket di 5 euro per entrare a Venezia non ha funzionato. Questo ormai lo sanno tutti. I turisti hanno sborsato la somma senza fare neanche un fiato e quindi hanno invaso di nuovo la città lagunare. Per questo, pur senza ammettere il fallimento, le autorità hanno deciso di aumentare la tariffa 2025 da 5 a 10 euro e, allo stesso tempo, il numero di giorni in cui verrà applicata, che nel 2024 erano 29, diventeranno 54. In altre parole, la raccolta dovrebbe aumentare. Chi dorme in città non paga questo sovrapprezzo. Venezia ha preso più misure: regolamenta severamente anche gli affitti turistici, che oggi sono limitati solo a 120 giorni l’anno e potrebbero essere anche meno, anche se non è deciso. Regole per affittacamere Ma è noto e riconosciuto che i proprietari devono ricevere personalmente i clienti – oggi è normale che le chiavi delle serrature vengano fornite su Internet e il viaggiatore non vede mai il proprietario o un rappresentante della struttura – devono essere consegnati i bagagli dei rifiuti riciclabili, un numero telefonico di emergenza e un manuale di buone pratiche per visitare la città. Le autorità sembrano pensare che per alcuni viaggiatori Venezia non valga la pena pagare dieci euro. Ci sarà un limite, ma non sembra che questa cifra scoraggi i visitatori. Ma bisognerà aspettare un anno per avere un’idea. Condividi

