Venezia e la bassa marea eccezionale. Situazione di deficit idrico Continua ad insistere la bassa marea eccezionale a Venezia che, il 20 febbraio ha toccato un nuovo minimo di livello dell’acqua, con una misura di -70 centimetri sullo zero mareografico. Lo stabilisce il Centro maree del comune. Di solito tra ottobre e gennaio, le principali preoccupazione della città sono le inondazioni. Pochi giorni all’anno il livello dell’acqua sale e copre parti basse di Venezia come Piazza San Marco, quest’anno esattamente il contrario Le misure da due settimane a questa parte erano state di -65. Da martedì 21 febbraio tuttavia, spiegano i tecnici del Centro maree, il fenomeno sarà in attenuazione, con picchi di bassa marea compresa tra -30 e i -55 centimetri. Situazione del Po La motivazione di tutto ciò è in parte della mancanza di precipitazioni dopo settimane di clima invernale secco, ma anche un sistema meteorologico con un alta pressione, la luna piena e le correnti marine. Anche il Po ha il 61% di acqua in meno rispetto al normale in questo periodo dell’anno. I livelli sono bassi anche sul Lago di Garda. «Siamo in una situazione di deficit idrico che si è accumulato dall’inverno 2020-2021 – ha detto il climatologo Massimiliano Pasqui – Dobbiamo recuperare 500 millimetri nelle regioni nord-occidentali: servono 50 giorni di pioggia».

Panorami unici e coste frastagliate con spiagge rosse intervallate da scogliere, acque cristalline e parco marino protetto ricoperto di Posidonia e casa della tartaruga Caretta caretta, ma anche storia, tradizioni e enogastronomia, dai piatti della tradizione ai prodotti locali, il finocchio Igp e la liquirizia che cresce spontanea.\r

Il piccolo comune della costa ionica calabrese si presenta luogo ideale per un turismo di prossimità e turismo slow grazie a uno scenario ambientale e naturale esclusivo, inesplorato.\r

Raffaele Gareri consigliere provinciale di Crotone responsabile dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto racconta dell’impegno per attuare la tutela e la salvaguardia della costa e di come si stia procedendo a finanziare finalmente opere pubbliche. “Grazie ai fondi del Pnrr ci siamo attivati in direzione del dissesto idrogeologico. Le nostre coste ne soffrono tanto, soprattutto nelle aree più antropizzate di Capo Rizzuto, Le Castella e Le Cannella. Con questi interventi dovremmo mettere a tutela tutta la fascia costiera. - e afferma – Sono in campo progetti di valorizzazione del territorio. Riaprirà l’acquario della Riserva Marina per i visitatori e riprenderemo l’educazione ambientale nelle scuole. Promuoviamo i valori dell’Area Protetta, i valori ambientali e il rispetto della natura e del territorio.\r

\r

Fondi europei\r

«Inoltre grazie ai fondi europei di oltre 4 milioni di euro, siamo riusciti a far partire il risanamento del promontorio della Torre Vecchia a Capo Rizzuto e il ripristino del lungomare. Sono stati finalmente sbloccati interventi per migliorare la viabilità. Si sa, la viabilità e il trasporto sono purtroppo l’anello debole della nostra zona, sia locale che regionale. Le carenze ataviche di infrastrutture sia ferroviarie che stradali nella nostra regione pesano tanto, ancora oggi, e penalizzano l’intera fascia ionica e il suo sviluppo turistico. C’è urgente necessità di grossi investimenti statali che purtroppo tardano ad arrivare. - e aggiunge - Occorre fare sistema e sviluppare nuove sinergie a livello regionale; ci stiamo provando con i parchi della Sila, delle Serre e del Pollino”.\r

L’aeroporto Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto resta l’unica infrastruttura essenziale di tutta la parte ionica che collega la provincia di Crotone al resto del mondo. I collegamenti principali sono operati da Ryan Air. La low cost irlandese ha confermato i voli su Milano Bergamo, Bologna e Venezia Treviso per la stagione estiva 2023. Da fine Marzo 2023 fino a fine Ottobre 2023. Per la prossima estate la Regione si è impegnata ad attivare 2 voli quotidiani per il nord Italia.\r

\r

L’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto\r

Istituita nel 1991, ricopre una superficie di 14,721 ettari su un territorio di ben 42 km di costa. È una delle aree protette più affascinanti del mediterraneo, contraddistinta da ambienti naturalistici e da una geomorfologia costiera particolare. I fondali, caratterizzati da roccia, sabbia e praterie di Posidonia oceanica, ospitano tra le specie ittiche cernia, barracuda, pesce pappagallo, stelle rosse e la tartaruga Caretta caretta. L’Acquarium di Capo Rizzuto è sede del Centro di Recupero e Soccorso delle Tartarughe Marine. La costa frastagliata agevola infatti la nidificazione, habitat ideale di questo esemplare presente tutto l’anno. L’AMP ha da sempre come scopo primario l’educazione ambientale in età scolare.","post_title":"Parco Marino Protetto Capo Rizzuto, mare e territorio: il turismo slow di Isola di Capo Rizzuto","post_date":"2023-02-23T12:18:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677154715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua ad insistere la bassa marea eccezionale a Venezia che, il 20 febbraio ha toccato un nuovo minimo di livello dell’acqua, con una misura di -70 centimetri sullo zero mareografico. Lo stabilisce il Centro maree del comune.\r

\r

Di solito tra ottobre e gennaio, le principali preoccupazione della città sono le inondazioni. Pochi giorni all'anno il livello dell'acqua sale e copre parti basse di Venezia come Piazza San Marco, quest’anno esattamente il contrario\r

\r

Le misure da due settimane a questa parte erano state di -65. Da martedì 21 febbraio tuttavia, spiegano i tecnici del Centro maree, il fenomeno sarà in attenuazione, con picchi di bassa marea compresa tra -30 e i -55 centimetri.\r

Situazione del Po\r

La motivazione di tutto ciò è in parte della mancanza di precipitazioni dopo settimane di clima invernale secco, ma anche un sistema meteorologico con un alta pressione, la luna piena e le correnti marine.\r

\r

Anche il Po ha il 61% di acqua in meno rispetto al normale in questo periodo dell'anno. I livelli sono bassi anche sul Lago di Garda.\r

\r

«Siamo in una situazione di deficit idrico che si è accumulato dall'inverno 2020-2021 - ha detto il climatologo Massimiliano Pasqui - Dobbiamo recuperare 500 millimetri nelle regioni nord-occidentali: servono 50 giorni di pioggia».","post_title":"Venezia e la bassa marea eccezionale. Situazione di deficit idrico","post_date":"2023-02-23T10:48:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677149326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440075","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas alza il sipario sugli interni dell'Airbus A350 - e in particolare sulle cabine di First e Business class - che, a partire dalla fine del 2025, collegherà senza scalo l'Australia a New York e Londra.\r

\r

Progettate pensando ai viaggi a lunghissimo raggio, le cabine dell'ammiraglia sono le prime a essere state sviluppate da zero da un mix di specialisti dell'aviazione, dallo studio australiano di design industriale Caon Design e da un team multidisciplinare di scienziati del Centro Charles Perkins dell'Università di Sydney, tra cui esperti del sonno.\r

\r

La chiave del design della cabina è stata l'offerta di maggiore spazio per i passeggeri, resa possibile dalla decisione di Qantas di configurare i suoi 12 Airbus A350 con 238 posti a sedere rispetto agli oltre 300 posti richiesti da altri vettori.\r

\r

La spaziosa First suite è paragonabile ad una mini camera d'albergo boutique, completa di letto fisso extra-large, poltrona reclinabile separata, guardaroba personale, tavolo da pranzo per due e tv ad altissima definizione da 32 pollici. Ogni suite Business avrà accesso diretto al corridoio per facilitare gli spostamenti in cabina e Qantas sta incorporando porte scorrevoli nella suite per garantire la privacy, se lo si desidera.\r

\r

Altre caratteristiche della Business includono un letto piatto di due metri, un ampio spazio per riporre i bagagli, un pouf in pelle imbottito, un televisore touch screen ad altissima definizione da 18 pollici, un grande tavolo da pranzo. First e Business offriranno anche diverse opzioni di ricarica dei dispositivi personali, tra cui la ricarica wireless a induzione.\r

\r

[gallery ids=\"440083,440081,440082\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Qantas: anteprima delle cabine Premium dell'A350 dedicato al Project Sunrise","post_date":"2023-02-23T10:47:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677149224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salperà da Long Beach nella primavera del 2024 la prima crociera della Toscana nella sua nuova livrea Carnival. La nave che il brand del gruppo omonimo erediterà dalla consorella Costa offrirà una varietà di crociere tutto l'anno, con scali in Bassa California e Riviera messicana.\r

\r

“Dalla California imbarchiamo il numero più alto di passeggeri di qualsiasi altra compagnia di crociere, e presto Carnival Firenze fornirà una grande nuova opportunità ai nostri ospiti - spiega la presidente di Carnival Cruise Line, Christine Duffy -. Unendosi alla nostra flotta, la nave porterà ai nostri passeggeri una nuova esperienza che integra il Carnival fun con l’atmosfera italiana”\r

\r

La nave sarà infatti caratterizzata dal Carnival Fun Italian Style, che debutterà con l'arrivo della Carnival Venezia a New York il prossimo giugno. Si tratta di un format che coniuga il concept Carnival con un'inedita offerta creativa Italian style di ristoranti, bar e intrattenimento. “Siamo certi che il Carnival Fun Italian Style sarà molto apprezzato anche dalla clientela italiana che ama già il fun style Carnival”, sottolinea in una nota Gioco Viaggi, agente di vendita per l’Italia di Carnival dal 1989.","post_title":"Nella primavera 2024 il debutto della Toscana in livrea Carnival","post_date":"2023-02-23T10:20:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677147621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea torna a investire su Torino dove, il 26 maggio, debutterà un nuovo collegamento per Parigi Orly, con due frequenze a settimana, ogni lunedì e venerdì. Il nuovo volo si aggiunge alla ripartenza di tre rotte verso Palermo, Alghero e Lampedusa. Il network 2023 da Caselle include quindi 7 destinazioni, 6 in Italia e 1 all’estero, per un totale di oltre 1.470 voli e circa 250.000 posti in vendita.\r

“Ci auguriamo che la nuova rotta per la Francia possa incrementare ulteriormente i flussi turistici da e per Torino, sostenendo il tessuto economico locale grazie all’indotto generato - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Abbiamo pensato anche a chi, alle città d’arte preferisce il mare delle isole italiane. A Torino ripartono tre dei nostri classici collegamenti alla volta di Sardegna e Sicilia: nei prossimi mesi torneremo a collegare il Piemonte con Alghero, Palermo e Lampedusa”.\r

“Grazie al nuovo collegamento di Volotea per Parigi Orly aumenta l’offerta disponibile da Torino verso la Francia – ha commentato Andrea Andorno, ad di Torino Airport -, con l’aggiunta di uno scalo molto comodo per visitare la capitale francese e le attrazioni turistiche più famose nei suoi dintorni. Con le frequenze operate di lunedì e di venerdì la nuova rotta per Parigi Orly servirà non soltanto il target turistico, ma anche coloro che viaggiano per motivi di lavoro. Inoltre, con la riattivazione dei voli su Alghero, Palermo e Lampedusa, che si affiancano a quelli verso Cagliari, Olbia e Napoli, viene garantita al territorio piemontese un’ampia scelta verso destinazioni molto richieste per le vacanze estive”.","post_title":"Volotea collega Torino a Parigi Orly con due voli settimanali, dal 26 maggio","post_date":"2023-02-23T08:50:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677142251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’indagine stimata di Cna Turismo e Commercio dimostra pernottamenti in strutture a pagamento, alberghi e Bed and Breakfast, nella settimana di carnevale, per un totale di 2 milioni di pernottamenti. Un giro d'affari vicino ai 3 miliardi, con un totale di 5 milioni di visitatori\r

\r

La massiccia presenza dei vacanzieri stranieri in un mese tradizionalmente poco turistico quale febbraio è altamente rassicurante. Saranno circa 500 mila i cittadini venuti in Italia da oltre confine per assistere a queste feste di sapore popolare e rappresentare il motore economico del periodo: da soli producono la metà dei pernottamenti prenotati.\r

Le migliori\r

Venezia con il suo Carnevale svolge il ruolo del protagonista per presenze e giro d'affari, confermandosi una delle capitali mondiali degli eventi. A seguire Viareggio con i suoi carri allegorici. Al terzo posto Ivrea con la Battaglia delle arance, un antico episodio che ha segnato la sua storia.","post_title":"Carnevale Italia: 5 milioni di visitatori e 3 miliardi di giro d'affari","post_date":"2023-02-22T12:11:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677067894000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Hnh Hospitality che registra un importante avvicendamento tra i propri partner finanziari. Il Fondo Italiano d'Inestimento sgr (Fii sgr), partecipata di Cdp Equity, ed Eulero Capital sono infatti entrati nel capitale della compagnia veneta, acquisendo la partecipazione azionaria del 37% già di pertinenza di Siparex, che esce così dal proprio investimento in Hnh dopo circa sei anni.\r

\r

L’operazione, che per Fondo Italiano ed Eulero Capital rappresenta l’ingresso in un settore particolarmente strategico per il Paese come quello del turismo, ha l’obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di crescita già intrapreso dalla società. Con questa acquisizione, realizzata attraverso il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – Ficc, Fondo Italiano conferma la volontà di intensificare i percorsi di partnership con altri attori del private capital italiano, a sostegno della piccola e media impresa nazionale. Con Eulero Capital, operatore con un primario network finanziario-imprenditoriale e focalizzato sui progetti di sviluppo e di aggregazione, supporterà la famiglia Boccato, azionista di maggioranza di Hhn Hospitality nell’ulteriore sviluppo del gruppo.\r

\r

“Sono molto soddisfatto dell'ingresso nel capitale di Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital. Questa nuova partnership ci consentirà di dare forte impulso al nostro ambizioso progetto di espansione, permettendoci di continuare a sviluppare la nostra strategia di crescita volta a garantire una proposta sempre più completa e distintiva per i settori del turismo leisure, congressuale e del benessere – commenta Luca Boccato, a.d. di Hnh Hospitality – Ringrazio Siparex, con i partner Tomaso Barbini e Andrea Gianola, per il costante supporto alla nostra crescita in questi sei anni, periodo nel quale il gruppo ha raddoppiato il numero di alberghi gestiti e quasi triplicato la cifra d’affari, pur nel contesto non semplicissimo del Covid, dimostrando grande solidità e peculiare resilienza”.\r

\r

Nell’ambito dell’operazione, Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital sono state assistite da Lmcr (per gli aspetti legali), Ey (per le tematiche di business, contabili, e fiscali), Lincoln International (in qualità di advisor finanziario), Erm (in ambito esg) e Marsh (in ambito assicurativo). I fondi Siparex sono stati assistiti da Vitale & Co. in qualità di advisor finanziario e da Rucellai & Raffaelli per gli aspetti legali. Hnh Hospitality si è avvalsa dell’assistenza di Orrick Italia, in qualità di consulente legale.\r

\r

Nato nel 1999 su iniziativa della famiglia Boccato, il gruppo Hnh è uno dei principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle. La società gestisce 16 strutture, di cui 13 nelle principali città italiane, in franchising con alcune tra le maggiori catene alberghiere internazionali (Hilton, Ihg, Accor e Best Western) e, negli anni, in partnership con importanti player istituzionali attivi nel settore del real estate italiano (Allianz, Generali, Castello, Reale Immobili, Gruppo Borletti), oltre a tre resort turistici in Veneto, Sicilia e Sardegna, gestiti con il marchio proprietario Almar. Hnh Hospitality ha chiuso l'esercizio fiscale 2022 con un fatturato pari a 71,4 milioni di euro e stima per l'esercizio in corso, anche grazie alla recente acquisizione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, di superare quota 100 milioni di euro.","post_title":"Fondo Italiano ed Eulero acquisiscono la partecipazione Siparex in Hnh Hospitality","post_date":"2023-02-22T11:52:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677066749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La gratuità dello spostamento su un’isola diversa da Gran Canaria, lo stopover da 1 a 7 giorni a 30 euro, l’eccellenza del servizio a bordo di aeromobili di ultima generazione come gli Embraer E195-E2: sono alcuni dei plus che contraddistinguono la proposta di Binter, che dall'Italia propone voli diretti e annuali da Firenze e Venezia verso le Isole Canarie.\r

\r

Un progetto giovane quello sul mercato italiano, che ha visto la luce nell’estate 2021 con l’apertura delle rotte da Torino e Venezia per Gran Canaria, cui ha fatto seguito nel luglio 2022 quella da Firenze: “Confermiamo l’operativo con la sola differenza che quest’estate non sarà attivo il collegamento da Torino, dove registriamo una domanda più stagionale e maggiore d’inverno. Ne stiamo valutando quindi la riapertura per l’autunno” precisa Borja Bethencourt Munoz, responsabile comunicazione internazionale Binter (nella foto).\r

\r

L’Italia “insieme a Spagna e Francia è il mercato dove concentreremo lo sviluppo nei prossimi anni. Sviluppo supportato dall’ampliamento della flotta: ai cinque Embraer oggi in servizio se ne aggiungeranno altrettanti, sempre E195-E2 da 132 posti, in consegna a partire dal prossimo novembre che garantiranno l’ampliamento del network e il potenziamento delle frequenze su alcune rotte già esistenti”. Il resto della flotta comprende “24 Atr destinati a coprire i collegamenti intainsulari, ben 180 voli giornalieri”.\r

\r

Gli E195.E2 si caratterizzano per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file; ad essere distintivo \"è anche il servizio di bordo che include, ad esempio, un aperitivo gourmet, servito durante il viaggio a tutti i passeggeri; le tariffe includono gratuitamente zaino e bagaglio a mano; è possibile inoltre viaggiare con piccoli animali domestici\".\r

\r

","post_title":"Binter si concentra su Firenze e Venezia. \"Pronti a crescere con l’arrivo dei nuovi Embraer\"","post_date":"2023-02-22T09:30:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677058223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439923\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Edmund Bartlett[/caption]\r

\r

Giamaica e Caraibi. La conferenza per la ripresa del turismo mondiale, tenutasi presso Kingston, si è conclusa con un'importante dichiarazione. Questa riconosce l'importanza di costruire la rinascita turistica per salvaguardare la sostenibilità del settore a livello globale.\r

\r

La dichiarazione raccomanda l'istituzione di un fondo globale di ripresa turistica per sostenere le nazioni dipendenti dal turismo. Il fondo è stato proposto dal ministro del turismo giamaicano, Edmund Bartlett. I responsabili del turismo globale e i politici hanno commemorato il primo Global Tourism Resilience Day ufficiale il 17 febbraio.\r

\r

Bartlett ha elencato tre raccomandazioni adottate nella dichiarazione di Kingston. «Rilanciare le relazioni globali Sud-Sud utilizzando il turismo come motore,a partire dall’Africa e dai Caraibi. Promuovendo così la comprensione reciproca, lo scambio culturale e la crescita economica sostenibile nel settore turistico».\r

La costruzione della ripresa\r

Istituire un fondo globale di ripresa turistica che sostenga le singole destinazioni nei momenti di crisi e calamità. Ciascun paese gestirà il proprio fondo per la ripresa del turismo e lo utilizzerà per garantire così la sostenibilità dei viaggi e del turismo internazionali. Ed infine esortare i mercati del lavoro a rilanciare una ripresa che non lasci indietro gli operatori turistici.\r

\r

La dichiarazione sottolineava che la pandemia covid-19 avrebbe sempre servito come un chiaro promemoria “dell’indispensabile necessità di costruire la ripresa turistica”. E che l’industria sarebbe sempre stata vulnerabile a vari shock interni ed esterni.\r

\r

Nella sessione conclusiva è stato inoltre annunciato sempre dal ministro Bartlett che la conferenza del 2024 si sarebbe tenuta a Málaga. Che ha firmato un comunicato con il ministero del turismo della Giamaica.\r

\r

La firma del documento, che abbraccia diversi aspetti dello sviluppo turistico, è stata descritta dal Ministro Bartlett come “un’occasione importante per noi qui in Giamaica e nei Caraibi”, essendo la prima volta che un accordo di questo tipo è stato formalizzato.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Giamaica e Caraibi: confermato il fondo globale per la ripresa","post_date":"2023-02-21T11:23:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676978622000]}]}}