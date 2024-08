Venezia: da oggi i gruppi non potranno superare le 25 persone Da oggi Venezia limita il numero di gruppi di turisti a 25 persone, nell’ultimo tentativo di ridurre l’impatto della folla sulla città lagunare. Le autorità locali vieteranno inoltre l’uso di altoparlanti alle guide turistiche, come misura volta a “proteggere la quiete dei residenti” e garantire ai pedoni una maggiore libertà di movimento. Saranno previste multe che vanno dai 25 ai 500 euro (da 21 a 422 sterline) per chi non rispetterà le misure, la cui entrata in vigore era originariamente prevista per giugno, ma è stata posticipata all’inizio di agosto. Le restrizioni riguardano il centro città e anche le isole di Murano, Burano e Torcello. Pagamento Ad aprile, Venezia è diventata la prima città al mondo a introdurre un sistema di pagamento per i visitatori. In un esperimento volto a dissuadere i turisti dall’arrivare nei periodi di punta. Il progetto pilota, seguito attentamente da altre mete turistiche europee, è durato 29 giorni e si è concluso a luglio, aprendo la strada a un periodo di consultazione per decidere come procedere con il progetto in futuro. Ci sono diverse eccezioni alle regole sui gruppi turistici. I bambini fino a due anni di età non sono inclusi nel conteggio e la limitazione è revocata per studenti in visita o per coloro che sono in viaggio di istruzione. Condividi

