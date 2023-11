A Vanesa Di Martino Creide il premio Gazzetta Diplomatica – G. Jannuzzi Un riconoscimento meritato per il suo grande contributo al rafforzamento della nostra amicizia con l’Italia. L’ambasciata argentina nel nostro paese commenta così il premio Gazzetta Diplomatica – G. Jannucci consegnato in questi giorni a Vanesa Di Martino Creide, da oltre 20 anni responsabile ufficio promozione turistica e sport della rappresentanza diplomatica del paese latinoamericano nella nostra penisola. La cerimonia di consegna si è svolta a Roma, presso il circolo degli Esteri. Il premio è intitolato a Giovanni Jannuzzi, vera icona della diplomazia italiana e già ambasciatore a Buenos Aires. All’evento di consegna ha presenziato anche l’ambasciatore argentino in Italia, Roberto Carlés. Condividi

