Val d’Aosta, ai nastri di partenza la stagione sciistica. Dal 29 novembre E’ tempo di sci e di divertimento sulla neve. Infatti dopo l’anticipazione di Cervinia che ha aperto gli impianti già il 25 ottobre, è confermato per sabato prossimo 29 novembre l’avvio della stagione sciistica in quasi tutti i principali comprensori della Valle d’Aosta, dove dalla notte scorsa è in atto una nevicata, concentrata in particolare nel settore Nord-occidentale della regione. A Courmayeur scatterà l’apertura parziale del comprensorio, accedendo dalla Telecabina Dolonne e dalla Funivia Courmayeur, con tariffa giornaliera promozionale a 50 euro (termine della stagione previsto il 6 aprile 2026). Apertura parziale anche a La Thuile – con la telecabina Dmc Le Suches, le seggiovie Chalet Express e Chaz Dura Express, e le sciovie Piloni e Gran Testa – e giornaliero scontato a 39 euro (termine stagione il 12 aprile 2026). Impianti aperti solo in parte anche nel Monterosa ski 3 valli (Gressoney-La-Trinité, Champoluc e, in Piemonte, Alagna Valsesia), dove la tariffa degli skipass è ‘dinamica’ (la stagione finirà il 19 aprile 2026). Ancora da definire – l’annuncio è atteso nella giornata di domani – la data di apertura degli impianti di Pila (inizialmente era previsto venerdì 28 novembre). Condividi

Uno spazio rilassante e confortevole in cui sia i passeggeri Blue Ribbon Class (Business Class) sia i passeggeri di Economy Class possono concedersi un momento di relax prima della partenza. Caratterizzata da un design minimalista ma senza tempo, la Lounge è stata realizzata seguendo il concept “Whisper of the Ocean”. Ispirata alla serena bellezza del mare, richiama un senso di calma e raffinatezza attraverso tonalità blu oceano e materiali naturali che evocano il ritmo dolce delle onde. L’insieme crea un equilibrio armonioso tra sofisticatezza e calore, interpretando perfettamente il fascino distintivo di Bangkok Airways. La lounge è suddivisa in due aree principali: Blue Ribbon Club Lounge - riservata ai passeggeri di Business Class e ai soci FlyerBonus Premier, questa area trae ispirazione dalle morbide curve delle dune di sabbia. Decorata con tonalità calde e rilassanti, presenta eleganti pavimenti in legno e raffinate tappezzerie con motivi tailandesi, offrendo un’atmosfera contemporanea, essenziale e ricercata. La Boutique Lounge è invece pensata per i passeggeri di Economy Class, e si ispira ai colori vivaci del mare e delle barriere coralline. Texture in pietra naturale richiamano il comfort di un rifugio costiero, mentre le tonalità blu oceano abbinate ad accenti in legno creano un ambiente tranquillo e rigenerante. Le ampie vetrate curve affacciano sulla pista, offrendo ai passeggeri un legame vibrante con il viaggio che li attende. Entrambe le lounge sono dotate di area ristoro, bevande e wi-fi gratuito. Attualmente, Bangkok Airways - rappresentata in Italia da Spazio Gsa - opera tre voli giornalieri andata e ritorno tra Bangkok (Don Mueang) e Koh Samui. [post_title] => Bangkok Airways ha aperto la nuova lounge passeggeri all'aeroporto di Don Mueang [post_date] => 2025-11-24T11:29:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763983744000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => African Explorer punta sul Botswana. Il viaggio Botswana Special – Green Season è un invito ad abbandonare la pretesa turistica di trovare il sole tutto l’anno e ad abbracciare i piccoli imprevisti: è lì che si nascondono le sorprese più belle. Come la migrazione delle zebre tra febbraio e aprile nella riserva del Savute: in cerca di praterie e pozze d’acqua, questi animali durante la Green Season attraversano il Chobe National Park, dai fiumi del nord alle praterie del Sud-est, spesso seguite da una miriade di predatori pronti ad approfittare di ogni passo falso. Del resto, chi ama e conosce la natura del Botswana sa bene che la pioggia può essere una benedizione. Il tour African Explorer propone un viaggio di 9 giorni – 6 notti con trattamento fully Iinclusive, partenze individuali e giornaliere per tutta la durata della Green Season tra gennaio e aprile: un’esperienza per viaggiatori indipendenti, che non amano inseguire viaggi di gruppo a date fisse. I trasferimenti interni avvengono con piccoli aerei tipo Cessna. A terra, i safari si svolgono con veicoli 4x4 aperti, adatti a muoversi in terreni che possono essere morbidi, fangosi o semplicemente imprevedibili. Nell’Okavango, invece, ci si sposta in barca a motore o mokoro, la tradizionale canoa locale che porta davvero vicino al livello dell’acqua. La qualità dei lodge è un altro punto fermo: selezionati, comodi, integrati nel paesaggio senza fare rumore. Il trattamento è fully inclusive, comprensivo di attività, pasti, bevande locali, vini, liquori locali e persino la lavanderia, un dettaglio che può sembrare piccolo, ma che in un viaggio come questo fa la differenza. Poter ripartire, dopo un’escursione in mokoro tra i canali dell’Okavango, con i vestiti asciutti costituisce un piccolo ma prezioso sollievo di fine viaggio. [post_title] => African Explorer alla scoperta del "Botswana - Green Season" [post_date] => 2025-11-24T11:27:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763983658000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502154 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla “piccola Cappella degli Scrovegni” al paese dei mulini, dall’arco di roccia della Val Popena ai vecchi tabià di Auronzo. Il consorzio Tre cime Dolomiti invita a scoprire i luoghi fuori dal comune per un’esperienza davvero unica. Una rilassante passeggiata attraverso il centro di Auronzo permette ad esempio di ammirare l’architettura originaria delle case in legno e pietra, dalle forme semplici e lineari, dallo stile rustico ed essenziale. Parte integrante della storia è il lavatoio comunale, oggi ristrutturato, che rimanda indietro nel tempo, quando i panni si lavavano a mano e questo luogo era punto d’incontro e di socializzazione per le donne del paese. Uscendo appena dal centro si può fare un’altra scoperta: i vecchi tabià. Si tratta di fienili in legno, costruzioni tipiche che risalgono agli anni 60-70, un tempo utilizzati per il bestiame e per il fieno. Nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, Vigo di Cadore racchiude dei veri e propri tesori artistici, tra cui le tre chiesette storiche. La chiesa pievanale di San Martino conserva un vero patrimonio di opere d’arte di diversi periodi storici: il trittico attribuito ad Antonio Rosso che risale al 1492, la pala lignea di Valentino P. Besarel del 1866, numerose opere dell’artista locale Tommaso Da Rin. Detta anche “piccola cappella degli Scrovegni”, la cappella di Sant’Orsola presenta al suo interno il ciclo pittorico più bello del contesto dolomitico. Mentre Santa Margherita in Salagona è la chiesa più antica della vallata, risalente al XIII secolo. Il ciclo pittorico al suo interno è un raro esempio, nel contesto bellunese, del passaggio dall’arte bizantina all’arte gotica. Lozzo di Cadore, nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, è noto anche come “Il paese dei mulini”. Una passeggiata lungo il torrente Rio Rin permette di seguire la via dei mulini lungo la quale si sono sviluppate numerose attività produttive, mulini, fucine e segherie, ancora oggi visibili. Lozzo ospita anche il museo della Latteria, allestito negli spazi dell’ex-latteria sociale, attiva tra il 1884 e il 1984. Oggetti e foto custoditi raccontano la procedura tradizionale della lavorazione del formaggio, del burro e della ricotta. Dedicato alla conoscenza della cultura del posto e alla memoria delle tradizioni è anche il museo Ladino Diffuso. Un museo all’aperto, realizzato lungo le vie del paese, con installazioni e pannelli tematici che raccontano usi e costumi e descrivono le principali attività rurali della cultura ladina. Anche una località molto attrattiva, come Misurina e il suo lago, può diventare un punto di partenza per un’escursione fuori dalle rotte del turismo di massa. Un esempio ne è l’anello del Monte Popena nel Gruppo del Cristallo, circa 5 km con un dislivello di 650 metri. Dal lago si risalgono i pascoli lungo il sentiero 224, a quota 2000 m circa si raggiungono le pale di Misurina e poco oltre si incrocia il sentiero 222 che porta a forcella Popena, il punto più alto del nostro percorso, a 2.214 metri d’altitudine. Qui si trova anche quel che resta dell’ex rifugio Popena e, poco distante, si può ammirare l’Arco di roccia, la famosa finestra naturale che si apre sul panorama. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ [post_title] => Consorzio Tre cime Dolomiti, itinerari tra i luoghi inediti [post_date] => 2025-11-24T11:08:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763982525000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenderà il via il 29 novembre per terminare il 6 gennaio il programma di iniziative che renderanno luminoso, divertente e ricco di curiosità il Porto Antico di Genova. Un mix di eventi rivolto a grandi e piccini che avrà come sfondo, otto chilometri di luminarie, a partire dal 1° dicembre, e scenografie di luce a riflettere le onde del mare. Cinquanta palme, i profili degli edifici storici – come Porta Siberia e le facciate dei Magazzini del Cotone - la mancina idraulica del Mandraccio e un grande albero di Natale stilizzato, alto 16 metri, davanti a Piazza delle Feste, saranno illuminati con migliaia e migliaia di luci a led. «Quest’anno – sottolinea il presidente Mauro Ferrando – abbiamo voluto rendere l'area del Porto Antico, durante il periodo di Natale, ancor più magica. Il programma delle iniziative - eterogeneo ed apprezzabile da genovesi e turisti di ogni fascia di età - saprà coinvolgere grandi e piccini nell'atmosfera natalizia». Dal giorno 6 dicembre il programma entrerà nel vivo con Scrivi a Babbo Natale! Il chiosco di Calata Falcone e Borsellino, addobbato a festa, apre le sue porte il 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre, trasformandosi in un piccolo angolo magico. E ancora il 6 dicembre eventi musicali da non perdere alle 15 e alle 18 con il Coro Gospel Sizohamba, una formazione genovese molto nota per il suo vasto repertorio di genere e oltre 80 esibizioni all’attivo. Il Coro tornerà al Porto Antico lunedì 22 dicembre alle 16 e alle 18. Il 7 dicembre si aprirà il ciclo “La Genova dei Cantautori”, tre passeggiate a tema musicale sulle orme di Fabrizio De André e degli altri grandi artisti della “scuola genovese” per scoprire le bellezze nascoste della città. Si replica il 20 dicembre, con l’accompagnamento in acustica del cantautore Matteo Troilo, e il 3 gennaio, sempre alle 15.30. Ad accompagnare i partecipanti, Laura Monferdini, responsabile dei contenuti di viadelcampo29rosso, museo dedicato alla canzone d’autore genovese”. A partire da sabato 20 dicembre un nuovo grande evento del Natale al Porto Antico. Musica, luci, laser e scenografie luminose in perfetta sincronia trasformeranno il Porto Antico in un grande palcoscenico a cielo aperto, un’esperienza mai vista prima. Ogni giorno, fino al 6 gennaio dalle 17.30 alle 23.00, con repliche ogni 30 minuti, prenderà vita il Christmas Laser Show, La pista tornerà poi protagonista il 23 dicembre con “Scûggiâ in sci-a-giassa! … aspettando il Natale, una promozione pomeridiana, dalle 15 alle 17.30, dedicata ai gruppi di studenti per festeggiare l’inizio delle vacanze con giochi e foto ricordo con Babbo Natale. Per la notte di Capodanno San Silvestro On Ice, una festa con musica, luci e brindisi di mezzanotte non stop dalle 22 alle 4. Si chiude il 6 gennaio con “Pattinando con la Befana”, intrattenimento per bambini con animazioni, giochi e dolciumi alle 14. 30 e alle 17.30. Impossibile Christmas è il percorso a tappe dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni che visiteranno il Museo Impossibile ai Magazzini del Cotone sabato 20 e 27 dicembre e sabato 3 gennaio. [post_title] => Genova Porto Antico, Natale 2025 tra itinerari, eventi e 8 chilometri di luminarie [post_date] => 2025-11-24T11:07:53+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763982473000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502132 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il teatro viaggia sui binari della storia con le performance immersive sulla Ferrovia dei Templi . Nell’ambito di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 proseguono gli appuntamenti del Treno Storico sulla Ferrovia dei Templi, dopo il tutto esaurito registrato nelle corse del 9 e 16 novembre. Dal 13 al 21 dicembre il viaggio in treno diventa esperienza teatrale immersiva grazie al progetto di "Teatro in movimento" ideato e realizzato da Savatteri produzioni in collaborazione con l’assessorato al turismo della Regione Siciliana, Fondazione FS italiane e FS Treni turistici italiani. L’antica linea ferroviaria inaugurata nel 1874 e riattivata nel 2014 collega Agrigento Bassa a Porto Empedocle, attraversando la Valle dei Templi, uno dei paesaggi più iconici al mondo. A bordo delle carrozze storiche “Terrazzini” degli anni ’30, il pubblico è guidato da undici performer in un racconto che intreccia teatro, letteratura, musica e memoria. Prendono vita gli scrittori Pirandello, Camilleri e Sciascia, ma anche figure meno conosciute oggi, come la cantante Lina Termini, un’agrigentina celebre in Italia negli anni ’30, che incise brani come “Ma l’amore no” e “Lili Marlene”. La drammaturgia accompagna i passeggeri lungo l’intera tratta ferroviaria con tre momenti performativi che dialogano con i luoghi: l’accoglienza alla stazione di Agrigento Centrale, una seconda performance immersa nel paesaggio archeologico nei pressi del Tempio di Vulcano e la conclusione nella stazione di Porto Empedocle Centrale, la Vigata di Andrea Camilleri. Ogni carrozza diventa un set d’epoca, con oggetti, voci e musiche che riportano nel 1934, anno del Nobel a Luigi Pirandello, per poi condurre fino agli anni ’90 di Camilleri, offrendo un percorso narrativo che rende il patrimonio materiale e immateriale del territorio parte integrante dell’esperienza. Le prossime corse sono programmate sabato 13 e domenica 21 dicembre 2025, con partenze da Agrigento centrale alle ore 10:00 e alle 15:00. Il biglietto ha un costo di 8 euro, ridotto a 4 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti; i bambini sotto i 4 anni viaggiano gratuitamente. La tariffa si riferisce alle due tratte di andata e ritorno. I biglietti per il treno del 13 dicembre saranno disponibili dal 29 novembre su tutti i canali Trenitalia: sul sito www.trenitalia.com, nelle biglietterie e self-service di stazione e presso le agenzie di viaggio abilitate. Il progetto valorizza uno dei paesaggi culturali più importanti della Sicilia e offre un’esperienza unica, capace di unire il fascino del viaggio su un treno d’epoca alla forza evocativa del teatro immersivo, restituendo la memoria e la contemporaneità del territorio agrigentino. [post_title] => Agrigento, sulla "ferrovia dei templi" il treno viaggia sui binari della storia [post_date] => 2025-11-24T10:55:02+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763981702000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502250 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno in vigore a bordo degli aeromobili Qantas dal prossimo 15 dicembre le nuove procedure di sicurezza a bordo relative alle power bank portatili: un aggiornamento che segue una revisione completa delle misure di sicurezza ed è basato sugli aggiornamenti previsti dall'Icao nel 2026. La compagnia aerea australiana riassume così le novità: le power bank non potranno essere utilizzate né ricaricate a bordo (incluso tramite prese di corrente o porte Usb del sedile). I passeggeri potranno trasportare fino a due power bank (ciascuna con una capacità massima di 160 wattora) nel bagaglio a mano. E ancora: power bank, batterie di ricambio e dispositivi elettronici personali dovranno essere tenuti dal passeggero, nella tasca del sedile o sotto il sedile di fronte. Se ciò non è possibile, dovranno essere riposti in un vano bagagli vicino. Le batterie al litio presenti in una smart bag dovranno essere rimosse dal bagaglio e trasportate come bagaglio a mano, stivate nello stesso modo delle power bank. Tutte le power bank dovranno riportare le specifiche della batteria. «I passeggeri che viaggeranno a partire dal 15 dicembre saranno informati di questo cambiamento nelle comunicazioni prima della partenza - conclude la nota del vettore -. Vi preghiamo di informare i clienti di tali modifiche prima della partenza e di assicurarvi che i recapiti completi dei passeggeri siano inseriti nelle prenotazioni affinché ricevano queste notifiche». [post_title] => Qantas: in vigore dal 15 dicembre le nuove norme per le power bank a bordo [post_date] => 2025-11-24T10:16:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763979366000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le crociere fluviali organizzate per i prossimi mesi sono quasi al completo per questo periodo di festività. Sebbene alcuni tour operator abbiano segnalato una finestra di prenotazione più breve per i viaggi, le crociere fluviali invertono questa tendenza. Viking ha ad esempio già esaurito il 64% delle sue crociere del 2026,come ha spiegato Richard Marnell, vicepresidente esecutivo del marketing in un intervento riportato da Travel Weekly. «Invitiamo gli ospiti e i loro consulenti di viaggio a prenotare il prima possibile per avere la più ampia scelta possibile di categorie di cabine e date di partenza»ha affermato. A differenza dei suoi concorrenti, Uniworld ha affermato di avere ancora opzioni per gli acquisti dell'ultimo minuto. Al 21 novembre, la compagnia aveva posti disponibili su quattro partenze per il suo itinerario con andata e ritorno da Parigi. La crociera prevede anche una sosta a Rouen per il mercatino di Natale e una visita a una fattoria di sidro a Vernon. Vicini al tutto esaurito Amadeus River Cruises ha dichiarato che le sue crociere del 2025 sono quasi al completo, e lo stesso vale già per molti degli itinerari del 2026, come ha spiegato la direttrice marketing Victoria Singleton. Le crociere natalizie sono sempre tra le proposte più popolari di AmaWaterways e questo ha spinto l'operatore ad ampliare l'offerta, come ha affermato Alex Pinelo, direttore commerciale. Le crociere Festive Delights ad esempio, si svolgono a novembre, consentendo agli ospiti di entrare nello spirito natalizio in anticipo, all'inizio della stagione di mercato. «È un'opzione ideale per gli ospiti che vogliono immergersi nell'atmosfera festiva e tornare a casa in tempo per le vacanze, con le partenze di novembre e inizio dicembre che offrono il perfetto equilibri» ha affermato Pinelo. Avalon Waterways riferisce che le sue crociere natalizie del 2025 sono praticamente esaurite, con il 97% di prenotazioni. La presidente Pam Hoffee ha affermato che la compagnia ha aumentato la capacità per il secondo anno consecutivo e prevede di ampliare ulteriormente la sua offerta l'anno prossimo per soddisfare la domanda crescente. Scenic Group, la società madre di Emerald Cruises & Tours e Scenic Luxury Cruises & Tours, ha aggiunto tre date di partenza quest'anno e prevede di aggiungerne altre l'anno prossimo. Tauck ha dichiarato che raddoppierà la capacità del suo itinerario dei mercatini di Natale sul Reno nel 2027. Quest'anno, a causa dell'aumento della domanda, la compagnia ha lanciato un itinerario sulla Senna. I biglietti sono andati rapidamente esauriti, ma torneranno nel 2026. [post_title] => Crociere fluviali per i mercatini natalizi, è boom di prenotazioni [post_date] => 2025-11-24T10:09:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763978990000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "val daosta partenza sci dal 29 novembre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2435,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al giro di boa del primo anno di attività del volo diretto da Milano a Tokyo Haneda, Ana - All Nippon Airways, vara una campagna congiunta con Jnto con l'obiettivo di contribuire ad affrontare l'overtourism nelle località più note del Giappone.\r

\r

L'idea è quella di incentivare i viaggiatori a non fermarsi nelle destinazioni più famose, ma ad esplorare anche le regioni meno conosciute e più ricche di storia, per scoprire il volto più autentico del Paese. La promozione - attiva dal 24 novembre 2025 al 31 gennaio 2026 - consente di acquistare un biglietto dall'Italia in Economy Class, proseguire verso un’altra destinazione in Giappone senza costi aggiuntivi, usufruendo di uno stopover di 24 ore o più a Tokyo, tutto incluso nello stesso biglietto.\r

\r

Questa proposta di voli domestici senza costi aggiuntivi mette in risalto l’obiettivo di Ana e Jnto di promuovere un flusso turistico più equilibrato tra le varie prefetture giapponesi; offrendo l'accesso ai suoi oltre 40 hub, il più vasto network del Giappone, Ana punta a rendere più facile e davvero conveniente la scoperta capillare di questo Paese.\r

\r

La campagna arriva in un momento in cui il Giappone sta registrando un numero record di turisti stranieri: nel 2024 ha accolto 36,87 milioni di visitatori internazionali. Tuttavia, nonostante questo aumento, gran parte della domanda rimane concentrata su poche città famose. Sebbene oltre il 90% dei viaggiatori stranieri dichiari di voler visitare le zone regionali, meno del 10% lo ha effettivamente fatto.\r

\r

La Milano Malpensa-Tokyo Haneda viene operata tre volte alla settimana (martedì, giovedì e domenica) con un B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy): fra dicembre 2024 e ottobre 2025 sono stati trasportati più di 50.000 passeggeri (60% giapponesi e 40% italiani) con un load factor che supera l’80%.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Dopo il 31 gennaio 2026, Ana rivedrà le regole tariffarie in base alle condizioni di mercato, alle esigenze dei passeggeri e all'impatto che questa campagna di turismo responsabile avrà sulle regioni meno frequentate del Giappone.","post_title":"Ana: oltre 50.000 passeggeri sulla Milano-Tokyo Haneda. Promozione per il Giappone meno noto","post_date":"2025-11-25T10:10:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764065428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502287","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Countdown per l'edizione 2025 dell'Antigua and Barbuda Art Week, che si svolgerà quest'anno dal 26 novembre al 2 dicembre.\r

Giunta alla sua terza edizione, l’Art Week 2025, il cui tema quest’anno è “Culture in Colour”, promette di essere la più coinvolgente di sempre, animando spazi pubblici e luoghi simbolici di Antigua e Barbuda con esposizioni, sfilate di moda, workshop e performance dal vivo, fondendo tradizione e innovazione in una celebrazione dell’arte in tutte le sue forme.\r

Si parte il prossimo 26 novembre al Redcliffe Quay, con l'inaugurazione ufficiale in una serata all’aperto tra arte dal vivo, musica e installazioni sotto le stelle. A seguire, sei giorni di eventi, mostre e performance che metteranno in luce la vivace scena artistica dell’arcipelago, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e multisensoriale tra colori, ritmi e sapori caraibici.\r

Tra gli eventi da non perdere, la Visual Arts Exhibition, presso il Dr. Alister Francis Campus - Antigua and Barbuda College of Advanced Studies, che il 27 novembre presenterà le opere del rinomato artista antiguano Mark Brown accanto a quelle degli studenti di Belle Arti e Industrie Creative; la mostra “Expressions of Art and Fashion”, ospitata presso l’Aeroporto Internazionale V.C. Bird dal 27 novembre al 4 dicembre e gli Art and Culture Bus Tours, in programma il 28 e 29 novembre, che offriranno un viaggio attraverso il paesaggio ispiratore di Antigua, tra gallerie d’arte, atelier e spazi artigianali locali.\r

Dibattiti e workshop animeranno la settimana: tra questi, “Art Talk: The Future of Caribbean Creativity”, un incontro che riunirà artisti e operatori culturali di spicco per riflettere sull’evoluzione delle industrie creative nella regione e il “Sustainable Art Workshop” curato da Good Humans 268 Inc., dedicato all’arte sostenibile e all’utilizzo di materiali eco-compatibili. \r

Spazio anche alla musica e alla gastronomia con Rhythm and Vibes; arte e cocktail si fonderanno poi con Mandalas and Mojitos, un appuntamento dedicato alla creatività e al gusto al “Local” di Bay Gardens. Il “Brunch with the Arts” porta invece la creatività in tavola con un brunch domenicale al Julees animato da intrattenimento locale insieme a “Sweet Shades and Flavours ChARTcuterie”.\r

Infine, il 30 novembre la moda sarà al centro della scena con “Zoige”, la sfilata e mostra ideata dallo stilista antiguano Garrett Javan.\r

A chiudere la settimana, l’1 e 2 dicembre il pubblico potrà prendere parte agli Open Studios and Galleries, i tour dedicati alla scoperta degli studi e delle gallerie d’arte disseminati sull’isola.","post_title":"L'Antigua and Barbuda Art Week 2025 andrà in scena dal 26 novembre al 2 dicembre","post_date":"2025-11-24T11:44:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763984664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bangkok Airways ha aperto una nuova lounge passeggeri all’aeroporto internazionale di Don Mueang.\r

\r

Uno spazio rilassante e confortevole in cui sia i passeggeri Blue Ribbon Class (Business Class) sia i passeggeri di Economy Class possono concedersi un momento di relax prima della partenza.\r

\r

Caratterizzata da un design minimalista ma senza tempo, la Lounge è stata realizzata seguendo il concept “Whisper of the Ocean”. Ispirata alla serena bellezza del mare, richiama un senso di calma e raffinatezza attraverso tonalità blu oceano e materiali naturali che evocano il ritmo dolce delle onde. L’insieme crea un equilibrio armonioso tra sofisticatezza e calore, interpretando perfettamente il fascino distintivo di Bangkok Airways.\r

\r

La lounge è suddivisa in due aree principali: Blue Ribbon Club Lounge - riservata ai passeggeri di Business Class e ai soci FlyerBonus Premier, questa area trae ispirazione dalle morbide curve delle dune di sabbia. Decorata con tonalità calde e rilassanti, presenta eleganti pavimenti in legno e raffinate tappezzerie con motivi tailandesi, offrendo un’atmosfera contemporanea, essenziale e ricercata.\r

\r

La Boutique Lounge è invece pensata per i passeggeri di Economy Class, e si ispira ai colori vivaci del mare e delle barriere coralline. Texture in pietra naturale richiamano il comfort di un rifugio costiero, mentre le tonalità blu oceano abbinate ad accenti in legno creano un ambiente tranquillo e rigenerante. Le ampie vetrate curve affacciano sulla pista, offrendo ai passeggeri un legame vibrante con il viaggio che li attende. Entrambe le lounge sono dotate di area ristoro, bevande e wi-fi gratuito.\r

\r

Attualmente, Bangkok Airways - rappresentata in Italia da Spazio Gsa - opera tre voli giornalieri andata e ritorno tra Bangkok (Don Mueang) e Koh Samui.","post_title":"Bangkok Airways ha aperto la nuova lounge passeggeri all'aeroporto di Don Mueang","post_date":"2025-11-24T11:29:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763983744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"African Explorer punta sul Botswana. Il viaggio Botswana Special – Green Season è un invito ad abbandonare la pretesa turistica di trovare il sole tutto l’anno e ad abbracciare i piccoli imprevisti: è lì che si nascondono le sorprese più belle. Come la migrazione delle zebre tra febbraio e aprile nella riserva del Savute: in cerca di praterie e pozze d’acqua, questi animali durante la Green Season attraversano il Chobe National Park, dai fiumi del nord alle praterie del Sud-est, spesso seguite da una miriade di predatori pronti ad approfittare di ogni passo falso. Del resto, chi ama e conosce la natura del Botswana sa bene che la pioggia può essere una benedizione.\r

Il tour\r

African Explorer propone un viaggio di 9 giorni – 6 notti con trattamento fully Iinclusive, partenze individuali e giornaliere per tutta la durata della Green Season tra gennaio e aprile: un’esperienza per viaggiatori indipendenti, che non amano inseguire viaggi di gruppo a date fisse.\r

\r

I trasferimenti interni avvengono con piccoli aerei tipo Cessna. A terra, i safari si svolgono con veicoli 4x4 aperti, adatti a muoversi in terreni che possono essere morbidi, fangosi o semplicemente imprevedibili. Nell’Okavango, invece, ci si sposta in barca a motore o mokoro, la tradizionale canoa locale che porta davvero vicino al livello dell’acqua.\r

\r

La qualità dei lodge è un altro punto fermo: selezionati, comodi, integrati nel paesaggio senza fare rumore. Il trattamento è fully inclusive, comprensivo di attività, pasti, bevande locali, vini, liquori locali e persino la lavanderia, un dettaglio che può sembrare piccolo, ma che in un viaggio come questo fa la differenza. Poter ripartire, dopo un’escursione in mokoro tra i canali dell’Okavango, con i vestiti asciutti costituisce un piccolo ma prezioso sollievo di fine viaggio.","post_title":"African Explorer alla scoperta del \"Botswana - Green Season\"","post_date":"2025-11-24T11:27:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763983658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla “piccola Cappella degli Scrovegni” al paese dei mulini, dall’arco di roccia della Val Popena ai vecchi tabià di Auronzo. Il consorzio Tre cime Dolomiti invita a scoprire i luoghi fuori dal comune per un’esperienza davvero unica. \r

\r

Una rilassante passeggiata attraverso il centro di Auronzo permette ad esempio di ammirare l’architettura originaria delle case in legno e pietra, dalle forme semplici e lineari, dallo stile rustico ed essenziale. Parte integrante della storia è il lavatoio comunale, oggi ristrutturato, che rimanda indietro nel tempo, quando i panni si lavavano a mano e questo luogo era punto d’incontro e di socializzazione per le donne del paese. Uscendo appena dal centro si può fare un’altra scoperta: i vecchi tabià. Si tratta di fienili in legno, costruzioni tipiche che risalgono agli anni 60-70, un tempo utilizzati per il bestiame e per il fieno.\r

\r

Nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, Vigo di Cadore racchiude dei veri e propri tesori artistici, tra cui le tre chiesette storiche. La chiesa pievanale di San Martino conserva un vero patrimonio di opere d’arte di diversi periodi storici: il trittico attribuito ad Antonio Rosso che risale al 1492, la pala lignea di Valentino P. Besarel del 1866, numerose opere dell’artista locale Tommaso Da Rin.\r

\r

Detta anche “piccola cappella degli Scrovegni”, la cappella di Sant’Orsola presenta al suo interno il ciclo pittorico più bello del contesto dolomitico. Mentre Santa Margherita in Salagona è la chiesa più antica della vallata, risalente al XIII secolo. Il ciclo pittorico al suo interno è un raro esempio, nel contesto bellunese, del passaggio dall’arte bizantina all’arte gotica.\r

\r

Lozzo di Cadore, nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, è noto anche come “Il paese dei mulini”. Una passeggiata lungo il torrente Rio Rin permette di seguire la via dei mulini lungo la quale si sono sviluppate numerose attività produttive, mulini, fucine e segherie, ancora oggi visibili.\r

\r

Lozzo ospita anche il museo della Latteria, allestito negli spazi dell’ex-latteria sociale, attiva tra il 1884 e il 1984. Oggetti e foto custoditi raccontano la procedura tradizionale della lavorazione del formaggio, del burro e della ricotta. \r

\r

Dedicato alla conoscenza della cultura del posto e alla memoria delle tradizioni è anche il museo Ladino Diffuso. Un museo all’aperto, realizzato lungo le vie del paese, con installazioni e pannelli tematici che raccontano usi e costumi e descrivono le principali attività rurali della cultura ladina.\r

\r

Anche una località molto attrattiva, come Misurina e il suo lago, può diventare un punto di partenza per un’escursione fuori dalle rotte del turismo di massa. Un esempio ne è l’anello del Monte Popena nel Gruppo del Cristallo, circa 5 km con un dislivello di 650 metri. Dal lago si risalgono i pascoli lungo il sentiero 224, a quota 2000 m circa si raggiungono le pale di Misurina e poco oltre si incrocia il sentiero 222 che porta a forcella Popena, il punto più alto del nostro percorso, a 2.214 metri d’altitudine. Qui si trova anche quel che resta dell’ex rifugio Popena e, poco distante, si può ammirare l’Arco di roccia, la famosa finestra naturale che si apre sul panorama. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Consorzio Tre cime Dolomiti, itinerari tra i luoghi inediti","post_date":"2025-11-24T11:08:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763982525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenderà il via il 29 novembre per terminare il 6 gennaio il programma di iniziative che renderanno luminoso, divertente e ricco di curiosità il Porto Antico di Genova. Un mix di eventi rivolto a grandi e piccini che avrà come sfondo, otto chilometri di luminarie, a partire dal 1° dicembre, e scenografie di luce a riflettere le onde del mare. Cinquanta palme, i profili degli edifici storici – come Porta Siberia e le facciate dei Magazzini del Cotone - la mancina idraulica del Mandraccio e un grande albero di Natale stilizzato, alto 16 metri, davanti a Piazza delle Feste, saranno illuminati con migliaia e migliaia di luci a led.\r

\r

«Quest’anno – sottolinea il presidente Mauro Ferrando – abbiamo voluto rendere l'area del Porto Antico, durante il periodo di Natale, ancor più magica. Il programma delle iniziative - eterogeneo ed apprezzabile da genovesi e turisti di ogni fascia di età - saprà coinvolgere grandi e piccini nell'atmosfera natalizia».\r

\r

Dal giorno 6 dicembre il programma entrerà nel vivo con Scrivi a Babbo Natale! Il chiosco di Calata Falcone e Borsellino, addobbato a festa, apre le sue porte il 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre, trasformandosi in un piccolo angolo magico.\r

\r

E ancora il 6 dicembre eventi musicali da non perdere alle 15 e alle 18 con il Coro Gospel Sizohamba, una formazione genovese molto nota per il suo vasto repertorio di genere e oltre 80 esibizioni all’attivo. Il Coro tornerà al Porto Antico lunedì 22 dicembre alle 16 e alle 18.\r

\r

Il 7 dicembre si aprirà il ciclo “La Genova dei Cantautori”, tre passeggiate a tema musicale sulle orme di Fabrizio De André e degli altri grandi artisti della “scuola genovese” per scoprire le bellezze nascoste della città. Si replica il 20 dicembre, con l’accompagnamento in acustica del cantautore Matteo Troilo, e il 3 gennaio, sempre alle 15.30. Ad accompagnare i partecipanti, Laura Monferdini, responsabile dei contenuti di viadelcampo29rosso, museo dedicato alla canzone d’autore genovese”.\r

\r

A partire da sabato 20 dicembre un nuovo grande evento del Natale al Porto Antico. Musica, luci, laser e scenografie luminose in perfetta sincronia trasformeranno il Porto Antico in un grande palcoscenico a cielo aperto, un’esperienza mai vista prima. Ogni giorno, fino al 6 gennaio dalle 17.30 alle 23.00, con repliche ogni 30 minuti, prenderà vita il Christmas Laser Show,\r

\r

La pista tornerà poi protagonista il 23 dicembre con “Scûggiâ in sci-a-giassa! … aspettando il Natale, una promozione pomeridiana, dalle 15 alle 17.30, dedicata ai gruppi di studenti per festeggiare l’inizio delle vacanze con giochi e foto ricordo con Babbo Natale. Per la notte di Capodanno San Silvestro On Ice, una festa con musica, luci e brindisi di mezzanotte non stop dalle 22 alle 4. Si chiude il 6 gennaio con “Pattinando con la Befana”, intrattenimento per bambini con animazioni, giochi e dolciumi alle 14. 30 e alle 17.30.\r

\r

Impossibile Christmas è il percorso a tappe dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni che visiteranno il Museo Impossibile ai Magazzini del Cotone sabato 20 e 27 dicembre e sabato 3 gennaio.\r

\r

","post_title":"Genova Porto Antico, Natale 2025 tra itinerari, eventi e 8 chilometri di luminarie","post_date":"2025-11-24T11:07:53+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763982473000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il teatro viaggia sui binari della storia con le performance immersive sulla Ferrovia dei Templi .\r

\r

Nell’ambito di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 proseguono gli appuntamenti del Treno Storico sulla Ferrovia dei Templi, dopo il tutto esaurito registrato nelle corse del 9 e 16 novembre. Dal 13 al 21 dicembre il viaggio in treno diventa esperienza teatrale immersiva grazie al progetto di \"Teatro in movimento\" ideato e realizzato da Savatteri produzioni in collaborazione con l’assessorato al turismo della Regione Siciliana, Fondazione FS italiane e FS Treni turistici italiani.\r

\r

L’antica linea ferroviaria inaugurata nel 1874 e riattivata nel 2014 collega Agrigento Bassa a Porto Empedocle, attraversando la Valle dei Templi, uno dei paesaggi più iconici al mondo. A bordo delle carrozze storiche “Terrazzini” degli anni ’30, il pubblico è guidato da undici performer in un racconto che intreccia teatro, letteratura, musica e memoria. Prendono vita gli scrittori Pirandello, Camilleri e Sciascia, ma anche figure meno conosciute oggi, come la cantante Lina Termini, un’agrigentina celebre in Italia negli anni ’30, che incise brani come “Ma l’amore no” e “Lili Marlene”.\r

\r

La drammaturgia accompagna i passeggeri lungo l’intera tratta ferroviaria con tre momenti performativi che dialogano con i luoghi: l’accoglienza alla stazione di Agrigento Centrale, una seconda performance immersa nel paesaggio archeologico nei pressi del Tempio di Vulcano e la conclusione nella stazione di Porto Empedocle Centrale, la Vigata di Andrea Camilleri. Ogni carrozza diventa un set d’epoca, con oggetti, voci e musiche che riportano nel 1934, anno del Nobel a Luigi Pirandello, per poi condurre fino agli anni ’90 di Camilleri, offrendo un percorso narrativo che rende il patrimonio materiale e immateriale del territorio parte integrante dell’esperienza.\r

\r

Le prossime corse sono programmate sabato 13 e domenica 21 dicembre 2025, con partenze da Agrigento centrale alle ore 10:00 e alle 15:00. Il biglietto ha un costo di 8 euro, ridotto a 4 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti; i bambini sotto i 4 anni viaggiano gratuitamente. La tariffa si riferisce alle due tratte di andata e ritorno. I biglietti per il treno del 13 dicembre saranno disponibili dal 29 novembre su tutti i canali Trenitalia: sul sito www.trenitalia.com, nelle biglietterie e self-service di stazione e presso le agenzie di viaggio abilitate.\r

\r

Il progetto valorizza uno dei paesaggi culturali più importanti della Sicilia e offre un’esperienza unica, capace di unire il fascino del viaggio su un treno d’epoca alla forza evocativa del teatro immersivo, restituendo la memoria e la contemporaneità del territorio agrigentino.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Agrigento, sulla \"ferrovia dei templi\" il treno viaggia sui binari della storia","post_date":"2025-11-24T10:55:02+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763981702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno in vigore a bordo degli aeromobili Qantas dal prossimo 15 dicembre le nuove procedure di sicurezza a bordo relative alle power bank portatili: un aggiornamento che segue una revisione completa delle misure di sicurezza ed è basato sugli aggiornamenti previsti dall'Icao nel 2026.\r

\r

La compagnia aerea australiana riassume così le novità: le power bank non potranno essere utilizzate né ricaricate a bordo (incluso tramite prese di corrente o porte Usb del sedile). I passeggeri potranno trasportare fino a due power bank (ciascuna con una capacità massima di 160 wattora) nel bagaglio a mano.\r

\r

E ancora: power bank, batterie di ricambio e dispositivi elettronici personali dovranno essere tenuti dal passeggero, nella tasca del sedile o sotto il sedile di fronte. Se ciò non è possibile, dovranno essere riposti in un vano bagagli vicino. Le batterie al litio presenti in una smart bag dovranno essere rimosse dal bagaglio e trasportate come bagaglio a mano, stivate nello stesso modo delle power bank. Tutte le power bank dovranno riportare le specifiche della batteria.\r

\r

«I passeggeri che viaggeranno a partire dal 15 dicembre saranno informati di questo cambiamento nelle comunicazioni prima della partenza - conclude la nota del vettore -. Vi preghiamo di informare i clienti di tali modifiche prima della partenza e di assicurarvi che i recapiti completi dei passeggeri siano inseriti nelle prenotazioni affinché ricevano queste notifiche».","post_title":"Qantas: in vigore dal 15 dicembre le nuove norme per le power bank a bordo","post_date":"2025-11-24T10:16:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763979366000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le crociere fluviali organizzate per i prossimi mesi sono quasi al completo per questo periodo di festività. Sebbene alcuni tour operator abbiano segnalato una finestra di prenotazione più breve per i viaggi, le crociere fluviali invertono questa tendenza. Viking ha ad esempio già esaurito il 64% delle sue crociere del 2026,come ha spiegato Richard Marnell, vicepresidente esecutivo del marketing in un intervento riportato da Travel Weekly. «Invitiamo gli ospiti e i loro consulenti di viaggio a prenotare il prima possibile per avere la più ampia scelta possibile di categorie di cabine e date di partenza»ha affermato.\r

A differenza dei suoi concorrenti, Uniworld ha affermato di avere ancora opzioni per gli acquisti dell'ultimo minuto. Al 21 novembre, la compagnia aveva posti disponibili su quattro partenze per il suo itinerario con andata e ritorno da Parigi. La crociera prevede anche una sosta a Rouen per il mercatino di Natale e una visita a una fattoria di sidro a Vernon.\r

Vicini al tutto esaurito\r

Amadeus River Cruises ha dichiarato che le sue crociere del 2025 sono quasi al completo, e lo stesso vale già per molti degli itinerari del 2026, come ha spiegato la direttrice marketing Victoria Singleton.\r

\r

Le crociere natalizie sono sempre tra le proposte più popolari di AmaWaterways e questo ha spinto l'operatore ad ampliare l'offerta, come ha affermato Alex Pinelo, direttore commerciale. Le crociere Festive Delights ad esempio, si svolgono a novembre, consentendo agli ospiti di entrare nello spirito natalizio in anticipo, all'inizio della stagione di mercato. «È un'opzione ideale per gli ospiti che vogliono immergersi nell'atmosfera festiva e tornare a casa in tempo per le vacanze, con le partenze di novembre e inizio dicembre che offrono il perfetto equilibri» ha affermato Pinelo.\r

\r

Avalon Waterways riferisce che le sue crociere natalizie del 2025 sono praticamente esaurite, con il 97% di prenotazioni. La presidente Pam Hoffee ha affermato che la compagnia ha aumentato la capacità per il secondo anno consecutivo e prevede di ampliare ulteriormente la sua offerta l'anno prossimo per soddisfare la domanda crescente.\r

\r

Scenic Group, la società madre di Emerald Cruises & Tours e Scenic Luxury Cruises & Tours, ha aggiunto tre date di partenza quest'anno e prevede di aggiungerne altre l'anno prossimo.\r

\r

Tauck ha dichiarato che raddoppierà la capacità del suo itinerario dei mercatini di Natale sul Reno nel 2027. Quest'anno, a causa dell'aumento della domanda, la compagnia ha lanciato un itinerario sulla Senna. I biglietti sono andati rapidamente esauriti, ma torneranno nel 2026.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Crociere fluviali per i mercatini natalizi, è boom di prenotazioni","post_date":"2025-11-24T10:09:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763978990000]}]}}