Val di Chiana Senese, un nuovo portale per scoprire il territorio, la creatività e le maestranze Un nuovo modo di scoperta e di fare turismo firmato Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese. La Valdichiana Senese, a Sud della Toscana, non è solo terra di enogastronomia ma anche un paradiso per chi ama dedicarsi allo shopping, chi cerca unicità, chi vuol vivere esperienze tra workshop e visite ai laboratori.

Non a caso gli artigiani della zona sono molti, si danno un gran da fare nel creare e ora si presentano, uniti, all’interno del progetto “Artigianato in Mostra”. Il progetto si concretizza in un portale volto alla scoperta di autentiche realtà, uomini e donne, che partendo dalla materia plasmano ceramica, fibra, legno, metallo, pietra, pelle, vetro, terracotta e cera, regalando oggetti pieni di fascino. A essere coinvolti sono i 9 comuni della Valdichiana Senese: San Casciano dei Bagni, Cetona, Sarteano, Trequanda, Torrita di Siena, Sinalunga, Chianciano, Chiusi e Montepulciano. Gli artigiani attualmente presenti sono 18, rappresentativi del territorio e delle lavorazioni che qui si realizzano. E il progetto è in continuo divenire, aperto a tutti gli artigiani che plasmano la materia in Valdichiana Senese per creare manufatti d’eccellenza. Promosso dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, “Artigianato in Mostra” dà valore a materiali che qui hanno una tradizione millenaria, come la terracotta, per esempio, già conosciuta in epoca etrusca quando si costruivano immensi otri per la raccolta di vino, olio ed acqua, e poi sculture, gioielli, vasi e maestosi canopi. Condividi

