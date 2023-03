Una Toscana verde e rinascimentale all’Itb di Berlino La Toscana si presenta all’Itb di Berlino forte del suo rapporto molto intenso con il mercato tedesco. Infatti la Germania costituisce il primo mercato estero per la Toscana. Per questo è stata inserita tra i paesi target del piano promozionale 2023 di Toscana Promozione Turistica. L’agenzia è presente in fiera con uno stand espositivo di 80 mq, che trova spazio nel padiglione Italia di Enit, all’interno del quale le attività di promozione, destination marketing e commercializzazione si svolgeranno sotto l’egida e con i colori istituzionali della campagna promozionale “Toscana, rinascimento senza fine”. Fra le grandi promozioni c’è Il cicloturismo in Toscana. Un viaggio tra borghi storici e in armonia con la natura. «I percorsi in bici in Toscana sono una delle proposte più belle e interessanti – afferma Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica -. Abbiamo molte proposte in bici su percorsi prettamente fiorentini con offerte differenziate. E’ un nuovo modo di conoscere il territorio, un modo alternativo che fa scoprire lati straordinari della città e di ciò che ci sta intorno. Tutto il nostro lavoro, naturalmente è collegato al lavoro sia dell’Enit che del trade» Itb 2023 presenterà la Toscana non solo come meta di un turismo classico e consolidato, ma come una destinazione al passo con le tendenze della domanda, capace di fare del viaggio un’esperienza per la vita: dove storia, heritage, cultura e bellezza concorrono a porre chi la visita al centro di un universo le cui parole chiave sono ambiente, salute, sicurezza, scoperta, rigenerazione.

